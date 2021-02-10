من درر السلف ....245

الحَمْدُ لله ...ومن المسائل والدرر ...منها ...عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها / أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال /يا عائشة : إنّ الله رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفق ..ويُعطِي على الرفق : ما لا يُعطي على العُنف ..وما لا يعطي : على ما سِوَاه .. .رواه مسلم في صحيحه .. .وعنها أيضا / عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال / إنّ الرفق لا يكون في شيءٍ : إلّا زانَه ..ولا يُنْزَع من شيءٍ : إلّا شانَه .. .رواه مسلم في صحيحه .. .( زَانَه ) أَيْ / زَيَّنَهُ وَكَمَّلَه ..و( شَانَه ) أَيْ / عَيَّبَهُ ونقصه . ..أنظره / عون المعبود في شرح سنن أبي داود ج 13 ورقة / 113 ...وعن جرير رضي الله عنه / عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال / مَنْ يُحْرَم الرفق يُحْرَم الخير .. .رواه مسلم في صحيحه .. .قال الحافظ إبن الأثير عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الرِّفق: لِينُ الجانب واللطف، وهو خِلَاف العنف . ..أنظره / النهاية في غريب الحديث ج 02 ورقة / 246 ...ومنها ...و قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إخلاف الوعد : مما فطر الله العباد على ذمه واستقباحه . ..أنظره / إغاثة اللهفان ج 01 ورقة / 732 ...ومنها ...وقال أيضاً /وهذه عادة الله سبحانه فى الغايات العظيمة الحميدة ؛ إذا أراد أن يوصل عبده إليها : هيأ لها أسباباً من المحن والبلاياً والمشاق ..فيكون وصوله إلى تلك الغايات بعدها : كوصول أهل الجنة إليها بعد الموت ..وأهوال : البرزخ ..و : البعث والنشور والموقف والحساب والصراط ..ومقاساة : تلك الأهوال والشدائد ..وكما أدخل رسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى مكة ذلك المدخل العظيم بعد أن أخرجه الكفار ذلك المحرج : ونصره ذلك النصر العزيز بعد أن قاسى مع أعداء الله ما قاساه ..وكذلك ما فعله برسله : كنوحٍ وإبراهيمَ وموسى وهودٍ وصالحٍ وشعيبٍ عليهم السلام ..فهو سبحانه يوصل إلى الغايات الحميدة بالأسباب التى : تكرهها النفوس وتشق عليها كما قال تعالى : { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهْوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وُهُوَ شَر لَكُمْ وَاللهُ يَعلَمُ وَأَنتمْ لا تَعلَمُونَ } ..وربما كانَ مَكْرُوهُ النُّفُوسِ إِلَى .. مَحْبُوبِهَا سَبَباً مَا مِثْلَهُ سَبَبُ ..وبالجملة /فالغايات الحميدة : فى خبايا الأسباب المكروهة الشاقة ..كما أن الغايات المكروهة المؤلمة : فى خبايا الأسباب المشتهاة المستلذة ..وهذا من حين خلق الله سبحانه : الجنة وحفها بالمكاره ..وخلق النار : وحفها بالشهوات . ..أنظره / إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ج 02 ورقة / 818 ...ومنها ...وقال أيضاً /والإنسان خلق في الأصل : ظلوماً جهولاً..ولا ينفك عن الظلم والجهل : إلاّ بأن يعلّمه الله ما ينفعه ويلهمه ..فمتى أراد به الخير : علّمه ما ينفعه ؛ فخرج به من الجهل ..ونفعه بما علمه : فخرج من الظلم ..ومتى لم يرد به خيراً : أبقاه على أصل الخلقه . ..أنظره / إغاثة اللهفان ج 02 ورقة / 858 ...