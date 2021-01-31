من درر السلف....الحلقة رقم 237

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر السَنِية والفوائد الجلية ...ومنها ...قال الإمام شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وكُلُّ أحدٍ إذا خِفتَهُ هَرَبتَ منه : إلَّا اللهَ عزَّ وجل ..فإنَّكَ إذْ خِفتَهُ : هرَبتَ إليهِ ..فالخَائِفُ : هَاربٌ من ربِّهِ إلى رَبِّهِ . ..أنظره / مدارج السالكين ج 02 ورقة / 182 ...ومنها ...و قال شيخ الإسلام أحمد عبد الحليم إبن تيميّة الحرّانيّ عليه رَحَمَات الله عليه /ﻭﻣﻦ ﺃﺻﻐﻰ ﺇﻟﻰ ﻛﻼﻡ اﻟﻠﻪ ﻭﻛﻼﻡ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺑﻌﻘﻠﻪ ﻭﺗﺪﺑﺮﻩ ﺑﻘﻠﺒﻪ : ﻭﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﻬﻢ ﻭاﻟﺤﻼﻭﺓ ﻭاﻟﺒﺮﻛﺔ ﻭاﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﺪﻩ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻜﻼﻡ ..ﻻ : ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻭﻻ ﻣﻨﺜﻮﺭﻩ ..ﻭﻣﻦ إﻋﺘﺎﺩ اﻟﺪﻋﺎء اﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺗﻪ / ﻛﺎﻷﺳﺤﺎﺭ ﻭﺃﺩﺑﺎﺭ اﻟﺼﻠﻮاﺕ ﻭاﻟﺴﺠﻮﺩ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ : ﺃﻏﻨﺎﻩ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺩﻋﺎء ﻣﺒﺘﺪﻉ ﻓﻲ ﺫاﺗﻪ ﺃﻭ ﺑﻌﺾ ﺻﻔﺎﺗﻪ ..ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗﻞ : ﺃﻥ ﻳﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ اﺗﺒﺎﻉ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ..ﻭﻳﻌﺘﺎﺽ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻈﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻉ : ﺃﻧﻪ ﺧﻴﺮ ﺑﻨﻮﻋﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻦ ..ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﺮ اﻟﺨﻴﺮ : ﻳﻌﻄﻪ ..ﻭﻣﻦ ﻳﺘﻮﻕ اﻟﺸﺮ : ﻳﻮﻗﻪ . ..أنظره / إقتضاء الصراط المستقيم ج 02 ورقة / 270 ...ومنها ...قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغويّ عليه رَحَمَات الله تَعَالَى عَلَيه فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ﴾ /وَالْمَعْنَى / إِنَّ هَذَا الْكَافِرَ إِنْ زَجَرْتَهُ : لَمْ يَنْزَجِرْ ..وَإِنْ تَرَكْتَهُ : لَمْ يَهْتَدِ ..فَالْحَالَتَانِ عِنْدَهُ : سَوَاءٌ كَحَالَتَيِ الْكَلْبِ ..إِنْ طُرِدَ وَحُمِلَ عَلَيْهِ بِالطَّرْدِ : كَانَ لَاهِثًا ..وَإِنْ تُرِكَ وَرَبَضَ : كَانَ لَاهِثًا ..قَالَ الْقُتَيْبِيُّ /كُلُّ شَيْءٍ يَلْهَثُ إِنَّمَا يَلْهَثُ مِنْ إِعْيَاءٍ أَوْ عَطَشٍ إِلَّا الْكَلْبَ : فَإِنَّهُ يَلْهَثُ فِي حَالِ الْكَلَالِ وَفِي حَالِ الرَّاحَةِ وَفِي حَالِ الْعَطَشِ ..فَضَرَبَهُ اللَّهُ مَثَلًا لِمَنْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ فَقَالَ :إِنْ وَعَظْتَهُ فَهُوَ ضَالٌّ وَإِنْ تَرَكْتَهُ فَهُوَ ضَالٌّ كَالْكَلْبِ إِنْ طَرَدَتْهُ لَهَثَ ؛ وَإِنْ تَرَكْتَهُ عَلَى حَالِهِ لَهَثَ ..نَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : (وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ) . ..أنظره / تفسير البغويّ ج 03 ورقة / 305 ...ومنها ...وقاَل أيضاً عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ في قَولهِ تَعَالَى /﴿ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ﴾ ..قَرَأَ حَمْزَةُ / يَلْحَدُونَ - بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالْحَاءِ : حَيْثُ كَانَ - وَافَقَهُ الْكِسَائِيُّ فِي النَّحْلِ ..وَالْبَاقُونَ : بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الْحَاءِ ..وَمَعْنَى الْإِلْحَادِ هُوَ : الْمَيْلُ عَنِ الْمَقْصِدِ ..يُقَالُ / أَلْحَدَ يُلْحِدُ إِلْحَادًا ؛ وَلَحَدَ يَلْحَدُ لُحُودًا : إِذَا مَالَ ..قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ السُّكَيْتِ /الْإِلْحَادُ : هُوَ الْعُدُولُ عَنِ الْحَقِّ ؛ وَإِدْخَالُ مَا لَيْسَ مِنْهُ فِيهِ ..يُقَالُ / أَلْحَدَ فِي الدِّينِ ؛ وَلَحَدَ ..وَبِهِ قَرَأَ : حَمْزَةُ ..﴿ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ﴾ / هُمُ الْمُشْرِكُونَ عَدَلُوا بِأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى عَمَّا هِيَ عَلَيْهِ ..فَسَمُّوا بِهَا أَوْثَانَهُمْ : فَزَادُوا وَنَقَصُوا ..فَاشْتَقُّوا اللَّاتَ : مِنَ اللَّهِ ..وَالْعُزَّى مِنَ : الْعُزَيْزِ ..وَمَنَاةَ : مِنَ الْمَنَّانِ ..هَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٍ . ..أنظره / تفسير البغويّ ج 03 ورقة / 307 ...ومنها ...قال الشيخ العلاّمة محمد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وضع المصحف في السيارة دفعًا للعين أو توقيًا للخطر : بدعة ..فإن الصحابة رضي الله عنهم : لم يكونوا يحملون المصاحف على إبلهم دفعًا للخطر أو للعين . ..أنظره / نور على الدرب ج 02 ورقة / 04 ...ومنها ...قال الإمام التابعيّ الحافظ الضحاك إبن مزاحم عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ما تعلمَّ رجلٌ القرآن ثمّ نسيَه : إلاّ بذنب ..ثمّ قرأ : ( وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ) ..ثمّ قال : وأيّ مصيبة أعظم من نسيان القرآن . ..أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 16 ورقة / 30 ...