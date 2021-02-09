من درر السلف....الحلقة رقم 244

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد والدرر ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخ الإسلام إبن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ونظيره في الدنيا من نَزل به بلاء عظيم ؛ أو فاقة شديدة ؛ أو خوف مقلق فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فَتح له من لذّة مناجاته : ما كان أحبَّ إليه من تلك الحاجة التي قصدها أوّلاً ؛ ولكنه لم يكن يعرف ذلك أوّلاً حتى يطلبه ويشتاق إليه . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 01 ورقة / 28 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخنا العلاّمة الإمام إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الذي يفتي بلا علم :،أضل من الجاهل ..
الجاهل يقول : لا أدري ؛ ويعرف قدر نفسه ويلتزم الصدق ..
أما الذي يقارن نفسه بأعلام العلماء ؛ بل ربما فضل نفسه عليهم : فيضل ويضل ويخطئ في مسائل يعرفها أصغر طالب علم ..
فهذا : شره عظيم ..
وخطره : عظيم . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 11 ورقة / 430 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
إذا اتقى الإنسان ربه وقال قولاً سديداً ؛ حصل : على فائدتين : ( يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ) . ..
🥀 أنظره / رياض الصالحين ج 01 ورقة / 516 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَلم أرى فِي عُيُوب النَّاس عَيْباً .. كنقصِ القادرينَ على التَّمام ..
فَثَبت أنه لَا شَيْء أقبح بالإنسان : من أن يكون غافلاً عَن الْفَضَائِل الدِّينِيَّة ؛ والعلوم النافعة ؛ والأعمال الصَّالِحَة ..
فَمن كَانَ كَذَلِك : فَهُوَ من الهَمجِ الرعاعِ الَّذين يُكّدرون المَاء ؛ ويغلون الإسعار ..
إن عَاشَ : عَاشَ غير حميد ..
وإن مَاتَ : مَاتَ غير فقيد ..
فقدهم : رَاحَة للبلاد والعباد ..
وَلَا تبْكي عَلَيْهِم : السَّمَاء ..
وَلَا تستوحش لَهُم : الغبراء . ..
🥀 أنْظُرهُ / مِفتَاح دار السَعادة ج 01 ورقة / 110 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إن الْقلب : يَعْتَرِضهُ مرضان يتواردان عَلَيْهِ ..
إذا استحكما فِيهِ : كَانَ هَلَاكه وَمَوته ..
وهما : مرض الشَّهَوَات ..
وَمرض : الشُّبُهَات ..
هَذَان : أصل دَاءِ الْخلق إلاّ من عافاه الله .. وَقد ذكر الله تَعَالَى هذَيْن المرضين : فِي كِتَابه ..
أمّا مرض الشُّبُهَات : وَهُوَ أصعبهما وأقتلهما للقلب ..
فَفِي قَوْله فِي حق الْمُنَافِقين : ﴿ فِي قُلُوبهم مرض فَزَادَهُم الله مَرضا ﴾ ..
وَقَوله : ﴿ وليقول الَّذين فِي قُلُوبهم مرض والكافرون مَاذَا أَرَادَ الله بِهَذَا مثلا ﴾ ..
وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ ليجعل مَا يلقِي الشَّيْطَان فتْنَة للَّذين فِي قُلُوبهم مرض والقاسية قُلُوبهم ﴾ ..
فَهَذِهِ ثَلَاثَة مَوَاضِع ؛ المُرَاد بِمَرَض الْقلب فِيهَا : مرض الْجَهْل والشبهة ..
وأمّا مرض الشَّهْوَة : فَفِي قَوْله : ﴿ يانساء النَّبِي لستن كَأحد من النِّسَاء ان اتقيتن فَلَا تخضعن بالْقَوْل فيطمع الَّذِي فِي قلبه مرض ﴾ ..
أَي : لَا تلن فِي الْكَلَام فيطمع الَّذِي فِي قلبه فجورٌ وزِناءٌ ..
قَالُوا / وَالْمَرْأَة يَنْبَغِي لَهَا إذا خاطبت الأجانب : أن تغلظ كَلَامهَا وتقويه ؛ وَلَا تلينه وتكسره ؛ فإن ذَلِك أبعد من الرِّيبَة والطمع فِيهَا . ..
🥀 أنْظُرهُ / مِفتَاح دار السَعادة ج 01 ورقة / 110 - 111 ... 🌾🌾🌾
 
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