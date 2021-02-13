نسخ صفقات التداول عبر التيليغرام بشكل ألي وحقق أرباح من النسخ-telegramfxcopier

lailad
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نعرف بأن التداول أصبح في وقتنا الحالي هو أحسن شيء يمكن أن تستعمله وتجني منه أموال جيدة ولكن فالتداول فهو علم قائم بداته ويحتاج إلى دراسة وإلى خبرة عالية جدا لهذا بعض المبتدئين في التداول قد يواجهون مشكل في خسارة أموالهم بشكل سريع جدا لما يريدون التداول وقد تواجه مشكل في عدم فهم بشكل كبير كيف تتداول لهذا أتت لنا ما يسمىة بمجموعات التيليغرام التي قد تقدم لك صفقات رابحة على حسب السوق المتداول فيه
وأنت فقط تقوم بنسخ تلك الصفقات وتحقق منها الارباح.
لكن بعض الاحيان قد تواجه مشكل في سرعة الصفقات وقد لا تستطيع أن تنسخ كل الصفقات لكن عبر الانترنيت أصبح كل شيء سهل يمكن من خلال موقع telegramfxcopier أن تقوم بنسخ أي صفقة تريد بشكل بسيط جدا يمكن من خلال هذا الموقع أن تستعمله بشكل جيد فهو يتسم بصمعة طيبة وكبيرة.
لقد وثق في الموقع أزيد من 5800 عميل الذين إشترو هذه الخدمة والموقع يتميز بالتالي:
آلة نسخ تجارية فريدة باستخدام خوارزمية ذكية للتحليل
الرسائل من قنوات Telegram وتنفيذها
إشارات التداول مباشرة إلى منصات ميتاتريدر (MT4 و MT5).
وتعتمد الخوارزمية المتقدمة لدى الموقع على التحليل الذكي للرسائل المستلمة على Telegram. علاوة على ذلك ، يستخدم Telegram API
(وليس Telegram bot API) ، مما يعني أنك لست بحاجة إلى برنامج telegram bot لنسخ إشارات التداول من المجموعات. للتوضيح ، يحتاج المستخدمون إلى الانضمام إلى قنوات telegram بحساباتهم الشخصية على Telegram. بعد ذلك ، تقوم آلة النسخ التجارية الذكية الخاصة بالموقع بالعمل نيابة عنك.
حسنا بالنسبة لهذه الخدمة ليست مجانية ستحتاج أن تشتري أحد الخطط من الموقع يمكن ادرة حساب واحد إلى عشر حسابات من خلال الموقع وهذا شيء رائع يمكن أن تستغل هذه الميزة في أن ترتاح من كثرة النسخ اليدوي للصفقات بشرائك أحد الخطط الخاصة بالموقع.
تم تصميم TelegramFxCopier مع وضع المتداولين في الاعتبار ، وهو مليء بالميزات التي ستستخدمها فعليًا في إجراءات نسخ إشارات التداول اليومية.
تنفيذ جميع أنواع الأوامر (TP واحد ، TPs متعددة ، SL ، نقل SL إلى نقطة التعادل ...)
إعدادات متقدمة للمال وإدارة المخاطر لإدارة جميع إشارات التداول
بغض النظر عن تنسيق الإشارة هذه هي النقطة القوية في Telegram Trade Copier ، لا توجد لغات أو تنسيقات مهمة ، فهي تحلل جميع أنواع الرسائل حتى لو كانت تنسيقات الصور.
يحلل ناسخ التجارة لدينا الصفقات لكل قناة (عدد الصفقات ، اللوتات ، الربح ، الخسارة ، صافي الربح / الخسارة وصافي النقاط).
[youtube]-VbNUE73JFM[/youtube]
رابط الموقع:Trade Copier of Telegram Trading Signals - TelegramFxCopier
وأنت فقط تقوم بنسخ تلك الصفقات وتحقق منها الارباح.
لكن بعض الاحيان قد تواجه مشكل في سرعة الصفقات وقد لا تستطيع أن تنسخ كل الصفقات لكن عبر الانترنيت أصبح كل شيء سهل يمكن من خلال موقع telegramfxcopier أن تقوم بنسخ أي صفقة تريد بشكل بسيط جدا يمكن من خلال هذا الموقع أن تستعمله بشكل جيد فهو يتسم بصمعة طيبة وكبيرة.
لقد وثق في الموقع أزيد من 5800 عميل الذين إشترو هذه الخدمة والموقع يتميز بالتالي:
آلة نسخ تجارية فريدة باستخدام خوارزمية ذكية للتحليل
الرسائل من قنوات Telegram وتنفيذها
إشارات التداول مباشرة إلى منصات ميتاتريدر (MT4 و MT5).
وتعتمد الخوارزمية المتقدمة لدى الموقع على التحليل الذكي للرسائل المستلمة على Telegram. علاوة على ذلك ، يستخدم Telegram API
(وليس Telegram bot API) ، مما يعني أنك لست بحاجة إلى برنامج telegram bot لنسخ إشارات التداول من المجموعات. للتوضيح ، يحتاج المستخدمون إلى الانضمام إلى قنوات telegram بحساباتهم الشخصية على Telegram. بعد ذلك ، تقوم آلة النسخ التجارية الذكية الخاصة بالموقع بالعمل نيابة عنك.
حسنا بالنسبة لهذه الخدمة ليست مجانية ستحتاج أن تشتري أحد الخطط من الموقع يمكن ادرة حساب واحد إلى عشر حسابات من خلال الموقع وهذا شيء رائع يمكن أن تستغل هذه الميزة في أن ترتاح من كثرة النسخ اليدوي للصفقات بشرائك أحد الخطط الخاصة بالموقع.
تم تصميم TelegramFxCopier مع وضع المتداولين في الاعتبار ، وهو مليء بالميزات التي ستستخدمها فعليًا في إجراءات نسخ إشارات التداول اليومية.
تنفيذ جميع أنواع الأوامر (TP واحد ، TPs متعددة ، SL ، نقل SL إلى نقطة التعادل ...)
إعدادات متقدمة للمال وإدارة المخاطر لإدارة جميع إشارات التداول
بغض النظر عن تنسيق الإشارة هذه هي النقطة القوية في Telegram Trade Copier ، لا توجد لغات أو تنسيقات مهمة ، فهي تحلل جميع أنواع الرسائل حتى لو كانت تنسيقات الصور.
يحلل ناسخ التجارة لدينا الصفقات لكل قناة (عدد الصفقات ، اللوتات ، الربح ، الخسارة ، صافي الربح / الخسارة وصافي النقاط).
[youtube]-VbNUE73JFM[/youtube]
رابط الموقع:Trade Copier of Telegram Trading Signals - TelegramFxCopier