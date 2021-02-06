من درر السلف....الحلقة رقم 242

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومِنَ الدرر الجِيَادِ ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخُ الإِسْلام إبنُ تَيْميّة عَلَيه رَحَمَات الله تَعَالَى في كلامٍ دقيقٍ له جميلٌ /
فثَبَتَ أَنَّ الزُّهْدَ الْوَاجِبَ : هُوَ تَرْكُ مَا يَنْفَعُ عَنْ الْوَاجِبِ مِنْ إرَادَةِ اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ ..
وَالزُّهْدَ الْمُسْتَحَبَّ : هُوَ مَا يَشْغَلُ عَنْ الْمُسْتَحَبِّ مِنْ أَعْمَالِ الْمُقَرَّبِينَ وَالصِّدِّيقِينَ ..
فَظَهَرَ بِذَلِكَ أَنَّ الْمَطْلُوبَ بِالزُّهْدِ فِعْلُ الْمَأْمُورِ بِهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ :
أَحَدُهَا / أَنَّهُ لَوْلَا كَوْنُ الدُّنْيَا تَشْغَلُ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ : لَمْ يُشْرَعْ الزُّهْدُ فِيهَا ؛ بَلْ كَانَ يَكُونُ فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ سَوَاءً أَوْ يُرَجَّحُ هَذَا أَوْ يُرَجَّحُ هَذَا تَرَجُّحًا دُنْيَوِيًّا ..
الثَّانِي / أَنَّهُ إذَا قُدِّرَ أَنَّ شَخْصَيْنِ أَحَدُهُمَا يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَيُرِيدُ الدُّنْيَا ؛ وَالْآخَرُ زَاهِدٌ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ : لَكَانَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا مُؤْمِنًا مَحْمُودًا وَالثَّانِي كَافِرًا مَلْعُونًا ..
مَعَ أَنَّ الثَّانِيَ : زَاهِدٌ فِي الدُّنْيَا ..
وَالْأَوَّلَ : طَالِبٌ لَهَا ..
لَكِنْ : إمْتَازَ الْأَوَّلُ بِفِعْلِ مَأْمُورٍ مَعَ إرْتِكَابِ مَحْظُورٍ ..
وَالثَّانِي : لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ذَلِكَ الْمَأْمُورُ بِهِ ..
فَثَبَتَ أَنَّ فِعْلَ الْمَأْمُورِ بِهِ مِنْ إرَادَةِ الْآخِرَةِ : يَنْفَعُ ..
وَالزُّهْدَ بِدُونِ فِعْلِ هَذَا الْمَأْمُورِ : لَا يَنْفَعُ ..
الثَّالِثُ / الْمَحْمُودُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إنَّمَا هُوَ : إرَادَةُ الدَّارِ الْآخِرَةِ ..
وَالْمَذْمُومُ : إنَّمَا هُوَ مَنْ تَرَكَ إرَادَةَ الدَّارِ الْآخِرَةِ وَاشْتَغَلَ بِإِرَادَةِ الدُّنْيَا عَنْهَا ..
فَأَمَّا مُجَرَّدُ مَدْحِ تَرْكِ الدُّنْيَا : فَلَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِه . ..
🥀 أنْظُره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 147 - 148 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً في كلامٍ جميلٍ لهُ /
وَلَا تَنْظُرْ إلَى كَثْرَةِ ذَمِّ النَّاسِ الدُّنْيَا ذَمًّا غَيْرَ : دِينِيٍّ ..
فَإِنَّ أَكْثَرَ الْعَامَّةِ إنَّمَا يَذُمُّونَهَا : لِعَدَمِ حُصُولِ أَغْرَاضِهِمْ مِنْهَا ..
فَإِنَّهَا : لَمْ تَصْفُ لِأَحَدِ قَطُّ وَلَوْ نَالَ مِنْهَا مَا عَسَاهُ أَنْ يَنَالَ ..
وَمَا امْتَلَأَتْ دَارٌ حِبْرَةً : إلَّا امْتَلَأَتْ عِبْرَةً ..
فَالْعُقَلَاءُ : يَذُمُّونَ الْجُهَّالَ الَّذِينَ يَرْكَنُونَ إلَيْهَا وَيَظُنُّونَ بَقَاءَ الرِّيَاسَةِ وَالمال ؛ وَتَنَاوُلِ الشَّهَوَاتِ فِيهَا ..
وَهُمْ مَعَ هَذَا : يَحْتَاجُونَ إلَى مَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ مِنْهَا ؛ وَأَكْثَرُهُمْ طَالِبٌ لِمَا يَذُمُّهُ مِنْهَا ..
وَهَؤُلَاءِ حَقِيقَةُ ذَمِّهِمْ لَهَا : ذَمٌّ دُنْيَوِيٌّ لِمَا فِيهَا مِنْ الضَّرَرِ الدُّنْيَوِيِّ ؛ كَمَا يَذُمُّ الْعُقَلَاءُ التِّجَارَةَ وَالصِّنَاعَةَ الَّتِي لَا رِبْحَ فِيهَا . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 148 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَقَدْ يَقَعُ الْغَلَطُ فِي الزُّهْدِ : مِنْ وُجُوهٍ كَمَا وَقَعَ فِي الْوَرَعِ ..
أَحَدُهَا / أَنَّ قَوْمًا زَهِدُوا فِيمَا يَنْفَعُهُمْ بِلَا مَضَرَّةٍ فَوَقَعُوا بِهِ فِي تَرْكِ وَاجِبَاتٍ أَوْ مُسْتَحَبَّاتٍ كَمَنْ : تَرَكَ النِّسَاءَ وَاللَّحْمَ وَنَحْوَ ذَلِكَ ..
وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / ( لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَآكُلُ اللَّحْمَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي : فَلَيْسَ مِنِّي ) .. .
وَالثَّانِي / أَنَّ زُهْدَ هَذَا أَوْقَعَهُ فِي فِعْلِ مَحْظُورَاتٍ كَمَنْ تَرَكَ تَنَاوُلَ مَا أُبِيحَ لَهُ مِنْ الْمَالِ وَالْمَنْفَعَةِ ؛ وَاحْتَاجَ إلَى ذَلِكَ فَأَخَذَهُ : مِنْ حَرَامٍ ..
أَوْ سَأَلَ النَّاسَ الْمَسْأَلَةَ : الْمُحَرَّمَةَ ..
أَوْ إسْتَشْرَفَ : إلَيْهِمْ ..
وَالِإسْتِشْرَافُ : مَكْرُوهٌ ..
وَالثَّالِثُ / مَنْ زَهِدَ زُهْدَ الْكَسَلِ وَالْبَطَالَةِ وَالرَّاحَةِ : لَا لِطَلَبِ الدَّارِ الْآخِرَةِ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَالْعِلْمِ النَّافِعِ ..
فَإِنَّ الْعَبْدَ إذَا كَانَ زَاهِدًا بَطَّالًا : فَسَدَ أَعْظَمَ فَسَادٍ ..
فَهَؤُلَاءِ : لَا يُعَمِّرُونَ الدُّنْيَا وَلَا الْآخِرَةَ كَمَا قَالَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ / إنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ بَطَّالًا لَيْسَ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا وَلَا فِي أَمْرِ الْآخِرَةِ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 20 وَرَقَة / 150 - 151 ... 🌾🌾🌾
 
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