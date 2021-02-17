من درر السلف...الحلقة رقم 251

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومِنَ الدُرر والفَوَائد والأثَر ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخنا الشيخ العلاّمة محمد صالح إبن عثيمين عليه رحَمات الله تعالى عليه /
ومن أعظم الكذب ما يفعله بعض الناس اليوم : يأتي بالمَقَالة كذباً ؛ يعلم أنها كذب ؛ لكن من أجل أن يضحك الناس ..
وقد جاء في الحديث الوعيد على هذا فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : ويلٌ للذي يحدِّثُ فيكذب ليضحك به القوم ؛ ويلٌ لهُ ويلٌ له .. .
وهذا وعيدٌ : على أمرٍ سهُل عند كثير من الناس . ..
🥀 أنظره/ شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 297 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ إبن عبدالبّر المالكي عليه رحمات الله تعالى /
كَانَ يُقَالُ / سِتَّةٌ إذَا أُهِينُوا فَلَا يَلُومُوا أَنْفُسَهُمْ :
الذَّاهِبُ إلَى مَائِدَةٍ : لَمْ يُدْعَ إلَيْهَا ..
وَطَالِبُ الْفَضْل : منَ اللِّئَامِ ..
وَالدَّاخِلُ بَيْنَ اثْنَيْن : فِي حَدِيثِهِمَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُدْخِلَاهُ فِيهِ ..
وَالْمُسْتَخِفُّ : بِالسُّلْطَانِ ..
وَالْجَالِسُ مَجْلِسًا : لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ ..
وَالْمُقْبِلُ بِحَدِيثِهِ : عَلَى مَنْ لَا يُسْمَعُ مِنْهُ وَلَا يُصْغِي إلَيْهِ . ..
🥀 أنظره / الآداب الشرعية للحافظ محمد إبن مفلح إبن محمد إبن مفرج شمس الدين المقدسيّ الرامينى ثم الصالحي الحنبلي ج 02 ورَقَة / 99 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
ﻗــﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ إبن تيميّة عليه رحمات الله تعالى عليه /
ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﺤﺒﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ : ﺳﻨﻴﻦ ﻛﺜﻴﺮﺓ ..
ﻭ ﻫﻲ ﻣﺘﺎﻋﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ / ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﺘﺎﻉ : ﻭ ﺧﻴﺮ ﻣﺘﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﺔ ..
ﺇﻥ ﻧﻈﺮﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ : ﺃﻋﺠﺒﺘﻚ ..
و ﺇن ﺃﻣﺮﺗﻬﺎ : ﺃﻃﺎﻋﺘﻚ ..
ﻭ ﺇﻥ ﻏﺒﺖ ﻋﻨﻬﺎ : ﺣﻔﻈﺘﻚ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭ ﻣﺎﻟﻚ .. .
ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻤﺎ ﺳﺄﻟﻪ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻭﻥ : ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻧﺘﺨﺬ ؟؟؟
ﻓﻘﺎﻝ /
ﻟِﻴَﺘَّﺨِﺬْ ﺃﺣﺪُﻛﻢ : ﻗﻠﺒًﺎ ﺷﺎﻛﺮًﺍ ..
ﻭ ﻟﺴﺎﻧًﺎ : ﺫﺍﻛِﺮًﺍ ..
ﻭ ﺯﻭﺟﺔً : ﻣﺆﻣﻨﺔً ﺗُﻌِﻴﻨُﻪُ ﻋﻠَﻰ ﺃﻣﺮِ ﺍﻵﺧﺮَﺓِ .. .
( أنظره / ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ للعلامة للألباني عليه رحمات الله برقم / 5355 ) ..
وَيَكُونُ مِنْهَا : مِنْ الْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ مَا امْتَنَّ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا فِي كِتَابِهِ ..
فَيَكُونُ أَلَمُ الْفِرَاقِ : أَشَدَّ عَلَيْهَا مِنْ الْمَوْتِ أَحْيَانًا ..
وَأَشَدَّ : مِنْ ذَهَابِ الْمَالِ ..
وَأَشَدَّ : مِنْ فِرَاقِ الْأَوْطَانِ ..
خُصُوصًا : إنْ كَانَ بِأَحَدِهِمَا عِلَاقَةٌ مِنْ صَاحِبِهِ ؛ أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَطْفَالٌ يَضِيعُونَ بِالْفِرَاقِ وَيَفْسُدُ حَالُهُمْ ..
ثُمَّ يُفْضِي ذَلِكَ : إلَى الْقَطِيعَةِ بَيْنَ أَقَارِبِهَا ؛ وَوُقُوعِ الشَّرِّ لَمَّا زَالَتْ نِعْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ الَّتِي امْتَنَّ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا فِي قَوْلِهِ : ﴿ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ﴾ . ..
🥀 أنظره / ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ( 35 / 299 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقَال أيضًا /
مَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ إِبْلِيسَ كَانَ أَعْبَدَ الْمَلَائِكَةِ ؟؟؟
وَأَنَّهُ كَانَ : يَحْمِلُ الْعَرْشَ وَحْدَهُ سِتَّةَ آلَافِ سَنَةٍ ؟؟؟
أَوْ أَنَّهُ : كَانَ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ فِي الْجُمْلَةِ ؟؟؟
أَوْ أَنَّهُ كَانَ : طَاوُوسَ الْمَلَائِكَةِ ؟؟؟
أَوْ أَنَّهُ : مَا تَرَكَ فِي السَّمَاءِ رُقْعَةً وَلَا فِي الْأَرْضِ بُقْعَةً إِلَّا وَلَهُ فِيهَا سَجْدَةٌ وَرَكْعَةٌ ؟؟؟وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَقُولُهُ بَعْضُ النَّاسِ ..
( قَال أبو حَسّانة : هو يرد على قول الرافضيّ اللعين كما هو مُثبت في المجموع ) ..
قَال / فَإِنَّ هَذَا أَمْرٌ : إِنَّمَا يُعْلَمُ بِالنَّقْلِ الصَّادِقِ ..
وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ : شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَا فِي ذَلِكَ خَبَرٌ صَحِيحٌ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ..
وَهَلْ يَحْتَجُّ بِمِثْلِ هَذَا فِي أُصُولِ الدِّينِ إِلَّا مَنْ هُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْجَاهِلِينَ ؟؟؟ !!!
وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ : وَلَا شَكَّ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ إِبْلِيسَ كَانَ أَعْبَدَ الْمَلَائِكَةِ ..
فَيُقَالُ /
مَنِ الَّذِي قَالَ هَذَا مِنْ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ هَذَا مُتَّفَقًا عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ؟؟؟
وَهَذَا شَيْءٌ : لَمْ يَقُلْهُ قَطُّ عَالِمٌ يُقْبَلُ قَوْلُهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ..
وَهُوَ أَمْرٌ : لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِالنَّقْلِ ..
وَلَمْ يَنْقِلْ هَذَا أَحَدٌ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَا ضَعِيفٍ . ..
🥀 أنْظُره / مِنهَاج السُنَة النَبَوية ج 04 ورقَة / 509 - 510 ... 🌾🌾🌾
 
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