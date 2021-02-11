اشهر مواقع تسوق عبر الانترنت على الاطلاق

bejghir mimi

bejghir mimi

:: عضو منتسِب ::
إنضم
11 فيفري 2021
المشاركات
1
النقاط
0
العمر
28
محل الإقامة
algeria
الجنس
أنثى
السلام عليكم هته اول مشاركة لي في منتدى اللمة الجزائرية اشكر الادارة كثيرا على قبول اعدادات التسجيل كان ولازال التسوق عبر النت يتطور بشكل تدريجي يومي ولو ان الثقافة الجزائرية مختلفة كثيرا عن العقليات في الخليج العربي اليوم بادن الله ساضع لكم اشهر مواقع تسوق عبر الانترنت في العالم ككل

1/ موقع امازون

2/ موقع علي بابا للتسوق

3/ موقع نون

للمزيد من التفاصيل حول اهم الخصائص يرجى زيارة الموضوع الاصلي من موقع رقميات لاتنساني من خالص دعواتك

اهم و اشهر مواقع تسوق عبر الانترنت
 
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