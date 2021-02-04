تدرج التعلمات لشهر فيفري للسنة الثانية ابتدائي 2021 مخططات السنة الثانية ابتدائي لشهر فيفري وفق التخفيف الجديد للسنة الدراسية 2020/2021

تدرج التعلمات لشهر فيفري للسنة الثانية ابتدائي 2021بسم الله الرحمن الرحيموالصلاة والسلام على اشرف المرسلينوعلى من تبعه من احسان الى يوم الديننقدم لكم اليومتدرج التعلمات لشهر فيفري للسنة الثانية ابتدائي 2021وفق التخفيف الجديدبصيغة pdf و word