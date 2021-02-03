من درر السلف....الحلقة رقم 238

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر السَنِية والفوائد الجلية العلمية ...

🥀🥀 ومنها ...
قَال الإِمَام العلاّمة محمد بنْ علي إبن محمد إبن عبد الله الشَوكَانيّ اليمنيّ عليه رَحَمَات الله /
الطَّلَاقُ قَدْ يَكُونُ : حَرَامًا ..
وَمَكْرُوهًا ..
وَوَاجِبًا ..
وَمَنْدُوبًا ..
وَجَائِزًا ..
أَمَّا الْأَوَّلُ / فَفِيمَا إذَا كَانَ بِدْعِيًّا وَلَهُ صُوَرٌ ..
وَأَمَّا الثَّانِي / فَفِيمَا إذَا وَقَعَ بِغَيْرِ سَبَبٍ مَعَ اسْتِقَامَةِ الْحَالِ ..
وَأَمَّا الثَّالِثُ / فَفِي صُوَرٍ مِنْهَا الشِّقَاقُ إذَا رَأَى ذَلِكَ الْحَكَمَانِ ..
وَأَمَّا الرَّابِعُ / فَفِيمَا إذَا كَانَتْ غَيْرَ عَفِيفَةٍ ..
وَأَمَّا الْخَامِسُ / فَنَفَاهُ النَّوَوِيُّ وَصَوَّرَهُ غَيْرُهُ بِمَا إذَا كَانَ لَا يُرِيدُهَا وَلَا تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَحَمَّلَ مُؤْنَتَهَا مِنْ غَيْرِ حُصُولِ غَرَضِ الِإسْتِمْتَاعِ ؛ فَقَدْ صَرَّحَ الْإِمَامُ أَنَّ الطَّلَاقَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يُكْرَهُ ..
وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ هَذَا ( كان طلَّقَ حفصةَ ثم راجعَها ..
هو في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم / 2007 وحكم عليه العلاّمة الألباني بالصحة ) ..
دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ : يَجُوزُ لِلزَّوْجِ مِنْ دُونِ كَرَاهَةٍ ..
لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنَّمَا يَفْعَلُ : مَا كَانَ جَائِزًا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ ..
وَلَا يُعَارِضُ هَذَا حَدِيثَ : أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلَى اللَّه .. ( هو في إرواء الغليل للعلاّمة الألباني برقم / 2040 وحكم عليه بالضعف ) ..
لِأَنَّ كَوْنَهُ أَبْغَضَ الْحَلَالِ : لَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا كَرَاهَةً أُصُولِيَّةً . ..
🥀 أنْظُرهُ / نَيل الأوْطَار ج 06 وَرَقَة / 262 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
.. .. فَالْمُسْتَحَبُّ فِي صِفَةِ الْجُلُوسِ لِلْأَكْل : أنْ يَكُونَ جَاثِيًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَظُهُورِ قَدَمَيْهِ ..
أَوْ : يَنْصِبَ الرِّجْلَ الْيُمْنَى وَيَجْلِسَ عَلَى الْيُسْرَى ..
وَاسْتَثْنَى الْغَزَالِيُّ مِنْ كَرَاهَةِ الْأَكْلِ مُضْطَجِعًا : أَكْلَ الْبَقْلِ ..
وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ الْكَرَاهَةِ ؛ وَأَقْوَى مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ : مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ قَالَ / كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْكُلُوا : تُكَأَةً مَخَافَةَ أَنْ تَعْظُمَ بُطُونُهُمْ . ..
🥀 أنْظُرهُ / نَيل الأوْطَار ج 08 وَرَقَة / 185 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و في الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد إبن أحمد إبن أبي بكر بن فرح الأنصاريّ الخزرجيّ شمس الدين القرطبيّ عليه رَحَمَات الله تعالى قال /
وَحُكِيَ / أَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ كَانَ يَصْنَعُ كَثِيرًا مِنَ الْمَعْرُوفِ ؛ ثُمَّ يَحْلِفُ : أَنَّهُ مَا فَعَلَ مَعَ أَحَدٍ خَيْرًا ..
فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَيَقُولُ : إِنَّمَا فَعَلْتُ مَعَ نَفْسِي ؛ وَيَتْلُو : ( وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ .. ) . ..
🥀 أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 03 ورقة / 339 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخنا العلاّمة الشيخ إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
واعلم أن الزنا كما قسمه الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك اللواط أنواع /
زنا الفرج ؛ ولواط الفرج ..
وفيه أيضا / زنا العين ولواط العين ..
وفيه أيضا / زنا الأذن ولواط الأذن ..
وزنا اليد ولواط اليد ..
وزنا الرجل ولواط الرجل ..
يعني لا تظن أن اللواط : خاص بفعل الفرج ..
بل حتى العين لو أن أحداً تلذذ بالنظر إلى أمرد قلنا : هذا الرجل تلوط به ..
لكن تلوط به فعلاً أو نظراً ؟؟؟ نظراً ..
ولذلك يجب الحذر : من هذا الأمر ..
حتى إن النووي وجماعة من أهل العلم قالوا : إنه لا يجوز النظر مطلقاً إلى الأمرد الحسن إلحاقاً له بالمرأة ..
ولكن الصواب : أنه يجوز إلاّ مع التلذذ بذلك ؛ فهذا حرام . ..
🥀 أنظره / تفسير سورة الفرقان ورقة / 158 ... 🌾🌾🌾
 
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