كعب زيادة الطول 5سنتمترات

حرة بنت حرة
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السلام عليكم كل وحدة ولا واحد يعاني من التنمر بسبب قصر القامة في العمل أو الوسط العاءلي انا شخصيا جربت هاذا المنتوج زاداي في الطول خمس سنتيمترات وبالإضافة زاداي الثقة بالنفس والحمد الله جربوها مرحش تندمو و دعيولي بلخير.
كعب إطالة القامة حتى 5سنتمترات مصنوعة من السيليكون المرن لضمان أقصى درجات الراحة – وتصل إلى 5 سم ارتفاع أكثر
تحتوى على 5 أزواج من الشرائح التي يمكن وضعها واحدة على رأس الأخرى
نسبة نقاء السيليكون 98%
تصميم سيليكون مضاد للانزلاق
تطيل القامة وتعطيك مظهر متألق
يمكن إخفاءها تحت فراش الحذاء
مناسب لجميع المقاسات و جميع انواع الاحذية.
رابط ايداع الطلب:
كعب إطالة القامة حتى 5سنتمترات مصنوعة من السيليكون المرن لضمان أقصى درجات الراحة – وتصل إلى 5 سم ارتفاع أكثر
تحتوى على 5 أزواج من الشرائح التي يمكن وضعها واحدة على رأس الأخرى
نسبة نقاء السيليكون 98%
تصميم سيليكون مضاد للانزلاق
تطيل القامة وتعطيك مظهر متألق
يمكن إخفاءها تحت فراش الحذاء
مناسب لجميع المقاسات و جميع انواع الاحذية.
رابط ايداع الطلب: