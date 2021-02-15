من درر السلف.....الحلقة رقم 250

الحمد لله ...ومن الفوائد والدرر ومسائل تؤثر ...ومنها ...و قال شيخ الإسلام أحمد إبن تيميّة الحرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /والشيطان يريد من الإنسان : الإسراف في أموره كلها ..فإنه إن رآه مائلاً إلى الرحمة : زين له الرحمة حتى لا يبغض ما أبغضه الله ..ولا يغار : لما يغار الله منه ..وإن رآه مائلاً إلى الشدّة : زين له الشدة في غير ذات الله ؛ حتى يترك من الإحسان والبر واللين والصلة والرحمة ما يأمره به الله ورسوله ..ويتعدى في الشدّة : فيزيد في الذم والبغض والعقاب على ما يحبه الله ورسوله ..فهذا يترك : ما أمر الله به من الرحمة والإحسان ؛ وهو مذموم مذنب فيه ..ويسرف فيما أمر الله به ورسوله من الشدة : حتى يتعدى الحدود ؛ وهو من إسرافه في أمره ..فالأول : مذنب ..والثاني : مسرف ؛ ( والله لا يحب المسرفين ) ..فليقولا جميعاً : ( ربنا اغفر لنا ذنوبا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ) . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 292 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /نَعُوذُ بِاَللَّهِ سُبْحَانَهُ :؟مِمَّا يَقْضِي إلَى الْوَقِيعَةِ فِي أَعْرَاضِ الْأَئِمَّةِ ..أَوْ : إنْتِقَاصٍ بِأَحَدٍ مِنْهُمْ ..أَوْ : عَدَمِ الْمَعْرِفَةِ بِمَقَادِيرِهِمْ وَفَضْلِهِمْ ..أَوْ : مُحَادَّتِهِمْ وَتَرْكِ مَحَبَّتِهِمْ وَمُوَالَاتِهِمْ ..وَنَرْجُو مِنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ :،أَنْ نَكُونَ مِمَّنْ يُحِبُّهُمْ وَيُوَالِيهِمْ وَيَعْرِفُ مِنْ حُقُوقِهِمْ وَفَضْلِهِمْ مَا لَا يَعْرِفُهُ أَكْثَرُ الْأَتْبَاعِ ..وَأَنْ يَكُونَ نَصِيبُنَا مِنْ ذَلِكَ :،أَوْفَرَ نَصِيبٍ وَأَعْظَمَ حَظٍّ ..وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ . ..أنظرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 06 وَرَقَة / 92 ...ومنها ...وقال أيضاً /وَالْمُسلم الصَّادِق إِذا عبد الله بِمَا شرع : فتح الله عَلَيْهِ أنوار الْهِدَايَة فِي مُدَّة قريبَة . ..أنظره / الإستقامة ج 01 ورقة / 100 ...ومنها ...وقال أيضاً /من أعرض عن نور السنة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم : فإنه يقع في ظلمات البدع ؛ ظلمات بعضها فوق بعض . ..أنظره / منهاج السنة النبوية ج 06 ورقة / 442 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الجنة ليس فيها : شمس ولا قمر ؛ ولا ليل ولا نهار ..ولكن تعرف البكرة والعشية : بنور يظهر من قبل العرش . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 05 ورقة / 83 ...ومنها ...وقال الإمام شيخ الإسلام إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فمن صحب الكتاب والسنة ؛ وتغرب عن نفسه وعن الخلق ؛ وهاجر بقلبه إلى الله : فهو الصادق المصيب . ..أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 02 ورقة / 487 ...