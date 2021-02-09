فرصة قوية للربح من البيتكوين والشرح الكامل

حميدة الخلق
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 21 أوت 2020
- المشاركات
- 19
- النقاط
- 3
- العمر
- 41
- محل الإقامة
- sa
- الجنس
- أنثى
فقزت عملة البتكوين بقوة بعد إعلان من شركة "تسلا" الأمريكية استثمارها 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة، وهذه الفرصة لا يجب أن تمر مرور الكرام، يجب أن نستغلها جميعها ونستثمر فيها خصوصا أن البيتكون اصبح من المتوقع له الارتفاع على الاقل الي 57 الف في الوقت القريب
لذلك في هذا المقال اقدم لك شرح سهل وبسيط عن كيفية شراء البيتكوين ، بطريقة شرح الاشتراك المختصر حتى لا تضيع الفرصة
للتسجيل من فضلك اضغط هنا
لتحميل ملف PDF فيه شرح بالصورة اضغط هنا
مميزات المنصة
- شراء البيتكوين باكثر من طريقة، الفيزا، ماستر كارد، الايداع البنكي ،، الخ
- يوجد منصة شراء وبيع العملات الرقمية مثل البيتكون والداش والايثريوم واللايتكوين الخ
- يوجد منصة التداول بالمارجن ايضا في العملات الرقمية ورافعة مالية تصل ل 1 : 100ب باقل رسوم تداول
- يوجد خدمة Staking اي تجميد العملات الرقمية للحصول على مكافآت
- اذا سجلت من خلالي استطيع ان اساعدك في الترجمة والاجابة على كل اسئلتك باذن الله من خلال هذا الموضوع
خطوات التسجيل
الخطوة الأولى: إنشاء حسابك وتفعيله
اضغط هنا للتسجيل
1- سجل بياناتك، الايميل، واسمك واسم العائلة ، وكلمة السر
2- ستصلك رسالة تأكيد الايميل
3- اذهب للإيميل واضغط على زر (تأكيد الايميل) الازرق
4- اذا كنت ترغب في تقديم مستنداتك وتفعيل حساب بالكامل فانقر على زر زيادة حد الاستخدام (Increase Limit) وإذا لا، فاضغط Skip
5- اضغط على البدء Start لإرسال صورة من جواز السفر وتعبئة بياناتك الحقيقية لتفعيل الحساب بالكامل، ليكون صالح للإيداع والسحب والتداول وكل شيء
6- عبئ بيانات الاقامة أو السكن
7- اكتب رقم جوالك، ثم اضغط على زر إرسال الكود Send سيصلك كود في ثوان، استعمله واكتبه في المربع
8- اختر نوع الوثيقة التي تريد ارسالها، مثال اختار جواز السفر Passport ثم اضغط على زر Upload للبدء في ذلك
9- هنا صور نفسك بالكاميرا وامسك وثيقة اثبات الهوية بيديك + واكتب على ورقة بيضاء تاريخ اليوم وكلمة I'm a cex.io customer واضغط على زر اضافة add photo وارفع الصور
ملاحظات هنا: صور الوثيقة بالكامل مع ظهور الحواف الاربعة لها، وارفع الصور بجودة جيدة وحجم ليس بالكبير، ارفع كل صورة في مكانها الصحيح
* إذا حدث خطأ اثناء ذلك انتظر ثم كرر المحاولة بعد 3 دقائق فقط
10- ستظهر لك صفحة فيها بياناتك المرسلة، تأكد من صحتها أو عدل اي شيء تريده
11- وكما ستظهر صفحة تالية تؤكد لك بيانات الوثيقة
12- اخيرا سيظهر أن طلبك في وضع (قيد الانتظار).
بعد تفعيل الحساب، يمكنك ايداع اي مبلغ بالطرق المتاحة ، والبدء في شراء وبيع البيتكوين أو العملات الرقمية فورا بدون اي قيود
كل النجاح لكم
لذلك في هذا المقال اقدم لك شرح سهل وبسيط عن كيفية شراء البيتكوين ، بطريقة شرح الاشتراك المختصر حتى لا تضيع الفرصة
للتسجيل من فضلك اضغط هنا
لتحميل ملف PDF فيه شرح بالصورة اضغط هنا
مميزات المنصة
- شراء البيتكوين باكثر من طريقة، الفيزا، ماستر كارد، الايداع البنكي ،، الخ
- يوجد منصة شراء وبيع العملات الرقمية مثل البيتكون والداش والايثريوم واللايتكوين الخ
- يوجد منصة التداول بالمارجن ايضا في العملات الرقمية ورافعة مالية تصل ل 1 : 100ب باقل رسوم تداول
- يوجد خدمة Staking اي تجميد العملات الرقمية للحصول على مكافآت
- اذا سجلت من خلالي استطيع ان اساعدك في الترجمة والاجابة على كل اسئلتك باذن الله من خلال هذا الموضوع
خطوات التسجيل
الخطوة الأولى: إنشاء حسابك وتفعيله
اضغط هنا للتسجيل
1- سجل بياناتك، الايميل، واسمك واسم العائلة ، وكلمة السر
2- ستصلك رسالة تأكيد الايميل
3- اذهب للإيميل واضغط على زر (تأكيد الايميل) الازرق
4- اذا كنت ترغب في تقديم مستنداتك وتفعيل حساب بالكامل فانقر على زر زيادة حد الاستخدام (Increase Limit) وإذا لا، فاضغط Skip
5- اضغط على البدء Start لإرسال صورة من جواز السفر وتعبئة بياناتك الحقيقية لتفعيل الحساب بالكامل، ليكون صالح للإيداع والسحب والتداول وكل شيء
6- عبئ بيانات الاقامة أو السكن
7- اكتب رقم جوالك، ثم اضغط على زر إرسال الكود Send سيصلك كود في ثوان، استعمله واكتبه في المربع
8- اختر نوع الوثيقة التي تريد ارسالها، مثال اختار جواز السفر Passport ثم اضغط على زر Upload للبدء في ذلك
9- هنا صور نفسك بالكاميرا وامسك وثيقة اثبات الهوية بيديك + واكتب على ورقة بيضاء تاريخ اليوم وكلمة I'm a cex.io customer واضغط على زر اضافة add photo وارفع الصور
ملاحظات هنا: صور الوثيقة بالكامل مع ظهور الحواف الاربعة لها، وارفع الصور بجودة جيدة وحجم ليس بالكبير، ارفع كل صورة في مكانها الصحيح
* إذا حدث خطأ اثناء ذلك انتظر ثم كرر المحاولة بعد 3 دقائق فقط
10- ستظهر لك صفحة فيها بياناتك المرسلة، تأكد من صحتها أو عدل اي شيء تريده
11- وكما ستظهر صفحة تالية تؤكد لك بيانات الوثيقة
12- اخيرا سيظهر أن طلبك في وضع (قيد الانتظار).
بعد تفعيل الحساب، يمكنك ايداع اي مبلغ بالطرق المتاحة ، والبدء في شراء وبيع البيتكوين أو العملات الرقمية فورا بدون اي قيود
كل النجاح لكم