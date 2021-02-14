اسلام جابر
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زراعة الحلقات للقرنية المخروطية إجراء جراحي لعلاج مشكلة القرنية المخروطية من خلال إدخال حلقة من البلاستيك في الطبقة الوسطى من القرنية لاستعادة شكلها مرة أخرى وتحسين الرؤية.
خطوات زراعة الحلقات للقرنية المخروطية
قبل الخضوع لعملية زراعة الحلقات للقرنية المخروطية، يجب على الطبيب أولاً شرح ما سيحدث خلال العملية للمريض، وتتضمن تلك التفاصيل:
متى يتحسن النظر بعد زراعة الحلقات؟
بعد العملية، يُمكِن للمريض العودة للمنزل في نفس اليوم مع الحصول على الأدوية التي يصفها الطبيب مثل المضادات الحيوية وغيرها للمساعدة على تجنب العدوى.
لن يحتاج المريض بعد العملية إلى ارتداء العدسات التصحيحية، فالرؤية عادة ما تبدأ في التحسن على مدار الثلاث أسابيع التى تلي العملية، وفي خلال 3 شهور، يستعيد المريض قدرته على الرؤية بوضوح تام.
مميزات زراعة حلقات القرنية المخروطية
خطوات زراعة الحلقات للقرنية المخروطية
قبل الخضوع لعملية زراعة الحلقات للقرنية المخروطية، يجب على الطبيب أولاً شرح ما سيحدث خلال العملية للمريض، وتتضمن تلك التفاصيل:
- يخضع المريض لتخدير العين، فالمرضى يجرون عملية زراعة الحلقات وهو مستيقظون دون الحاجة للتخدير الكلي
- يقوم الطبيب بعمل جرح صغير جدًا على الحافة الخارجية للقرنية لإدخال الحلقات
- يتم إدخال حلقات القرنية نصف الدائرية من الجانبين لتكمل الشكل الدائري داخل العين
- يتم غلق الفتحات بغرز جراحية دقيقة للغاية
متى يتحسن النظر بعد زراعة الحلقات؟
بعد العملية، يُمكِن للمريض العودة للمنزل في نفس اليوم مع الحصول على الأدوية التي يصفها الطبيب مثل المضادات الحيوية وغيرها للمساعدة على تجنب العدوى.
لن يحتاج المريض بعد العملية إلى ارتداء العدسات التصحيحية، فالرؤية عادة ما تبدأ في التحسن على مدار الثلاث أسابيع التى تلي العملية، وفي خلال 3 شهور، يستعيد المريض قدرته على الرؤية بوضوح تام.
مميزات زراعة حلقات القرنية المخروطية
- تعتبر عملية بسيطة ونسب نجاحها عالية للغاية
- عملية آمنة، لا تستغرق وقتا
- تحسين جودة الإبصار
- قد تكون بديلا لعملية زرع القرنية
- يمكن إزالة تلك الحلقات في أي وقت
- توقف أو تقلل من تقدم الشكل المخروطى للقرنية