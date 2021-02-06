من درر السلف....الحلقة رقم 242

الحَمْدُ لله ...ومِنَ الدرر الجِيَادِ ...منها ...قال شيخُ الإِسْلام إبنُ تَيْميّة عَلَيه رَحَمَات الله تَعَالَى في كلامٍ دقيقٍ له جميلٌ /فثَبَتَ أَنَّ الزُّهْدَ الْوَاجِبَ : هُوَ تَرْكُ مَا يَنْفَعُ عَنْ الْوَاجِبِ مِنْ إرَادَةِ اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ ..وَالزُّهْدَ الْمُسْتَحَبَّ : هُوَ مَا يَشْغَلُ عَنْ الْمُسْتَحَبِّ مِنْ أَعْمَالِ الْمُقَرَّبِينَ وَالصِّدِّيقِينَ ..فَظَهَرَ بِذَلِكَ أَنَّ الْمَطْلُوبَ بِالزُّهْدِ فِعْلُ الْمَأْمُورِ بِهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ :أَحَدُهَا / أَنَّهُ لَوْلَا كَوْنُ الدُّنْيَا تَشْغَلُ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ : لَمْ يُشْرَعْ الزُّهْدُ فِيهَا ؛ بَلْ كَانَ يَكُونُ فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ سَوَاءً أَوْ يُرَجَّحُ هَذَا أَوْ يُرَجَّحُ هَذَا تَرَجُّحًا دُنْيَوِيًّا ..الثَّانِي / أَنَّهُ إذَا قُدِّرَ أَنَّ شَخْصَيْنِ أَحَدُهُمَا يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَيُرِيدُ الدُّنْيَا ؛ وَالْآخَرُ زَاهِدٌ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ : لَكَانَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا مُؤْمِنًا مَحْمُودًا وَالثَّانِي كَافِرًا مَلْعُونًا ..مَعَ أَنَّ الثَّانِيَ : زَاهِدٌ فِي الدُّنْيَا ..وَالْأَوَّلَ : طَالِبٌ لَهَا ..لَكِنْ : إمْتَازَ الْأَوَّلُ بِفِعْلِ مَأْمُورٍ مَعَ إرْتِكَابِ مَحْظُورٍ ..وَالثَّانِي : لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ذَلِكَ الْمَأْمُورُ بِهِ ..فَثَبَتَ أَنَّ فِعْلَ الْمَأْمُورِ بِهِ مِنْ إرَادَةِ الْآخِرَةِ : يَنْفَعُ ..وَالزُّهْدَ بِدُونِ فِعْلِ هَذَا الْمَأْمُورِ : لَا يَنْفَعُ ..الثَّالِثُ / الْمَحْمُودُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إنَّمَا هُوَ : إرَادَةُ الدَّارِ الْآخِرَةِ ..وَالْمَذْمُومُ : إنَّمَا هُوَ مَنْ تَرَكَ إرَادَةَ الدَّارِ الْآخِرَةِ وَاشْتَغَلَ بِإِرَادَةِ الدُّنْيَا عَنْهَا ..فَأَمَّا مُجَرَّدُ مَدْحِ تَرْكِ الدُّنْيَا : فَلَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِه . ..أنْظُره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 147 - 148 ...ومنها ...وقال أيضاً في كلامٍ جميلٍ لهُ /وَلَا تَنْظُرْ إلَى كَثْرَةِ ذَمِّ النَّاسِ الدُّنْيَا ذَمًّا غَيْرَ : دِينِيٍّ ..فَإِنَّ أَكْثَرَ الْعَامَّةِ إنَّمَا يَذُمُّونَهَا : لِعَدَمِ حُصُولِ أَغْرَاضِهِمْ مِنْهَا ..فَإِنَّهَا : لَمْ تَصْفُ لِأَحَدِ قَطُّ وَلَوْ نَالَ مِنْهَا مَا عَسَاهُ أَنْ يَنَالَ ..وَمَا امْتَلَأَتْ دَارٌ حِبْرَةً : إلَّا امْتَلَأَتْ عِبْرَةً ..فَالْعُقَلَاءُ : يَذُمُّونَ الْجُهَّالَ الَّذِينَ يَرْكَنُونَ إلَيْهَا وَيَظُنُّونَ بَقَاءَ الرِّيَاسَةِ وَالمال ؛ وَتَنَاوُلِ الشَّهَوَاتِ فِيهَا ..وَهُمْ مَعَ هَذَا : يَحْتَاجُونَ إلَى مَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ مِنْهَا ؛ وَأَكْثَرُهُمْ طَالِبٌ لِمَا يَذُمُّهُ مِنْهَا ..وَهَؤُلَاءِ حَقِيقَةُ ذَمِّهِمْ لَهَا : ذَمٌّ دُنْيَوِيٌّ لِمَا فِيهَا مِنْ الضَّرَرِ الدُّنْيَوِيِّ ؛ كَمَا يَذُمُّ الْعُقَلَاءُ التِّجَارَةَ وَالصِّنَاعَةَ الَّتِي لَا رِبْحَ فِيهَا . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 148 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وَقَدْ يَقَعُ الْغَلَطُ فِي الزُّهْدِ : مِنْ وُجُوهٍ كَمَا وَقَعَ فِي الْوَرَعِ ..أَحَدُهَا / أَنَّ قَوْمًا زَهِدُوا فِيمَا يَنْفَعُهُمْ بِلَا مَضَرَّةٍ فَوَقَعُوا بِهِ فِي تَرْكِ وَاجِبَاتٍ أَوْ مُسْتَحَبَّاتٍ كَمَنْ : تَرَكَ النِّسَاءَ وَاللَّحْمَ وَنَحْوَ ذَلِكَ ..وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / ( لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَآكُلُ اللَّحْمَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي : فَلَيْسَ مِنِّي ) .. .وَالثَّانِي / أَنَّ زُهْدَ هَذَا أَوْقَعَهُ فِي فِعْلِ مَحْظُورَاتٍ كَمَنْ تَرَكَ تَنَاوُلَ مَا أُبِيحَ لَهُ مِنْ الْمَالِ وَالْمَنْفَعَةِ ؛ وَاحْتَاجَ إلَى ذَلِكَ فَأَخَذَهُ : مِنْ حَرَامٍ ..أَوْ سَأَلَ النَّاسَ الْمَسْأَلَةَ : الْمُحَرَّمَةَ ..أَوْ إسْتَشْرَفَ : إلَيْهِمْ ..وَالِإسْتِشْرَافُ : مَكْرُوهٌ ..وَالثَّالِثُ / مَنْ زَهِدَ زُهْدَ الْكَسَلِ وَالْبَطَالَةِ وَالرَّاحَةِ : لَا لِطَلَبِ الدَّارِ الْآخِرَةِ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَالْعِلْمِ النَّافِعِ ..فَإِنَّ الْعَبْدَ إذَا كَانَ زَاهِدًا بَطَّالًا : فَسَدَ أَعْظَمَ فَسَادٍ ..فَهَؤُلَاءِ : لَا يُعَمِّرُونَ الدُّنْيَا وَلَا الْآخِرَةَ كَمَا قَالَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ / إنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ بَطَّالًا لَيْسَ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا وَلَا فِي أَمْرِ الْآخِرَةِ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 150 - 151 ...