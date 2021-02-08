من درر السلف....الحلقة رقم 243

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد الحِسَان والدرر الثِقال ...

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قد جمع النبيّ صل الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة فقال : من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه .. .
فهذا يعم الترك لما لا يعني : من الكلام ..
والنظر ..
والإستماع ..
والبطش ..
والمشيّ ..
والفكر ..
وسائر الحركات : الظاهرة والباطنة ..
فهذه الكلمة : كافية شافية في الورع . ..
🥀 أنظره / مــدارج السالكيـن ج 02 ورقة / 21 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
سئل الشيخ العلاّمة الإمام إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عن تغيير النية في الصلاة /
فقال //
تغيير النية إما أن يكون : من معيَّن لمعيَّن ..
أو من : مطلق لمعيَّن ..
فهذا : لا يصح ..
وإذا كان من معيَّن لمطلق : فلا بأس ..
مثال ذلك /
من معيَّن لمعيَّن : أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها ؛ كبَّر بنية أن يصلي ركعتي الضحى ؛ ثم ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر فحولها إلى راتبة الفجر ؛ فهنا : لا يصح ..
لأن راتبة الفجر : ركعتان ينويهما من أول الصلاة ..
كذلك أيضاً رجلٌ دخل في صلاة العصر وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل الظهر فنواها الظهر ؛ هذا أيضاً : لا يصح ..
لأن المعين لابد أن تكون نيته من أول الأمر ..
وأما من مطلق لمعيَّن فمثل : أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة - نوافل - ثم ذكر أنه لم يصل الفجر أو لم يصل سنة الفجر ؛ فحوَّل هذه النية إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر فهذا أيضاً : لا يصح ..
أمّا الإنتقال من معيَّن لمطلق ؛ فمثل أن يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر ؛ وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها ؛ فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط ..
ومثال آخر /
إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر جماعة فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على الركعتين ( ثم يصلي الفريضة مع الجماعة ) فهذا جائز ؛ لأنه حوَّل من معين إلى مطلق ..
هذه القاعدة /
من مُعَيَّن لمُعَيَّن : لا يصح ..
ومن مطلق لمعين : لا يصح ..
من معين لمطلق : يصح . ..
🥀 أنظره / مجموع فتاوى الشيخ إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله ج 12 ورقة / 347 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام أبو زكريا محيي الدين يحيى إبن شرف النوويّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ : ﺳﻨﺔ ..
ﻟﻮ ﺧﺎﻟﻔﻬﺎ : ﻓﺎﺗﻪ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻭﺻﺢ ﻭضوءه . ..
🥀 أنظره / شرح صحيح مسلم ج 03 ورقة / 130 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ إبن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فَائِدَة ..
قَالَ إبنُ الْجَوْزِيِّ /
مَنْ كَتَبَ اسْمَهُ عَلَى الْمَسْجِدِ الَّذِي يَبْنِيهِ : كَانَ بَعِيدًا مِنَ الْإِخْلَاصِ . ..
🥀 أنظره / فتح الباري ج 01 وَرَقَة / 545 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاّمة الشيخ عبدُ العزيز إبن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ﻟﻴﺲ ﺳﺘﺮ ﺍﻟﻌﻮﺭﺓ ﺷﺮﻃًﺎ : ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ . ..
🥀 أنظره / الفتاوى ج 10 ورقة / 101 ... 🌾🌾🌾
 
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