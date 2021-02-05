من درر السلف....الحلقة رقم 241

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الفوائد والمسائل الجِيَاد ...
منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير محمد بن أبي بكر بن أيوب إبن سعد شمس الدين إبن قيّم الجوزيّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فالغَنِيُّ : إِنما يصير غنياً بحصول ما يسد فاقته ويدفع حاجته ..
وفى القلب فاقةٌ عظيمةٌ ؛ وضرورةٌ تامةٌ ؛ وحاجةٌ شديدةٌ لا يسدها : إِلا فوزه بحصول الغِنَى الحميدِ الذى إِن حصل للعبد حصل له كل شيء ؛ وإِن فاته فاته كل شيء ..
فكما أَنه سبحانه : الغنيّ على الحقيقة ولا غنى سواه ..
فالغِنَى به : هو الغنيُّ فى الحقيقة ولا غنى بغيره أَلبتة ..
فمن لم يستغن به عمّا سواه : تقطعت نفسه على السوى حسرات ..
ومن استغنى به : زالت عنه كل حسرة ؛ وحضره كل سرور وفرح ..
والله المستعان . ..
أنظره / طريق الهجرتين وباب السعادتين ورقة / 34 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قيل :
نعت الفقير : ثلاثة أَشياءَ /
حفظ : سره ..
وَأَداءُ : فرضه ..
وصيانة : فقره ..
ثم قال //
حفظ السر : كتمانهُ صيانة له من الأَغيار ..
وغيرة عليه : أَن ينكشف لمن لا يعرفه ولا يؤمن عليه ..
وَأَداءُ الفرض : قيام بحق العبودية ..
وصيانة الفقر : حفظه عن لوث مساكنة الأَغيار ..
وحفظه : عن كل سبب يفسده ؛ وكتمانه ما استطاع . ..
أنظره / طريق الهجرتين وباب السعادتين ورقة / 48 ...
ومنها ...
وفي كتاب المشار إليه آنفاً ( طريق الهجرتين ) /
عن أبي حفصٍ أنه سئل : بماذا ينبغى أَن يَقْدُمَ الفقير على ربه ؟؟؟
فقال / ما ينبغى للفقير أن يقدم على ربه بشيء سوى : فقره ..
وقال بعضهم / إِن الفقير الصادق ليخشى من الغنى : حذراً أَن يدخله فيفسد عليه فقره ؛ كما يخشى الغنيّ الحريص من الفقر أَن يدخله فيفسد عليه غناه .. .
وقال بشر بن الحارث / أَفضل المقامات : إعتقاد الصبر على الفقر إلى القبر .. .
ثم قال إبن القيّم /
ومن هاهنا قال القائل :
قالوا غداً العيدُ ماذا أَنت لابسه .. فقلت خلعةُ ساقِ رحبهُ جرعاً ..
فقرٌ وصبرٌ هما ثوبان تحتهما .. قلبٌ يرى أُلفةَ الأَعيادِ والجمعاَ ..
الدهر لى مأْتمٌ إِن غبت يا أَملى .. والعيدُ ما دمتَ لى مرَأى ومستمعاَ ..
أنظره / طريق الهجرتين وباب السعادتين ورقة / 48 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال تعالى فى حق الكفار : ﴿ كَلاّ إِنّهُمْ عَن رّبّهِمْ يَوْمَئِذٍ لّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴾ ..
فعذاب الحجاب : من أَعظم أَنواع العذاب الذى يعذب به أَعداءَه ..
ولذة النظر إِلى وجه الله الكريم : أَعظم أَنواع اللذات التى ينعم بها أَولياؤه ..
ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم : من رؤيته وسماع كلامه والدنو منه وقربه ..
وهذان الأَصلان : ثابتان بالكتاب والسُّنَّة ..
وعليهما : أَهل العلم والإِيمان . ..
أنظره / طريق الهجرتين وباب السعادتين ورقة / 59 ...
ومن الفوائد والمسائل الجِيَاد ...
منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير محمد بن أبي بكر بن أيوب إبن سعد شمس الدين إبن قيّم الجوزيّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فالغَنِيُّ : إِنما يصير غنياً بحصول ما يسد فاقته ويدفع حاجته ..
وفى القلب فاقةٌ عظيمةٌ ؛ وضرورةٌ تامةٌ ؛ وحاجةٌ شديدةٌ لا يسدها : إِلا فوزه بحصول الغِنَى الحميدِ الذى إِن حصل للعبد حصل له كل شيء ؛ وإِن فاته فاته كل شيء ..
فكما أَنه سبحانه : الغنيّ على الحقيقة ولا غنى سواه ..
فالغِنَى به : هو الغنيُّ فى الحقيقة ولا غنى بغيره أَلبتة ..
فمن لم يستغن به عمّا سواه : تقطعت نفسه على السوى حسرات ..
ومن استغنى به : زالت عنه كل حسرة ؛ وحضره كل سرور وفرح ..
والله المستعان . ..
أنظره / طريق الهجرتين وباب السعادتين ورقة / 34 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قيل :
نعت الفقير : ثلاثة أَشياءَ /
حفظ : سره ..
وَأَداءُ : فرضه ..
وصيانة : فقره ..
ثم قال //
حفظ السر : كتمانهُ صيانة له من الأَغيار ..
وغيرة عليه : أَن ينكشف لمن لا يعرفه ولا يؤمن عليه ..
وَأَداءُ الفرض : قيام بحق العبودية ..
وصيانة الفقر : حفظه عن لوث مساكنة الأَغيار ..
وحفظه : عن كل سبب يفسده ؛ وكتمانه ما استطاع . ..
أنظره / طريق الهجرتين وباب السعادتين ورقة / 48 ...
ومنها ...
وفي كتاب المشار إليه آنفاً ( طريق الهجرتين ) /
عن أبي حفصٍ أنه سئل : بماذا ينبغى أَن يَقْدُمَ الفقير على ربه ؟؟؟
فقال / ما ينبغى للفقير أن يقدم على ربه بشيء سوى : فقره ..
وقال بعضهم / إِن الفقير الصادق ليخشى من الغنى : حذراً أَن يدخله فيفسد عليه فقره ؛ كما يخشى الغنيّ الحريص من الفقر أَن يدخله فيفسد عليه غناه .. .
وقال بشر بن الحارث / أَفضل المقامات : إعتقاد الصبر على الفقر إلى القبر .. .
ثم قال إبن القيّم /
ومن هاهنا قال القائل :
قالوا غداً العيدُ ماذا أَنت لابسه .. فقلت خلعةُ ساقِ رحبهُ جرعاً ..
فقرٌ وصبرٌ هما ثوبان تحتهما .. قلبٌ يرى أُلفةَ الأَعيادِ والجمعاَ ..
الدهر لى مأْتمٌ إِن غبت يا أَملى .. والعيدُ ما دمتَ لى مرَأى ومستمعاَ ..
أنظره / طريق الهجرتين وباب السعادتين ورقة / 48 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال تعالى فى حق الكفار : ﴿ كَلاّ إِنّهُمْ عَن رّبّهِمْ يَوْمَئِذٍ لّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴾ ..
فعذاب الحجاب : من أَعظم أَنواع العذاب الذى يعذب به أَعداءَه ..
ولذة النظر إِلى وجه الله الكريم : أَعظم أَنواع اللذات التى ينعم بها أَولياؤه ..
ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم : من رؤيته وسماع كلامه والدنو منه وقربه ..
وهذان الأَصلان : ثابتان بالكتاب والسُّنَّة ..
وعليهما : أَهل العلم والإِيمان . ..
أنظره / طريق الهجرتين وباب السعادتين ورقة / 59 ...