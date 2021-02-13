تعرف على اهم الشركات الفرعية لامازون عزيزي

من منا لايعرف العملاق امازون زعيم المتاجر الالكترونية على الاطلاق لما يوفره من خدمات احترافية وفي المستوى لعملائه استطاع الاستحواد على شركات اخرى لتوسيع الاسثمار الخاص به وفي مايلي اهم الشركات التابعة لامازون1/ شركة audible2/ شركة zappos3/ شركة abebooksللمزيد من المعلومات الحصرية حول هته الشركات يرجى زيارة المصدر الرسمي من موقع رقميات