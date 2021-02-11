من درر السلف.....الحلقة رقم 246

الحَمْدُ لله ...ومِنَ الدرر السَنِية والفوائد الجلية ...منها ...وقال شيخ الإسلام الصغير محمد إبن أبي بكر إبن أيوب إبن سعد شمس الدين إبن قيّم الجوزيّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فلو عرف العبد كل شىء ولم يعرف ربه : فكأنه لم يعرف شيئاً ..ولو نال كل حظٍ من حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتها ولم يظفر بمحبة الله والشوق إليه والأنس به : فكأنه لم يظفر بلذةٍ ولا نعيمٍ ولا قرة عين ..بل إذا كان القلب خالياً عن ذلك : عادت تلك الحظوظُ واللذات عذاباً له ولا بد ..فيصير معذباً بنفس ما كان مُنْعِمًا به من جهتين :من جهة : حسرة فوته ؛ وأنه حيل بينه وبينه مع شدة تعلق روحه به ..ومن جهة : فوت ما هو خير له وأنفع وأدوم ؛ حيث لم يحصل له ..فالمحبوب الحاصل : فات ..والمحبوب الأعظم : لم يظفر به ..وكل من عرف الله : أحبّهُ وأخلص العبادة له ولا بد . ..أنْظُرهُ / إغَاثة اللهْفان من مصائد الشيطان ج 01 ورقة / 68 ...ومنها ...وقال أيضاً /الصراط الذى كان عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه : وهو قصد السبيل ..وما خرج عنه : فهو من السبل الجائرة وإن قاله من قاله ..لكن الجور : قد يكون جوراً عظيما عن الصراط ..وقد يكون : يسيراً ..وبين ذلك : مراتب لا يحصيها إلا الله ..وهذا : كالطريق الحسى ..فإن السالك : قد يعدل عنه ويجور جوراً فاحشاً ..وقد يجور : دون ذلك ..فالميزان الذى يعرف به الإستقامة على الطريق والجور عنه : هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه ..والجائر عنه : إما مفرط ظالمٌ ..أو مجتهدٌ : متأول ..أو مقلدٌ : جاهل ..فمنم : المستحق للعقوبة ..ومنهم : المغفور له ..ومنهم : المأجور أجراً واحداً بحسب نياتهم ومقاصدهم واجتهادهم فى طاعة الله تعالى ورسوله أو تفريطهم . ..أنظره / إغاثة اللهفان ج 01 ورقة / 131 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام إبن تيميّة الحرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /وكلُّ وُدِّ في الوجود : فهو من فعلهِ ..فالذي جعل الودّ في القلوب : هو أولى بالودّ كما قال إبن عبّاس ومجاهد وغيرهما في قوله : ﴿ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّاً ﴾ ..قال / يُحِبّهم ويُحَبِّبهم . ..أنظره / النبوات ج 01 ورقة / 367 ...ومنها ...( وصية للقرآء ) ...و قال الإمام الحافظ الإمام أبو بكر الآجُرِّيّعليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ينبغي لمن رزقه الله حسن الصوت بالقرآن أن يعلم أن الله : قد خصه بخير عظيم ..فليعرف : قدر ما خصه الله به ..وليقرأ : لله لا للمخلوقين ..وليحذر من الميل : إلى أن يستمع منه ليحظى به عند السامعين رغبة في الدنيا ..والميل : إلى حسن الثناء والجاه عند أبناء الدنيا ..والصلات بالملوك : دون الصلات بعوام الناس ..فمن مالت نفسه إلى ما نهيته عنه : خفتُ أن يكون حسن صوته فتنة عليه ..وإنما ينفعه حسن صوته : إذا خشي الله عز وجل في السر والعلانية ..وكان مراده أن يستمع منه القرآن : لينتبه أهل الغفلة عن غفلتهم ..فيرغبوا : فيما رغبهم الله عز وجل ..وينتهوا : عما نهاهم ..فمن كانت هذه صفته : إنتفع بحسن صوته وانتفع به الناس . ..أنظره / أخلاق أهل القرآن ورقة / 161 ...