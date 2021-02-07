من درر السلف....الحلقة رقم 242

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومِنَ الدرر السَنِيّة والفوائد الجَلِيّة ...
منها ...
عن إبن عباس رضي الله عنهما قال /
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم /
من تَسَمَّعَ حديث قوم وهم له كارهون :
صب في أذنيه الآنك - يعني الرصاص - يوم القيامة . ..
خرجه الإمام الحافظ البخاريّ في الصحيح ..
قال الإمام الأمير الصنعانيّ اليمنيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه
ويلحق بالستماع الحديث : إستخبار صغار أهل الدار عن ما يفعله الجيران وما يقولون . ..
أنظره / ســبـــل الســــلام ج 04 ورقة / 568 ...
ومنها ...
في الحديث القدسيّ يقول الله سبحانه وتعالى /
( يا عبادي كلكم ضالٌّ إلا مَن هَدَيْتُه فاستهدوني أهدكم .. ) ..
قالـ الشيخ العلاّمة إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فمتى طلبْتَ الهداية من الله بصدق وإفتقار إليه وإلحاح : فإنَّ الله يهديك ..
ولكن أكثرنا : مُعرِض عن هذا ..
فأكثرنا : قائم بالعبادة لكن على العادة وعلى ما يفعل الناس كأننا لسنا مفتقرين إلى الله سبحانه وتعالى في طلب الهداية ..
فالذي يليق بنا : أن نسأل الله دائماً الهداية ..
والإنسان في كل صلاة يقول : رب اغفر لي ارحمني واهدني .. .
بل إنه في كل صلاة يقول على سبيل الرُّكْنِيَّة : ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ ..
ولكن : أين القلوب الواعية ..
إن أكثر المصلين يقرأ هذه الآية : وتمُرُّ عليه مرَّ الغيم الذي يجري بدون ماء وبدون شيء ولا ينتبه لها ..
والذي يليق بنا : أن نتنبه ..
وأن نعلم أننا : مفتقرون إلى الله عز وجل في الهداية ؛ سواء الهداية العلمية أو الهداية العملية ..
أي : هداية الإرشاد والدلالة ؛،أو هداية التوفيق ..
فلابد أن نسأل الله دائماً الهداية . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 02 ورقة / 124 ...
ومنها ...
رَوَى الحافظ إبن حبّان البُستيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في صحيحه من طريق أبي يعلى /
حدثنا القواريري ..
حدثنا أبو معشر البراء ..
أخبرنا شداد بن سعيد ..
عن أبي الوازع جابر بن عمرو قال :
سمعت عبدالله بن المغفل رضي الله عنه يقول /
أتى رجل النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : والله يا رسول الله : إني أحبك ..
فقال عليه الصلاة والسلام :
إن البلايا : أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه . ..
أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلاّمة المحدّث الألبانيّ عليه رَحَمَات الله وحَسَّن إسناده برقم / 1586 ج 04 ورقة / 114 ...
ومنها ...
قالـ الشيخ العلاّمة عبد العزيز إبن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فــأنــت يا عبـد الله !!! /
إذا قرأت كتاب ربك من أوله إلى آخره :
تجد التقوى رأس كل خير ..
ومفتاح : كل خير . ..
أنظره / الـفتـــــــاوى ج 02 ورقة / 183 ...
ومِنَ الدرر السَنِيّة والفوائد الجَلِيّة ...
منها ...
عن إبن عباس رضي الله عنهما قال /
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم /
من تَسَمَّعَ حديث قوم وهم له كارهون :
صب في أذنيه الآنك - يعني الرصاص - يوم القيامة . ..
خرجه الإمام الحافظ البخاريّ في الصحيح ..
قال الإمام الأمير الصنعانيّ اليمنيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه
ويلحق بالستماع الحديث : إستخبار صغار أهل الدار عن ما يفعله الجيران وما يقولون . ..
أنظره / ســبـــل الســــلام ج 04 ورقة / 568 ...
ومنها ...
في الحديث القدسيّ يقول الله سبحانه وتعالى /
( يا عبادي كلكم ضالٌّ إلا مَن هَدَيْتُه فاستهدوني أهدكم .. ) ..
قالـ الشيخ العلاّمة إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فمتى طلبْتَ الهداية من الله بصدق وإفتقار إليه وإلحاح : فإنَّ الله يهديك ..
ولكن أكثرنا : مُعرِض عن هذا ..
فأكثرنا : قائم بالعبادة لكن على العادة وعلى ما يفعل الناس كأننا لسنا مفتقرين إلى الله سبحانه وتعالى في طلب الهداية ..
فالذي يليق بنا : أن نسأل الله دائماً الهداية ..
والإنسان في كل صلاة يقول : رب اغفر لي ارحمني واهدني .. .
بل إنه في كل صلاة يقول على سبيل الرُّكْنِيَّة : ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ ..
ولكن : أين القلوب الواعية ..
إن أكثر المصلين يقرأ هذه الآية : وتمُرُّ عليه مرَّ الغيم الذي يجري بدون ماء وبدون شيء ولا ينتبه لها ..
والذي يليق بنا : أن نتنبه ..
وأن نعلم أننا : مفتقرون إلى الله عز وجل في الهداية ؛ سواء الهداية العلمية أو الهداية العملية ..
أي : هداية الإرشاد والدلالة ؛،أو هداية التوفيق ..
فلابد أن نسأل الله دائماً الهداية . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 02 ورقة / 124 ...
ومنها ...
رَوَى الحافظ إبن حبّان البُستيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في صحيحه من طريق أبي يعلى /
حدثنا القواريري ..
حدثنا أبو معشر البراء ..
أخبرنا شداد بن سعيد ..
عن أبي الوازع جابر بن عمرو قال :
سمعت عبدالله بن المغفل رضي الله عنه يقول /
أتى رجل النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : والله يا رسول الله : إني أحبك ..
فقال عليه الصلاة والسلام :
إن البلايا : أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه . ..
أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلاّمة المحدّث الألبانيّ عليه رَحَمَات الله وحَسَّن إسناده برقم / 1586 ج 04 ورقة / 114 ...
ومنها ...
قالـ الشيخ العلاّمة عبد العزيز إبن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فــأنــت يا عبـد الله !!! /
إذا قرأت كتاب ربك من أوله إلى آخره :
تجد التقوى رأس كل خير ..
ومفتاح : كل خير . ..
أنظره / الـفتـــــــاوى ج 02 ورقة / 183 ...