من درر السلف .....الحلقة رقم248

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
13,425
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر والفوائد السَنِيّة ...

🥀🥀 منها ...
قـال الإمام شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
والله تعالى يبتلي عبده : ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه . ..
🥀 أنظره / بدائع التفسير ج 03 ورقة / 187 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وأهْلُ الْقُرْآنِ : هُمُ الْعَالِمُونَ بِهِ ..
وَالْعَامِلُونَ : بِمَا فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَحْفَظُوهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ ..
وَأَمَّا مَنْ حَفِظَهُ وَلَمْ يَفْهَمْهُ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيهِ : فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ وَإِنْ أَقَامَ حُرُوفَهُ إِقَامَةَ السَّهْمِ . ..
🥀 أنظره / زاد المعاد ج 01 ورقة / 327 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
من أحب أن يُقَابل الله إساءته بالإحسان : فليقابل هُوَ إساءة النَّاس إليه بالإحسان . ..
🥀 أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 292 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه ﻟﻠﻤﻐﻴﺮﺓ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ /
ﻳﺎ ﻣﻐﻴﺮﺓ / أنظر ﻛﻞ ﺟﻠﻴﺲٍ ﻭ ﺻﺎﺣﺐٍ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﺩﻳﻨﻚ ﻣﻨﻪ ﺧﻴﺮاً : ﻓﺎﻧﺒﺬ ﻋﻨﻚ ﺻﺤﺒﺘﻪ . ..
🥀 أنظره / الزهد للإمام أحمد ورقة / 1877 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخ الإسلام إبن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لا ريب أن في النساءِ من هو أعقلُ من كثيرٍ : من الرجال . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 06 ورقة / 447 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال العلامة الشيخ زيد إبن محمد إبن هادي المدخلي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
في حديث عِتبَان / ( فإن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ) ...
قال // أهل التوحيد : حَرَّمهم الله على النار ..
منهم : من حرم الله عليه النار فلا يُدخِله فيها إبتداءً ..
ولا يسمع : حسيسها ..
وهؤلاء هم : أهل الإيمان الكامل ..
وهم الذين : حقَّقوا التوحيد ..
فهو تحريم مطلق : فلا يدخلونها ..
ونوع منهم أهل توحيد وهم أصحاب كبائر وماتوا بدون توبة : فهؤلاء تحت المشيئة ..
ولكن : حرمهم الله على النار ..
أي : من الخلود فيها ..
بل إن دخلوها : فمآلهم الجنة لأنهم من أهل التوحيد . ..
🥀 أنظره / الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيد ورقة / 37 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخنا العلاّمة إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لا يجوز للمرأة : أن تلبس ضيقاً يصف حجم بدنها ..
بل الواجب عليها : أن تتستر حتى مع النساء . ..
🥀 أنظره / التعليق على المنتقى ج 04 ورقة / 221 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و ‏قال العلاّمة الشيخ عبدُ العزيز إبن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
واعلم يا أخي أن الشيطان يحرص على إيقاع : الفتن والشحناء بين المؤمنين ..
وعلى إشغال المؤمن بكل ما ينقص من حسناته : إن لم يستطع إيقاعه في البدعة والمعصية . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوىج 07 ورقة / 252 ... 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top