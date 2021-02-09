من درر السلف....الحلقة رقم 244

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الفوائد والدرر ...
منها ...
قال شيخ الإسلام إبن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ونظيره في الدنيا من نَزل به بلاء عظيم ؛ أو فاقة شديدة ؛ أو خوف مقلق فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فَتح له من لذّة مناجاته : ما كان أحبَّ إليه من تلك الحاجة التي قصدها أوّلاً ؛ ولكنه لم يكن يعرف ذلك أوّلاً حتى يطلبه ويشتاق إليه . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 01 ورقة / 28 ...
ومنها ...
قال شيخنا العلاّمة الإمام إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الذي يفتي بلا علم :،أضل من الجاهل ..
الجاهل يقول : لا أدري ؛ ويعرف قدر نفسه ويلتزم الصدق ..
أما الذي يقارن نفسه بأعلام العلماء ؛ بل ربما فضل نفسه عليهم : فيضل ويضل ويخطئ في مسائل يعرفها أصغر طالب علم ..
فهذا : شره عظيم ..
وخطره : عظيم . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 11 ورقة / 430 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
إذا اتقى الإنسان ربه وقال قولاً سديداً ؛ حصل : على فائدتين : ( يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ) . ..
أنظره / رياض الصالحين ج 01 ورقة / 516 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَلم أرى فِي عُيُوب النَّاس عَيْباً .. كنقصِ القادرينَ على التَّمام ..
فَثَبت أنه لَا شَيْء أقبح بالإنسان : من أن يكون غافلاً عَن الْفَضَائِل الدِّينِيَّة ؛ والعلوم النافعة ؛ والأعمال الصَّالِحَة ..
فَمن كَانَ كَذَلِك : فَهُوَ من الهَمجِ الرعاعِ الَّذين يُكّدرون المَاء ؛ ويغلون الإسعار ..
إن عَاشَ : عَاشَ غير حميد ..
وإن مَاتَ : مَاتَ غير فقيد ..
فقدهم : رَاحَة للبلاد والعباد ..
وَلَا تبْكي عَلَيْهِم : السَّمَاء ..
وَلَا تستوحش لَهُم : الغبراء . ..
أنْظُرهُ / مِفتَاح دار السَعادة ج 01 ورقة / 110 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إن الْقلب : يَعْتَرِضهُ مرضان يتواردان عَلَيْهِ ..
إذا استحكما فِيهِ : كَانَ هَلَاكه وَمَوته ..
وهما : مرض الشَّهَوَات ..
وَمرض : الشُّبُهَات ..
هَذَان : أصل دَاءِ الْخلق إلاّ من عافاه الله .. وَقد ذكر الله تَعَالَى هذَيْن المرضين : فِي كِتَابه ..
أمّا مرض الشُّبُهَات : وَهُوَ أصعبهما وأقتلهما للقلب ..
فَفِي قَوْله فِي حق الْمُنَافِقين : ﴿ فِي قُلُوبهم مرض فَزَادَهُم الله مَرضا ﴾ ..
وَقَوله : ﴿ وليقول الَّذين فِي قُلُوبهم مرض والكافرون مَاذَا أَرَادَ الله بِهَذَا مثلا ﴾ ..
وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ ليجعل مَا يلقِي الشَّيْطَان فتْنَة للَّذين فِي قُلُوبهم مرض والقاسية قُلُوبهم ﴾ ..
فَهَذِهِ ثَلَاثَة مَوَاضِع ؛ المُرَاد بِمَرَض الْقلب فِيهَا : مرض الْجَهْل والشبهة ..
وأمّا مرض الشَّهْوَة : فَفِي قَوْله : ﴿ يانساء النَّبِي لستن كَأحد من النِّسَاء ان اتقيتن فَلَا تخضعن بالْقَوْل فيطمع الَّذِي فِي قلبه مرض ﴾ ..
أَي : لَا تلن فِي الْكَلَام فيطمع الَّذِي فِي قلبه فجورٌ وزِناءٌ ..
قَالُوا / وَالْمَرْأَة يَنْبَغِي لَهَا إذا خاطبت الأجانب : أن تغلظ كَلَامهَا وتقويه ؛ وَلَا تلينه وتكسره ؛ فإن ذَلِك أبعد من الرِّيبَة والطمع فِيهَا . ..
أنْظُرهُ / مِفتَاح دار السَعادة ج 01 ورقة / 110 - 111 ...
ومن الفوائد والدرر ...
منها ...
قال شيخ الإسلام إبن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ونظيره في الدنيا من نَزل به بلاء عظيم ؛ أو فاقة شديدة ؛ أو خوف مقلق فجعل يدعو الله ويتضرع إليه حتى فَتح له من لذّة مناجاته : ما كان أحبَّ إليه من تلك الحاجة التي قصدها أوّلاً ؛ ولكنه لم يكن يعرف ذلك أوّلاً حتى يطلبه ويشتاق إليه . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 01 ورقة / 28 ...
ومنها ...
قال شيخنا العلاّمة الإمام إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الذي يفتي بلا علم :،أضل من الجاهل ..
الجاهل يقول : لا أدري ؛ ويعرف قدر نفسه ويلتزم الصدق ..
أما الذي يقارن نفسه بأعلام العلماء ؛ بل ربما فضل نفسه عليهم : فيضل ويضل ويخطئ في مسائل يعرفها أصغر طالب علم ..
فهذا : شره عظيم ..
وخطره : عظيم . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 11 ورقة / 430 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
إذا اتقى الإنسان ربه وقال قولاً سديداً ؛ حصل : على فائدتين : ( يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ) . ..
أنظره / رياض الصالحين ج 01 ورقة / 516 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَلم أرى فِي عُيُوب النَّاس عَيْباً .. كنقصِ القادرينَ على التَّمام ..
فَثَبت أنه لَا شَيْء أقبح بالإنسان : من أن يكون غافلاً عَن الْفَضَائِل الدِّينِيَّة ؛ والعلوم النافعة ؛ والأعمال الصَّالِحَة ..
فَمن كَانَ كَذَلِك : فَهُوَ من الهَمجِ الرعاعِ الَّذين يُكّدرون المَاء ؛ ويغلون الإسعار ..
إن عَاشَ : عَاشَ غير حميد ..
وإن مَاتَ : مَاتَ غير فقيد ..
فقدهم : رَاحَة للبلاد والعباد ..
وَلَا تبْكي عَلَيْهِم : السَّمَاء ..
وَلَا تستوحش لَهُم : الغبراء . ..
أنْظُرهُ / مِفتَاح دار السَعادة ج 01 ورقة / 110 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إن الْقلب : يَعْتَرِضهُ مرضان يتواردان عَلَيْهِ ..
إذا استحكما فِيهِ : كَانَ هَلَاكه وَمَوته ..
وهما : مرض الشَّهَوَات ..
وَمرض : الشُّبُهَات ..
هَذَان : أصل دَاءِ الْخلق إلاّ من عافاه الله .. وَقد ذكر الله تَعَالَى هذَيْن المرضين : فِي كِتَابه ..
أمّا مرض الشُّبُهَات : وَهُوَ أصعبهما وأقتلهما للقلب ..
فَفِي قَوْله فِي حق الْمُنَافِقين : ﴿ فِي قُلُوبهم مرض فَزَادَهُم الله مَرضا ﴾ ..
وَقَوله : ﴿ وليقول الَّذين فِي قُلُوبهم مرض والكافرون مَاذَا أَرَادَ الله بِهَذَا مثلا ﴾ ..
وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ ليجعل مَا يلقِي الشَّيْطَان فتْنَة للَّذين فِي قُلُوبهم مرض والقاسية قُلُوبهم ﴾ ..
فَهَذِهِ ثَلَاثَة مَوَاضِع ؛ المُرَاد بِمَرَض الْقلب فِيهَا : مرض الْجَهْل والشبهة ..
وأمّا مرض الشَّهْوَة : فَفِي قَوْله : ﴿ يانساء النَّبِي لستن كَأحد من النِّسَاء ان اتقيتن فَلَا تخضعن بالْقَوْل فيطمع الَّذِي فِي قلبه مرض ﴾ ..
أَي : لَا تلن فِي الْكَلَام فيطمع الَّذِي فِي قلبه فجورٌ وزِناءٌ ..
قَالُوا / وَالْمَرْأَة يَنْبَغِي لَهَا إذا خاطبت الأجانب : أن تغلظ كَلَامهَا وتقويه ؛ وَلَا تلينه وتكسره ؛ فإن ذَلِك أبعد من الرِّيبَة والطمع فِيهَا . ..
أنْظُرهُ / مِفتَاح دار السَعادة ج 01 ورقة / 110 - 111 ...