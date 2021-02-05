جيلالي بونعامة

شيماء شوشيشا

شيماء شوشيشا

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 ديسمبر 2020
المشاركات
62
النقاط
505
العمر
20
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
جيلالي بونعامة بطل من أبطال الثورة الجزائرية. المعروف باسم الجيلالي من مواليد 6 أبريل 1926 بقلب الونشريس قضى سي محمد طفولته في هذه المنطقة أين درس فيزاوية سيدي محمد لفقيه العربي، ثم انخرط في المنظمة الخاصة وظل ينشط في المجال السياسي نظم إضراب عمال المناجم عام 1951 عند اندلاع الثورة الجزائرية تمكن سي محمد من جعل الونشريس قلعة قوية للمقاومة في سنة 1957 ارتقى إلى رتبة رائد وسنة 1960 خلف محمد زعموم في قيادة الناحية الثورية الرابعة برتبة عقيد ليسقط شهيدا وسط مدينة البليدة سنة 1961 حيث خلفه في قيادة الولاية العسكرية الرابعة يوسف الخطيب سي حسان


الحياة العملية
معلومات شخصية
الميلاد6 أبريل 1926
الونشريس،
الجزائر
الوفاة23 سبتمبر 1956 (30 سنة)
البليدة
الجنسيةالجزائر جزائري
المهنةسياسي تعديل قيمة خاصية (P106) في ويكي بيانات
الحزبحزب الشعب الجزائري تعديل قيمة خاصية (P102) في ويكي بيانات

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