من درر السلف....الحلقة رقم 247

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر والمسائل الجليَّة ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام تقيّ الدين أبو العباس أحمد إبن عبد الحليم إبن تيميّة الحرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فَكُلُّ سَبَبٍ : فَلَهُ شَرِيكٌ وَلَهُ ضِدٌّ ..
فَإِنْ لَمْ يُعَاوِنْهُ شَرِيكُهُ وَلَمْ يُصْرَفْ عَنْهُ ضِدُّهُ : لَمْ يَحْصُلْ سَبَبُهُ ..
فَالْمَطَرُ وَحْدَهُ لَا يُنْبِتُ النَّبَاتَ :،إلَّا بِمَا يَنْضَمُّ إلَيْهِ مِنْ الْهَوَاءِ وَالتُّرَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ..
ثُمَّ الزَّرْعُ لَا يَتِمُّ :،حَتَّى تُصْرَفَ عَنْهُ الْآفَاتُ الْمُفْسِدَةُ لَهُ ..
وَالطَّعَامُ وَالشَّرَابُ لَا يُغَذِّي : إلَّا بِمَا جُعِلَ فِي الْبَدَنِ مِنْ الْأَعْضَاءِ وَالْقُوَى ..
وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ لَا يُفِيدُ : إنْ لَمْ تُصْرَفْ الْمُفْسِدَاتُ ..
وَالْمَخْلُوقُ الَّذِي يُعْطِيكَ أَوْ يَنْصُرُكَ فَهُوَ - مَعَ أَنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ فِيهِ الْإِرَادَةَ وَالْقُوَّةَ وَالْفِعْلَ - فَلَا يَتِمُّ مَا يَفْعَلُهُ : إلَّا بِأَسْبَابِ كَثِيرَةٍ خَارِجَةٍ عَنْ قُدْرَتِهِ تُعَاوِنُهُ عَلَى مَطْلُوبِهِ وَلَوْ كَانَ مَلِكًا مُطَاعًا ..
وَلَا بُدَّ أَنْ يُصْرَفَ عَنْ الْأَسْبَابِ الْمُعَاوِنَةِ مَا يُعَارِضُهَا وَيُمَانِعُهَا ؛ فَلَا يَتِمُّ الْمَطْلُوبُ : إلَّا بِوُجُودِ الْمُقْتَضِي وَعَدَمِ الْمَانِعِ وَكُلُّ سَبَبٍ مُعِين ؛ فَإِنَّمَا هُوَ جُزْءٌ مِنْ الْمُقْتَضِي ..
فَلَيْسَ فِي الْوُجُودِ شَيْءٌ وَاحِدٌ :،هُوَ مُقْتَضِيًا وَإِنْ سُمِّيَ مُقْتَضِيًا وَسُمِّيَ سَائِرُ مَا يُعِينُهُ شُرُوطًا ؛ فَهَذَا نِزَاعٌ لَفْظِيٌّ ..
وَحِينَئِذٍ فَيُقَالُ : لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْمُقْتَضِي وَالشُّرُوطِ وَانْتِفَاءِ الْمَوَانِع ..
وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْمَخْلُوقَاتِ عِلَّةٌ تَامَّةٌ تَسْتَلْزِمُ مَعْلُولَهَا : فَهَذَا بَاطِلٌ ..
وَمَنْ عَرَفَ هَذَا حَقَّ الْمَعْرِفَةِ : إنْفَتَحَ لَهُ بَابُ تَوْحِيدِ اللَّهِ ؛ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ لِأَنْ يُدْعَى غَيْرُهُ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُعْبَدَ غَيْرُهُ ..
وَلَا يُتَوَكَّلَ عَلَى : غَيْرِهِ ..
وَلَا يُرْجَى :؟غَيْرُهُ ..
وَهَذَا مُبَرْهَنٌ : بِالشَّرْعِ وَالْعَقْل . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 167 - 168 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في حدِيثِ سَيدُ الإسْتغفار /
( سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي ..
وَأَنَا عَبْدُكَ ..
وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ..
أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ..
أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ..
وَأَبُوءُ بِذَنْبِي ..
فَاغْفِرْ لِي إنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ .. .
فَقَوْلُهُ / أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ : إعْتِرَافٌ وَإِقْرَارٌ بِالنِّعْمَةِ ..
وَقَوْلُهُ / وَأَبُوءُ بِذَنْبِي : إقْرَارٌ بِالذَّنْبِ ..
وَلِهَذَا قَالَ مَنْ قَالَ مِنْ السَّلَفِ /
إنِّي أُصْبِحُ بَيْنَ نِعْمَةٍ وَذَنْبٍ ؛ فَأُرِيدُ أَنْ أُحْدِثَ لِلنِّعْمَةِ شُكْرًا وَلِلذَّنْبِ اسْتِغْفَارًا .. .
لَكِنَّ الشُّكْرَ يَكُونُ : بَعْدَ النِّعْمَةِ ..
وَالتَّوَكُّلُ وَالرَّجَاءُ يَكُونُ : قَبْلَ النِّعْمَةِ كَمَا قَالَ الْخَلِيلُ : ﴿ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ﴾ ..
وَفِي خُطْبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا .. .
فَجَمَعَ بَيْنَ : حَمْدِهِ وَالِإسْتِعَانَةِ بِهِ وَالِإسْتِغْفَارِ لَهُ ..
فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ الِإلْتِفَاتَ إلَى الْأَسْبَابِ : شِرْكٌ فِي التَّوْحِيدِ ..
وَهُوَ :،ظُلْمٌ وَجَهْلٌ ..
وَهَذِهِ حَالُ : مَنْ دَعَا غَيْرَ اللَّهِ وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ . ..
أنظُرْهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 174 - 175 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
كل من تحرى الصدق في خبره والعدل في أمره : فقد لزم كلمة التقوى ..
وأصدق الكلام وأعدله قول : لا إله إلا الله ..
فهو أخص الكلمات : بأنها كلمة التقوى . ..
أنظره / منهاج السنة النبوية ج 05 ورقة / 80 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الخوفُ مِنَ الله : مِنْ أعظمِ أسبابِ المغفرة . ..
أنظره / منهاج السنة أيضاً ج 05 ورقة / 484 ...
ومن الدرر والمسائل الجليَّة ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام تقيّ الدين أبو العباس أحمد إبن عبد الحليم إبن تيميّة الحرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فَكُلُّ سَبَبٍ : فَلَهُ شَرِيكٌ وَلَهُ ضِدٌّ ..
فَإِنْ لَمْ يُعَاوِنْهُ شَرِيكُهُ وَلَمْ يُصْرَفْ عَنْهُ ضِدُّهُ : لَمْ يَحْصُلْ سَبَبُهُ ..
فَالْمَطَرُ وَحْدَهُ لَا يُنْبِتُ النَّبَاتَ :،إلَّا بِمَا يَنْضَمُّ إلَيْهِ مِنْ الْهَوَاءِ وَالتُّرَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ..
ثُمَّ الزَّرْعُ لَا يَتِمُّ :،حَتَّى تُصْرَفَ عَنْهُ الْآفَاتُ الْمُفْسِدَةُ لَهُ ..
وَالطَّعَامُ وَالشَّرَابُ لَا يُغَذِّي : إلَّا بِمَا جُعِلَ فِي الْبَدَنِ مِنْ الْأَعْضَاءِ وَالْقُوَى ..
وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ لَا يُفِيدُ : إنْ لَمْ تُصْرَفْ الْمُفْسِدَاتُ ..
وَالْمَخْلُوقُ الَّذِي يُعْطِيكَ أَوْ يَنْصُرُكَ فَهُوَ - مَعَ أَنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ فِيهِ الْإِرَادَةَ وَالْقُوَّةَ وَالْفِعْلَ - فَلَا يَتِمُّ مَا يَفْعَلُهُ : إلَّا بِأَسْبَابِ كَثِيرَةٍ خَارِجَةٍ عَنْ قُدْرَتِهِ تُعَاوِنُهُ عَلَى مَطْلُوبِهِ وَلَوْ كَانَ مَلِكًا مُطَاعًا ..
وَلَا بُدَّ أَنْ يُصْرَفَ عَنْ الْأَسْبَابِ الْمُعَاوِنَةِ مَا يُعَارِضُهَا وَيُمَانِعُهَا ؛ فَلَا يَتِمُّ الْمَطْلُوبُ : إلَّا بِوُجُودِ الْمُقْتَضِي وَعَدَمِ الْمَانِعِ وَكُلُّ سَبَبٍ مُعِين ؛ فَإِنَّمَا هُوَ جُزْءٌ مِنْ الْمُقْتَضِي ..
فَلَيْسَ فِي الْوُجُودِ شَيْءٌ وَاحِدٌ :،هُوَ مُقْتَضِيًا وَإِنْ سُمِّيَ مُقْتَضِيًا وَسُمِّيَ سَائِرُ مَا يُعِينُهُ شُرُوطًا ؛ فَهَذَا نِزَاعٌ لَفْظِيٌّ ..
وَحِينَئِذٍ فَيُقَالُ : لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْمُقْتَضِي وَالشُّرُوطِ وَانْتِفَاءِ الْمَوَانِع ..
وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْمَخْلُوقَاتِ عِلَّةٌ تَامَّةٌ تَسْتَلْزِمُ مَعْلُولَهَا : فَهَذَا بَاطِلٌ ..
وَمَنْ عَرَفَ هَذَا حَقَّ الْمَعْرِفَةِ : إنْفَتَحَ لَهُ بَابُ تَوْحِيدِ اللَّهِ ؛ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ لِأَنْ يُدْعَى غَيْرُهُ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُعْبَدَ غَيْرُهُ ..
وَلَا يُتَوَكَّلَ عَلَى : غَيْرِهِ ..
وَلَا يُرْجَى :؟غَيْرُهُ ..
وَهَذَا مُبَرْهَنٌ : بِالشَّرْعِ وَالْعَقْل . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 167 - 168 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في حدِيثِ سَيدُ الإسْتغفار /
( سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي ..
وَأَنَا عَبْدُكَ ..
وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ..
أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ..
أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ..
وَأَبُوءُ بِذَنْبِي ..
فَاغْفِرْ لِي إنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ .. .
فَقَوْلُهُ / أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ : إعْتِرَافٌ وَإِقْرَارٌ بِالنِّعْمَةِ ..
وَقَوْلُهُ / وَأَبُوءُ بِذَنْبِي : إقْرَارٌ بِالذَّنْبِ ..
وَلِهَذَا قَالَ مَنْ قَالَ مِنْ السَّلَفِ /
إنِّي أُصْبِحُ بَيْنَ نِعْمَةٍ وَذَنْبٍ ؛ فَأُرِيدُ أَنْ أُحْدِثَ لِلنِّعْمَةِ شُكْرًا وَلِلذَّنْبِ اسْتِغْفَارًا .. .
لَكِنَّ الشُّكْرَ يَكُونُ : بَعْدَ النِّعْمَةِ ..
وَالتَّوَكُّلُ وَالرَّجَاءُ يَكُونُ : قَبْلَ النِّعْمَةِ كَمَا قَالَ الْخَلِيلُ : ﴿ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ﴾ ..
وَفِي خُطْبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا .. .
فَجَمَعَ بَيْنَ : حَمْدِهِ وَالِإسْتِعَانَةِ بِهِ وَالِإسْتِغْفَارِ لَهُ ..
فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ الِإلْتِفَاتَ إلَى الْأَسْبَابِ : شِرْكٌ فِي التَّوْحِيدِ ..
وَهُوَ :،ظُلْمٌ وَجَهْلٌ ..
وَهَذِهِ حَالُ : مَنْ دَعَا غَيْرَ اللَّهِ وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ . ..
أنظُرْهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 174 - 175 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
كل من تحرى الصدق في خبره والعدل في أمره : فقد لزم كلمة التقوى ..
وأصدق الكلام وأعدله قول : لا إله إلا الله ..
فهو أخص الكلمات : بأنها كلمة التقوى . ..
أنظره / منهاج السنة النبوية ج 05 ورقة / 80 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الخوفُ مِنَ الله : مِنْ أعظمِ أسبابِ المغفرة . ..
أنظره / منهاج السنة أيضاً ج 05 ورقة / 484 ...