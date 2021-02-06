من درر السلف....الحلقة رقم 242

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومِنَ الدرر الجِيَادِ ...
منها ...
قال شيخُ الإِسْلام إبنُ تَيْميّة عَلَيه رَحَمَات الله تَعَالَى في كلامٍ دقيقٍ له جميلٌ /
فثَبَتَ أَنَّ الزُّهْدَ الْوَاجِبَ : هُوَ تَرْكُ مَا يَنْفَعُ عَنْ الْوَاجِبِ مِنْ إرَادَةِ اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ ..
وَالزُّهْدَ الْمُسْتَحَبَّ : هُوَ مَا يَشْغَلُ عَنْ الْمُسْتَحَبِّ مِنْ أَعْمَالِ الْمُقَرَّبِينَ وَالصِّدِّيقِينَ ..
فَظَهَرَ بِذَلِكَ أَنَّ الْمَطْلُوبَ بِالزُّهْدِ فِعْلُ الْمَأْمُورِ بِهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ :
أَحَدُهَا / أَنَّهُ لَوْلَا كَوْنُ الدُّنْيَا تَشْغَلُ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ : لَمْ يُشْرَعْ الزُّهْدُ فِيهَا ؛ بَلْ كَانَ يَكُونُ فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ سَوَاءً أَوْ يُرَجَّحُ هَذَا أَوْ يُرَجَّحُ هَذَا تَرَجُّحًا دُنْيَوِيًّا ..
الثَّانِي / أَنَّهُ إذَا قُدِّرَ أَنَّ شَخْصَيْنِ أَحَدُهُمَا يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَيُرِيدُ الدُّنْيَا ؛ وَالْآخَرُ زَاهِدٌ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ : لَكَانَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا مُؤْمِنًا مَحْمُودًا وَالثَّانِي كَافِرًا مَلْعُونًا ..
مَعَ أَنَّ الثَّانِيَ : زَاهِدٌ فِي الدُّنْيَا ..
وَالْأَوَّلَ : طَالِبٌ لَهَا ..
لَكِنْ : إمْتَازَ الْأَوَّلُ بِفِعْلِ مَأْمُورٍ مَعَ إرْتِكَابِ مَحْظُورٍ ..
وَالثَّانِي : لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ذَلِكَ الْمَأْمُورُ بِهِ ..
فَثَبَتَ أَنَّ فِعْلَ الْمَأْمُورِ بِهِ مِنْ إرَادَةِ الْآخِرَةِ : يَنْفَعُ ..
وَالزُّهْدَ بِدُونِ فِعْلِ هَذَا الْمَأْمُورِ : لَا يَنْفَعُ ..
الثَّالِثُ / الْمَحْمُودُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إنَّمَا هُوَ : إرَادَةُ الدَّارِ الْآخِرَةِ ..
وَالْمَذْمُومُ : إنَّمَا هُوَ مَنْ تَرَكَ إرَادَةَ الدَّارِ الْآخِرَةِ وَاشْتَغَلَ بِإِرَادَةِ الدُّنْيَا عَنْهَا ..
فَأَمَّا مُجَرَّدُ مَدْحِ تَرْكِ الدُّنْيَا : فَلَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِه . ..
أنْظُره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 147 - 148 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في كلامٍ جميلٍ لهُ /
وَلَا تَنْظُرْ إلَى كَثْرَةِ ذَمِّ النَّاسِ الدُّنْيَا ذَمًّا غَيْرَ : دِينِيٍّ ..
فَإِنَّ أَكْثَرَ الْعَامَّةِ إنَّمَا يَذُمُّونَهَا : لِعَدَمِ حُصُولِ أَغْرَاضِهِمْ مِنْهَا ..
فَإِنَّهَا : لَمْ تَصْفُ لِأَحَدِ قَطُّ وَلَوْ نَالَ مِنْهَا مَا عَسَاهُ أَنْ يَنَالَ ..
وَمَا امْتَلَأَتْ دَارٌ حِبْرَةً : إلَّا امْتَلَأَتْ عِبْرَةً ..
فَالْعُقَلَاءُ : يَذُمُّونَ الْجُهَّالَ الَّذِينَ يَرْكَنُونَ إلَيْهَا وَيَظُنُّونَ بَقَاءَ الرِّيَاسَةِ وَالمال ؛ وَتَنَاوُلِ الشَّهَوَاتِ فِيهَا ..
وَهُمْ مَعَ هَذَا : يَحْتَاجُونَ إلَى مَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ مِنْهَا ؛ وَأَكْثَرُهُمْ طَالِبٌ لِمَا يَذُمُّهُ مِنْهَا ..
وَهَؤُلَاءِ حَقِيقَةُ ذَمِّهِمْ لَهَا : ذَمٌّ دُنْيَوِيٌّ لِمَا فِيهَا مِنْ الضَّرَرِ الدُّنْيَوِيِّ ؛ كَمَا يَذُمُّ الْعُقَلَاءُ التِّجَارَةَ وَالصِّنَاعَةَ الَّتِي لَا رِبْحَ فِيهَا . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 148 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَقَدْ يَقَعُ الْغَلَطُ فِي الزُّهْدِ : مِنْ وُجُوهٍ كَمَا وَقَعَ فِي الْوَرَعِ ..
أَحَدُهَا / أَنَّ قَوْمًا زَهِدُوا فِيمَا يَنْفَعُهُمْ بِلَا مَضَرَّةٍ فَوَقَعُوا بِهِ فِي تَرْكِ وَاجِبَاتٍ أَوْ مُسْتَحَبَّاتٍ كَمَنْ : تَرَكَ النِّسَاءَ وَاللَّحْمَ وَنَحْوَ ذَلِكَ ..
وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / ( لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَآكُلُ اللَّحْمَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي : فَلَيْسَ مِنِّي ) .. .
وَالثَّانِي / أَنَّ زُهْدَ هَذَا أَوْقَعَهُ فِي فِعْلِ مَحْظُورَاتٍ كَمَنْ تَرَكَ تَنَاوُلَ مَا أُبِيحَ لَهُ مِنْ الْمَالِ وَالْمَنْفَعَةِ ؛ وَاحْتَاجَ إلَى ذَلِكَ فَأَخَذَهُ : مِنْ حَرَامٍ ..
أَوْ سَأَلَ النَّاسَ الْمَسْأَلَةَ : الْمُحَرَّمَةَ ..
أَوْ إسْتَشْرَفَ : إلَيْهِمْ ..
وَالِإسْتِشْرَافُ : مَكْرُوهٌ ..
وَالثَّالِثُ / مَنْ زَهِدَ زُهْدَ الْكَسَلِ وَالْبَطَالَةِ وَالرَّاحَةِ : لَا لِطَلَبِ الدَّارِ الْآخِرَةِ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَالْعِلْمِ النَّافِعِ ..
فَإِنَّ الْعَبْدَ إذَا كَانَ زَاهِدًا بَطَّالًا : فَسَدَ أَعْظَمَ فَسَادٍ ..
فَهَؤُلَاءِ : لَا يُعَمِّرُونَ الدُّنْيَا وَلَا الْآخِرَةَ كَمَا قَالَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ / إنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ بَطَّالًا لَيْسَ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا وَلَا فِي أَمْرِ الْآخِرَةِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 150 - 151 ...
ومِنَ الدرر الجِيَادِ ...
منها ...
قال شيخُ الإِسْلام إبنُ تَيْميّة عَلَيه رَحَمَات الله تَعَالَى في كلامٍ دقيقٍ له جميلٌ /
فثَبَتَ أَنَّ الزُّهْدَ الْوَاجِبَ : هُوَ تَرْكُ مَا يَنْفَعُ عَنْ الْوَاجِبِ مِنْ إرَادَةِ اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ ..
وَالزُّهْدَ الْمُسْتَحَبَّ : هُوَ مَا يَشْغَلُ عَنْ الْمُسْتَحَبِّ مِنْ أَعْمَالِ الْمُقَرَّبِينَ وَالصِّدِّيقِينَ ..
فَظَهَرَ بِذَلِكَ أَنَّ الْمَطْلُوبَ بِالزُّهْدِ فِعْلُ الْمَأْمُورِ بِهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ :
أَحَدُهَا / أَنَّهُ لَوْلَا كَوْنُ الدُّنْيَا تَشْغَلُ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ : لَمْ يُشْرَعْ الزُّهْدُ فِيهَا ؛ بَلْ كَانَ يَكُونُ فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ سَوَاءً أَوْ يُرَجَّحُ هَذَا أَوْ يُرَجَّحُ هَذَا تَرَجُّحًا دُنْيَوِيًّا ..
الثَّانِي / أَنَّهُ إذَا قُدِّرَ أَنَّ شَخْصَيْنِ أَحَدُهُمَا يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَيُرِيدُ الدُّنْيَا ؛ وَالْآخَرُ زَاهِدٌ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ : لَكَانَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا مُؤْمِنًا مَحْمُودًا وَالثَّانِي كَافِرًا مَلْعُونًا ..
مَعَ أَنَّ الثَّانِيَ : زَاهِدٌ فِي الدُّنْيَا ..
وَالْأَوَّلَ : طَالِبٌ لَهَا ..
لَكِنْ : إمْتَازَ الْأَوَّلُ بِفِعْلِ مَأْمُورٍ مَعَ إرْتِكَابِ مَحْظُورٍ ..
وَالثَّانِي : لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ذَلِكَ الْمَأْمُورُ بِهِ ..
فَثَبَتَ أَنَّ فِعْلَ الْمَأْمُورِ بِهِ مِنْ إرَادَةِ الْآخِرَةِ : يَنْفَعُ ..
وَالزُّهْدَ بِدُونِ فِعْلِ هَذَا الْمَأْمُورِ : لَا يَنْفَعُ ..
الثَّالِثُ / الْمَحْمُودُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إنَّمَا هُوَ : إرَادَةُ الدَّارِ الْآخِرَةِ ..
وَالْمَذْمُومُ : إنَّمَا هُوَ مَنْ تَرَكَ إرَادَةَ الدَّارِ الْآخِرَةِ وَاشْتَغَلَ بِإِرَادَةِ الدُّنْيَا عَنْهَا ..
فَأَمَّا مُجَرَّدُ مَدْحِ تَرْكِ الدُّنْيَا : فَلَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِه . ..
أنْظُره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 147 - 148 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في كلامٍ جميلٍ لهُ /
وَلَا تَنْظُرْ إلَى كَثْرَةِ ذَمِّ النَّاسِ الدُّنْيَا ذَمًّا غَيْرَ : دِينِيٍّ ..
فَإِنَّ أَكْثَرَ الْعَامَّةِ إنَّمَا يَذُمُّونَهَا : لِعَدَمِ حُصُولِ أَغْرَاضِهِمْ مِنْهَا ..
فَإِنَّهَا : لَمْ تَصْفُ لِأَحَدِ قَطُّ وَلَوْ نَالَ مِنْهَا مَا عَسَاهُ أَنْ يَنَالَ ..
وَمَا امْتَلَأَتْ دَارٌ حِبْرَةً : إلَّا امْتَلَأَتْ عِبْرَةً ..
فَالْعُقَلَاءُ : يَذُمُّونَ الْجُهَّالَ الَّذِينَ يَرْكَنُونَ إلَيْهَا وَيَظُنُّونَ بَقَاءَ الرِّيَاسَةِ وَالمال ؛ وَتَنَاوُلِ الشَّهَوَاتِ فِيهَا ..
وَهُمْ مَعَ هَذَا : يَحْتَاجُونَ إلَى مَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ مِنْهَا ؛ وَأَكْثَرُهُمْ طَالِبٌ لِمَا يَذُمُّهُ مِنْهَا ..
وَهَؤُلَاءِ حَقِيقَةُ ذَمِّهِمْ لَهَا : ذَمٌّ دُنْيَوِيٌّ لِمَا فِيهَا مِنْ الضَّرَرِ الدُّنْيَوِيِّ ؛ كَمَا يَذُمُّ الْعُقَلَاءُ التِّجَارَةَ وَالصِّنَاعَةَ الَّتِي لَا رِبْحَ فِيهَا . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 148 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَقَدْ يَقَعُ الْغَلَطُ فِي الزُّهْدِ : مِنْ وُجُوهٍ كَمَا وَقَعَ فِي الْوَرَعِ ..
أَحَدُهَا / أَنَّ قَوْمًا زَهِدُوا فِيمَا يَنْفَعُهُمْ بِلَا مَضَرَّةٍ فَوَقَعُوا بِهِ فِي تَرْكِ وَاجِبَاتٍ أَوْ مُسْتَحَبَّاتٍ كَمَنْ : تَرَكَ النِّسَاءَ وَاللَّحْمَ وَنَحْوَ ذَلِكَ ..
وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / ( لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَآكُلُ اللَّحْمَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي : فَلَيْسَ مِنِّي ) .. .
وَالثَّانِي / أَنَّ زُهْدَ هَذَا أَوْقَعَهُ فِي فِعْلِ مَحْظُورَاتٍ كَمَنْ تَرَكَ تَنَاوُلَ مَا أُبِيحَ لَهُ مِنْ الْمَالِ وَالْمَنْفَعَةِ ؛ وَاحْتَاجَ إلَى ذَلِكَ فَأَخَذَهُ : مِنْ حَرَامٍ ..
أَوْ سَأَلَ النَّاسَ الْمَسْأَلَةَ : الْمُحَرَّمَةَ ..
أَوْ إسْتَشْرَفَ : إلَيْهِمْ ..
وَالِإسْتِشْرَافُ : مَكْرُوهٌ ..
وَالثَّالِثُ / مَنْ زَهِدَ زُهْدَ الْكَسَلِ وَالْبَطَالَةِ وَالرَّاحَةِ : لَا لِطَلَبِ الدَّارِ الْآخِرَةِ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَالْعِلْمِ النَّافِعِ ..
فَإِنَّ الْعَبْدَ إذَا كَانَ زَاهِدًا بَطَّالًا : فَسَدَ أَعْظَمَ فَسَادٍ ..
فَهَؤُلَاءِ : لَا يُعَمِّرُونَ الدُّنْيَا وَلَا الْآخِرَةَ كَمَا قَالَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ / إنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ بَطَّالًا لَيْسَ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا وَلَا فِي أَمْرِ الْآخِرَةِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 150 - 151 ...