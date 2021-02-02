إعلان مسابقة الشبه طبي للسنة 2021 (جميع الولايات)

karimes

karimes

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19 سبتمبر 2020
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محل الإقامة
الجزائر
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ذكر
إعلان مسابقة الشبه طبي للسنة 2021 (جميع الولايات)

إعلان توظيف مُسابقة على أساس الاختبارات، للالتحاق بالتّكوين المُتخصّص لسِلك مساعدي جرّاحي الأسنان للصّحة العموميّة، رُتبة مساعد جرّاح الأسنان للصّحة العموميّة

نسخة من الإعلان الرّسمي لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيّات، والّذي يتضمّن فتح مُسابقة على أساس الاختبارات، للالتحاق بالتّكوين المُتخصّص لسِلك مساعدي جرّاحي الأسنان للصّحة العموميّة، رُتبة مساعد جرّاح الأسنان للصّحة العموميّة. حيث تجدون فيه كلّ الشّروط، ملف التّسجيل وعدد المقاعد البيداغوجيّة المفتوحة عبر كامل ولايات الوطن.


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