من درر السلف...الحلقة رقم 240

الحمد لله ...ومن الدرر السَنِيَّة ...منها ...قال شيخ الإسلام إتيميّة الحِرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ليس لأحد من الناس : أن يختص بشيء من المسجد ؛ بحيث يمنع غيره منه دائماً ..بل قد نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن : إيطان كإيطان البعير ..قـالـ العلماء : معناه أن يتخذ الرجل مكاناً من المسجـد لا يصلـى إلا فيـه . ..أنظره / مـجمـوع الفتـاوى ج 22 ورقة / 191 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قال بعض السَلَف / إِذا إجتمع إبليس وجنوده : لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثة أَشياءَ ..مؤمن : قتل مؤمناً ..ورجل يموت : على الكفر ..وقلب : فيه خوف الفقر .. .وهذا الغنى محفوف بفقرين /فقر : قبله ..وفقر : بعده ؛ وهو كالغفوة بينهما ..فحقيق بمن نصح نفسه : أن لا يغتر به ولا يجعله نهاية مطلبه ..بل إذا حصل له : جعله سبباً لغناه الأَكبر وسيلة إِليه ..ويجعله : خادماً من خدمه لا مخدوماً له ..وتكون نفسه : أَعز عليه من أَن يعبِّدها لغير مولاه الحق ..أَو يجعلها : خادمة لغيره . ..أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 33 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ولما كان الفقر إِلى الله عز وجل : هو عين الغنى به ..فأَفقر الناس إِلى الله : أَغناهم به ..وأَذلهم له : أَعزهم ..وأَضعفهم بين يديه :،أَقواهم ..وأَجهلهم عند نفسه : أَعلمهم بالله ..وأَمقتهم لنفسه : أَقربهم إِلى مرضاة الله ..كأن ذكر الغنى بالله مع الفقر إِليه :،متلازمين متناسبين . ..أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 33 ...ومنها ...وقال أيضاً في كلامٍ نفيسٍ /والغنى قسمان /غنى : سافل ..وغنى : عال ..فالغنى السافل : الغنى بالعوارى المستردة من النساء والبنين ؛ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأَنعام والحرث ؛ وهذا أَضعف الغنى ؛ فإِنه غنى بظل زائل ؛ وعارية ترجع عن قريب إِلى أَربابها ؛ فإِذا الفقر بأَجمعه بعد ذهابها ؛ وكَأن الغنى بها كان حلماً فانقضى ..ولا همة أَضعف : من همة من رضى بهذا الغنى الذى هو ظل زائل ..وهذا غنى : أَرباب الدنيا الذى فيه يتنافسون ..وإِياه : يطلبون ..وحوله : يحومون ..ولا أَحب إِلى الشيطان وأَبعد عن الرحمن من قلب : ملآن بحب هذا الغنى والخوف من فقده .. ..( ثم قال ) /أَما الغنى العالى /فقال شيخ الإِسلام /هو على ثلاث درجات :الدرجة الأُولى /غنى القلب ؛ وهو سلامته : من السبب ..ومسالمته : للحكم ..وخلاصه : من الخصومة ..والدرجة الثانية /غنى النفس ؛ وهو إستقامتها : على المرغوب ..وسلامتها : من الحظوظ ..وبراءَتها : من المراءَاة ..والدرجة الثالثة /الغنى الحق : وهو ثلاث مراتب ..الأُولى : شهود ذكره إِياك ..والثانية : دوام مطالعة أَوليته ..والثالثة : الفوز بوجوده . ..أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 33 - 34 ...