وصفات لتبييض الوجه : 27 وصفة لتبييض الوجه وصفة لتبييض الوجه

hisoka_dz
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وصفات لتبييض الوجه : 27 وصفة لتبييض الوجه
يعد تبييض الوجه من أكثر الأمور التي تشغل بال النساء او الفتيات، خاصة قبيل أي مناسبة هامة، فتجدهن يجربن جميع وصفات تبيض التي يحصلن عليها دون التأكد من صحتها أو حتى فعاليتها والتي يعتقدن انها تبيض الوجه.
في هذا المقال سأقدم لكم وصفات تبييض البشرة افضل 27 وصفة لتبييض البشرة بمكونات بسيطة موجودة في المطبخ تابعوا الشرح.
اسباب تغير لون البشرة
التعرض للمخاطر البيئية مثل التلوث والغبار والأشعة فوق البنفسجية قد تتسبب في تغير لون البشرة. كما يوجد أسباب أخرى عدة منها التغذية، والإجهاد العقلي ...الخ. لحسن الحظ يوجد هناك بعض الوصفات المنزلية لتبيض الوجه التي تحتوي على مكونات طبيعية متوفرة بسهولة في المطبخ.
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وصفات لتبييض الوجه : افضل 27 وصفة لتبييض الوجه
1-العسل
يعتبرالعسل عامل اساسي في تبييض الوجه وترطيبه، لما يتمتع به من خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في التخلص من بقع حب الشباب والشيخوخة و الرؤوس السوداء، وبالإمكان عمل ماسكات تبييض الوجه الخاصة من العسل عن طريق:
يعد تبييض الوجه من أكثر الأمور التي تشغل بال النساء او الفتيات، خاصة قبيل أي مناسبة هامة، فتجدهن يجربن جميع وصفات تبيض التي يحصلن عليها دون التأكد من صحتها أو حتى فعاليتها والتي يعتقدن انها تبيض الوجه.
في هذا المقال سأقدم لكم وصفات تبييض البشرة افضل 27 وصفة لتبييض البشرة بمكونات بسيطة موجودة في المطبخ تابعوا الشرح.
اسباب تغير لون البشرة
التعرض للمخاطر البيئية مثل التلوث والغبار والأشعة فوق البنفسجية قد تتسبب في تغير لون البشرة. كما يوجد أسباب أخرى عدة منها التغذية، والإجهاد العقلي ...الخ. لحسن الحظ يوجد هناك بعض الوصفات المنزلية لتبيض الوجه التي تحتوي على مكونات طبيعية متوفرة بسهولة في المطبخ.
اقرأ ايضا: وصفات لازالة الرؤوس السوداء والتخلص منها نهائيا
وصفات لتبييض الوجه : افضل 27 وصفة لتبييض الوجه
1-العسل
يعتبرالعسل عامل اساسي في تبييض الوجه وترطيبه، لما يتمتع به من خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في التخلص من بقع حب الشباب والشيخوخة و الرؤوس السوداء، وبالإمكان عمل ماسكات تبييض الوجه الخاصة من العسل عن طريق:
- وضع العسل على الوجه وتركه بضعة دقائق قبل شطفه بالماء الفاتر، هذه الطريقة ستساعد في التخلص من الخلايا الجلدية الميتة لتظهر بشرتك أكثر بياضاً واشراقاً.
- مزج ملعقة صغيرة من العسل مع عصير الليمون وملعقة صغيرة من بودرة الحليب ونصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز. ثم وضع المزيج على البشرة لمدة 10- 15 دقيقة وشطفه بالماء البارد.