من درر السلف ....245

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن المسائل والدرر ...

🥀🥀 منها ...
عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها / أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال /
يا عائشة : إنّ الله رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفق ..
ويُعطِي على الرفق : ما لا يُعطي على العُنف ..
وما لا يعطي : على ما سِوَاه .. .
رواه مسلم في صحيحه .. .
وعنها أيضا / عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال / إنّ الرفق لا يكون في شيءٍ : إلّا زانَه ..
ولا يُنْزَع من شيءٍ : إلّا شانَه .. .
رواه مسلم في صحيحه .. .
( زَانَه ) أَيْ / زَيَّنَهُ وَكَمَّلَه ..
و( شَانَه ) أَيْ / عَيَّبَهُ ونقصه . ..
🥀 أنظره / عون المعبود في شرح سنن أبي داود ج 13 ورقة / 113 ... 🌾🌾🌾
وعن جرير رضي الله عنه / عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال / مَنْ يُحْرَم الرفق يُحْرَم الخير .. .
رواه مسلم في صحيحه .. .
قال الحافظ إبن الأثير عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الرِّفق: لِينُ الجانب واللطف، وهو خِلَاف العنف . ..
🥀 أنظره / النهاية في غريب الحديث ج 02 ورقة / 246 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إخلاف الوعد : مما فطر الله العباد على ذمه واستقباحه . ..
🥀 أنظره / إغاثة اللهفان ج 01 ورقة / 732 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
وهذه عادة الله سبحانه فى الغايات العظيمة الحميدة ؛ إذا أراد أن يوصل عبده إليها : هيأ لها أسباباً من المحن والبلاياً والمشاق ..
فيكون وصوله إلى تلك الغايات بعدها : كوصول أهل الجنة إليها بعد الموت ..
وأهوال : البرزخ ..
و : البعث والنشور والموقف والحساب والصراط ..
ومقاساة : تلك الأهوال والشدائد ..
وكما أدخل رسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى مكة ذلك المدخل العظيم بعد أن أخرجه الكفار ذلك المحرج : ونصره ذلك النصر العزيز بعد أن قاسى مع أعداء الله ما قاساه ..
وكذلك ما فعله برسله : كنوحٍ وإبراهيمَ وموسى وهودٍ وصالحٍ وشعيبٍ عليهم السلام ..
فهو سبحانه يوصل إلى الغايات الحميدة بالأسباب التى : تكرهها النفوس وتشق عليها كما قال تعالى : { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهْوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وُهُوَ شَر لَكُمْ وَاللهُ يَعلَمُ وَأَنتمْ لا تَعلَمُونَ } ..
وربما كانَ مَكْرُوهُ النُّفُوسِ إِلَى .. مَحْبُوبِهَا سَبَباً مَا مِثْلَهُ سَبَبُ ..
وبالجملة /
فالغايات الحميدة : فى خبايا الأسباب المكروهة الشاقة ..
كما أن الغايات المكروهة المؤلمة : فى خبايا الأسباب المشتهاة المستلذة ..
وهذا من حين خلق الله سبحانه : الجنة وحفها بالمكاره ..
وخلق النار : وحفها بالشهوات . ..
🥀 أنظره / إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ج 02 ورقة / 818 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
والإنسان خلق في الأصل : ظلوماً جهولاً..
ولا ينفك عن الظلم والجهل : إلاّ بأن يعلّمه الله ما ينفعه ويلهمه ..
فمتى أراد به الخير : علّمه ما ينفعه ؛ فخرج به من الجهل ..
ونفعه بما علمه : فخرج من الظلم ..
ومتى لم يرد به خيراً : أبقاه على أصل الخلقه . ..
🥀 أنظره / إغاثة اللهفان ج 02 ورقة / 858 ... 🌾🌾🌾
 
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