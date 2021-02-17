اهم تطبيقات التسوق اونلاين العالمية حصريا بين يديك

bejghir mimi
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 11 فيفري 2021
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- محل الإقامة
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الكثير منا يحبد فكرة التسوق اون لاين عبر الهواتف الدكية او الاجهزة اللوحية مقارنة بالحواسيب المحمولة اد حسب ما تصنفه الدراسات فان جل الاشخاص في الولايات المتحدة الامريكية يفضلون التسوق عبر الهاتف الدكي لدلك في مايلي قائمة اهم تطبيقات التسوق الالكترني
1/ تطبيق امازون
2/ تطبيق علي اكسبريس
3/ تطبيق ايباي
4/ تطبيق نمشي للتسوق
5/ تطبيق بانجوود
6/ تطبيق نون
7/ تطبيق زارا
للمزيد من المعلومات يرجى زيارة المصدر الرسمي للمعلومات
1/ تطبيق امازون
2/ تطبيق علي اكسبريس
3/ تطبيق ايباي
4/ تطبيق نمشي للتسوق
5/ تطبيق بانجوود
6/ تطبيق نون
7/ تطبيق زارا
للمزيد من المعلومات يرجى زيارة المصدر الرسمي للمعلومات