من درر السلف....الحلقة رقم 238

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر السَنِية والفوائد الجلية ...
ومنها ...
سئــلَ سماحة الوالد العلّامــة عبد العزيز إبن بــاز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذا إبتلي أحد بمرض أو بلاء سيئ في النفس أو المال ؛ فكيف يعرف أن ذلك الإبتلاء : إمتحان أو غضب من عند الله ؟؟؟
فأجاب عليه رَحَمَات ربّ عليه /
الله عز وجل : يبتلي عباده بالسراء والضراء وبالشدة والرخاء ..
وقد يبتليهم بها : لرفع درجاتهم وإعلاء ذكرهم ومضاعفة حسناتهم كما يفعل بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصلحاء من عباد الله كما قال النبيّ عليه الصلاة والسلام : أشد الناس بلاء الأنبياء ؛ ثم الأمثل فالأمثل .. .
وتارة يفعل ذلك سبحانه : بسبب المعاصي والذنوب ؛ فتكون العقوبة معجلة كما قال سبحانه : { وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير } ..
فالغالب على الإنسان : التقصير وعدم القيام بالواجب ..
فما أصابه : فهو بسبب ذنوبه وتقصيره بأمر الله ..
فإذا إبتلي أحد من عباد الله الصالحين بشيء من الأمراض أو نحوها : فإن هذا يكون من جنس إبتلاء الأنبياء والرسل رفعًا في الدرجات وتعظيمًا للأجور ؛ وليكون قدوة لغيره في الصبر والاحتساب ..
فالحاصل أنه : قد يكون البلاء لرفع الدرجات وإعظام الأجور كما يفعل الله بالأنبياء وبعض الأخيار ..
وقد يكون : لتكفير السيئات كما في قوله تعالى : { من يعمل سوءا يجز به} ..
وقول النبيّ عليه الصلاة والسلام /
ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن ولا أذى : إلا كفر الله به من خطاياه حتى الشوكة يشاكها .. .
وقوله عليه الصلاة والسلام /
من يرد الله به خيرا يصب منه .. .
وقد يكون ذلك : عقوبة معجّلة بسبب المعاصي وعدم المبادرة للتوبة كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال /إذا أراد الله بعبده الخير : عجّل له العقوبة في الدنيا ..
وإذا أراد الله بعبده الشر : أمسك عنه بذنبه حتى يُوافَى به يوم القيامة .. .
خرّجه الترمذي وحسنه . ..
أنظره / مجموع فتاوى الشيخ ج 04 ورقة / 370 - 371 ...
ومنها ...
قال أبو العباس شيخ الإسلام أحمد إبن عبد الحليم إبن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى في قَوْلِهِ تعالى /
﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ ..
وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّاسَ يُقَاتِلُونَ : دُونَ أَمْوَالِهِمْ ..
فَإِنَّ الْمُجَاهِدَ بِالْمَالِ : قَدْ أَخْرَجَ مَالَهُ حَقِيقَةً لِلَّهِ ..
وَالْمُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ لِلَّهِ : يَرْجُو النَّجَاةَ ؛ لَا يُوَافِقُ أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الْجِهَادِ ..
وَلِهَذَا أَكْثَرُ الْقَادِرِينَ عَلَى الْقِتَال : يَهُونُ عَلَى أَحَدِهِمْ أَنْ يُقَاتِلَ وَلَا يَهُونُ عَلَيْهِ إِخْرَاجُ مَالِهِ ..
وَمَعْلُومٌ أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ : جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ..
لَكِنَّ مِنْهُمْ مَنْ كَانَ جِهَادُهُ : بِالْمال أعْظَمَ ..
وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ جِهَادُهُ : بِالنَّفْس أعْظَمَ . ..
أنظره / منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية ج 08 ورقة / 230 ...
ومنها ...
قال الحافظ الحجة محمد إبن جرير إبن يزيد إبن كثير إبن غالب الآمليّ أبو جعفر الطبريّ عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى /
أن الصلاة : تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال إبن عباس وإبن مسعود ..
فإن قال قائل : وكيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر إن لم يكن معنياً بها ما يتلى فيها ؟؟؟
قيل / تنهى : من كان فيها ؛ فتحول بينه وبين إتيان الفواحش ..
لأن شغله بها : يقطعه عن الشغل بالمنكر ..
ولذلك قال إبن مسعود /
من لم يُطِعْ صلاته : لم يزدد من الله إلا بعداً ..
وذلك : أن طاعته لها إقامته إياها بحدودها ..
وفي طاعته لها : مزدجرٌ عن الفحشاء والمنكر ..
حدثنا أبو حميد الحمصي قال /
ثنا يحيى بن سعيد العطار قال /
ثنا أرطاة عن ابن عون في قول الله : ( إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ) ..
قال / إذا كنت في صلاة : فأنت في معروف وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكر ..
و ( الفَحْشَاءِ ) : هو الزنا ..
و ( المُنْكَر ) : معاصي الله ..
ومن أتى فاحشة أو عَصَى الله في صلاته بما يفسد صلاته : فلا شكّ أنه لا صلاة له . ..
أنظره / جامع البيان في تأويل القرآن ج 20 ورقة / 42 ...
ومن الدرر السَنِية والفوائد الجلية ...
ومنها ...
سئــلَ سماحة الوالد العلّامــة عبد العزيز إبن بــاز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذا إبتلي أحد بمرض أو بلاء سيئ في النفس أو المال ؛ فكيف يعرف أن ذلك الإبتلاء : إمتحان أو غضب من عند الله ؟؟؟
فأجاب عليه رَحَمَات ربّ عليه /
الله عز وجل : يبتلي عباده بالسراء والضراء وبالشدة والرخاء ..
وقد يبتليهم بها : لرفع درجاتهم وإعلاء ذكرهم ومضاعفة حسناتهم كما يفعل بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصلحاء من عباد الله كما قال النبيّ عليه الصلاة والسلام : أشد الناس بلاء الأنبياء ؛ ثم الأمثل فالأمثل .. .
وتارة يفعل ذلك سبحانه : بسبب المعاصي والذنوب ؛ فتكون العقوبة معجلة كما قال سبحانه : { وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير } ..
فالغالب على الإنسان : التقصير وعدم القيام بالواجب ..
فما أصابه : فهو بسبب ذنوبه وتقصيره بأمر الله ..
فإذا إبتلي أحد من عباد الله الصالحين بشيء من الأمراض أو نحوها : فإن هذا يكون من جنس إبتلاء الأنبياء والرسل رفعًا في الدرجات وتعظيمًا للأجور ؛ وليكون قدوة لغيره في الصبر والاحتساب ..
فالحاصل أنه : قد يكون البلاء لرفع الدرجات وإعظام الأجور كما يفعل الله بالأنبياء وبعض الأخيار ..
وقد يكون : لتكفير السيئات كما في قوله تعالى : { من يعمل سوءا يجز به} ..
وقول النبيّ عليه الصلاة والسلام /
ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن ولا أذى : إلا كفر الله به من خطاياه حتى الشوكة يشاكها .. .
وقوله عليه الصلاة والسلام /
من يرد الله به خيرا يصب منه .. .
وقد يكون ذلك : عقوبة معجّلة بسبب المعاصي وعدم المبادرة للتوبة كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال /إذا أراد الله بعبده الخير : عجّل له العقوبة في الدنيا ..
وإذا أراد الله بعبده الشر : أمسك عنه بذنبه حتى يُوافَى به يوم القيامة .. .
خرّجه الترمذي وحسنه . ..
أنظره / مجموع فتاوى الشيخ ج 04 ورقة / 370 - 371 ...
ومنها ...
قال أبو العباس شيخ الإسلام أحمد إبن عبد الحليم إبن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى في قَوْلِهِ تعالى /
﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ ..
وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّاسَ يُقَاتِلُونَ : دُونَ أَمْوَالِهِمْ ..
فَإِنَّ الْمُجَاهِدَ بِالْمَالِ : قَدْ أَخْرَجَ مَالَهُ حَقِيقَةً لِلَّهِ ..
وَالْمُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ لِلَّهِ : يَرْجُو النَّجَاةَ ؛ لَا يُوَافِقُ أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الْجِهَادِ ..
وَلِهَذَا أَكْثَرُ الْقَادِرِينَ عَلَى الْقِتَال : يَهُونُ عَلَى أَحَدِهِمْ أَنْ يُقَاتِلَ وَلَا يَهُونُ عَلَيْهِ إِخْرَاجُ مَالِهِ ..
وَمَعْلُومٌ أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ : جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ..
لَكِنَّ مِنْهُمْ مَنْ كَانَ جِهَادُهُ : بِالْمال أعْظَمَ ..
وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ جِهَادُهُ : بِالنَّفْس أعْظَمَ . ..
أنظره / منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية ج 08 ورقة / 230 ...
ومنها ...
قال الحافظ الحجة محمد إبن جرير إبن يزيد إبن كثير إبن غالب الآمليّ أبو جعفر الطبريّ عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى /
أن الصلاة : تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال إبن عباس وإبن مسعود ..
فإن قال قائل : وكيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر إن لم يكن معنياً بها ما يتلى فيها ؟؟؟
قيل / تنهى : من كان فيها ؛ فتحول بينه وبين إتيان الفواحش ..
لأن شغله بها : يقطعه عن الشغل بالمنكر ..
ولذلك قال إبن مسعود /
من لم يُطِعْ صلاته : لم يزدد من الله إلا بعداً ..
وذلك : أن طاعته لها إقامته إياها بحدودها ..
وفي طاعته لها : مزدجرٌ عن الفحشاء والمنكر ..
حدثنا أبو حميد الحمصي قال /
ثنا يحيى بن سعيد العطار قال /
ثنا أرطاة عن ابن عون في قول الله : ( إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ) ..
قال / إذا كنت في صلاة : فأنت في معروف وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكر ..
و ( الفَحْشَاءِ ) : هو الزنا ..
و ( المُنْكَر ) : معاصي الله ..
ومن أتى فاحشة أو عَصَى الله في صلاته بما يفسد صلاته : فلا شكّ أنه لا صلاة له . ..
أنظره / جامع البيان في تأويل القرآن ج 20 ورقة / 42 ...