من درر السلف....الحلقة رقم 238

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر السَنِية والفوائد الجلية ...

🥀🥀 ومنها ...
سئــلَ سماحة الوالد العلّامــة عبد العزيز إبن بــاز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذا إبتلي أحد بمرض أو بلاء سيئ في النفس أو المال ؛ فكيف يعرف أن ذلك الإبتلاء : إمتحان أو غضب من عند الله ؟؟؟
فأجاب عليه رَحَمَات ربّ عليه /
الله عز وجل : يبتلي عباده بالسراء والضراء وبالشدة والرخاء ..
وقد يبتليهم بها : لرفع درجاتهم وإعلاء ذكرهم ومضاعفة حسناتهم كما يفعل بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصلحاء من عباد الله كما قال النبيّ عليه الصلاة والسلام : أشد الناس بلاء الأنبياء ؛ ثم الأمثل فالأمثل .. .
وتارة يفعل ذلك سبحانه : بسبب المعاصي والذنوب ؛ فتكون العقوبة معجلة كما قال سبحانه : { وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير } ..
فالغالب على الإنسان : التقصير وعدم القيام بالواجب ..
فما أصابه : فهو بسبب ذنوبه وتقصيره بأمر الله ..
فإذا إبتلي أحد من عباد الله الصالحين بشيء من الأمراض أو نحوها : فإن هذا يكون من جنس إبتلاء الأنبياء والرسل رفعًا في الدرجات وتعظيمًا للأجور ؛ وليكون قدوة لغيره في الصبر والاحتساب ..
فالحاصل أنه : قد يكون البلاء لرفع الدرجات وإعظام الأجور كما يفعل الله بالأنبياء وبعض الأخيار ..
وقد يكون : لتكفير السيئات كما في قوله تعالى : { من يعمل سوءا يجز به} ..
وقول النبيّ عليه الصلاة والسلام /
ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن ولا أذى : إلا كفر الله به من خطاياه حتى الشوكة يشاكها .. .
وقوله عليه الصلاة والسلام /
من يرد الله به خيرا يصب منه .. .
وقد يكون ذلك : عقوبة معجّلة بسبب المعاصي وعدم المبادرة للتوبة كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال /إذا أراد الله بعبده الخير : عجّل له العقوبة في الدنيا ..
وإذا أراد الله بعبده الشر : أمسك عنه بذنبه حتى يُوافَى به يوم القيامة .. .
خرّجه الترمذي وحسنه . ..
🥀 أنظره / مجموع فتاوى الشيخ ج 04 ورقة / 370 - 371 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال أبو العباس شيخ الإسلام أحمد إبن عبد الحليم إبن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى في قَوْلِهِ تعالى /
﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ ..
وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّاسَ يُقَاتِلُونَ : دُونَ أَمْوَالِهِمْ ..
فَإِنَّ الْمُجَاهِدَ بِالْمَالِ : قَدْ أَخْرَجَ مَالَهُ حَقِيقَةً لِلَّهِ ..
وَالْمُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ لِلَّهِ : يَرْجُو النَّجَاةَ ؛ لَا يُوَافِقُ أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الْجِهَادِ ..
وَلِهَذَا أَكْثَرُ الْقَادِرِينَ عَلَى الْقِتَال : يَهُونُ عَلَى أَحَدِهِمْ أَنْ يُقَاتِلَ وَلَا يَهُونُ عَلَيْهِ إِخْرَاجُ مَالِهِ ..
وَمَعْلُومٌ أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ : جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ..
لَكِنَّ مِنْهُمْ مَنْ كَانَ جِهَادُهُ : بِالْمال أعْظَمَ ..
وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ جِهَادُهُ : بِالنَّفْس أعْظَمَ . ..
🥀 أنظره / منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية ج 08 ورقة / 230 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ الحجة محمد إبن جرير إبن يزيد إبن كثير إبن غالب الآمليّ أبو جعفر الطبريّ عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى /
أن الصلاة : تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال إبن عباس وإبن مسعود ..
فإن قال قائل : وكيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر إن لم يكن معنياً بها ما يتلى فيها ؟؟؟
قيل / تنهى : من كان فيها ؛ فتحول بينه وبين إتيان الفواحش ..
لأن شغله بها : يقطعه عن الشغل بالمنكر ..
ولذلك قال إبن مسعود /
من لم يُطِعْ صلاته : لم يزدد من الله إلا بعداً ..
وذلك : أن طاعته لها إقامته إياها بحدودها ..
وفي طاعته لها : مزدجرٌ عن الفحشاء والمنكر ..
حدثنا أبو حميد الحمصي قال /
ثنا يحيى بن سعيد العطار قال /
ثنا أرطاة عن ابن عون في قول الله : ( إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ) ..
قال / إذا كنت في صلاة : فأنت في معروف وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكر ..
و ( الفَحْشَاءِ ) : هو الزنا ..
و ( المُنْكَر ) : معاصي الله ..
ومن أتى فاحشة أو عَصَى الله في صلاته بما يفسد صلاته : فلا شكّ أنه لا صلاة له . ..
🥀 أنظره / جامع البيان في تأويل القرآن ج 20 ورقة / 42 ... 🌾🌾🌾
 
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