من درر السلف.....الحلقة رقم 249

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر والمسائل المفيدة ...منها ...السُّـــــــؤَالُ /ﻫﻞ ﺗﺠﺐ اﻟﻤﻀﻤﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮﺿﺊ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻮﺿﻮﺋﻪ ﺇﺫا ﺃﻛﻞ ﺃﻭ ﺷﺮﺏ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ ؟؟؟الجَــــــوَابُ //ﻻ ﺗﺠﺐ ..ﻟﻜﻦ : ﺗﺴﺘﺤﺐ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺩﺳﻢ ؛ ﺃﻭ ﻓﻴﻪ ﺷﻲء ﻟﻪ ﺭاﺋﺤﺔ ﻳﺘﻤﻀﻤﺾ ﺣﺘﻰ ﺗﺬﻫﺐ اﻟﺮاﺋﺤﺔ اﻟﻜﺮﻳﻬﺔ ..ﺃﻭ اﻟﺪﺳﻢ : اﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺆﺫﻳﻪ ﻭﻳﺸﻐﻠﻪ ..ﻭاﻟﻨﺒﻲّ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎﻥ ﻟﻤﺎ ﺷﺮﺏ ﻟﺒﻨﺎً : ﺗﻤﻀﻤﺾ ﻭﻗﺎﻝ / ﺇﻥ ﻟﻪ ﺩﺳﻤﺎ . ..ﻓﺎﻟﻤﻀﻤﻀﺔ : ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ ﺇﺫا ﺩﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ . ..أنظره / فتاوى نور على الدرب ج 05 ورقة / 51 ...ومنها ...( و من الخطأ أن تسمي الأصهار : أنساب ) ..و قال العلاّمة إبن العثيمين عليه رَحَمَات الله أيضاً /كثير من العامة لا يفهمون من كلمة الأنساب ؛ أو من كلمة الأرحام : إلا أقارب الزوج والزوجة ..حتى الرجل يقول : هؤلاء أنسابي أو أرحامي ..لأنه : تزوج منهم ..وهذا خطأ : على اللغة والشرع ..فإن الأنساب : هم القرابة من قبل الأب ؛ أو من قبل الأم ..والأرحام : كذلك هم القرابة من قبل الأب ؛ أو من قبل الأم ..وأما أقارب الزوجين : فإنهم يسمون أصهاراً لا أنساباً ..قال الله تعالى : ( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ) ..جعل الله تعالى الصلة بين البشر بهذين الأمرين : النسب والصهر . ..أنظره / فتاوى نور على الدرب ج 06 ورقة / 11 ...ومنها ...حكم قول هذه العبارة : ( الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ) ..قال شيخنا العلاّمة إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله عليه أيضاً /هذه العبارة : ليست من السنة ..بل فيها إعلان واضح : أن الإنسان كره ما قدره الله عز وجل ..فاتباع السنة أن تقول : الحمد لله على كل حال ..وإذا أتاك ما تسر به فقل : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . ..أنظره / التعليق على صحيح مسلم ج 05 ورقة / 120 ...ومنها ...عنْ أبِي هُريرة رَضي اللهُ عنهُ قَال /قال النبى ﷺ / مَطْلُ الغَنِيّ : ظُلْمٌ .. .متفق عليه ..الغنيّ : هو القادر على سداد الدين ..قال شيخنا العلاّمة إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وما أكثر الذين : يماطلون في حقوق الناس ..يأتي عليه صاحب الحق فيقول / يا فلان : أعطني حقي !!!فيقول : غدًا ..فيأتيه من غد فيقول / بعد غد وهكذا ..فإن هذا الظلم يكون : ظلمات يوم القيامة على صاحبه . ..أنْظُرهُ / شرحُ رياضِ الصالحين ج 02 وَرَقَة / 486 ...ومنها ...قال الفضيل إبن عياض عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إياك أن تدل الناس على الله : ثم تفقد أنت الطريق ..واستعذ بالله دائماً أن تكون جسراً يعبر عليه إلى الجنة ثم يرمـى : في النــار . ..قال الإمام الحافظ الذهبيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /كل من لم يَخْشَ أن يكون في النار: فهو مغرور ؛ قد أمن مكر الله به . ..أنظره / سير أعلام النبلاء ج 06 ورقة / 291 ...