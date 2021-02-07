من درر السلف....الحلقة رقم 242

الحَمْدُ لله ...ومِنَ الدرر السَنِيّة والفوائد الجَلِيّة ...منها ...عن إبن عباس رضي الله عنهما قال /قال رسول الله صلى الله عليه وسلم /من تَسَمَّعَ حديث قوم وهم له كارهون :صب في أذنيه الآنك - يعني الرصاص - يوم القيامة . ..خرجه الإمام الحافظ البخاريّ في الصحيح ..قال الإمام الأمير الصنعانيّ اليمنيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليهويلحق بالستماع الحديث : إستخبار صغار أهل الدار عن ما يفعله الجيران وما يقولون . ..أنظره / ســبـــل الســــلام ج 04 ورقة / 568 ...ومنها ...في الحديث القدسيّ يقول الله سبحانه وتعالى /( يا عبادي كلكم ضالٌّ إلا مَن هَدَيْتُه فاستهدوني أهدكم .. ) ..قالـ الشيخ العلاّمة إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فمتى طلبْتَ الهداية من الله بصدق وإفتقار إليه وإلحاح : فإنَّ الله يهديك ..ولكن أكثرنا : مُعرِض عن هذا ..فأكثرنا : قائم بالعبادة لكن على العادة وعلى ما يفعل الناس كأننا لسنا مفتقرين إلى الله سبحانه وتعالى في طلب الهداية ..فالذي يليق بنا : أن نسأل الله دائماً الهداية ..والإنسان في كل صلاة يقول : رب اغفر لي ارحمني واهدني .. .بل إنه في كل صلاة يقول على سبيل الرُّكْنِيَّة : ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ ..ولكن : أين القلوب الواعية ..إن أكثر المصلين يقرأ هذه الآية : وتمُرُّ عليه مرَّ الغيم الذي يجري بدون ماء وبدون شيء ولا ينتبه لها ..والذي يليق بنا : أن نتنبه ..وأن نعلم أننا : مفتقرون إلى الله عز وجل في الهداية ؛ سواء الهداية العلمية أو الهداية العملية ..أي : هداية الإرشاد والدلالة ؛،أو هداية التوفيق ..فلابد أن نسأل الله دائماً الهداية . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 02 ورقة / 124 ...ومنها ...رَوَى الحافظ إبن حبّان البُستيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في صحيحه من طريق أبي يعلى /حدثنا القواريري ..حدثنا أبو معشر البراء ..أخبرنا شداد بن سعيد ..عن أبي الوازع جابر بن عمرو قال :سمعت عبدالله بن المغفل رضي الله عنه يقول /أتى رجل النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : والله يا رسول الله : إني أحبك ..فقال عليه الصلاة والسلام :إن البلايا : أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه . ..أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلاّمة المحدّث الألبانيّ عليه رَحَمَات الله وحَسَّن إسناده برقم / 1586 ج 04 ورقة / 114 ...ومنها ...‏قالـ الشيخ العلاّمة عبد العزيز إبن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فــأنــت يا عبـد الله !!! /إذا قرأت كتاب ربك من أوله إلى آخره :تجد التقوى رأس كل خير ..ومفتاح : كل خير . ..أنظره / الـفتـــــــاوى ج 02 ورقة / 183 ...