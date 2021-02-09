افضل تمارين لتكبير المؤخرة وتدويرها بالصور 2021

hisoka_dz
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افضل تمارين لتكبير المؤخرة وتدويرها بالصور
ترغب الكثير من النساء بالحصول على مؤخرة كبيرة و مستديرة لزيادة جمالها وجذب شريكها في الحياة, لذلك تلجأ الكثير منهم الى عمل عمليات جراحية لتكبير المؤخرة. والتي لا يعلمن الاضرار التي تخلفها هذع العميات, بينما هناك الكثير من تمارين تكبير المؤخرة و تدويرها يستطعن القيام بها في المنزل دون اللجوء الى العمليات الجراحية الضارة.
في هذا المقال سأقدم لكم افضل تمارين لتكبير المؤخرة وتدويرها بالصور تابعي الشرح.
ملاحظة:
اذا كنت ترغبيين حقا ففي الحصول على المؤخره التي كنت تحلمين بها كبيرة و مستديرة فعليك بالعمل الجاد فالنتائج تبدأ في الظهور بعد اسبوع من البدأ بالقيام بهذه التمارين.
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1- تمارين القرفصاء :
إتخاذ وضعية القرفصاء أحد التمارين الأكثر شعبية في تكبير المؤخرة وتدويرها ويمكنك القيام بها لتكبير حجم المؤخرة . بالرغم من أنه توجد مجموعة متنوعة من تمارين القرفصاء إلا أن الخبراء يوصوا بإختيار وضعيات تمارين القرفصاء التي تحقق لك نمو العضلات في المنطقة الطرفية وتستهدف زيادة حجم العضلات.
بالإضافة إلي زيادة حجم العضلات يزيد من حجم المؤخرة, للقيام بوضعية القرفصاء المناسبة لزيادة حجم المؤخرة هو الإنحناء ببطء بركبتيك بدون تغير بمحاذاة الحبل الشوكي وبعد الإنحناء علي ركبتيك يمكنك إتخاذ وضعية الوقوف بالتدريج مرة أخري. يمكنك تكرار ذلك خمس مرات علي ثلاثة مجموعات بالتأكيد سوف توفر لك حجم مؤخرة أكبر .
يطلق علي وضعية القرفصاء هذه سامبو القرفصاء وعلي الأرجح تستهدف عضلات الوركين الداخلية والخارجية . وتعزيز نمو العضلات في هذه المنطقة . إذا قمت بإتباع روتين تمرين سامبو القرفصاء تأكد من أنها تقوم بدفع الفخذين إلي الوراء .
باقي التمارين تجدها في الرابط التالي تمارين تكبير المؤخرة
ترغب الكثير من النساء بالحصول على مؤخرة كبيرة و مستديرة لزيادة جمالها وجذب شريكها في الحياة, لذلك تلجأ الكثير منهم الى عمل عمليات جراحية لتكبير المؤخرة. والتي لا يعلمن الاضرار التي تخلفها هذع العميات, بينما هناك الكثير من تمارين تكبير المؤخرة و تدويرها يستطعن القيام بها في المنزل دون اللجوء الى العمليات الجراحية الضارة.
في هذا المقال سأقدم لكم افضل تمارين لتكبير المؤخرة وتدويرها بالصور تابعي الشرح.
ملاحظة:
اذا كنت ترغبيين حقا ففي الحصول على المؤخره التي كنت تحلمين بها كبيرة و مستديرة فعليك بالعمل الجاد فالنتائج تبدأ في الظهور بعد اسبوع من البدأ بالقيام بهذه التمارين.
اقرأ أيضا : تمارين تكبير الصدر : افضل تمارين تكبير الثدي في اسبوع!!
1- تمارين القرفصاء :
إتخاذ وضعية القرفصاء أحد التمارين الأكثر شعبية في تكبير المؤخرة وتدويرها ويمكنك القيام بها لتكبير حجم المؤخرة . بالرغم من أنه توجد مجموعة متنوعة من تمارين القرفصاء إلا أن الخبراء يوصوا بإختيار وضعيات تمارين القرفصاء التي تحقق لك نمو العضلات في المنطقة الطرفية وتستهدف زيادة حجم العضلات.
بالإضافة إلي زيادة حجم العضلات يزيد من حجم المؤخرة, للقيام بوضعية القرفصاء المناسبة لزيادة حجم المؤخرة هو الإنحناء ببطء بركبتيك بدون تغير بمحاذاة الحبل الشوكي وبعد الإنحناء علي ركبتيك يمكنك إتخاذ وضعية الوقوف بالتدريج مرة أخري. يمكنك تكرار ذلك خمس مرات علي ثلاثة مجموعات بالتأكيد سوف توفر لك حجم مؤخرة أكبر .
يطلق علي وضعية القرفصاء هذه سامبو القرفصاء وعلي الأرجح تستهدف عضلات الوركين الداخلية والخارجية . وتعزيز نمو العضلات في هذه المنطقة . إذا قمت بإتباع روتين تمرين سامبو القرفصاء تأكد من أنها تقوم بدفع الفخذين إلي الوراء .
باقي التمارين تجدها في الرابط التالي تمارين تكبير المؤخرة