من درر السلف....الحلقة رقم 238

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر السَنِية والفوائد الجلية العلمية ...
ومنها ...
قَال الإِمَام العلاّمة محمد بنْ علي إبن محمد إبن عبد الله الشَوكَانيّ اليمنيّ عليه رَحَمَات الله /
الطَّلَاقُ قَدْ يَكُونُ : حَرَامًا ..
وَمَكْرُوهًا ..
وَوَاجِبًا ..
وَمَنْدُوبًا ..
وَجَائِزًا ..
أَمَّا الْأَوَّلُ / فَفِيمَا إذَا كَانَ بِدْعِيًّا وَلَهُ صُوَرٌ ..
وَأَمَّا الثَّانِي / فَفِيمَا إذَا وَقَعَ بِغَيْرِ سَبَبٍ مَعَ اسْتِقَامَةِ الْحَالِ ..
وَأَمَّا الثَّالِثُ / فَفِي صُوَرٍ مِنْهَا الشِّقَاقُ إذَا رَأَى ذَلِكَ الْحَكَمَانِ ..
وَأَمَّا الرَّابِعُ / فَفِيمَا إذَا كَانَتْ غَيْرَ عَفِيفَةٍ ..
وَأَمَّا الْخَامِسُ / فَنَفَاهُ النَّوَوِيُّ وَصَوَّرَهُ غَيْرُهُ بِمَا إذَا كَانَ لَا يُرِيدُهَا وَلَا تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَحَمَّلَ مُؤْنَتَهَا مِنْ غَيْرِ حُصُولِ غَرَضِ الِإسْتِمْتَاعِ ؛ فَقَدْ صَرَّحَ الْإِمَامُ أَنَّ الطَّلَاقَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يُكْرَهُ ..
وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ هَذَا ( كان طلَّقَ حفصةَ ثم راجعَها ..
هو في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم / 2007 وحكم عليه العلاّمة الألباني بالصحة ) ..
دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ : يَجُوزُ لِلزَّوْجِ مِنْ دُونِ كَرَاهَةٍ ..
لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنَّمَا يَفْعَلُ : مَا كَانَ جَائِزًا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ ..
وَلَا يُعَارِضُ هَذَا حَدِيثَ : أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلَى اللَّه .. ( هو في إرواء الغليل للعلاّمة الألباني برقم / 2040 وحكم عليه بالضعف ) ..
لِأَنَّ كَوْنَهُ أَبْغَضَ الْحَلَالِ : لَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا كَرَاهَةً أُصُولِيَّةً . ..
أنْظُرهُ / نَيل الأوْطَار ج 06 وَرَقَة / 262 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
.. .. فَالْمُسْتَحَبُّ فِي صِفَةِ الْجُلُوسِ لِلْأَكْل : أنْ يَكُونَ جَاثِيًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَظُهُورِ قَدَمَيْهِ ..
أَوْ : يَنْصِبَ الرِّجْلَ الْيُمْنَى وَيَجْلِسَ عَلَى الْيُسْرَى ..
وَاسْتَثْنَى الْغَزَالِيُّ مِنْ كَرَاهَةِ الْأَكْلِ مُضْطَجِعًا : أَكْلَ الْبَقْلِ ..
وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ الْكَرَاهَةِ ؛ وَأَقْوَى مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ : مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ قَالَ / كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْكُلُوا : تُكَأَةً مَخَافَةَ أَنْ تَعْظُمَ بُطُونُهُمْ . ..
أنْظُرهُ / نَيل الأوْطَار ج 08 وَرَقَة / 185 ...
ومنها ...
و في الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد إبن أحمد إبن أبي بكر بن فرح الأنصاريّ الخزرجيّ شمس الدين القرطبيّ عليه رَحَمَات الله تعالى قال /
وَحُكِيَ / أَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ كَانَ يَصْنَعُ كَثِيرًا مِنَ الْمَعْرُوفِ ؛ ثُمَّ يَحْلِفُ : أَنَّهُ مَا فَعَلَ مَعَ أَحَدٍ خَيْرًا ..
فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَيَقُولُ : إِنَّمَا فَعَلْتُ مَعَ نَفْسِي ؛ وَيَتْلُو : ( وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ .. ) . ..
أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 03 ورقة / 339 ...
ومنها ...
و قال شيخنا العلاّمة الشيخ إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
واعلم أن الزنا كما قسمه الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك اللواط أنواع /
زنا الفرج ؛ ولواط الفرج ..
وفيه أيضا / زنا العين ولواط العين ..
وفيه أيضا / زنا الأذن ولواط الأذن ..
وزنا اليد ولواط اليد ..
وزنا الرجل ولواط الرجل ..
يعني لا تظن أن اللواط : خاص بفعل الفرج ..
بل حتى العين لو أن أحداً تلذذ بالنظر إلى أمرد قلنا : هذا الرجل تلوط به ..
لكن تلوط به فعلاً أو نظراً ؟؟؟ نظراً ..
ولذلك يجب الحذر : من هذا الأمر ..
حتى إن النووي وجماعة من أهل العلم قالوا : إنه لا يجوز النظر مطلقاً إلى الأمرد الحسن إلحاقاً له بالمرأة ..
ولكن الصواب : أنه يجوز إلاّ مع التلذذ بذلك ؛ فهذا حرام . ..
أنظره / تفسير سورة الفرقان ورقة / 158 ...
ومن الدرر السَنِية والفوائد الجلية العلمية ...
ومنها ...
قَال الإِمَام العلاّمة محمد بنْ علي إبن محمد إبن عبد الله الشَوكَانيّ اليمنيّ عليه رَحَمَات الله /
الطَّلَاقُ قَدْ يَكُونُ : حَرَامًا ..
وَمَكْرُوهًا ..
وَوَاجِبًا ..
وَمَنْدُوبًا ..
وَجَائِزًا ..
أَمَّا الْأَوَّلُ / فَفِيمَا إذَا كَانَ بِدْعِيًّا وَلَهُ صُوَرٌ ..
وَأَمَّا الثَّانِي / فَفِيمَا إذَا وَقَعَ بِغَيْرِ سَبَبٍ مَعَ اسْتِقَامَةِ الْحَالِ ..
وَأَمَّا الثَّالِثُ / فَفِي صُوَرٍ مِنْهَا الشِّقَاقُ إذَا رَأَى ذَلِكَ الْحَكَمَانِ ..
وَأَمَّا الرَّابِعُ / فَفِيمَا إذَا كَانَتْ غَيْرَ عَفِيفَةٍ ..
وَأَمَّا الْخَامِسُ / فَنَفَاهُ النَّوَوِيُّ وَصَوَّرَهُ غَيْرُهُ بِمَا إذَا كَانَ لَا يُرِيدُهَا وَلَا تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَحَمَّلَ مُؤْنَتَهَا مِنْ غَيْرِ حُصُولِ غَرَضِ الِإسْتِمْتَاعِ ؛ فَقَدْ صَرَّحَ الْإِمَامُ أَنَّ الطَّلَاقَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يُكْرَهُ ..
وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ هَذَا ( كان طلَّقَ حفصةَ ثم راجعَها ..
هو في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم / 2007 وحكم عليه العلاّمة الألباني بالصحة ) ..
دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ : يَجُوزُ لِلزَّوْجِ مِنْ دُونِ كَرَاهَةٍ ..
لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنَّمَا يَفْعَلُ : مَا كَانَ جَائِزًا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ ..
وَلَا يُعَارِضُ هَذَا حَدِيثَ : أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلَى اللَّه .. ( هو في إرواء الغليل للعلاّمة الألباني برقم / 2040 وحكم عليه بالضعف ) ..
لِأَنَّ كَوْنَهُ أَبْغَضَ الْحَلَالِ : لَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا كَرَاهَةً أُصُولِيَّةً . ..
أنْظُرهُ / نَيل الأوْطَار ج 06 وَرَقَة / 262 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
.. .. فَالْمُسْتَحَبُّ فِي صِفَةِ الْجُلُوسِ لِلْأَكْل : أنْ يَكُونَ جَاثِيًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَظُهُورِ قَدَمَيْهِ ..
أَوْ : يَنْصِبَ الرِّجْلَ الْيُمْنَى وَيَجْلِسَ عَلَى الْيُسْرَى ..
وَاسْتَثْنَى الْغَزَالِيُّ مِنْ كَرَاهَةِ الْأَكْلِ مُضْطَجِعًا : أَكْلَ الْبَقْلِ ..
وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ الْكَرَاهَةِ ؛ وَأَقْوَى مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ : مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ قَالَ / كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْكُلُوا : تُكَأَةً مَخَافَةَ أَنْ تَعْظُمَ بُطُونُهُمْ . ..
أنْظُرهُ / نَيل الأوْطَار ج 08 وَرَقَة / 185 ...
ومنها ...
و في الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد إبن أحمد إبن أبي بكر بن فرح الأنصاريّ الخزرجيّ شمس الدين القرطبيّ عليه رَحَمَات الله تعالى قال /
وَحُكِيَ / أَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ كَانَ يَصْنَعُ كَثِيرًا مِنَ الْمَعْرُوفِ ؛ ثُمَّ يَحْلِفُ : أَنَّهُ مَا فَعَلَ مَعَ أَحَدٍ خَيْرًا ..
فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَيَقُولُ : إِنَّمَا فَعَلْتُ مَعَ نَفْسِي ؛ وَيَتْلُو : ( وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ .. ) . ..
أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 03 ورقة / 339 ...
ومنها ...
و قال شيخنا العلاّمة الشيخ إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
واعلم أن الزنا كما قسمه الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك اللواط أنواع /
زنا الفرج ؛ ولواط الفرج ..
وفيه أيضا / زنا العين ولواط العين ..
وفيه أيضا / زنا الأذن ولواط الأذن ..
وزنا اليد ولواط اليد ..
وزنا الرجل ولواط الرجل ..
يعني لا تظن أن اللواط : خاص بفعل الفرج ..
بل حتى العين لو أن أحداً تلذذ بالنظر إلى أمرد قلنا : هذا الرجل تلوط به ..
لكن تلوط به فعلاً أو نظراً ؟؟؟ نظراً ..
ولذلك يجب الحذر : من هذا الأمر ..
حتى إن النووي وجماعة من أهل العلم قالوا : إنه لا يجوز النظر مطلقاً إلى الأمرد الحسن إلحاقاً له بالمرأة ..
ولكن الصواب : أنه يجوز إلاّ مع التلذذ بذلك ؛ فهذا حرام . ..
أنظره / تفسير سورة الفرقان ورقة / 158 ...