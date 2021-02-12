من درر السلف....الحلقة رقم 247

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر والمسائل الجليَّة ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام تقيّ الدين أبو العباس أحمد إبن عبد الحليم إبن تيميّة الحرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فَكُلُّ سَبَبٍ : فَلَهُ شَرِيكٌ وَلَهُ ضِدٌّ ..فَإِنْ لَمْ يُعَاوِنْهُ شَرِيكُهُ وَلَمْ يُصْرَفْ عَنْهُ ضِدُّهُ : لَمْ يَحْصُلْ سَبَبُهُ ..فَالْمَطَرُ وَحْدَهُ لَا يُنْبِتُ النَّبَاتَ :،إلَّا بِمَا يَنْضَمُّ إلَيْهِ مِنْ الْهَوَاءِ وَالتُّرَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ..ثُمَّ الزَّرْعُ لَا يَتِمُّ :،حَتَّى تُصْرَفَ عَنْهُ الْآفَاتُ الْمُفْسِدَةُ لَهُ ..وَالطَّعَامُ وَالشَّرَابُ لَا يُغَذِّي : إلَّا بِمَا جُعِلَ فِي الْبَدَنِ مِنْ الْأَعْضَاءِ وَالْقُوَى ..وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ لَا يُفِيدُ : إنْ لَمْ تُصْرَفْ الْمُفْسِدَاتُ ..وَالْمَخْلُوقُ الَّذِي يُعْطِيكَ أَوْ يَنْصُرُكَ فَهُوَ - مَعَ أَنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ فِيهِ الْإِرَادَةَ وَالْقُوَّةَ وَالْفِعْلَ - فَلَا يَتِمُّ مَا يَفْعَلُهُ : إلَّا بِأَسْبَابِ كَثِيرَةٍ خَارِجَةٍ عَنْ قُدْرَتِهِ تُعَاوِنُهُ عَلَى مَطْلُوبِهِ وَلَوْ كَانَ مَلِكًا مُطَاعًا ..وَلَا بُدَّ أَنْ يُصْرَفَ عَنْ الْأَسْبَابِ الْمُعَاوِنَةِ مَا يُعَارِضُهَا وَيُمَانِعُهَا ؛ فَلَا يَتِمُّ الْمَطْلُوبُ : إلَّا بِوُجُودِ الْمُقْتَضِي وَعَدَمِ الْمَانِعِ وَكُلُّ سَبَبٍ مُعِين ؛ فَإِنَّمَا هُوَ جُزْءٌ مِنْ الْمُقْتَضِي ..فَلَيْسَ فِي الْوُجُودِ شَيْءٌ وَاحِدٌ :،هُوَ مُقْتَضِيًا وَإِنْ سُمِّيَ مُقْتَضِيًا وَسُمِّيَ سَائِرُ مَا يُعِينُهُ شُرُوطًا ؛ فَهَذَا نِزَاعٌ لَفْظِيٌّ ..وَحِينَئِذٍ فَيُقَالُ : لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْمُقْتَضِي وَالشُّرُوطِ وَانْتِفَاءِ الْمَوَانِع ..وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْمَخْلُوقَاتِ عِلَّةٌ تَامَّةٌ تَسْتَلْزِمُ مَعْلُولَهَا : فَهَذَا بَاطِلٌ ..وَمَنْ عَرَفَ هَذَا حَقَّ الْمَعْرِفَةِ : إنْفَتَحَ لَهُ بَابُ تَوْحِيدِ اللَّهِ ؛ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ لِأَنْ يُدْعَى غَيْرُهُ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُعْبَدَ غَيْرُهُ ..وَلَا يُتَوَكَّلَ عَلَى : غَيْرِهِ ..وَلَا يُرْجَى :؟غَيْرُهُ ..وَهَذَا مُبَرْهَنٌ : بِالشَّرْعِ وَالْعَقْل . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 167 - 168 ...ومنها ...وقال أيضاً في حدِيثِ سَيدُ الإسْتغفار /( سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي ..وَأَنَا عَبْدُكَ ..وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ..أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ..أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ..وَأَبُوءُ بِذَنْبِي ..فَاغْفِرْ لِي إنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ .. .فَقَوْلُهُ / أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ : إعْتِرَافٌ وَإِقْرَارٌ بِالنِّعْمَةِ ..وَقَوْلُهُ / وَأَبُوءُ بِذَنْبِي : إقْرَارٌ بِالذَّنْبِ ..وَلِهَذَا قَالَ مَنْ قَالَ مِنْ السَّلَفِ /إنِّي أُصْبِحُ بَيْنَ نِعْمَةٍ وَذَنْبٍ ؛ فَأُرِيدُ أَنْ أُحْدِثَ لِلنِّعْمَةِ شُكْرًا وَلِلذَّنْبِ اسْتِغْفَارًا .. .لَكِنَّ الشُّكْرَ يَكُونُ : بَعْدَ النِّعْمَةِ ..وَالتَّوَكُّلُ وَالرَّجَاءُ يَكُونُ : قَبْلَ النِّعْمَةِ كَمَا قَالَ الْخَلِيلُ : ﴿ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ﴾ ..وَفِي خُطْبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا .. .فَجَمَعَ بَيْنَ : حَمْدِهِ وَالِإسْتِعَانَةِ بِهِ وَالِإسْتِغْفَارِ لَهُ ..فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ الِإلْتِفَاتَ إلَى الْأَسْبَابِ : شِرْكٌ فِي التَّوْحِيدِ ..وَهُوَ :،ظُلْمٌ وَجَهْلٌ ..وَهَذِهِ حَالُ : مَنْ دَعَا غَيْرَ اللَّهِ وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ . ..أنظُرْهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 08 وَرَقَة / 174 - 175 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /كل من تحرى الصدق في خبره والعدل في أمره : فقد لزم كلمة التقوى ..وأصدق الكلام وأعدله قول : لا إله إلا الله ..فهو أخص الكلمات : بأنها كلمة التقوى . ..أنظره / منهاج السنة النبوية ج 05 ورقة / 80 ...ومنها ...وقال أيضاً /الخوفُ مِنَ الله : مِنْ أعظمِ أسبابِ المغفرة . ..أنظره / منهاج السنة أيضاً ج 05 ورقة / 484 ...