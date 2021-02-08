من درر السلف....الحلقة رقم 243

الحمد لله ...ومن الفوائد الحِسَان والدرر الثِقال ...ومنها ...قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قد جمع النبيّ صل الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة فقال : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه .. .فهذا يعم الترك لما لا يعني : من الكلام ..والنظر ..والإستماع ..والبطش ..والمشيّ ..والفكر ..وسائر الحركات : الظاهرة والباطنة ..فهذه الكلمة : كافية شافية في الورع . ..أنظره / مــدارج السالكيـن ج 02 ورقة / 21 ...ومنها ...سئل الشيخ العلاّمة الإمام إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عن تغيير النية في الصلاة /فقال //تغيير النية إما أن يكون : من معيَّن لمعيَّن ..أو من : مطلق لمعيَّن ..فهذا : لا يصح ..وإذا كان من معيَّن لمطلق : فلا بأس ..مثال ذلك /من معيَّن لمعيَّن : أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها ؛ كبَّر بنية أن يصلي ركعتي الضحى ؛ ثم ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر فحولها إلى راتبة الفجر ؛ فهنا : لا يصح ..لأن راتبة الفجر : ركعتان ينويهما من أول الصلاة ..كذلك أيضاً رجلٌ دخل في صلاة العصر وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل الظهر فنواها الظهر ؛ هذا أيضاً : لا يصح ..لأن المعين لابد أن تكون نيته من أول الأمر ..وأما من مطلق لمعيَّن فمثل : أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة - نوافل - ثم ذكر أنه لم يصل الفجر أو لم يصل سنة الفجر ؛ فحوَّل هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر فهذا أيضاً : لا يصح ..أمّا الإنتقال من معيَّن لمطلق ؛ فمثل أن يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر ؛ وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها ؛ فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط ..ومثال آخر /إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر جماعة فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على الركعتين ( ثم يصلي الفريضة مع الجماعة ) فهذا جائز ؛ لأنه حوَّل من معين إلى مطلق ..هذه القاعدة /من مُعَيَّن لمُعَيَّن : لا يصح ..ومن مطلق لمعين : لا يصح ..من معين لمطلق : يصح . ..أنظره / مجموع فتاوى الشيخ إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله ج 12 ورقة / 347 ...ومنها ...قال الإمام أبو زكريا محيي الدين يحيى إبن شرف النوويّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ : ﺳﻨﺔ ..ﻟﻮ ﺧﺎﻟﻔﻬﺎ : ﻓﺎﺗﻪ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻭﺻﺢ ﻭضوءه . ..أنظره / شرح صحيح مسلم ج 03 ورقة / 130 ...ومنها ...وقال الحافظ إبن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فَائِدَة ..قَالَ إبنُ الْجَوْزِيِّ /مَنْ كَتَبَ اسْمَهُ عَلَى الْمَسْجِدِ الَّذِي يَبْنِيهِ : كَانَ بَعِيدًا مِنَ الْإِخْلَاصِ . ..أنظره / فتح الباري ج 01 وَرَقَة / 545 ...ومنها ...قال العلاّمة الشيخ عبدُ العزيز إبن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ﻟﻴﺲ ﺳﺘﺮ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﺷﺮﻃًﺎ : ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ . ..أنظره / الفتاوى ج 10 ورقة / 101 ...