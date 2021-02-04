من درر السلف...الحلقة رقم 240

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر السَنِيَّة ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخ الإسلام إتيميّة الحِرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ليس لأحد من الناس : أن يختص بشيء من المسجد ؛ بحيث يمنع غيره منه دائماً ..
بل قد نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن : إيطان كإيطان البعير ..
قـالـ العلماء : معناه أن يتخذ الرجل مكاناً من المسجـد لا يصلـى إلا فيـه . ..
🥀 أنظره / مـجمـوع الفتـاوى ج 22 ورقة / 191 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال بعض السَلَف / إِذا إجتمع إبليس وجنوده : لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثة أَشياءَ ..
مؤمن : قتل مؤمناً ..
ورجل يموت : على الكفر ..
وقلب : فيه خوف الفقر .. .
وهذا الغنى محفوف بفقرين /
فقر : قبله ..
وفقر : بعده ؛ وهو كالغفوة بينهما ..
فحقيق بمن نصح نفسه : أن لا يغتر به ولا يجعله نهاية مطلبه ..
بل إذا حصل له : جعله سبباً لغناه الأَكبر وسيلة إِليه ..
ويجعله : خادماً من خدمه لا مخدوماً له ..
وتكون نفسه : أَعز عليه من أَن يعبِّدها لغير مولاه الحق ..
أَو يجعلها : خادمة لغيره . ..
🥀 أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 33 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ولما كان الفقر إِلى الله عز وجل : هو عين الغنى به ..
فأَفقر الناس إِلى الله : أَغناهم به ..
وأَذلهم له : أَعزهم ..
وأَضعفهم بين يديه :،أَقواهم ..
وأَجهلهم عند نفسه : أَعلمهم بالله ..
وأَمقتهم لنفسه : أَقربهم إِلى مرضاة الله ..
كأن ذكر الغنى بالله مع الفقر إِليه :،متلازمين متناسبين . ..
🥀 أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 33 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً في كلامٍ نفيسٍ /
والغنى قسمان /
غنى : سافل ..
وغنى : عال ..
فالغنى السافل : الغنى بالعوارى المستردة من النساء والبنين ؛ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأَنعام والحرث ؛ وهذا أَضعف الغنى ؛ فإِنه غنى بظل زائل ؛ وعارية ترجع عن قريب إِلى أَربابها ؛ فإِذا الفقر بأَجمعه بعد ذهابها ؛ وكَأن الغنى بها كان حلماً فانقضى ..
ولا همة أَضعف : من همة من رضى بهذا الغنى الذى هو ظل زائل ..
وهذا غنى : أَرباب الدنيا الذى فيه يتنافسون ..
وإِياه : يطلبون ..
وحوله : يحومون ..
ولا أَحب إِلى الشيطان وأَبعد عن الرحمن من قلب : ملآن بحب هذا الغنى والخوف من فقده .. ..
( ثم قال ) /
أَما الغنى العالى /
فقال شيخ الإِسلام /
هو على ثلاث درجات :
الدرجة الأُولى /
غنى القلب ؛ وهو سلامته : من السبب ..
ومسالمته : للحكم ..
وخلاصه : من الخصومة ..
والدرجة الثانية /
غنى النفس ؛ وهو إستقامتها : على المرغوب ..
وسلامتها : من الحظوظ ..
وبراءَتها : من المراءَاة ..
والدرجة الثالثة /
الغنى الحق : وهو ثلاث مراتب ..
الأُولى : شهود ذكره إِياك ..
والثانية : دوام مطالعة أَوليته ..
والثالثة : الفوز بوجوده . ..
🥀 أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 33 - 34 ... 🌾🌾🌾
 
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