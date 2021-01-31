من درر السلف....الحلقة رقم 237

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر السَنِية والفوائد الجلية ...

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وكُلُّ أحدٍ إذا خِفتَهُ هَرَبتَ منه : إلَّا اللهَ عزَّ وجل ..
فإنَّكَ إذْ خِفتَهُ : هرَبتَ إليهِ ..
فالخَائِفُ : هَاربٌ من ربِّهِ إلى رَبِّهِ . ..
🥀 أنظره / مدارج السالكين ج 02 ورقة / 182 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخ الإسلام أحمد عبد الحليم إبن تيميّة الحرّانيّ عليه رَحَمَات الله عليه /
ﻭﻣﻦ ﺃﺻﻐﻰ ﺇﻟﻰ ﻛﻼﻡ اﻟﻠﻪ ﻭﻛﻼﻡ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺑﻌﻘﻠﻪ ﻭﺗﺪﺑﺮﻩ ﺑﻘﻠﺒﻪ : ﻭﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﻬﻢ ﻭاﻟﺤﻼﻭﺓ ﻭاﻟﺒﺮﻛﺔ ﻭاﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﺪﻩ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻜﻼﻡ ..
ﻻ : ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻭﻻ ﻣﻨﺜﻮﺭﻩ ..
ﻭﻣﻦ إﻋﺘﺎﺩ اﻟﺪﻋﺎء اﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺗﻪ / ﻛﺎﻷﺳﺤﺎﺭ ﻭﺃﺩﺑﺎﺭ اﻟﺼﻠﻮاﺕ ﻭاﻟﺴﺠﻮﺩ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ : ﺃﻏﻨﺎﻩ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺩﻋﺎء ﻣﺒﺘﺪﻉ ﻓﻲ ﺫاﺗﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺻﻔﺎﺗﻪ ..
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗﻞ : ﺃﻥ ﻳﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ اﺗﺒﺎﻉ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ..
ﻭﻳﻌﺘﺎﺽ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻈﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻉ : ﺃﻧﻪ ﺧﻴﺮ ﺑﻨﻮﻋﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻦ ..
ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺮ اﻟﺨﻴﺮ : ﻳﻌﻄﻪ ..
ﻭﻣﻦ ﻳﺘﻮﻕ اﻟﺸﺮ : ﻳﻮﻗﻪ . ..
🥀 أنظره / إقتضاء الصراط المستقيم ج 02 ورقة / 270 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغويّ عليه رَحَمَات الله تَعَالَى عَلَيه فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ﴾ /
وَالْمَعْنَى / إِنَّ هَذَا الْكَافِرَ إِنْ زَجَرْتَهُ : لَمْ يَنْزَجِرْ ..
وَإِنْ تَرَكْتَهُ : لَمْ يَهْتَدِ ..
فَالْحَالَتَانِ عِنْدَهُ : سَوَاءٌ كَحَالَتَيِ الْكَلْبِ ..
إِنْ طُرِدَ وَحُمِلَ عَلَيْهِ بِالطَّرْدِ : كَانَ لَاهِثًا ..
وَإِنْ تُرِكَ وَرَبَضَ : كَانَ لَاهِثًا ..
قَالَ الْقُتَيْبِيُّ /
كُلُّ شَيْءٍ يَلْهَثُ إِنَّمَا يَلْهَثُ مِنْ إِعْيَاءٍ أَوْ عَطَشٍ إِلَّا الْكَلْبَ : فَإِنَّهُ يَلْهَثُ فِي حَالِ الْكَلَالِ وَفِي حَالِ الرَّاحَةِ وَفِي حَالِ الْعَطَشِ ..
فَضَرَبَهُ اللَّهُ مَثَلًا لِمَنْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ فَقَالَ :
إِنْ وَعَظْتَهُ فَهُوَ ضَالٌّ وَإِنْ تَرَكْتَهُ فَهُوَ ضَالٌّ كَالْكَلْبِ إِنْ طَرَدَتْهُ لَهَثَ ؛ وَإِنْ تَرَكْتَهُ عَلَى حَالِهِ لَهَثَ ..
نَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ) . ..
🥀 أنظره / تفسير البغويّ ج 03 ورقة / 305 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقاَل أيضاً عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ في قَولهِ تَعَالَى /
﴿ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ﴾ ..
قَرَأَ حَمْزَةُ / يَلْحَدُونَ - بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالْحَاءِ : حَيْثُ كَانَ - وَافَقَهُ الْكِسَائِيُّ فِي النَّحْلِ ..
وَالْبَاقُونَ : بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْحَاءِ ..
وَمَعْنَى الْإِلْحَادِ هُوَ : الْمَيْلُ عَنِ الْمَقْصِدِ ..
يُقَالُ / أَلْحَدَ يُلْحِدُ إِلْحَادًا ؛ وَلَحَدَ يَلْحَدُ لُحُودًا : إِذَا مَالَ ..
قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ السُّكَيْتِ /
الْإِلْحَادُ : هُوَ الْعُدُولُ عَنِ الْحَقِّ ؛ وَإِدْخَالُ مَا لَيْسَ مِنْهُ فِيهِ ..
يُقَالُ / أَلْحَدَ فِي الدِّينِ ؛ وَلَحَدَ ..
وَبِهِ قَرَأَ : حَمْزَةُ ..
﴿ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ﴾ / هُمُ الْمُشْرِكُونَ عَدَلُوا بِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى عَمَّا هِيَ عَلَيْهِ ..
فَسَمُّوا بِهَا أَوْثَانَهُمْ : فَزَادُوا وَنَقَصُوا ..
فَاشْتَقُّوا اللَّاتَ : مِنَ اللَّهِ ..
وَالْعُزَّى مِنَ : الْعُزَيْزِ ..
وَمَنَاةَ : مِنَ الْمَنَّانِ ..
هَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٍ . ..
🥀 أنظره / تفسير البغويّ ج 03 ورقة / 307 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة محمد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وضع المصحف في السيارة دفعًا للعين أو توقيًا للخطر : بدعة ..
فإن الصحابة رضي الله عنهم : لم يكونوا يحملون المصاحف على إبلهم دفعًا للخطر أو للعين . ..
🥀 أنظره / نور على الدرب ج 02 ورقة / 04 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام التابعيّ الحافظ الضحاك إبن مزاحم عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ما تعلمَّ رجلٌ القرآن ثمّ نسيَه : إلاّ بذنب ..
ثمّ قرأ : ( وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ) ..
ثمّ قال : وأيّ مصيبة أعظم من نسيان القرآن . ..
🥀 أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 16 ورقة / 30 ... 🌾🌾🌾
 
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