تعرف على اهم الشركات الفرعية لامازون عزيزي

bejghir mimi

bejghir mimi

:: عضو منتسِب ::
إنضم
11 فيفري 2021
المشاركات
4
النقاط
3
العمر
28
محل الإقامة
algeria
الجنس
أنثى
من منا لايعرف العملاق امازون زعيم المتاجر الالكترونية على الاطلاق لما يوفره من خدمات احترافية وفي المستوى لعملائه استطاع الاستحواد على شركات اخرى لتوسيع الاسثمار الخاص به وفي مايلي اهم الشركات التابعة لامازون

1/ شركة audible
2/ شركة zappos
3/ شركة abebooks

للمزيد من المعلومات الحصرية حول هته الشركات يرجى زيارة المصدر الرسمي من موقع رقميات

اهم الشركات الفرعية امازون في شرح موجز
 
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