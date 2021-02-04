من درر السلف...الحلقة رقم 240

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر السَنِيَّة ...
منها ...
قال شيخ الإسلام إتيميّة الحِرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ليس لأحد من الناس : أن يختص بشيء من المسجد ؛ بحيث يمنع غيره منه دائماً ..
بل قد نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن : إيطان كإيطان البعير ..
قـالـ العلماء : معناه أن يتخذ الرجل مكاناً من المسجـد لا يصلـى إلا فيـه . ..
أنظره / مـجمـوع الفتـاوى ج 22 ورقة / 191 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال بعض السَلَف / إِذا إجتمع إبليس وجنوده : لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثة أَشياءَ ..
مؤمن : قتل مؤمناً ..
ورجل يموت : على الكفر ..
وقلب : فيه خوف الفقر .. .
وهذا الغنى محفوف بفقرين /
فقر : قبله ..
وفقر : بعده ؛ وهو كالغفوة بينهما ..
فحقيق بمن نصح نفسه : أن لا يغتر به ولا يجعله نهاية مطلبه ..
بل إذا حصل له : جعله سبباً لغناه الأَكبر وسيلة إِليه ..
ويجعله : خادماً من خدمه لا مخدوماً له ..
وتكون نفسه : أَعز عليه من أَن يعبِّدها لغير مولاه الحق ..
أَو يجعلها : خادمة لغيره . ..
أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 33 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ولما كان الفقر إِلى الله عز وجل : هو عين الغنى به ..
فأَفقر الناس إِلى الله : أَغناهم به ..
وأَذلهم له : أَعزهم ..
وأَضعفهم بين يديه :،أَقواهم ..
وأَجهلهم عند نفسه : أَعلمهم بالله ..
وأَمقتهم لنفسه : أَقربهم إِلى مرضاة الله ..
كأن ذكر الغنى بالله مع الفقر إِليه :،متلازمين متناسبين . ..
أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 33 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في كلامٍ نفيسٍ /
والغنى قسمان /
غنى : سافل ..
وغنى : عال ..
فالغنى السافل : الغنى بالعوارى المستردة من النساء والبنين ؛ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأَنعام والحرث ؛ وهذا أَضعف الغنى ؛ فإِنه غنى بظل زائل ؛ وعارية ترجع عن قريب إِلى أَربابها ؛ فإِذا الفقر بأَجمعه بعد ذهابها ؛ وكَأن الغنى بها كان حلماً فانقضى ..
ولا همة أَضعف : من همة من رضى بهذا الغنى الذى هو ظل زائل ..
وهذا غنى : أَرباب الدنيا الذى فيه يتنافسون ..
وإِياه : يطلبون ..
وحوله : يحومون ..
ولا أَحب إِلى الشيطان وأَبعد عن الرحمن من قلب : ملآن بحب هذا الغنى والخوف من فقده .. ..
( ثم قال ) /
أَما الغنى العالى /
فقال شيخ الإِسلام /
هو على ثلاث درجات :
الدرجة الأُولى /
غنى القلب ؛ وهو سلامته : من السبب ..
ومسالمته : للحكم ..
وخلاصه : من الخصومة ..
والدرجة الثانية /
غنى النفس ؛ وهو إستقامتها : على المرغوب ..
وسلامتها : من الحظوظ ..
وبراءَتها : من المراءَاة ..
والدرجة الثالثة /
الغنى الحق : وهو ثلاث مراتب ..
الأُولى : شهود ذكره إِياك ..
والثانية : دوام مطالعة أَوليته ..
والثالثة : الفوز بوجوده . ..
أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 33 - 34 ...
ومن الدرر السَنِيَّة ...
منها ...
قال شيخ الإسلام إتيميّة الحِرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ليس لأحد من الناس : أن يختص بشيء من المسجد ؛ بحيث يمنع غيره منه دائماً ..
بل قد نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن : إيطان كإيطان البعير ..
قـالـ العلماء : معناه أن يتخذ الرجل مكاناً من المسجـد لا يصلـى إلا فيـه . ..
أنظره / مـجمـوع الفتـاوى ج 22 ورقة / 191 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال بعض السَلَف / إِذا إجتمع إبليس وجنوده : لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثة أَشياءَ ..
مؤمن : قتل مؤمناً ..
ورجل يموت : على الكفر ..
وقلب : فيه خوف الفقر .. .
وهذا الغنى محفوف بفقرين /
فقر : قبله ..
وفقر : بعده ؛ وهو كالغفوة بينهما ..
فحقيق بمن نصح نفسه : أن لا يغتر به ولا يجعله نهاية مطلبه ..
بل إذا حصل له : جعله سبباً لغناه الأَكبر وسيلة إِليه ..
ويجعله : خادماً من خدمه لا مخدوماً له ..
وتكون نفسه : أَعز عليه من أَن يعبِّدها لغير مولاه الحق ..
أَو يجعلها : خادمة لغيره . ..
أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 33 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ولما كان الفقر إِلى الله عز وجل : هو عين الغنى به ..
فأَفقر الناس إِلى الله : أَغناهم به ..
وأَذلهم له : أَعزهم ..
وأَضعفهم بين يديه :،أَقواهم ..
وأَجهلهم عند نفسه : أَعلمهم بالله ..
وأَمقتهم لنفسه : أَقربهم إِلى مرضاة الله ..
كأن ذكر الغنى بالله مع الفقر إِليه :،متلازمين متناسبين . ..
أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 33 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في كلامٍ نفيسٍ /
والغنى قسمان /
غنى : سافل ..
وغنى : عال ..
فالغنى السافل : الغنى بالعوارى المستردة من النساء والبنين ؛ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأَنعام والحرث ؛ وهذا أَضعف الغنى ؛ فإِنه غنى بظل زائل ؛ وعارية ترجع عن قريب إِلى أَربابها ؛ فإِذا الفقر بأَجمعه بعد ذهابها ؛ وكَأن الغنى بها كان حلماً فانقضى ..
ولا همة أَضعف : من همة من رضى بهذا الغنى الذى هو ظل زائل ..
وهذا غنى : أَرباب الدنيا الذى فيه يتنافسون ..
وإِياه : يطلبون ..
وحوله : يحومون ..
ولا أَحب إِلى الشيطان وأَبعد عن الرحمن من قلب : ملآن بحب هذا الغنى والخوف من فقده .. ..
( ثم قال ) /
أَما الغنى العالى /
فقال شيخ الإِسلام /
هو على ثلاث درجات :
الدرجة الأُولى /
غنى القلب ؛ وهو سلامته : من السبب ..
ومسالمته : للحكم ..
وخلاصه : من الخصومة ..
والدرجة الثانية /
غنى النفس ؛ وهو إستقامتها : على المرغوب ..
وسلامتها : من الحظوظ ..
وبراءَتها : من المراءَاة ..
والدرجة الثالثة /
الغنى الحق : وهو ثلاث مراتب ..
الأُولى : شهود ذكره إِياك ..
والثانية : دوام مطالعة أَوليته ..
والثالثة : الفوز بوجوده . ..
أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 33 - 34 ...