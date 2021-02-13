معرفت أي قناة تيليغرام تقدم نسخ صفقات التداول هل هي ناجحة -telegramfxbacktest

lailad
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العديد منكم يعرف التداول أنه أصبح حديث العصر لهذا يمكن أن تختار أي منصة تريد التداول فيها بشكل بسيط عبر الانترنيت لكن ستحتاج أن تكون لديك دراسة معمقة لهذا المجال لأنه ليس كباقي المجالات التي يمكن أن تجني منها الاموال لأنه به مخاطرة كبيرة لإموالك لهذا ستحتاج أن تتعلم وتدرس بشكل أكبر المجال لكن كمبتدأ هناك طرق جيدة لكي تتدرب وهي تستعمل مواقع يمكن أن تفيدك في ذلك وأيضا هناك مجموعات تيليغرام يمكن أن تستعن بها في نسخ التداول لكن قد لا تجد ما يناسبك بسرعة لهذا أول شيء ستحتاج إلى تحليل منطقي لكل تيليغرام لكي تعرف هل تلك التيليغرام التي ستعتمد عليها جيدة أو غير جيدة.
حسنا فالموقع الذي يوفر لك أهم الإحصائيات لكل تيليغرام على حدة إسمه telegramfxbacktest حاول فريق الموقع إجراء اختبار رجعي لعدة قنوات تيليغرام باستراتيجيات مختلفة.ومن خلال هذا المقال سوف نقدم هنا كيفية إعداد اختبار backtest لقناة التلغرام باستخدام إستراتيجية تداول محددة مسبقًا وكيفية عرض النتائج في محطة اختبار Metatrader5 الخلفية.
TelegramFxBacktest هو برنامج Telegram backtesting تم إنشاؤه بواسطة TelegramFxCopier Corporation ، وبالتالي فهو يتضمن جميع الخيارات والميزات المتوفرة في برنامج TelegramFxCopier. يسمح TelegramFxBacktest للمستخدم بتحديد استراتيجيته الخاصة فيما يتعلق بقناة تيليغرام. تعطي كل إستراتيجية تداول نتائج مختلفة ، ولهذا من المهم محاولة إجراء اختبار رجعي لقناة تيليغرام باستخدام استراتيجيات مختلفة لمعرفة أفضل استراتيجية للقناة.
لقد حاول فريق الموقع إجراء اختبار رجعي لعدة قنوات باستراتيجيات مختلفة. سنقدم هنا كيفية إعداد اختبار backtest لقناة التلغرام باستخدام إستراتيجية تداول محددة مسبقًا وكيفية عرض النتائج في محطة اختبار Metatrader5 الخلفية.
القناة المراد اختبارها: Vip MegamindFx
مدة الاختبار الخلفي: من 1 يوليو إلى 1 أغسطس 2020
في أول مرحلة
بعد الاتصال بعميل Telegram باستخدام تطبيق TelegramFxBacktest Desktop ، سيتم عرض قائمة بجميع القنوات / المجموعات متبوعة بمستخدم Telegram.
يمكنك العثور بسهولة على القناة التي تريد إجراء اختبار لها (يتم عرض القنوات بترتيب أبجدي).
قمنا بتعيين المدة على المدة المطلوبة (01/07 إلى 01/08) وانقر فوق قناة Telegram للاختبار. ثم انقر فوق الزر "إنشاء رمز".
تستغرق عملية الاستخراج بضع دقائق. يرجى التحلي بالصبر.
في المرحلة الثانية:
ننتقل إلى علامة التبويب "الإعدادات" ، واختر TelegramFxBacktest1.0.0.ex5 كخبير ، وقم بتعيين التاريخ على مخصص ("من 01/07 إلى 01/08") وقم بتعيين عملة الاختبار الخلفي ("EUR") والإيداع (" 3000 بوصة)
الكود الذي تم إنشاؤه هو "4UF36H" ، نقوم بنسخه / لصقه في EA أولاً.
تستخدم القناة الصور ، لكن تلك الصور لا تحتوي على رسائل إشارة (مخططات فقط). لهذا السبب اخترنا تجاهل الصور.
نختار المال / إدارة المخاطر على النحو التالي:
عقد ثابت (Tp1: 0.02 ، Tp2: 0.01 ، Tp3: 0.02)
"Trail Sl في أوامر TP متعددة": عند وصول tp1 ، يتم نقل Sl إلى نقطة الدخول وعندما يصل Tp2 ، يتم نقل Sl إلى Tp1.
أخيرًا ، قمنا بتعيين إعدادات الرموز (يستخدم وسيطنا اللاحقة ".PRO").
أخيرًا ، انقر فوق "ابدأ" لبدء الاختبار العكسي.
قد تستغرق العملية عدة دقائق.
الخطوة 3: احصل على نتائج الاختبار
تبدو نتائج إشارات يوليو جيدة ويمكن تحسينها إذا تم تبني استراتيجية مختلفة.
بعد كل هذه الخطوات ، يعد استخدام TelegramFxCopier هو الحل الوحيد مع نفس إعدادات TelegramFxBacktest لنسخ الإشارات تلقائيًا من قنوات Telegram المحددة التي تطبق نفس الاستراتيجيات.
[youtube]3VsenFpQmiE[/youtube]
رابط المقعTelegramFxBacktest - Backtest any Telegram Channel
حسنا فالموقع الذي يوفر لك أهم الإحصائيات لكل تيليغرام على حدة إسمه telegramfxbacktest حاول فريق الموقع إجراء اختبار رجعي لعدة قنوات تيليغرام باستراتيجيات مختلفة.ومن خلال هذا المقال سوف نقدم هنا كيفية إعداد اختبار backtest لقناة التلغرام باستخدام إستراتيجية تداول محددة مسبقًا وكيفية عرض النتائج في محطة اختبار Metatrader5 الخلفية.
TelegramFxBacktest هو برنامج Telegram backtesting تم إنشاؤه بواسطة TelegramFxCopier Corporation ، وبالتالي فهو يتضمن جميع الخيارات والميزات المتوفرة في برنامج TelegramFxCopier. يسمح TelegramFxBacktest للمستخدم بتحديد استراتيجيته الخاصة فيما يتعلق بقناة تيليغرام. تعطي كل إستراتيجية تداول نتائج مختلفة ، ولهذا من المهم محاولة إجراء اختبار رجعي لقناة تيليغرام باستخدام استراتيجيات مختلفة لمعرفة أفضل استراتيجية للقناة.
لقد حاول فريق الموقع إجراء اختبار رجعي لعدة قنوات باستراتيجيات مختلفة. سنقدم هنا كيفية إعداد اختبار backtest لقناة التلغرام باستخدام إستراتيجية تداول محددة مسبقًا وكيفية عرض النتائج في محطة اختبار Metatrader5 الخلفية.
القناة المراد اختبارها: Vip MegamindFx
مدة الاختبار الخلفي: من 1 يوليو إلى 1 أغسطس 2020
في أول مرحلة
بعد الاتصال بعميل Telegram باستخدام تطبيق TelegramFxBacktest Desktop ، سيتم عرض قائمة بجميع القنوات / المجموعات متبوعة بمستخدم Telegram.
يمكنك العثور بسهولة على القناة التي تريد إجراء اختبار لها (يتم عرض القنوات بترتيب أبجدي).
قمنا بتعيين المدة على المدة المطلوبة (01/07 إلى 01/08) وانقر فوق قناة Telegram للاختبار. ثم انقر فوق الزر "إنشاء رمز".
تستغرق عملية الاستخراج بضع دقائق. يرجى التحلي بالصبر.
في المرحلة الثانية:
ننتقل إلى علامة التبويب "الإعدادات" ، واختر TelegramFxBacktest1.0.0.ex5 كخبير ، وقم بتعيين التاريخ على مخصص ("من 01/07 إلى 01/08") وقم بتعيين عملة الاختبار الخلفي ("EUR") والإيداع (" 3000 بوصة)
الكود الذي تم إنشاؤه هو "4UF36H" ، نقوم بنسخه / لصقه في EA أولاً.
تستخدم القناة الصور ، لكن تلك الصور لا تحتوي على رسائل إشارة (مخططات فقط). لهذا السبب اخترنا تجاهل الصور.
نختار المال / إدارة المخاطر على النحو التالي:
عقد ثابت (Tp1: 0.02 ، Tp2: 0.01 ، Tp3: 0.02)
"Trail Sl في أوامر TP متعددة": عند وصول tp1 ، يتم نقل Sl إلى نقطة الدخول وعندما يصل Tp2 ، يتم نقل Sl إلى Tp1.
أخيرًا ، قمنا بتعيين إعدادات الرموز (يستخدم وسيطنا اللاحقة ".PRO").
أخيرًا ، انقر فوق "ابدأ" لبدء الاختبار العكسي.
قد تستغرق العملية عدة دقائق.
الخطوة 3: احصل على نتائج الاختبار
تبدو نتائج إشارات يوليو جيدة ويمكن تحسينها إذا تم تبني استراتيجية مختلفة.
بعد كل هذه الخطوات ، يعد استخدام TelegramFxCopier هو الحل الوحيد مع نفس إعدادات TelegramFxBacktest لنسخ الإشارات تلقائيًا من قنوات Telegram المحددة التي تطبق نفس الاستراتيجيات.
[youtube]3VsenFpQmiE[/youtube]
رابط المقعTelegramFxBacktest - Backtest any Telegram Channel