من درر السلف....الحلقة رقم 244

الحمد لله ...ومن الفوائد والدرر ...منها ...قال شيخ الإسلام إبن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ونظيره في الدنيا من نَزل به بلاء عظيم ؛ أو فاقة شديدة ؛ أو خوف مقلق فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فَتح له من لذّة مناجاته : ما كان أحبَّ إليه من تلك الحاجة التي قصدها أوّلاً ؛ ولكنه لم يكن يعرف ذلك أوّلاً حتى يطلبه ويشتاق إليه . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 01 ورقة / 28 ...ومنها ...قال شيخنا العلاّمة الإمام إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الذي يفتي بلا علم :،أضل من الجاهل ..الجاهل يقول : لا أدري ؛ ويعرف قدر نفسه ويلتزم الصدق ..أما الذي يقارن نفسه بأعلام العلماء ؛ بل ربما فضل نفسه عليهم : فيضل ويضل ويخطئ في مسائل يعرفها أصغر طالب علم ..فهذا : شره عظيم ..وخطره : عظيم . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 11 ورقة / 430 ...ومنها ...وقال أيضاً /إذا اتقى الإنسان ربه وقال قولاً سديداً ؛ حصل : على فائدتين : ( يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ) . ..أنظره / رياض الصالحين ج 01 ورقة / 516 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وَلم أرى فِي عُيُوب النَّاس عَيْباً .. كنقصِ القادرينَ على التَّمام ..فَثَبت أنه لَا شَيْء أقبح بالإنسان : من أن يكون غافلاً عَن الْفَضَائِل الدِّينِيَّة ؛ والعلوم النافعة ؛ والأعمال الصَّالِحَة ..فَمن كَانَ كَذَلِك : فَهُوَ من الهَمجِ الرعاعِ الَّذين يُكّدرون المَاء ؛ ويغلون الإسعار ..إن عَاشَ : عَاشَ غير حميد ..وإن مَاتَ : مَاتَ غير فقيد ..فقدهم : رَاحَة للبلاد والعباد ..وَلَا تبْكي عَلَيْهِم : السَّمَاء ..وَلَا تستوحش لَهُم : الغبراء . ..أنْظُرهُ / مِفتَاح دار السَعادة ج 01 ورقة / 110 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إن الْقلب : يَعْتَرِضهُ مرضان يتواردان عَلَيْهِ ..إذا استحكما فِيهِ : كَانَ هَلَاكه وَمَوته ..وهما : مرض الشَّهَوَات ..وَمرض : الشُّبُهَات ..هَذَان : أصل دَاءِ الْخلق إلاّ من عافاه الله .. وَقد ذكر الله تَعَالَى هذَيْن المرضين : فِي كِتَابه ..أمّا مرض الشُّبُهَات : وَهُوَ أصعبهما وأقتلهما للقلب ..فَفِي قَوْله فِي حق الْمُنَافِقين : ﴿ فِي قُلُوبهم مرض فَزَادَهُم الله مَرضا ﴾ ..وَقَوله : ﴿ وليقول الَّذين فِي قُلُوبهم مرض والكافرون مَاذَا أَرَادَ الله بِهَذَا مثلا ﴾ ..وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ ليجعل مَا يلقِي الشَّيْطَان فتْنَة للَّذين فِي قُلُوبهم مرض والقاسية قُلُوبهم ﴾ ..فَهَذِهِ ثَلَاثَة مَوَاضِع ؛ المُرَاد بِمَرَض الْقلب فِيهَا : مرض الْجَهْل والشبهة ..وأمّا مرض الشَّهْوَة : فَفِي قَوْله : ﴿ يانساء النَّبِي لستن كَأحد من النِّسَاء ان اتقيتن فَلَا تخضعن بالْقَوْل فيطمع الَّذِي فِي قلبه مرض ﴾ ..أَي : لَا تلن فِي الْكَلَام فيطمع الَّذِي فِي قلبه فجورٌ وزِناءٌ ..قَالُوا / وَالْمَرْأَة يَنْبَغِي لَهَا إذا خاطبت الأجانب : أن تغلظ كَلَامهَا وتقويه ؛ وَلَا تلينه وتكسره ؛ فإن ذَلِك أبعد من الرِّيبَة والطمع فِيهَا . ..أنْظُرهُ / مِفتَاح دار السَعادة ج 01 ورقة / 110 - 111 ...