من درر السلف....الحلقة رقم 242

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومِنَ الدرر السَنِيّة والفوائد الجَلِيّة ...

🥀🥀 منها ...
عن إبن عباس رضي الله عنهما قال /
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم /
من تَسَمَّعَ حديث قوم وهم له كارهون :
صب في أذنيه الآنك - يعني الرصاص - يوم القيامة . ..
خرجه الإمام الحافظ البخاريّ في الصحيح ..
🥀 قال الإمام الأمير الصنعانيّ اليمنيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه
ويلحق بالستماع الحديث : إستخبار صغار أهل الدار عن ما يفعله الجيران وما يقولون . ..
🥀 أنظره / ســبـــل الســــلام ج 04 ورقة / 568 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
في الحديث القدسيّ يقول الله سبحانه وتعالى /
( يا عبادي كلكم ضالٌّ إلا مَن هَدَيْتُه فاستهدوني أهدكم .. ) ..
قالـ الشيخ العلاّمة إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فمتى طلبْتَ الهداية من الله بصدق وإفتقار إليه وإلحاح : فإنَّ الله يهديك ..
ولكن أكثرنا : مُعرِض عن هذا ..
فأكثرنا : قائم بالعبادة لكن على العادة وعلى ما يفعل الناس كأننا لسنا مفتقرين إلى الله سبحانه وتعالى في طلب الهداية ..
فالذي يليق بنا : أن نسأل الله دائماً الهداية ..
والإنسان في كل صلاة يقول : رب اغفر لي ارحمني واهدني .. .
بل إنه في كل صلاة يقول على سبيل الرُّكْنِيَّة : ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ ..
ولكن : أين القلوب الواعية ..
إن أكثر المصلين يقرأ هذه الآية : وتمُرُّ عليه مرَّ الغيم الذي يجري بدون ماء وبدون شيء ولا ينتبه لها ..
والذي يليق بنا : أن نتنبه ..
وأن نعلم أننا : مفتقرون إلى الله عز وجل في الهداية ؛ سواء الهداية العلمية أو الهداية العملية ..
أي : هداية الإرشاد والدلالة ؛،أو هداية التوفيق ..
فلابد أن نسأل الله دائماً الهداية . ..
🥀 أنظره / شرح رياض الصالحين ج 02 ورقة / 124 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
رَوَى الحافظ إبن حبّان البُستيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في صحيحه من طريق أبي يعلى /
حدثنا القواريري ..
حدثنا أبو معشر البراء ..
أخبرنا شداد بن سعيد ..
عن أبي الوازع جابر بن عمرو قال :
سمعت عبدالله بن المغفل رضي الله عنه يقول /
أتى رجل النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : والله يا رسول الله : إني أحبك ..
فقال عليه الصلاة والسلام :
إن البلايا : أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه . ..
🥀 أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلاّمة المحدّث الألبانيّ عليه رَحَمَات الله وحَسَّن إسناده برقم / 1586 ج 04 ورقة / 114 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
‏قالـ الشيخ العلاّمة عبد العزيز إبن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فــأنــت يا عبـد الله !!! /
إذا قرأت كتاب ربك من أوله إلى آخره :
تجد التقوى رأس كل خير ..
ومفتاح : كل خير . ..
🥀 أنظره / الـفتـــــــاوى ج 02 ورقة / 183 ... 🌾🌾🌾
 
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