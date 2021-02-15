من درر السلف.....الحلقة رقم 250

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الفوائد والدرر ومسائل تؤثر ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام أحمد إبن تيميّة الحرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
والشيطان يريد من الإنسان : الإسراف في أموره كلها ..
فإنه إن رآه مائلاً إلى الرحمة : زين له الرحمة حتى لا يبغض ما أبغضه الله ..
ولا يغار : لما يغار الله منه ..
وإن رآه مائلاً إلى الشدّة : زين له الشدة في غير ذات الله ؛ حتى يترك من الإحسان والبر واللين والصلة والرحمة ما يأمره به الله ورسوله ..
ويتعدى في الشدّة : فيزيد في الذم والبغض والعقاب على ما يحبه الله ورسوله ..
فهذا يترك : ما أمر الله به من الرحمة والإحسان ؛ وهو مذموم مذنب فيه ..
ويسرف فيما أمر الله به ورسوله من الشدة : حتى يتعدى الحدود ؛ وهو من إسرافه في أمره ..
فالأول : مذنب ..
والثاني : مسرف ؛ ( والله لا يحب المسرفين ) ..
فليقولا جميعاً : ( ربنا اغفر لنا ذنوبا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ) . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 292 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
نَعُوذُ بِاَللَّهِ سُبْحَانَهُ :؟مِمَّا يَقْضِي إلَى الْوَقِيعَةِ فِي أَعْرَاضِ الْأَئِمَّةِ ..
أَوْ : إنْتِقَاصٍ بِأَحَدٍ مِنْهُمْ ..
أَوْ : عَدَمِ الْمَعْرِفَةِ بِمَقَادِيرِهِمْ وَفَضْلِهِمْ ..
أَوْ : مُحَادَّتِهِمْ وَتَرْكِ مَحَبَّتِهِمْ وَمُوَالَاتِهِمْ ..
وَنَرْجُو مِنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ :،أَنْ نَكُونَ مِمَّنْ يُحِبُّهُمْ وَيُوَالِيهِمْ وَيَعْرِفُ مِنْ حُقُوقِهِمْ وَفَضْلِهِمْ مَا لَا يَعْرِفُهُ أَكْثَرُ الْأَتْبَاعِ ..
وَأَنْ يَكُونَ نَصِيبُنَا مِنْ ذَلِكَ :،أَوْفَرَ نَصِيبٍ وَأَعْظَمَ حَظٍّ ..
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ . ..
أنظرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 06 وَرَقَة / 92 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وَالْمُسلم الصَّادِق إِذا عبد الله بِمَا شرع : فتح الله عَلَيْهِ أنوار الْهِدَايَة فِي مُدَّة قريبَة . ..
أنظره / الإستقامة ج 01 ورقة / 100 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
من أعرض عن نور السنة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم : فإنه يقع في ظلمات البدع ؛ ظلمات بعضها فوق بعض . ..
أنظره / منهاج السنة النبوية ج 06 ورقة / 442 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الجنة ليس فيها : شمس ولا قمر ؛ ولا ليل ولا نهار ..
ولكن تعرف البكرة والعشية : بنور يظهر من قبل العرش . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 05 ورقة / 83 ...
ومنها ...
وقال الإمام شيخ الإسلام إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فمن صحب الكتاب والسنة ؛ وتغرب عن نفسه وعن الخلق ؛ وهاجر بقلبه إلى الله : فهو الصادق المصيب . ..
أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 02 ورقة / 487 ...
ومن الفوائد والدرر ومسائل تؤثر ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام أحمد إبن تيميّة الحرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
والشيطان يريد من الإنسان : الإسراف في أموره كلها ..
فإنه إن رآه مائلاً إلى الرحمة : زين له الرحمة حتى لا يبغض ما أبغضه الله ..
ولا يغار : لما يغار الله منه ..
وإن رآه مائلاً إلى الشدّة : زين له الشدة في غير ذات الله ؛ حتى يترك من الإحسان والبر واللين والصلة والرحمة ما يأمره به الله ورسوله ..
ويتعدى في الشدّة : فيزيد في الذم والبغض والعقاب على ما يحبه الله ورسوله ..
فهذا يترك : ما أمر الله به من الرحمة والإحسان ؛ وهو مذموم مذنب فيه ..
ويسرف فيما أمر الله به ورسوله من الشدة : حتى يتعدى الحدود ؛ وهو من إسرافه في أمره ..
فالأول : مذنب ..
والثاني : مسرف ؛ ( والله لا يحب المسرفين ) ..
فليقولا جميعاً : ( ربنا اغفر لنا ذنوبا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ) . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 292 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
نَعُوذُ بِاَللَّهِ سُبْحَانَهُ :؟مِمَّا يَقْضِي إلَى الْوَقِيعَةِ فِي أَعْرَاضِ الْأَئِمَّةِ ..
أَوْ : إنْتِقَاصٍ بِأَحَدٍ مِنْهُمْ ..
أَوْ : عَدَمِ الْمَعْرِفَةِ بِمَقَادِيرِهِمْ وَفَضْلِهِمْ ..
أَوْ : مُحَادَّتِهِمْ وَتَرْكِ مَحَبَّتِهِمْ وَمُوَالَاتِهِمْ ..
وَنَرْجُو مِنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ :،أَنْ نَكُونَ مِمَّنْ يُحِبُّهُمْ وَيُوَالِيهِمْ وَيَعْرِفُ مِنْ حُقُوقِهِمْ وَفَضْلِهِمْ مَا لَا يَعْرِفُهُ أَكْثَرُ الْأَتْبَاعِ ..
وَأَنْ يَكُونَ نَصِيبُنَا مِنْ ذَلِكَ :،أَوْفَرَ نَصِيبٍ وَأَعْظَمَ حَظٍّ ..
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ . ..
أنظرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 06 وَرَقَة / 92 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وَالْمُسلم الصَّادِق إِذا عبد الله بِمَا شرع : فتح الله عَلَيْهِ أنوار الْهِدَايَة فِي مُدَّة قريبَة . ..
أنظره / الإستقامة ج 01 ورقة / 100 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
من أعرض عن نور السنة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم : فإنه يقع في ظلمات البدع ؛ ظلمات بعضها فوق بعض . ..
أنظره / منهاج السنة النبوية ج 06 ورقة / 442 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الجنة ليس فيها : شمس ولا قمر ؛ ولا ليل ولا نهار ..
ولكن تعرف البكرة والعشية : بنور يظهر من قبل العرش . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 05 ورقة / 83 ...
ومنها ...
وقال الإمام شيخ الإسلام إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فمن صحب الكتاب والسنة ؛ وتغرب عن نفسه وعن الخلق ؛ وهاجر بقلبه إلى الله : فهو الصادق المصيب . ..
أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 02 ورقة / 487 ...