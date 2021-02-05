شيماء شوشيشا
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 18 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 62
- النقاط
- 505
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
جيلالي بونعامة بطل من أبطال الثورة الجزائرية. المعروف باسم الجيلالي من مواليد 6 أبريل 1926 بقلب الونشريس قضى سي محمد طفولته في هذه المنطقة أين درس فيزاوية سيدي محمد لفقيه العربي، ثم انخرط في المنظمة الخاصة وظل ينشط في المجال السياسي نظم إضراب عمال المناجم عام 1951 عند اندلاع الثورة الجزائرية تمكن سي محمد من جعل الونشريس قلعة قوية للمقاومة في سنة 1957 ارتقى إلى رتبة رائد وسنة 1960 خلف محمد زعموم في قيادة الناحية الثورية الرابعة برتبة عقيد ليسقط شهيدا وسط مدينة البليدة سنة 1961 حيث خلفه في قيادة الولاية العسكرية الرابعة يوسف الخطيب سي حسان
|الحياة العملية
|معلومات شخصية
|الميلاد
|6 أبريل 1926
الونشريس،
|الوفاة
|23 سبتمبر 1956 (30 سنة)
البليدة
|الجنسية
|جزائري
|المهنة
|سياسي
|الحزب
|حزب الشعب الجزائري