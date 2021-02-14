من درر السلف.....الحلقة رقم 249

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر والمسائل المفيدة ...

🥀🥀 منها ...
السُّـــــــؤَالُ /
ﻫﻞ ﺗﺠﺐ اﻟﻤﻀﻤﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮﺿﺊ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻮﺿﻮﺋﻪ ﺇﺫا ﺃﻛﻞ ﺃﻭ ﺷﺮﺏ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ ؟؟؟
الجَــــــوَابُ //
ﻻ ﺗﺠﺐ ..
ﻟﻜﻦ : ﺗﺴﺘﺤﺐ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺩﺳﻢ ؛ ﺃﻭ ﻓﻴﻪ ﺷﻲء ﻟﻪ ﺭاﺋﺤﺔ ﻳﺘﻤﻀﻤﺾ ﺣﺘﻰ ﺗﺬﻫﺐ اﻟﺮاﺋﺤﺔ اﻟﻜﺮﻳﻬﺔ ..
ﺃﻭ اﻟﺪﺳﻢ : اﻟﺬﻱ ﻗﺪ ﻳﺆﺫﻳﻪ ﻭﻳﺸﻐﻠﻪ ..
ﻭاﻟﻨﺒﻲّ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎﻥ ﻟﻤﺎ ﺷﺮﺏ ﻟﺒﻨﺎً : ﺗﻤﻀﻤﺾ ﻭﻗﺎﻝ / ﺇﻥ ﻟﻪ ﺩﺳﻤﺎ . ..
ﻓﺎﻟﻤﻀﻤﻀﺔ : ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ ﺇﺫا ﺩﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ . ..
🥀 أنظره / فتاوى نور على الدرب ج 05 ورقة / 51 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
( و من الخطأ أن تسمي الأصهار : أنساب ) ..
و قال العلاّمة إبن العثيمين عليه رَحَمَات الله أيضاً /
كثير من العامة لا يفهمون من كلمة الأنساب ؛ أو من كلمة الأرحام : إلا أقارب الزوج والزوجة ..
حتى الرجل يقول : هؤلاء أنسابي أو أرحامي ..
لأنه : تزوج منهم ..
وهذا خطأ : على اللغة والشرع ..
فإن الأنساب : هم القرابة من قبل الأب ؛ أو من قبل الأم ..
والأرحام : كذلك هم القرابة من قبل الأب ؛ أو من قبل الأم ..
وأما أقارب الزوجين : فإنهم يسمون أصهاراً لا أنساباً ..
قال الله تعالى : ( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ) ..
جعل الله تعالى الصلة بين البشر بهذين الأمرين : النسب والصهر . ..
🥀 أنظره / فتاوى نور على الدرب ج 06 ورقة / 11 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
حكم قول هذه العبارة : ( الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ) ..
قال شيخنا العلاّمة إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله عليه أيضاً /
هذه العبارة : ليست من السنة ..
بل فيها إعلان واضح : أن الإنسان كره ما قدره الله عز وجل ..
فاتباع السنة أن تقول : الحمد لله على كل حال ..
وإذا أتاك ما تسر به فقل : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . ..
🥀 أنظره / التعليق على صحيح مسلم ج 05 ورقة / 120 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
عنْ أبِي هُريرة رَضي اللهُ عنهُ قَال /
قال النبى ﷺ / مَطْلُ الغَنِيّ : ظُلْمٌ .. .
متفق عليه ..
الغنيّ : هو القادر على سداد الدين ..
قال شيخنا العلاّمة إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وما أكثر الذين : يماطلون في حقوق الناس ..
يأتي عليه صاحب الحق فيقول / يا فلان : أعطني حقي !!!
فيقول : غدًا ..
فيأتيه من غد فيقول / بعد غد وهكذا ..
فإن هذا الظلم يكون : ظلمات يوم القيامة على صاحبه . ..
🥀 أنْظُرهُ / شرحُ رياضِ الصالحين ج 02 وَرَقَة / 486 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الفضيل إبن عياض عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إياك أن تدل الناس على الله : ثم تفقد أنت الطريق ..
واستعذ بالله دائماً أن تكون جسراً يعبر عليه إلى الجنة ثم يرمـى : في النــار . ..
قال الإمام الحافظ الذهبيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
كل من لم يَخْشَ أن يكون في النار
: فهو مغرور ؛ قد أمن مكر الله به . ..
🥀 أنظره / سير أعلام النبلاء ج 06 ورقة / 291 ... 🌾🌾🌾
 
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