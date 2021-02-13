من درر السلف .....الحلقة رقم248

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر والفوائد السَنِيّة ...منها ...قـال الإمام شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /والله تعالى يبتلي عبده : ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه . ..أنظره / بدائع التفسير ج 03 ورقة / 187 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وأهْلُ الْقُرْآنِ : هُمُ الْعَالِمُونَ بِهِ ..وَالْعَامِلُونَ : بِمَا فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَحْفَظُوهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ ..وَأَمَّا مَنْ حَفِظَهُ وَلَمْ يَفْهَمْهُ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيهِ : فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ وَإِنْ أَقَامَ حُرُوفَهُ إِقَامَةَ السَّهْمِ . ..أنظره / زاد المعاد ج 01 ورقة / 327 ...ومنها ...وقال أيضاً /من أحب أن يُقَابل الله إساءته بالإحسان : فليقابل هُوَ إساءة النَّاس إليه بالإحسان . ..أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 292 ...ومنها ...و قال ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه ﻟﻠﻤﻐﻴﺮﺓ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ /ﻳﺎ ﻣﻐﻴﺮﺓ / أنظر ﻛﻞ ﺟﻠﻴﺲٍ ﻭ ﺻﺎﺣﺐٍ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﺩﻳﻨﻚ ﻣﻨﻪ ﺧﻴﺮاً : ﻓﺎﻧﺒﺬ ﻋﻨﻚ ﺻﺤﺒﺘﻪ . ..أنظره / الزهد للإمام أحمد ورقة / 1877 ...ومنها ...و قال شيخ الإسلام إبن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /لا ريب أن في النساءِ من هو أعقلُ من كثيرٍ : من الرجال . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 06 ورقة / 447 ...ومنها ...و قال العلامة الشيخ زيد إبن محمد إبن هادي المدخلي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /في حديث عِتبَان / ( فإن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ) ...قال // أهل التوحيد : حَرَّمهم الله على النار ..منهم : من حرم الله عليه النار فلا يُدخِله فيها إبتداءً ..ولا يسمع : حسيسها ..وهؤلاء هم : أهل الإيمان الكامل ..وهم الذين : حقَّقوا التوحيد ..فهو تحريم مطلق : فلا يدخلونها ..ونوع منهم أهل توحيد وهم أصحاب كبائر وماتوا بدون توبة : فهؤلاء تحت المشيئة ..ولكن : حرمهم الله على النار ..أي : من الخلود فيها ..بل إن دخلوها : فمآلهم الجنة لأنهم من أهل التوحيد . ..أنظره / الفتح والتسديد في شرح كتاب التوحيد ورقة / 37 ...ومنها ...و قال شيخنا العلاّمة إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /لا يجوز للمرأة : أن تلبس ضيقاً يصف حجم بدنها ..بل الواجب عليها : أن تتستر حتى مع النساء . ..أنظره / التعليق على المنتقى ج 04 ورقة / 221 ...ومنها ...و ‏قال العلاّمة الشيخ عبدُ العزيز إبن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /واعلم يا أخي أن الشيطان يحرص على إيقاع : الفتن والشحناء بين المؤمنين ..وعلى إشغال المؤمن بكل ما ينقص من حسناته : إن لم يستطع إيقاعه في البدعة والمعصية . ..أنظره / مجموع الفتاوىج 07 ورقة / 252 ...