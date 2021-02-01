من درر السلف....الحلقة رقم 238

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر السَنِية والفوائد الجلية ...ومنها ...سئــلَ سماحة الوالد العلّامــة عبد العزيز إبن بــاز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إذا إبتلي أحد بمرض أو بلاء سيئ في النفس أو المال ؛ فكيف يعرف أن ذلك الإبتلاء : إمتحان أو غضب من عند الله ؟؟؟فأجاب عليه رَحَمَات ربّ عليه /الله عز وجل : يبتلي عباده بالسراء والضراء وبالشدة والرخاء ..وقد يبتليهم بها : لرفع درجاتهم وإعلاء ذكرهم ومضاعفة حسناتهم كما يفعل بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصلحاء من عباد الله كما قال النبيّ عليه الصلاة والسلام : أشد الناس بلاء الأنبياء ؛ ثم الأمثل فالأمثل .. .وتارة يفعل ذلك سبحانه : بسبب المعاصي والذنوب ؛ فتكون العقوبة معجلة كما قال سبحانه : { وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير } ..فالغالب على الإنسان : التقصير وعدم القيام بالواجب ..فما أصابه : فهو بسبب ذنوبه وتقصيره بأمر الله ..فإذا إبتلي أحد من عباد الله الصالحين بشيء من الأمراض أو نحوها : فإن هذا يكون من جنس إبتلاء الأنبياء والرسل رفعًا في الدرجات وتعظيمًا للأجور ؛ وليكون قدوة لغيره في الصبر والاحتساب ..فالحاصل أنه : قد يكون البلاء لرفع الدرجات وإعظام الأجور كما يفعل الله بالأنبياء وبعض الأخيار ..وقد يكون : لتكفير السيئات كما في قوله تعالى : { من يعمل سوءا يجز به} ..وقول النبيّ عليه الصلاة والسلام /ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن ولا أذى : إلا كفر الله به من خطاياه حتى الشوكة يشاكها .. .وقوله عليه الصلاة والسلام /من يرد الله به خيرا يصب منه .. .وقد يكون ذلك : عقوبة معجّلة بسبب المعاصي وعدم المبادرة للتوبة كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال /إذا أراد الله بعبده الخير : عجّل له العقوبة في الدنيا ..وإذا أراد الله بعبده الشر : أمسك عنه بذنبه حتى يُوافَى به يوم القيامة .. .خرّجه الترمذي وحسنه . ..أنظره / مجموع فتاوى الشيخ ج 04 ورقة / 370 - 371 ...ومنها ...قال أبو العباس شيخ الإسلام أحمد إبن عبد الحليم إبن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى في قَوْلِهِ تعالى /﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ ..وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّاسَ يُقَاتِلُونَ : دُونَ أَمْوَالِهِمْ ..فَإِنَّ الْمُجَاهِدَ بِالْمَالِ : قَدْ أَخْرَجَ مَالَهُ حَقِيقَةً لِلَّهِ ..وَالْمُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ لِلَّهِ : يَرْجُو النَّجَاةَ ؛ لَا يُوَافِقُ أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الْجِهَادِ ..وَلِهَذَا أَكْثَرُ الْقَادِرِينَ عَلَى الْقِتَال : يَهُونُ عَلَى أَحَدِهِمْ أَنْ يُقَاتِلَ وَلَا يَهُونُ عَلَيْهِ إِخْرَاجُ مَالِهِ ..وَمَعْلُومٌ أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ : جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ..لَكِنَّ مِنْهُمْ مَنْ كَانَ جِهَادُهُ : بِالْمال أعْظَمَ ..وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ جِهَادُهُ : بِالنَّفْس أعْظَمَ . ..أنظره / منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية ج 08 ورقة / 230 ...ومنها ...قال الحافظ الحجة محمد إبن جرير إبن يزيد إبن كثير إبن غالب الآمليّ أبو جعفر الطبريّ عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى /أن الصلاة : تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال إبن عباس وإبن مسعود ..فإن قال قائل : وكيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر إن لم يكن معنياً بها ما يتلى فيها ؟؟؟قيل / تنهى : من كان فيها ؛ فتحول بينه وبين إتيان الفواحش ..لأن شغله بها : يقطعه عن الشغل بالمنكر ..ولذلك قال إبن مسعود /من لم يُطِعْ صلاته : لم يزدد من الله إلا بعداً ..وذلك : أن طاعته لها إقامته إياها بحدودها ..وفي طاعته لها : مزدجرٌ عن الفحشاء والمنكر ..حدثنا أبو حميد الحمصي قال /ثنا يحيى بن سعيد العطار قال /ثنا أرطاة عن ابن عون في قول الله : ( إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ) ..قال / إذا كنت في صلاة : فأنت في معروف وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكر ..و ( الفَحْشَاءِ ) : هو الزنا ..و ( المُنْكَر ) : معاصي الله ..ومن أتى فاحشة أو عَصَى الله في صلاته بما يفسد صلاته : فلا شكّ أنه لا صلاة له . ..أنظره / جامع البيان في تأويل القرآن ج 20 ورقة / 42 ...