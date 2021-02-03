من درر السلف....الحلقة رقم 238

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر السَنِية والفوائد الجلية العلمية ...ومنها ...قَال الإِمَام العلاّمة محمد بنْ علي إبن محمد إبن عبد الله الشَوكَانيّ اليمنيّ عليه رَحَمَات الله /الطَّلَاقُ قَدْ يَكُونُ : حَرَامًا ..وَمَكْرُوهًا ..وَوَاجِبًا ..وَمَنْدُوبًا ..وَجَائِزًا ..أَمَّا الْأَوَّلُ / فَفِيمَا إذَا كَانَ بِدْعِيًّا وَلَهُ صُوَرٌ ..وَأَمَّا الثَّانِي / فَفِيمَا إذَا وَقَعَ بِغَيْرِ سَبَبٍ مَعَ اسْتِقَامَةِ الْحَالِ ..وَأَمَّا الثَّالِثُ / فَفِي صُوَرٍ مِنْهَا الشِّقَاقُ إذَا رَأَى ذَلِكَ الْحَكَمَانِ ..وَأَمَّا الرَّابِعُ / فَفِيمَا إذَا كَانَتْ غَيْرَ عَفِيفَةٍ ..وَأَمَّا الْخَامِسُ / فَنَفَاهُ النَّوَوِيُّ وَصَوَّرَهُ غَيْرُهُ بِمَا إذَا كَانَ لَا يُرِيدُهَا وَلَا تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَحَمَّلَ مُؤْنَتَهَا مِنْ غَيْرِ حُصُولِ غَرَضِ الِإسْتِمْتَاعِ ؛ فَقَدْ صَرَّحَ الْإِمَامُ أَنَّ الطَّلَاقَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يُكْرَهُ ..وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ هَذَا ( كان طلَّقَ حفصةَ ثم راجعَها ..هو في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم / 2007 وحكم عليه العلاّمة الألباني بالصحة ) ..دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ : يَجُوزُ لِلزَّوْجِ مِنْ دُونِ كَرَاهَةٍ ..لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنَّمَا يَفْعَلُ : مَا كَانَ جَائِزًا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ ..وَلَا يُعَارِضُ هَذَا حَدِيثَ : أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلَى اللَّه .. ( هو في إرواء الغليل للعلاّمة الألباني برقم / 2040 وحكم عليه بالضعف ) ..لِأَنَّ كَوْنَهُ أَبْغَضَ الْحَلَالِ : لَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا كَرَاهَةً أُصُولِيَّةً . ..أنْظُرهُ / نَيل الأوْطَار ج 06 وَرَقَة / 262 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /.. .. فَالْمُسْتَحَبُّ فِي صِفَةِ الْجُلُوسِ لِلْأَكْل : أنْ يَكُونَ جَاثِيًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَظُهُورِ قَدَمَيْهِ ..أَوْ : يَنْصِبَ الرِّجْلَ الْيُمْنَى وَيَجْلِسَ عَلَى الْيُسْرَى ..وَاسْتَثْنَى الْغَزَالِيُّ مِنْ كَرَاهَةِ الْأَكْلِ مُضْطَجِعًا : أَكْلَ الْبَقْلِ ..وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ الْكَرَاهَةِ ؛ وَأَقْوَى مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ : مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ قَالَ / كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْكُلُوا : تُكَأَةً مَخَافَةَ أَنْ تَعْظُمَ بُطُونُهُمْ . ..أنْظُرهُ / نَيل الأوْطَار ج 08 وَرَقَة / 185 ...ومنها ...و في الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد إبن أحمد إبن أبي بكر بن فرح الأنصاريّ الخزرجيّ شمس الدين القرطبيّ عليه رَحَمَات الله تعالى قال /وَحُكِيَ / أَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ كَانَ يَصْنَعُ كَثِيرًا مِنَ الْمَعْرُوفِ ؛ ثُمَّ يَحْلِفُ : أَنَّهُ مَا فَعَلَ مَعَ أَحَدٍ خَيْرًا ..فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَيَقُولُ : إِنَّمَا فَعَلْتُ مَعَ نَفْسِي ؛ وَيَتْلُو : ( وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ .. ) . ..أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 03 ورقة / 339 ...ومنها ...و قال شيخنا العلاّمة الشيخ إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /واعلم أن الزنا كما قسمه الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك اللواط أنواع /زنا الفرج ؛ ولواط الفرج ..وفيه أيضا / زنا العين ولواط العين ..وفيه أيضا / زنا الأذن ولواط الأذن ..وزنا اليد ولواط اليد ..وزنا الرجل ولواط الرجل ..يعني لا تظن أن اللواط : خاص بفعل الفرج ..بل حتى العين لو أن أحداً تلذذ بالنظر إلى أمرد قلنا : هذا الرجل تلوط به ..لكن تلوط به فعلاً أو نظراً ؟؟؟ نظراً ..ولذلك يجب الحذر : من هذا الأمر ..حتى إن النووي وجماعة من أهل العلم قالوا : إنه لا يجوز النظر مطلقاً إلى الأمرد الحسن إلحاقاً له بالمرأة ..ولكن الصواب : أنه يجوز إلاّ مع التلذذ بذلك ؛ فهذا حرام . ..أنظره / تفسير سورة الفرقان ورقة / 158 ...