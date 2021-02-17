اهم تطبيقات التسوق اونلاين العالمية حصريا بين يديك

bejghir mimi

bejghir mimi

:: عضو منتسِب ::
إنضم
11 فيفري 2021
المشاركات
5
النقاط
3
العمر
28
محل الإقامة
algeria
الجنس
أنثى
الكثير منا يحبد فكرة التسوق اون لاين عبر الهواتف الدكية او الاجهزة اللوحية مقارنة بالحواسيب المحمولة اد حسب ما تصنفه الدراسات فان جل الاشخاص في الولايات المتحدة الامريكية يفضلون التسوق عبر الهاتف الدكي لدلك في مايلي قائمة اهم تطبيقات التسوق الالكترني

1/ تطبيق امازون
2/ تطبيق علي اكسبريس
3/ تطبيق ايباي
4/ تطبيق نمشي للتسوق
5/ تطبيق بانجوود
6/ تطبيق نون
7/ تطبيق زارا

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة المصدر الرسمي للمعلومات
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top