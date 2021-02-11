من درر السلف.....الحلقة رقم 246

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
13,403
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومِنَ الدرر السَنِية والفوائد الجلية ...

🥀🥀 منها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير محمد إبن أبي بكر إبن أيوب إبن سعد شمس الدين إبن قيّم الجوزيّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فلو عرف العبد كل شىء ولم يعرف ربه : فكأنه لم يعرف شيئاً ..
ولو نال كل حظٍ من حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتها ولم يظفر بمحبة الله والشوق إليه والأنس به : فكأنه لم يظفر بلذةٍ ولا نعيمٍ ولا قرة عين ..
بل إذا كان القلب خالياً عن ذلك : عادت تلك الحظوظُ واللذات عذاباً له ولا بد ..
فيصير معذباً بنفس ما كان مُنْعِمًا به من جهتين :
من جهة : حسرة فوته ؛ وأنه حيل بينه وبينه مع شدة تعلق روحه به ..
ومن جهة : فوت ما هو خير له وأنفع وأدوم ؛ حيث لم يحصل له ..
فالمحبوب الحاصل : فات ..
والمحبوب الأعظم : لم يظفر به ..
وكل من عرف الله : أحبّهُ وأخلص العبادة له ولا بد . ..
🥀 أنْظُرهُ / إغَاثة اللهْفان من مصائد الشيطان ج 01 ورقة / 68 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
الصراط الذى كان عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه : وهو قصد السبيل ..
وما خرج عنه : فهو من السبل الجائرة وإن قاله من قاله ..
لكن الجور : قد يكون جوراً عظيما عن الصراط ..
وقد يكون : يسيراً ..
وبين ذلك : مراتب لا يحصيها إلا الله ..
وهذا : كالطريق الحسى ..
فإن السالك : قد يعدل عنه ويجور جوراً فاحشاً ..
وقد يجور : دون ذلك ..
فالميزان الذى يعرف به الإستقامة على الطريق والجور عنه : هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه ..
والجائر عنه : إما مفرط ظالمٌ ..
أو مجتهدٌ : متأول ..
أو مقلدٌ : جاهل ..
فمنم : المستحق للعقوبة ..
ومنهم : المغفور له ..
ومنهم : المأجور أجراً واحداً بحسب نياتهم ومقاصدهم واجتهادهم فى طاعة الله تعالى ورسوله أو تفريطهم . ..
🥀 أنظره / إغاثة اللهفان ج 01 ورقة / 131 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيميّة الحرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
وكلُّ وُدِّ في الوجود : فهو من فعلهِ ..
فالذي جعل الودّ في القلوب : هو أولى بالودّ كما قال إبن عبّاس ومجاهد وغيرهما في قوله : ﴿ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّاً ﴾ ..
قال / يُحِبّهم ويُحَبِّبهم . ..
🥀 أنظره / النبوات ج 01 ورقة / 367 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
( وصية للقرآء ) ...
و قال الإمام الحافظ الإمام أبو بكر الآجُرِّيّ
عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ينبغي لمن رزقه الله حسن الصوت بالقرآن أن يعلم أن الله : قد خصه بخير عظيم ..
فليعرف : قدر ما خصه الله به ..
وليقرأ : لله لا للمخلوقين ..
وليحذر من الميل : إلى أن يستمع منه ليحظى به عند السامعين رغبة في الدنيا ..
والميل : إلى حسن الثناء والجاه عند أبناء الدنيا ..
والصلات بالملوك : دون الصلات بعوام الناس ..
فمن مالت نفسه إلى ما نهيته عنه : خفتُ أن يكون حسن صوته فتنة عليه ..
وإنما ينفعه حسن صوته : إذا خشي الله عز وجل في السر والعلانية ..
وكان مراده أن يستمع منه القرآن : لينتبه أهل الغفلة عن غفلتهم ..
فيرغبوا : فيما رغبهم الله عز وجل ..
وينتهوا : عما نهاهم ..
فمن كانت هذه صفته : إنتفع بحسن صوته وانتفع به الناس . ..
🥀 أنظره / أخلاق أهل القرآن ورقة / 161 ... 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top