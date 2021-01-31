من درر السلف....الحلقة رقم 237

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر السَنِية والفوائد الجلية ...
ومنها ...
قال الإمام شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وكُلُّ أحدٍ إذا خِفتَهُ هَرَبتَ منه : إلَّا اللهَ عزَّ وجل ..
فإنَّكَ إذْ خِفتَهُ : هرَبتَ إليهِ ..
فالخَائِفُ : هَاربٌ من ربِّهِ إلى رَبِّهِ . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 02 ورقة / 182 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام أحمد عبد الحليم إبن تيميّة الحرّانيّ عليه رَحَمَات الله عليه /
ﻭﻣﻦ ﺃﺻﻐﻰ ﺇﻟﻰ ﻛﻼﻡ اﻟﻠﻪ ﻭﻛﻼﻡ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺑﻌﻘﻠﻪ ﻭﺗﺪﺑﺮﻩ ﺑﻘﻠﺒﻪ : ﻭﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﻬﻢ ﻭاﻟﺤﻼﻭﺓ ﻭاﻟﺒﺮﻛﺔ ﻭاﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﺪﻩ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻜﻼﻡ ..
ﻻ : ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻭﻻ ﻣﻨﺜﻮﺭﻩ ..
ﻭﻣﻦ إﻋﺘﺎﺩ اﻟﺪﻋﺎء اﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺗﻪ / ﻛﺎﻷﺳﺤﺎﺭ ﻭﺃﺩﺑﺎﺭ اﻟﺼﻠﻮاﺕ ﻭاﻟﺴﺠﻮﺩ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ : ﺃﻏﻨﺎﻩ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺩﻋﺎء ﻣﺒﺘﺪﻉ ﻓﻲ ﺫاﺗﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺻﻔﺎﺗﻪ ..
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗﻞ : ﺃﻥ ﻳﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ اﺗﺒﺎﻉ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ..
ﻭﻳﻌﺘﺎﺽ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻈﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻉ : ﺃﻧﻪ ﺧﻴﺮ ﺑﻨﻮﻋﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻦ ..
ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺮ اﻟﺨﻴﺮ : ﻳﻌﻄﻪ ..
ﻭﻣﻦ ﻳﺘﻮﻕ اﻟﺸﺮ : ﻳﻮﻗﻪ . ..
أنظره / إقتضاء الصراط المستقيم ج 02 ورقة / 270 ...
ومنها ...
قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغويّ عليه رَحَمَات الله تَعَالَى عَلَيه فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ﴾ /
وَالْمَعْنَى / إِنَّ هَذَا الْكَافِرَ إِنْ زَجَرْتَهُ : لَمْ يَنْزَجِرْ ..
وَإِنْ تَرَكْتَهُ : لَمْ يَهْتَدِ ..
فَالْحَالَتَانِ عِنْدَهُ : سَوَاءٌ كَحَالَتَيِ الْكَلْبِ ..
إِنْ طُرِدَ وَحُمِلَ عَلَيْهِ بِالطَّرْدِ : كَانَ لَاهِثًا ..
وَإِنْ تُرِكَ وَرَبَضَ : كَانَ لَاهِثًا ..
قَالَ الْقُتَيْبِيُّ /
كُلُّ شَيْءٍ يَلْهَثُ إِنَّمَا يَلْهَثُ مِنْ إِعْيَاءٍ أَوْ عَطَشٍ إِلَّا الْكَلْبَ : فَإِنَّهُ يَلْهَثُ فِي حَالِ الْكَلَالِ وَفِي حَالِ الرَّاحَةِ وَفِي حَالِ الْعَطَشِ ..
فَضَرَبَهُ اللَّهُ مَثَلًا لِمَنْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ فَقَالَ :
إِنْ وَعَظْتَهُ فَهُوَ ضَالٌّ وَإِنْ تَرَكْتَهُ فَهُوَ ضَالٌّ كَالْكَلْبِ إِنْ طَرَدَتْهُ لَهَثَ ؛ وَإِنْ تَرَكْتَهُ عَلَى حَالِهِ لَهَثَ ..
نَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ) . ..
أنظره / تفسير البغويّ ج 03 ورقة / 305 ...
ومنها ...
وقاَل أيضاً عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ في قَولهِ تَعَالَى /
﴿ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ﴾ ..
قَرَأَ حَمْزَةُ / يَلْحَدُونَ - بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالْحَاءِ : حَيْثُ كَانَ - وَافَقَهُ الْكِسَائِيُّ فِي النَّحْلِ ..
وَالْبَاقُونَ : بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْحَاءِ ..
وَمَعْنَى الْإِلْحَادِ هُوَ : الْمَيْلُ عَنِ الْمَقْصِدِ ..
يُقَالُ / أَلْحَدَ يُلْحِدُ إِلْحَادًا ؛ وَلَحَدَ يَلْحَدُ لُحُودًا : إِذَا مَالَ ..
قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ السُّكَيْتِ /
الْإِلْحَادُ : هُوَ الْعُدُولُ عَنِ الْحَقِّ ؛ وَإِدْخَالُ مَا لَيْسَ مِنْهُ فِيهِ ..
يُقَالُ / أَلْحَدَ فِي الدِّينِ ؛ وَلَحَدَ ..
وَبِهِ قَرَأَ : حَمْزَةُ ..
﴿ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ﴾ / هُمُ الْمُشْرِكُونَ عَدَلُوا بِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى عَمَّا هِيَ عَلَيْهِ ..
فَسَمُّوا بِهَا أَوْثَانَهُمْ : فَزَادُوا وَنَقَصُوا ..
فَاشْتَقُّوا اللَّاتَ : مِنَ اللَّهِ ..
وَالْعُزَّى مِنَ : الْعُزَيْزِ ..
وَمَنَاةَ : مِنَ الْمَنَّانِ ..
هَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٍ . ..
أنظره / تفسير البغويّ ج 03 ورقة / 307 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة محمد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وضع المصحف في السيارة دفعًا للعين أو توقيًا للخطر : بدعة ..
فإن الصحابة رضي الله عنهم : لم يكونوا يحملون المصاحف على إبلهم دفعًا للخطر أو للعين . ..
أنظره / نور على الدرب ج 02 ورقة / 04 ...
ومنها ...
قال الإمام التابعيّ الحافظ الضحاك إبن مزاحم عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ما تعلمَّ رجلٌ القرآن ثمّ نسيَه : إلاّ بذنب ..
ثمّ قرأ : ( وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ) ..
ثمّ قال : وأيّ مصيبة أعظم من نسيان القرآن . ..
أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 16 ورقة / 30 ...
ومن الدرر السَنِية والفوائد الجلية ...
ومنها ...
قال الإمام شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وكُلُّ أحدٍ إذا خِفتَهُ هَرَبتَ منه : إلَّا اللهَ عزَّ وجل ..
فإنَّكَ إذْ خِفتَهُ : هرَبتَ إليهِ ..
فالخَائِفُ : هَاربٌ من ربِّهِ إلى رَبِّهِ . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 02 ورقة / 182 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام أحمد عبد الحليم إبن تيميّة الحرّانيّ عليه رَحَمَات الله عليه /
ﻭﻣﻦ ﺃﺻﻐﻰ ﺇﻟﻰ ﻛﻼﻡ اﻟﻠﻪ ﻭﻛﻼﻡ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺑﻌﻘﻠﻪ ﻭﺗﺪﺑﺮﻩ ﺑﻘﻠﺒﻪ : ﻭﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﻬﻢ ﻭاﻟﺤﻼﻭﺓ ﻭاﻟﺒﺮﻛﺔ ﻭاﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﺪﻩ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻜﻼﻡ ..
ﻻ : ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻭﻻ ﻣﻨﺜﻮﺭﻩ ..
ﻭﻣﻦ إﻋﺘﺎﺩ اﻟﺪﻋﺎء اﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺗﻪ / ﻛﺎﻷﺳﺤﺎﺭ ﻭﺃﺩﺑﺎﺭ اﻟﺼﻠﻮاﺕ ﻭاﻟﺴﺠﻮﺩ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ : ﺃﻏﻨﺎﻩ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺩﻋﺎء ﻣﺒﺘﺪﻉ ﻓﻲ ﺫاﺗﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺻﻔﺎﺗﻪ ..
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗﻞ : ﺃﻥ ﻳﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ اﺗﺒﺎﻉ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ..
ﻭﻳﻌﺘﺎﺽ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻈﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻉ : ﺃﻧﻪ ﺧﻴﺮ ﺑﻨﻮﻋﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻦ ..
ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺮ اﻟﺨﻴﺮ : ﻳﻌﻄﻪ ..
ﻭﻣﻦ ﻳﺘﻮﻕ اﻟﺸﺮ : ﻳﻮﻗﻪ . ..
أنظره / إقتضاء الصراط المستقيم ج 02 ورقة / 270 ...
ومنها ...
قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغويّ عليه رَحَمَات الله تَعَالَى عَلَيه فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ﴾ /
وَالْمَعْنَى / إِنَّ هَذَا الْكَافِرَ إِنْ زَجَرْتَهُ : لَمْ يَنْزَجِرْ ..
وَإِنْ تَرَكْتَهُ : لَمْ يَهْتَدِ ..
فَالْحَالَتَانِ عِنْدَهُ : سَوَاءٌ كَحَالَتَيِ الْكَلْبِ ..
إِنْ طُرِدَ وَحُمِلَ عَلَيْهِ بِالطَّرْدِ : كَانَ لَاهِثًا ..
وَإِنْ تُرِكَ وَرَبَضَ : كَانَ لَاهِثًا ..
قَالَ الْقُتَيْبِيُّ /
كُلُّ شَيْءٍ يَلْهَثُ إِنَّمَا يَلْهَثُ مِنْ إِعْيَاءٍ أَوْ عَطَشٍ إِلَّا الْكَلْبَ : فَإِنَّهُ يَلْهَثُ فِي حَالِ الْكَلَالِ وَفِي حَالِ الرَّاحَةِ وَفِي حَالِ الْعَطَشِ ..
فَضَرَبَهُ اللَّهُ مَثَلًا لِمَنْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ فَقَالَ :
إِنْ وَعَظْتَهُ فَهُوَ ضَالٌّ وَإِنْ تَرَكْتَهُ فَهُوَ ضَالٌّ كَالْكَلْبِ إِنْ طَرَدَتْهُ لَهَثَ ؛ وَإِنْ تَرَكْتَهُ عَلَى حَالِهِ لَهَثَ ..
نَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ) . ..
أنظره / تفسير البغويّ ج 03 ورقة / 305 ...
ومنها ...
وقاَل أيضاً عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ في قَولهِ تَعَالَى /
﴿ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ﴾ ..
قَرَأَ حَمْزَةُ / يَلْحَدُونَ - بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالْحَاءِ : حَيْثُ كَانَ - وَافَقَهُ الْكِسَائِيُّ فِي النَّحْلِ ..
وَالْبَاقُونَ : بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْحَاءِ ..
وَمَعْنَى الْإِلْحَادِ هُوَ : الْمَيْلُ عَنِ الْمَقْصِدِ ..
يُقَالُ / أَلْحَدَ يُلْحِدُ إِلْحَادًا ؛ وَلَحَدَ يَلْحَدُ لُحُودًا : إِذَا مَالَ ..
قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ السُّكَيْتِ /
الْإِلْحَادُ : هُوَ الْعُدُولُ عَنِ الْحَقِّ ؛ وَإِدْخَالُ مَا لَيْسَ مِنْهُ فِيهِ ..
يُقَالُ / أَلْحَدَ فِي الدِّينِ ؛ وَلَحَدَ ..
وَبِهِ قَرَأَ : حَمْزَةُ ..
﴿ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ﴾ / هُمُ الْمُشْرِكُونَ عَدَلُوا بِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى عَمَّا هِيَ عَلَيْهِ ..
فَسَمُّوا بِهَا أَوْثَانَهُمْ : فَزَادُوا وَنَقَصُوا ..
فَاشْتَقُّوا اللَّاتَ : مِنَ اللَّهِ ..
وَالْعُزَّى مِنَ : الْعُزَيْزِ ..
وَمَنَاةَ : مِنَ الْمَنَّانِ ..
هَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٍ . ..
أنظره / تفسير البغويّ ج 03 ورقة / 307 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة محمد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وضع المصحف في السيارة دفعًا للعين أو توقيًا للخطر : بدعة ..
فإن الصحابة رضي الله عنهم : لم يكونوا يحملون المصاحف على إبلهم دفعًا للخطر أو للعين . ..
أنظره / نور على الدرب ج 02 ورقة / 04 ...
ومنها ...
قال الإمام التابعيّ الحافظ الضحاك إبن مزاحم عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ما تعلمَّ رجلٌ القرآن ثمّ نسيَه : إلاّ بذنب ..
ثمّ قرأ : ( وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ) ..
ثمّ قال : وأيّ مصيبة أعظم من نسيان القرآن . ..
أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 16 ورقة / 30 ...