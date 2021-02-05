من درر السلف....الحلقة رقم 241

الحَمْدُ لله ...ومن الفوائد والمسائل الجِيَاد ...منها ...قال شيخ الإسلام الصغير محمد بن أبي بكر بن أيوب إبن سعد شمس الدين إبن قيّم الجوزيّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فالغَنِيُّ : إِنما يصير غنياً بحصول ما يسد فاقته ويدفع حاجته ..وفى القلب فاقةٌ عظيمةٌ ؛ وضرورةٌ تامةٌ ؛ وحاجةٌ شديدةٌ لا يسدها : إِلا فوزه بحصول الغِنَى الحميدِ الذى إِن حصل للعبد حصل له كل شيء ؛ وإِن فاته فاته كل شيء ..فكما أَنه سبحانه : الغنيّ على الحقيقة ولا غنى سواه ..فالغِنَى به : هو الغنيُّ فى الحقيقة ولا غنى بغيره أَلبتة ..فمن لم يستغن به عمّا سواه : تقطعت نفسه على السوى حسرات ..ومن استغنى به : زالت عنه كل حسرة ؛ وحضره كل سرور وفرح ..والله المستعان . ..أنظره / طريق الهجرتين وباب السعادتين ورقة / 34 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قيل :نعت الفقير : ثلاثة أَشياءَ /حفظ : سره ..وَأَداءُ : فرضه ..وصيانة : فقره ..ثم قال //حفظ السر : كتمانهُ صيانة له من الأَغيار ..وغيرة عليه : أَن ينكشف لمن لا يعرفه ولا يؤمن عليه ..وَأَداءُ الفرض : قيام بحق العبودية ..وصيانة الفقر : حفظه عن لوث مساكنة الأَغيار ..وحفظه : عن كل سبب يفسده ؛ وكتمانه ما استطاع . ..أنظره / طريق الهجرتين وباب السعادتين ورقة / 48 ...ومنها ...وفي كتاب المشار إليه آنفاً ( طريق الهجرتين ) /عن أبي حفصٍ أنه سئل : بماذا ينبغى أَن يَقْدُمَ الفقير على ربه ؟؟؟فقال / ما ينبغى للفقير أن يقدم على ربه بشيء سوى : فقره ..وقال بعضهم / إِن الفقير الصادق ليخشى من الغنى : حذراً أَن يدخله فيفسد عليه فقره ؛ كما يخشى الغنيّ الحريص من الفقر أَن يدخله فيفسد عليه غناه .. .وقال بشر بن الحارث / أَفضل المقامات : إعتقاد الصبر على الفقر إلى القبر .. .ثم قال إبن القيّم /ومن هاهنا قال القائل :قالوا غداً العيدُ ماذا أَنت لابسه .. فقلت خلعةُ ساقِ رحبهُ جرعاً ..فقرٌ وصبرٌ هما ثوبان تحتهما .. قلبٌ يرى أُلفةَ الأَعيادِ والجمعاَ ..الدهر لى مأْتمٌ إِن غبت يا أَملى .. والعيدُ ما دمتَ لى مرَأى ومستمعاَ ..أنظره / طريق الهجرتين وباب السعادتين ورقة / 48 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قال تعالى فى حق الكفار : ﴿ كَلاّ إِنّهُمْ عَن رّبّهِمْ يَوْمَئِذٍ لّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴾ ..فعذاب الحجاب : من أَعظم أَنواع العذاب الذى يعذب به أَعداءَه ..ولذة النظر إِلى وجه الله الكريم : أَعظم أَنواع اللذات التى ينعم بها أَولياؤه ..ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم : من رؤيته وسماع كلامه والدنو منه وقربه ..وهذان الأَصلان : ثابتان بالكتاب والسُّنَّة ..وعليهما : أَهل العلم والإِيمان . ..أنظره / طريق الهجرتين وباب السعادتين ورقة / 59 ...