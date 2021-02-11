اشهر مواقع تسوق عبر الانترنت على الاطلاق

bejghir mimi
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 11 فيفري 2021
- المشاركات
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- النقاط
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- العمر
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- محل الإقامة
- algeria
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم هته اول مشاركة لي في منتدى اللمة الجزائرية اشكر الادارة كثيرا على قبول اعدادات التسجيل كان ولازال التسوق عبر النت يتطور بشكل تدريجي يومي ولو ان الثقافة الجزائرية مختلفة كثيرا عن العقليات في الخليج العربي اليوم بادن الله ساضع لكم اشهر مواقع تسوق عبر الانترنت في العالم ككل
1/ موقع امازون
2/ موقع علي بابا للتسوق
3/ موقع نون
للمزيد من التفاصيل حول اهم الخصائص يرجى زيارة الموضوع الاصلي من موقع رقميات لاتنساني من خالص دعواتك
اهم و اشهر مواقع تسوق عبر الانترنت
1/ موقع امازون
2/ موقع علي بابا للتسوق
3/ موقع نون
للمزيد من التفاصيل حول اهم الخصائص يرجى زيارة الموضوع الاصلي من موقع رقميات لاتنساني من خالص دعواتك
اهم و اشهر مواقع تسوق عبر الانترنت