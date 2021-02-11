من درر السلف.....الحلقة رقم 246

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومِنَ الدرر السَنِية والفوائد الجلية ...
منها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير محمد إبن أبي بكر إبن أيوب إبن سعد شمس الدين إبن قيّم الجوزيّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فلو عرف العبد كل شىء ولم يعرف ربه : فكأنه لم يعرف شيئاً ..
ولو نال كل حظٍ من حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتها ولم يظفر بمحبة الله والشوق إليه والأنس به : فكأنه لم يظفر بلذةٍ ولا نعيمٍ ولا قرة عين ..
بل إذا كان القلب خالياً عن ذلك : عادت تلك الحظوظُ واللذات عذاباً له ولا بد ..
فيصير معذباً بنفس ما كان مُنْعِمًا به من جهتين :
من جهة : حسرة فوته ؛ وأنه حيل بينه وبينه مع شدة تعلق روحه به ..
ومن جهة : فوت ما هو خير له وأنفع وأدوم ؛ حيث لم يحصل له ..
فالمحبوب الحاصل : فات ..
والمحبوب الأعظم : لم يظفر به ..
وكل من عرف الله : أحبّهُ وأخلص العبادة له ولا بد . ..
أنْظُرهُ / إغَاثة اللهْفان من مصائد الشيطان ج 01 ورقة / 68 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الصراط الذى كان عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه : وهو قصد السبيل ..
وما خرج عنه : فهو من السبل الجائرة وإن قاله من قاله ..
لكن الجور : قد يكون جوراً عظيما عن الصراط ..
وقد يكون : يسيراً ..
وبين ذلك : مراتب لا يحصيها إلا الله ..
وهذا : كالطريق الحسى ..
فإن السالك : قد يعدل عنه ويجور جوراً فاحشاً ..
وقد يجور : دون ذلك ..
فالميزان الذى يعرف به الإستقامة على الطريق والجور عنه : هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه ..
والجائر عنه : إما مفرط ظالمٌ ..
أو مجتهدٌ : متأول ..
أو مقلدٌ : جاهل ..
فمنم : المستحق للعقوبة ..
ومنهم : المغفور له ..
ومنهم : المأجور أجراً واحداً بحسب نياتهم ومقاصدهم واجتهادهم فى طاعة الله تعالى ورسوله أو تفريطهم . ..
أنظره / إغاثة اللهفان ج 01 ورقة / 131 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيميّة الحرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
وكلُّ وُدِّ في الوجود : فهو من فعلهِ ..
فالذي جعل الودّ في القلوب : هو أولى بالودّ كما قال إبن عبّاس ومجاهد وغيرهما في قوله : ﴿ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّاً ﴾ ..
قال / يُحِبّهم ويُحَبِّبهم . ..
أنظره / النبوات ج 01 ورقة / 367 ...
ومنها ...
( وصية للقرآء ) ...
و قال الإمام الحافظ الإمام أبو بكر الآجُرِّيّ
عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ينبغي لمن رزقه الله حسن الصوت بالقرآن أن يعلم أن الله : قد خصه بخير عظيم ..
فليعرف : قدر ما خصه الله به ..
وليقرأ : لله لا للمخلوقين ..
وليحذر من الميل : إلى أن يستمع منه ليحظى به عند السامعين رغبة في الدنيا ..
والميل : إلى حسن الثناء والجاه عند أبناء الدنيا ..
والصلات بالملوك : دون الصلات بعوام الناس ..
فمن مالت نفسه إلى ما نهيته عنه : خفتُ أن يكون حسن صوته فتنة عليه ..
وإنما ينفعه حسن صوته : إذا خشي الله عز وجل في السر والعلانية ..
وكان مراده أن يستمع منه القرآن : لينتبه أهل الغفلة عن غفلتهم ..
فيرغبوا : فيما رغبهم الله عز وجل ..
وينتهوا : عما نهاهم ..
فمن كانت هذه صفته : إنتفع بحسن صوته وانتفع به الناس . ..
أنظره / أخلاق أهل القرآن ورقة / 161 ...
ومِنَ الدرر السَنِية والفوائد الجلية ...
منها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير محمد إبن أبي بكر إبن أيوب إبن سعد شمس الدين إبن قيّم الجوزيّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فلو عرف العبد كل شىء ولم يعرف ربه : فكأنه لم يعرف شيئاً ..
ولو نال كل حظٍ من حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتها ولم يظفر بمحبة الله والشوق إليه والأنس به : فكأنه لم يظفر بلذةٍ ولا نعيمٍ ولا قرة عين ..
بل إذا كان القلب خالياً عن ذلك : عادت تلك الحظوظُ واللذات عذاباً له ولا بد ..
فيصير معذباً بنفس ما كان مُنْعِمًا به من جهتين :
من جهة : حسرة فوته ؛ وأنه حيل بينه وبينه مع شدة تعلق روحه به ..
ومن جهة : فوت ما هو خير له وأنفع وأدوم ؛ حيث لم يحصل له ..
فالمحبوب الحاصل : فات ..
والمحبوب الأعظم : لم يظفر به ..
وكل من عرف الله : أحبّهُ وأخلص العبادة له ولا بد . ..
أنْظُرهُ / إغَاثة اللهْفان من مصائد الشيطان ج 01 ورقة / 68 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الصراط الذى كان عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه : وهو قصد السبيل ..
وما خرج عنه : فهو من السبل الجائرة وإن قاله من قاله ..
لكن الجور : قد يكون جوراً عظيما عن الصراط ..
وقد يكون : يسيراً ..
وبين ذلك : مراتب لا يحصيها إلا الله ..
وهذا : كالطريق الحسى ..
فإن السالك : قد يعدل عنه ويجور جوراً فاحشاً ..
وقد يجور : دون ذلك ..
فالميزان الذى يعرف به الإستقامة على الطريق والجور عنه : هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه ..
والجائر عنه : إما مفرط ظالمٌ ..
أو مجتهدٌ : متأول ..
أو مقلدٌ : جاهل ..
فمنم : المستحق للعقوبة ..
ومنهم : المغفور له ..
ومنهم : المأجور أجراً واحداً بحسب نياتهم ومقاصدهم واجتهادهم فى طاعة الله تعالى ورسوله أو تفريطهم . ..
أنظره / إغاثة اللهفان ج 01 ورقة / 131 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيميّة الحرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
وكلُّ وُدِّ في الوجود : فهو من فعلهِ ..
فالذي جعل الودّ في القلوب : هو أولى بالودّ كما قال إبن عبّاس ومجاهد وغيرهما في قوله : ﴿ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّاً ﴾ ..
قال / يُحِبّهم ويُحَبِّبهم . ..
أنظره / النبوات ج 01 ورقة / 367 ...
ومنها ...
( وصية للقرآء ) ...
و قال الإمام الحافظ الإمام أبو بكر الآجُرِّيّ
عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ينبغي لمن رزقه الله حسن الصوت بالقرآن أن يعلم أن الله : قد خصه بخير عظيم ..
فليعرف : قدر ما خصه الله به ..
وليقرأ : لله لا للمخلوقين ..
وليحذر من الميل : إلى أن يستمع منه ليحظى به عند السامعين رغبة في الدنيا ..
والميل : إلى حسن الثناء والجاه عند أبناء الدنيا ..
والصلات بالملوك : دون الصلات بعوام الناس ..
فمن مالت نفسه إلى ما نهيته عنه : خفتُ أن يكون حسن صوته فتنة عليه ..
وإنما ينفعه حسن صوته : إذا خشي الله عز وجل في السر والعلانية ..
وكان مراده أن يستمع منه القرآن : لينتبه أهل الغفلة عن غفلتهم ..
فيرغبوا : فيما رغبهم الله عز وجل ..
وينتهوا : عما نهاهم ..
فمن كانت هذه صفته : إنتفع بحسن صوته وانتفع به الناس . ..
أنظره / أخلاق أهل القرآن ورقة / 161 ...