من درر السلف.....الحلقة رقم 250

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد والدرر ومسائل تؤثر ...

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخ الإسلام أحمد إبن تيميّة الحرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
والشيطان يريد من الإنسان : الإسراف في أموره كلها ..
فإنه إن رآه مائلاً إلى الرحمة : زين له الرحمة حتى لا يبغض ما أبغضه الله ..
ولا يغار : لما يغار الله منه ..
وإن رآه مائلاً إلى الشدّة : زين له الشدة في غير ذات الله ؛ حتى يترك من الإحسان والبر واللين والصلة والرحمة ما يأمره به الله ورسوله ..
ويتعدى في الشدّة : فيزيد في الذم والبغض والعقاب على ما يحبه الله ورسوله ..
فهذا يترك : ما أمر الله به من الرحمة والإحسان ؛ وهو مذموم مذنب فيه ..
ويسرف فيما أمر الله به ورسوله من الشدة : حتى يتعدى الحدود ؛ وهو من إسرافه في أمره ..
فالأول : مذنب ..
والثاني : مسرف ؛ ( والله لا يحب المسرفين ) ..
فليقولا جميعاً : ( ربنا اغفر لنا ذنوبا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ) . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 292 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
نَعُوذُ بِاَللَّهِ سُبْحَانَهُ :؟مِمَّا يَقْضِي إلَى الْوَقِيعَةِ فِي أَعْرَاضِ الْأَئِمَّةِ ..
أَوْ : إنْتِقَاصٍ بِأَحَدٍ مِنْهُمْ ..
أَوْ : عَدَمِ الْمَعْرِفَةِ بِمَقَادِيرِهِمْ وَفَضْلِهِمْ ..
أَوْ : مُحَادَّتِهِمْ وَتَرْكِ مَحَبَّتِهِمْ وَمُوَالَاتِهِمْ ..
وَنَرْجُو مِنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ :،أَنْ نَكُونَ مِمَّنْ يُحِبُّهُمْ وَيُوَالِيهِمْ وَيَعْرِفُ مِنْ حُقُوقِهِمْ وَفَضْلِهِمْ مَا لَا يَعْرِفُهُ أَكْثَرُ الْأَتْبَاعِ ..
وَأَنْ يَكُونَ نَصِيبُنَا مِنْ ذَلِكَ :،أَوْفَرَ نَصِيبٍ وَأَعْظَمَ حَظٍّ ..
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ . ..
🥀 أنظرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 06 وَرَقَة / 92 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
وَالْمُسلم الصَّادِق إِذا عبد الله بِمَا شرع : فتح الله عَلَيْهِ أنوار الْهِدَايَة فِي مُدَّة قريبَة . ..
🥀 أنظره / الإستقامة ج 01 ورقة / 100 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
من أعرض عن نور السنة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم : فإنه يقع في ظلمات البدع ؛ ظلمات بعضها فوق بعض . ..
🥀 أنظره / منهاج السنة النبوية ج 06 ورقة / 442 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الجنة ليس فيها : شمس ولا قمر ؛ ولا ليل ولا نهار ..
ولكن تعرف البكرة والعشية : بنور يظهر من قبل العرش . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 05 ورقة / 83 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام شيخ الإسلام إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فمن صحب الكتاب والسنة ؛ وتغرب عن نفسه وعن الخلق ؛ وهاجر بقلبه إلى الله : فهو الصادق المصيب . ..
🥀 أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 02 ورقة / 487 ... 🌾🌾🌾
 
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