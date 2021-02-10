بث مباشر على الفيس بوك او يوتوب- melonapp

lailad
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بعد ظهور الوباء أصبح العديد من الدول وأيضا الشركات والمؤسسات والأشخاص يعتمدون على الانترنيت بشكل كبير جدا وأيضا أصبحت جميع الإجتماعات تدار عبر تقنية البث المباشر من خلال الحاسوب لهذا ظهرت لنا العديد من البرامج والمواقع التي يمكن أن تعمل بها البث المباشر في أي إجتماع تريد وضعه وأيضا بتقنيات يمكن أن يظهر فيه العديد من الأشخاص في مكان واحد.
في درسنا اليوم سوف نعمل على شرح melonapp أروع موقع يمكن أن تعتمد عليه في البث المباشر من خلال الفيس بوك أو يوتوب أو لينكيند أو تويتش وغيرها من المنصات فالموقع ظهر حديثا ليقدم ميزة البث المباشر دون أن تستعمل أي برنامج.
لعلك قد تتفاجأ أن melonapp هو أحسن موقع يمكن أن تستفد منه في البث المباشر وبدون أن تستعمل أي برنامج فيمكن من خلاله أن تعمل بث مباشر مع 2 أشخاص وتختار أيقونات وصور وخلفيات على كل بث تريده والتقنية التي يستعملها الموقع فهي إحترافية فقط تشغل الكمرة وتضف أشخاص أخرين لكي يدخلوا في البث معك بتقنية جميلة جدا.
الشركة تستعمل تقنية مولتيسرتيم في الوصول إلى المزيد من الأشخاص عند البث.
وقد ينمو جمهورك. انطلقا من البث المباشرة على Facebook و YouTube و Twitch و LinkedIn في نفس الوقت. ويمكنك القيام بذلك بنقرة واحدة وmelonapp ستتكفل بالباقي. وتعمل بتقنية RTMP المخصص أيضًا!
الموقع يستعمل تقنية البث السحابي
فهو يستعمل الاستجابة السريعة في البث المباشر ، وكذلك انخفاض في استخدام وحدة المعالجة المركزية ، وأقل زمن وصول.
وتتم جميع عمليات المعالجة بالتقنية السحابية ، مما يحافظ على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
بث على طريقتك ، بدقة 1080 بكسل
والميزة الرائعة في الموقع أنه يمكن إضفاء الطابع الشخصي على البث المباشر. من خلال إضافة شعارك وخلفياتك المخصصة وتشغيل شريط الأخبار والتبديل إلى Full HD والمزيد.
بصفتك مضيفًا ، لديك سيطرة كاملة على كيفية ظهورك عند البث.
والرائع في الموقع أنك يمكن أن تقوم بتسجيل أي بث مباشر تقوم به وتعيد تحميله على قنواة في التواصل الإجتماعي وهذه الميزة لن تجدها في أي موقع او برنامج اخر.
بالنسبة لخطط الموقع فهناك خطة مجانية وخطة إحترافية وكلتا الخطتين تختلف في العديد من الخصائص يمكن في الخطة المجانية ان تعمل بث مباشر فقط أنت ولكن في الخطة المدفوعة يمكن أن تجد العديد من المميزات التي تختلف عن الخطة المجانية والدفع يكون شهريا أو سنويا على حسب إختيارك.
أما طريقة الدخول للمنصة إما عبر أحد أيقونات التواصل الإجتماعي أو إستعمال الإميل لكي تبدأ في إستعمال المنصة من الداخل دون الحاجة للدفع أي شيء.
حسنا هذه لوحة التحكم الخاصة بالبث المباشر يمكن أن تجد العديد من الخصائص والأيقوانات التي ستساعدك في عمل البث المباشر وأيضا ستحتاج إلى تشغيل الكميرة الخاصة بالحاسوب حتى تستطيع عمل البث المباشر وإطلاقه على احد المنصات الخاصة بالتواصل الإجتماعي.
[youtube]DXU8CM-krBM[/youtube]
رابط الموقع
في درسنا اليوم سوف نعمل على شرح melonapp أروع موقع يمكن أن تعتمد عليه في البث المباشر من خلال الفيس بوك أو يوتوب أو لينكيند أو تويتش وغيرها من المنصات فالموقع ظهر حديثا ليقدم ميزة البث المباشر دون أن تستعمل أي برنامج.
لعلك قد تتفاجأ أن melonapp هو أحسن موقع يمكن أن تستفد منه في البث المباشر وبدون أن تستعمل أي برنامج فيمكن من خلاله أن تعمل بث مباشر مع 2 أشخاص وتختار أيقونات وصور وخلفيات على كل بث تريده والتقنية التي يستعملها الموقع فهي إحترافية فقط تشغل الكمرة وتضف أشخاص أخرين لكي يدخلوا في البث معك بتقنية جميلة جدا.
الشركة تستعمل تقنية مولتيسرتيم في الوصول إلى المزيد من الأشخاص عند البث.
وقد ينمو جمهورك. انطلقا من البث المباشرة على Facebook و YouTube و Twitch و LinkedIn في نفس الوقت. ويمكنك القيام بذلك بنقرة واحدة وmelonapp ستتكفل بالباقي. وتعمل بتقنية RTMP المخصص أيضًا!
الموقع يستعمل تقنية البث السحابي
فهو يستعمل الاستجابة السريعة في البث المباشر ، وكذلك انخفاض في استخدام وحدة المعالجة المركزية ، وأقل زمن وصول.
وتتم جميع عمليات المعالجة بالتقنية السحابية ، مما يحافظ على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
بث على طريقتك ، بدقة 1080 بكسل
والميزة الرائعة في الموقع أنه يمكن إضفاء الطابع الشخصي على البث المباشر. من خلال إضافة شعارك وخلفياتك المخصصة وتشغيل شريط الأخبار والتبديل إلى Full HD والمزيد.
بصفتك مضيفًا ، لديك سيطرة كاملة على كيفية ظهورك عند البث.
والرائع في الموقع أنك يمكن أن تقوم بتسجيل أي بث مباشر تقوم به وتعيد تحميله على قنواة في التواصل الإجتماعي وهذه الميزة لن تجدها في أي موقع او برنامج اخر.
بالنسبة لخطط الموقع فهناك خطة مجانية وخطة إحترافية وكلتا الخطتين تختلف في العديد من الخصائص يمكن في الخطة المجانية ان تعمل بث مباشر فقط أنت ولكن في الخطة المدفوعة يمكن أن تجد العديد من المميزات التي تختلف عن الخطة المجانية والدفع يكون شهريا أو سنويا على حسب إختيارك.
أما طريقة الدخول للمنصة إما عبر أحد أيقونات التواصل الإجتماعي أو إستعمال الإميل لكي تبدأ في إستعمال المنصة من الداخل دون الحاجة للدفع أي شيء.
حسنا هذه لوحة التحكم الخاصة بالبث المباشر يمكن أن تجد العديد من الخصائص والأيقوانات التي ستساعدك في عمل البث المباشر وأيضا ستحتاج إلى تشغيل الكميرة الخاصة بالحاسوب حتى تستطيع عمل البث المباشر وإطلاقه على احد المنصات الخاصة بالتواصل الإجتماعي.
[youtube]DXU8CM-krBM[/youtube]
رابط الموقع
Web-based Live Streaming Studio | Melon
Melon is the web-based live streaming studio that allows you to invite guests, share your screen and go live instantly! Stream privately or directly to Facebook, YouTube, LinkedIn and Twitch.
melonapp.com