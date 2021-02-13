تعرف على اهم الشركات الفرعية لامازون عزيزي

bejghir mimi
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 11 فيفري 2021
- المشاركات
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- النقاط
- 3
- العمر
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- محل الإقامة
- algeria
- الجنس
- أنثى
من منا لايعرف العملاق امازون زعيم المتاجر الالكترونية على الاطلاق لما يوفره من خدمات احترافية وفي المستوى لعملائه استطاع الاستحواد على شركات اخرى لتوسيع الاسثمار الخاص به وفي مايلي اهم الشركات التابعة لامازون
1/ شركة audible
2/ شركة zappos
3/ شركة abebooks
للمزيد من المعلومات الحصرية حول هته الشركات يرجى زيارة المصدر الرسمي من موقع رقميات
اهم الشركات الفرعية امازون في شرح موجز
1/ شركة audible
2/ شركة zappos
3/ شركة abebooks
للمزيد من المعلومات الحصرية حول هته الشركات يرجى زيارة المصدر الرسمي من موقع رقميات
اهم الشركات الفرعية امازون في شرح موجز