من درر السلف.....الحلقة رقم 249

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر والمسائل المفيدة ...
منها ...
السُّـــــــؤَالُ /
ﻫﻞ ﺗﺠﺐ اﻟﻤﻀﻤﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮﺿﺊ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻮﺿﻮﺋﻪ ﺇﺫا ﺃﻛﻞ ﺃﻭ ﺷﺮﺏ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ ؟؟؟
الجَــــــوَابُ //
ﻻ ﺗﺠﺐ ..
ﻟﻜﻦ : ﺗﺴﺘﺤﺐ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺩﺳﻢ ؛ ﺃﻭ ﻓﻴﻪ ﺷﻲء ﻟﻪ ﺭاﺋﺤﺔ ﻳﺘﻤﻀﻤﺾ ﺣﺘﻰ ﺗﺬﻫﺐ اﻟﺮاﺋﺤﺔ اﻟﻜﺮﻳﻬﺔ ..
ﺃﻭ اﻟﺪﺳﻢ : اﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺆﺫﻳﻪ ﻭﻳﺸﻐﻠﻪ ..
ﻭاﻟﻨﺒﻲّ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎﻥ ﻟﻤﺎ ﺷﺮﺏ ﻟﺒﻨﺎً : ﺗﻤﻀﻤﺾ ﻭﻗﺎﻝ / ﺇﻥ ﻟﻪ ﺩﺳﻤﺎ . ..
ﻓﺎﻟﻤﻀﻤﻀﺔ : ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ ﺇﺫا ﺩﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ . ..
أنظره / فتاوى نور على الدرب ج 05 ورقة / 51 ...
ومنها ...
( و من الخطأ أن تسمي الأصهار : أنساب ) ..
و قال العلاّمة إبن العثيمين عليه رَحَمَات الله أيضاً /
كثير من العامة لا يفهمون من كلمة الأنساب ؛ أو من كلمة الأرحام : إلا أقارب الزوج والزوجة ..
حتى الرجل يقول : هؤلاء أنسابي أو أرحامي ..
لأنه : تزوج منهم ..
وهذا خطأ : على اللغة والشرع ..
فإن الأنساب : هم القرابة من قبل الأب ؛ أو من قبل الأم ..
والأرحام : كذلك هم القرابة من قبل الأب ؛ أو من قبل الأم ..
وأما أقارب الزوجين : فإنهم يسمون أصهاراً لا أنساباً ..
قال الله تعالى : ( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ) ..
جعل الله تعالى الصلة بين البشر بهذين الأمرين : النسب والصهر . ..
أنظره / فتاوى نور على الدرب ج 06 ورقة / 11 ...
ومنها ...
حكم قول هذه العبارة : ( الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ) ..
قال شيخنا العلاّمة إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله عليه أيضاً /
هذه العبارة : ليست من السنة ..
بل فيها إعلان واضح : أن الإنسان كره ما قدره الله عز وجل ..
فاتباع السنة أن تقول : الحمد لله على كل حال ..
وإذا أتاك ما تسر به فقل : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . ..
أنظره / التعليق على صحيح مسلم ج 05 ورقة / 120 ...
ومنها ...
عنْ أبِي هُريرة رَضي اللهُ عنهُ قَال /
قال النبى ﷺ / مَطْلُ الغَنِيّ : ظُلْمٌ .. .
متفق عليه ..
الغنيّ : هو القادر على سداد الدين ..
قال شيخنا العلاّمة إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وما أكثر الذين : يماطلون في حقوق الناس ..
يأتي عليه صاحب الحق فيقول / يا فلان : أعطني حقي !!!
فيقول : غدًا ..
فيأتيه من غد فيقول / بعد غد وهكذا ..
فإن هذا الظلم يكون : ظلمات يوم القيامة على صاحبه . ..
أنْظُرهُ / شرحُ رياضِ الصالحين ج 02 وَرَقَة / 486 ...
ومنها ...
قال الفضيل إبن عياض عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إياك أن تدل الناس على الله : ثم تفقد أنت الطريق ..
واستعذ بالله دائماً أن تكون جسراً يعبر عليه إلى الجنة ثم يرمـى : في النــار . ..
قال الإمام الحافظ الذهبيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
كل من لم يَخْشَ أن يكون في النار
: فهو مغرور ؛ قد أمن مكر الله به . ..
أنظره / سير أعلام النبلاء ج 06 ورقة / 291 ...
ومن الدرر والمسائل المفيدة ...
منها ...
السُّـــــــؤَالُ /
ﻫﻞ ﺗﺠﺐ اﻟﻤﻀﻤﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮﺿﺊ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻮﺿﻮﺋﻪ ﺇﺫا ﺃﻛﻞ ﺃﻭ ﺷﺮﺏ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ ؟؟؟
الجَــــــوَابُ //
ﻻ ﺗﺠﺐ ..
ﻟﻜﻦ : ﺗﺴﺘﺤﺐ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺩﺳﻢ ؛ ﺃﻭ ﻓﻴﻪ ﺷﻲء ﻟﻪ ﺭاﺋﺤﺔ ﻳﺘﻤﻀﻤﺾ ﺣﺘﻰ ﺗﺬﻫﺐ اﻟﺮاﺋﺤﺔ اﻟﻜﺮﻳﻬﺔ ..
ﺃﻭ اﻟﺪﺳﻢ : اﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺆﺫﻳﻪ ﻭﻳﺸﻐﻠﻪ ..
ﻭاﻟﻨﺒﻲّ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎﻥ ﻟﻤﺎ ﺷﺮﺏ ﻟﺒﻨﺎً : ﺗﻤﻀﻤﺾ ﻭﻗﺎﻝ / ﺇﻥ ﻟﻪ ﺩﺳﻤﺎ . ..
ﻓﺎﻟﻤﻀﻤﻀﺔ : ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ ﺇﺫا ﺩﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ . ..
أنظره / فتاوى نور على الدرب ج 05 ورقة / 51 ...
ومنها ...
( و من الخطأ أن تسمي الأصهار : أنساب ) ..
و قال العلاّمة إبن العثيمين عليه رَحَمَات الله أيضاً /
كثير من العامة لا يفهمون من كلمة الأنساب ؛ أو من كلمة الأرحام : إلا أقارب الزوج والزوجة ..
حتى الرجل يقول : هؤلاء أنسابي أو أرحامي ..
لأنه : تزوج منهم ..
وهذا خطأ : على اللغة والشرع ..
فإن الأنساب : هم القرابة من قبل الأب ؛ أو من قبل الأم ..
والأرحام : كذلك هم القرابة من قبل الأب ؛ أو من قبل الأم ..
وأما أقارب الزوجين : فإنهم يسمون أصهاراً لا أنساباً ..
قال الله تعالى : ( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ) ..
جعل الله تعالى الصلة بين البشر بهذين الأمرين : النسب والصهر . ..
أنظره / فتاوى نور على الدرب ج 06 ورقة / 11 ...
ومنها ...
حكم قول هذه العبارة : ( الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ) ..
قال شيخنا العلاّمة إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله عليه أيضاً /
هذه العبارة : ليست من السنة ..
بل فيها إعلان واضح : أن الإنسان كره ما قدره الله عز وجل ..
فاتباع السنة أن تقول : الحمد لله على كل حال ..
وإذا أتاك ما تسر به فقل : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . ..
أنظره / التعليق على صحيح مسلم ج 05 ورقة / 120 ...
ومنها ...
عنْ أبِي هُريرة رَضي اللهُ عنهُ قَال /
قال النبى ﷺ / مَطْلُ الغَنِيّ : ظُلْمٌ .. .
متفق عليه ..
الغنيّ : هو القادر على سداد الدين ..
قال شيخنا العلاّمة إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وما أكثر الذين : يماطلون في حقوق الناس ..
يأتي عليه صاحب الحق فيقول / يا فلان : أعطني حقي !!!
فيقول : غدًا ..
فيأتيه من غد فيقول / بعد غد وهكذا ..
فإن هذا الظلم يكون : ظلمات يوم القيامة على صاحبه . ..
أنْظُرهُ / شرحُ رياضِ الصالحين ج 02 وَرَقَة / 486 ...
ومنها ...
قال الفضيل إبن عياض عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إياك أن تدل الناس على الله : ثم تفقد أنت الطريق ..
واستعذ بالله دائماً أن تكون جسراً يعبر عليه إلى الجنة ثم يرمـى : في النــار . ..
قال الإمام الحافظ الذهبيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
كل من لم يَخْشَ أن يكون في النار
: فهو مغرور ؛ قد أمن مكر الله به . ..
أنظره / سير أعلام النبلاء ج 06 ورقة / 291 ...