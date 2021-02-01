فهرس التميز منتدى تربية الأطفال ورعايتهم لسنة 2021

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,903
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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نرحبّ بإخواننا وأخواتنا اللماويين واللماويات

قررنا فتح هذا الموضوع ليكون فهرس تميز

رابط الفهارس السابقة

فهرس التميّز لركن تربية الأطفال و رعايتهم

www.4algeria.com

فهرس التميّز لمنتدى تربية الأطفال و رعايتهم 2020

نرحبّ بإخواننا وأخواتنا اللماويين واللماويات قررنا فتح هذا الموضوع ليكون فهرس تميز رابط الفهرس السابق فهرس التميّز لركن تربية الأطفال و رعايتهم لكل موضوع تعب عليه صاحبه واجتهد من أجل افادة المنتدى وافادة غيره كل موضوع...
www.4algeria.com www.4algeria.com

لكل موضوع تعب عليه صاحبه

واجتهد من أجل افادة المنتدى وافادة غيره


كل موضوع مميز سيتم ختم بختم التميز
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شروط ختم الموضوع المميز في المنتدى العام لتربية الاطفال و رعايتهم :



-أن يكون الموضوع حصريا من قلم صاحبته واجتهاده أي أننا لانختم المنقول

-أن لايتجاوز عدد المواضيع الحصرية الموضوعة في الركن موضوعا واحد في اليوم
حتى يتسنى للقارئ اللماوي قراءة الموضوع والاستفادة منه.

-الرجاء منكم عدم زخرفة عناوين المواضيع وتمديدها لأن هذا مخالف لقوانين المنتدى.

وكل عضو يتفاعل في هذا الركن بالحصري
بعد نهاية السنة سنقوم بمنحه هذا الوسام
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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