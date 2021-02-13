من درر السلف .....الحلقة رقم248

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر والفوائد السَنِيّة ...
منها ...
قـال الإمام شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
والله تعالى يبتلي عبده : ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه . ..
أنظره / بدائع التفسير ج 03 ورقة / 187 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وأهْلُ الْقُرْآنِ : هُمُ الْعَالِمُونَ بِهِ ..
وَالْعَامِلُونَ : بِمَا فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَحْفَظُوهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ ..
وَأَمَّا مَنْ حَفِظَهُ وَلَمْ يَفْهَمْهُ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيهِ : فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ وَإِنْ أَقَامَ حُرُوفَهُ إِقَامَةَ السَّهْمِ . ..
أنظره / زاد المعاد ج 01 ورقة / 327 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
من أحب أن يُقَابل الله إساءته بالإحسان : فليقابل هُوَ إساءة النَّاس إليه بالإحسان . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 292 ...
ومنها ...
و قال ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه ﻟﻠﻤﻐﻴﺮﺓ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ /
ﻳﺎ ﻣﻐﻴﺮﺓ / أنظر ﻛﻞ ﺟﻠﻴﺲٍ ﻭ ﺻﺎﺣﺐٍ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﺩﻳﻨﻚ ﻣﻨﻪ ﺧﻴﺮاً : ﻓﺎﻧﺒﺬ ﻋﻨﻚ ﺻﺤﺒﺘﻪ . ..
أنظره / الزهد للإمام أحمد ورقة / 1877 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام إبن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لا ريب أن في النساءِ من هو أعقلُ من كثيرٍ : من الرجال . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 06 ورقة / 447 ...
ومنها ...
و قال العلامة الشيخ زيد إبن محمد إبن هادي المدخلي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
في حديث عِتبَان / ( فإن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ) ...
قال // أهل التوحيد : حَرَّمهم الله على النار ..
منهم : من حرم الله عليه النار فلا يُدخِله فيها إبتداءً ..
ولا يسمع : حسيسها ..
وهؤلاء هم : أهل الإيمان الكامل ..
وهم الذين : حقَّقوا التوحيد ..
فهو تحريم مطلق : فلا يدخلونها ..
ونوع منهم أهل توحيد وهم أصحاب كبائر وماتوا بدون توبة : فهؤلاء تحت المشيئة ..
ولكن : حرمهم الله على النار ..
أي : من الخلود فيها ..
بل إن دخلوها : فمآلهم الجنة لأنهم من أهل التوحيد . ..
أنظره / الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيد ورقة / 37 ...
ومنها ...
و قال شيخنا العلاّمة إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لا يجوز للمرأة : أن تلبس ضيقاً يصف حجم بدنها ..
بل الواجب عليها : أن تتستر حتى مع النساء . ..
أنظره / التعليق على المنتقى ج 04 ورقة / 221 ...
ومنها ...
و قال العلاّمة الشيخ عبدُ العزيز إبن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
واعلم يا أخي أن الشيطان يحرص على إيقاع : الفتن والشحناء بين المؤمنين ..
وعلى إشغال المؤمن بكل ما ينقص من حسناته : إن لم يستطع إيقاعه في البدعة والمعصية . ..
أنظره / مجموع الفتاوىج 07 ورقة / 252 ...
ومن الدرر والفوائد السَنِيّة ...
منها ...
قـال الإمام شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
والله تعالى يبتلي عبده : ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه . ..
أنظره / بدائع التفسير ج 03 ورقة / 187 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وأهْلُ الْقُرْآنِ : هُمُ الْعَالِمُونَ بِهِ ..
وَالْعَامِلُونَ : بِمَا فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَحْفَظُوهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ ..
وَأَمَّا مَنْ حَفِظَهُ وَلَمْ يَفْهَمْهُ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيهِ : فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ وَإِنْ أَقَامَ حُرُوفَهُ إِقَامَةَ السَّهْمِ . ..
أنظره / زاد المعاد ج 01 ورقة / 327 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
من أحب أن يُقَابل الله إساءته بالإحسان : فليقابل هُوَ إساءة النَّاس إليه بالإحسان . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 292 ...
ومنها ...
و قال ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه ﻟﻠﻤﻐﻴﺮﺓ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ /
ﻳﺎ ﻣﻐﻴﺮﺓ / أنظر ﻛﻞ ﺟﻠﻴﺲٍ ﻭ ﺻﺎﺣﺐٍ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﺩﻳﻨﻚ ﻣﻨﻪ ﺧﻴﺮاً : ﻓﺎﻧﺒﺬ ﻋﻨﻚ ﺻﺤﺒﺘﻪ . ..
أنظره / الزهد للإمام أحمد ورقة / 1877 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام إبن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لا ريب أن في النساءِ من هو أعقلُ من كثيرٍ : من الرجال . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 06 ورقة / 447 ...
ومنها ...
و قال العلامة الشيخ زيد إبن محمد إبن هادي المدخلي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
في حديث عِتبَان / ( فإن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ) ...
قال // أهل التوحيد : حَرَّمهم الله على النار ..
منهم : من حرم الله عليه النار فلا يُدخِله فيها إبتداءً ..
ولا يسمع : حسيسها ..
وهؤلاء هم : أهل الإيمان الكامل ..
وهم الذين : حقَّقوا التوحيد ..
فهو تحريم مطلق : فلا يدخلونها ..
ونوع منهم أهل توحيد وهم أصحاب كبائر وماتوا بدون توبة : فهؤلاء تحت المشيئة ..
ولكن : حرمهم الله على النار ..
أي : من الخلود فيها ..
بل إن دخلوها : فمآلهم الجنة لأنهم من أهل التوحيد . ..
أنظره / الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيد ورقة / 37 ...
ومنها ...
و قال شيخنا العلاّمة إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لا يجوز للمرأة : أن تلبس ضيقاً يصف حجم بدنها ..
بل الواجب عليها : أن تتستر حتى مع النساء . ..
أنظره / التعليق على المنتقى ج 04 ورقة / 221 ...
ومنها ...
و قال العلاّمة الشيخ عبدُ العزيز إبن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
واعلم يا أخي أن الشيطان يحرص على إيقاع : الفتن والشحناء بين المؤمنين ..
وعلى إشغال المؤمن بكل ما ينقص من حسناته : إن لم يستطع إيقاعه في البدعة والمعصية . ..
أنظره / مجموع الفتاوىج 07 ورقة / 252 ...