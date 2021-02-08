من درر السلف....الحلقة رقم 243

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الفوائد الحِسَان والدرر الثِقال ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قد جمع النبيّ صل الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة فقال : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه .. .
فهذا يعم الترك لما لا يعني : من الكلام ..
والنظر ..
والإستماع ..
والبطش ..
والمشيّ ..
والفكر ..
وسائر الحركات : الظاهرة والباطنة ..
فهذه الكلمة : كافية شافية في الورع . ..
أنظره / مــدارج السالكيـن ج 02 ورقة / 21 ...
ومنها ...
سئل الشيخ العلاّمة الإمام إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عن تغيير النية في الصلاة /
فقال //
تغيير النية إما أن يكون : من معيَّن لمعيَّن ..
أو من : مطلق لمعيَّن ..
فهذا : لا يصح ..
وإذا كان من معيَّن لمطلق : فلا بأس ..
مثال ذلك /
من معيَّن لمعيَّن : أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها ؛ كبَّر بنية أن يصلي ركعتي الضحى ؛ ثم ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر فحولها إلى راتبة الفجر ؛ فهنا : لا يصح ..
لأن راتبة الفجر : ركعتان ينويهما من أول الصلاة ..
كذلك أيضاً رجلٌ دخل في صلاة العصر وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل الظهر فنواها الظهر ؛ هذا أيضاً : لا يصح ..
لأن المعين لابد أن تكون نيته من أول الأمر ..
وأما من مطلق لمعيَّن فمثل : أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة - نوافل - ثم ذكر أنه لم يصل الفجر أو لم يصل سنة الفجر ؛ فحوَّل هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر فهذا أيضاً : لا يصح ..
أمّا الإنتقال من معيَّن لمطلق ؛ فمثل أن يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر ؛ وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها ؛ فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط ..
ومثال آخر /
إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر جماعة فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على الركعتين ( ثم يصلي الفريضة مع الجماعة ) فهذا جائز ؛ لأنه حوَّل من معين إلى مطلق ..
هذه القاعدة /
من مُعَيَّن لمُعَيَّن : لا يصح ..
ومن مطلق لمعين : لا يصح ..
من معين لمطلق : يصح . ..
أنظره / مجموع فتاوى الشيخ إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله ج 12 ورقة / 347 ...
ومنها ...
قال الإمام أبو زكريا محيي الدين يحيى إبن شرف النوويّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ : ﺳﻨﺔ ..
ﻟﻮ ﺧﺎﻟﻔﻬﺎ : ﻓﺎﺗﻪ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻭﺻﺢ ﻭضوءه . ..
أنظره / شرح صحيح مسلم ج 03 ورقة / 130 ...
ومنها ...
وقال الحافظ إبن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فَائِدَة ..
قَالَ إبنُ الْجَوْزِيِّ /
مَنْ كَتَبَ اسْمَهُ عَلَى الْمَسْجِدِ الَّذِي يَبْنِيهِ : كَانَ بَعِيدًا مِنَ الْإِخْلَاصِ . ..
أنظره / فتح الباري ج 01 وَرَقَة / 545 ...
ومنها ...
قال العلاّمة الشيخ عبدُ العزيز إبن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ﻟﻴﺲ ﺳﺘﺮ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﺷﺮﻃًﺎ : ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ . ..
أنظره / الفتاوى ج 10 ورقة / 101 ...
ومن الفوائد الحِسَان والدرر الثِقال ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قد جمع النبيّ صل الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة فقال : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه .. .
فهذا يعم الترك لما لا يعني : من الكلام ..
والنظر ..
والإستماع ..
والبطش ..
والمشيّ ..
والفكر ..
وسائر الحركات : الظاهرة والباطنة ..
فهذه الكلمة : كافية شافية في الورع . ..
أنظره / مــدارج السالكيـن ج 02 ورقة / 21 ...
ومنها ...
سئل الشيخ العلاّمة الإمام إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عن تغيير النية في الصلاة /
فقال //
تغيير النية إما أن يكون : من معيَّن لمعيَّن ..
أو من : مطلق لمعيَّن ..
فهذا : لا يصح ..
وإذا كان من معيَّن لمطلق : فلا بأس ..
مثال ذلك /
من معيَّن لمعيَّن : أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها ؛ كبَّر بنية أن يصلي ركعتي الضحى ؛ ثم ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر فحولها إلى راتبة الفجر ؛ فهنا : لا يصح ..
لأن راتبة الفجر : ركعتان ينويهما من أول الصلاة ..
كذلك أيضاً رجلٌ دخل في صلاة العصر وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل الظهر فنواها الظهر ؛ هذا أيضاً : لا يصح ..
لأن المعين لابد أن تكون نيته من أول الأمر ..
وأما من مطلق لمعيَّن فمثل : أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة - نوافل - ثم ذكر أنه لم يصل الفجر أو لم يصل سنة الفجر ؛ فحوَّل هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر فهذا أيضاً : لا يصح ..
أمّا الإنتقال من معيَّن لمطلق ؛ فمثل أن يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر ؛ وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها ؛ فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط ..
ومثال آخر /
إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر جماعة فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على الركعتين ( ثم يصلي الفريضة مع الجماعة ) فهذا جائز ؛ لأنه حوَّل من معين إلى مطلق ..
هذه القاعدة /
من مُعَيَّن لمُعَيَّن : لا يصح ..
ومن مطلق لمعين : لا يصح ..
من معين لمطلق : يصح . ..
أنظره / مجموع فتاوى الشيخ إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله ج 12 ورقة / 347 ...
ومنها ...
قال الإمام أبو زكريا محيي الدين يحيى إبن شرف النوويّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ : ﺳﻨﺔ ..
ﻟﻮ ﺧﺎﻟﻔﻬﺎ : ﻓﺎﺗﻪ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻭﺻﺢ ﻭضوءه . ..
أنظره / شرح صحيح مسلم ج 03 ورقة / 130 ...
ومنها ...
وقال الحافظ إبن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فَائِدَة ..
قَالَ إبنُ الْجَوْزِيِّ /
مَنْ كَتَبَ اسْمَهُ عَلَى الْمَسْجِدِ الَّذِي يَبْنِيهِ : كَانَ بَعِيدًا مِنَ الْإِخْلَاصِ . ..
أنظره / فتح الباري ج 01 وَرَقَة / 545 ...
ومنها ...
قال العلاّمة الشيخ عبدُ العزيز إبن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ﻟﻴﺲ ﺳﺘﺮ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﺷﺮﻃًﺎ : ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ . ..
أنظره / الفتاوى ج 10 ورقة / 101 ...