من درر السلف...الحلقة رقم 251

الحَمْدُ لله ...ومِنَ الدُرر والفَوَائد والأثَر ...منها ...قال شيخنا الشيخ العلاّمة محمد صالح إبن عثيمين عليه رحَمات الله تعالى عليه /ومن أعظم الكذب ما يفعله بعض الناس اليوم : يأتي بالمَقَالة كذباً ؛ يعلم أنها كذب ؛ لكن من أجل أن يضحك الناس ..وقد جاء في الحديث الوعيد على هذا فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : ويلٌ للذي يحدِّثُ فيكذب ليضحك به القوم ؛ ويلٌ لهُ ويلٌ له .. .وهذا وعيدٌ : على أمرٍ سهُل عند كثير من الناس . ..أنظره/ شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 297 ...ومنها ...قال الحافظ إبن عبدالبّر المالكي عليه رحمات الله تعالى /كَانَ يُقَالُ / سِتَّةٌ إذَا أُهِينُوا فَلَا يَلُومُوا أَنْفُسَهُمْ :الذَّاهِبُ إلَى مَائِدَةٍ : لَمْ يُدْعَ إلَيْهَا ..وَطَالِبُ الْفَضْل : منَ اللِّئَامِ ..وَالدَّاخِلُ بَيْنَ اثْنَيْن : فِي حَدِيثِهِمَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُدْخِلَاهُ فِيهِ ..وَالْمُسْتَخِفُّ : بِالسُّلْطَانِ ..وَالْجَالِسُ مَجْلِسًا : لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ ..وَالْمُقْبِلُ بِحَدِيثِهِ : عَلَى مَنْ لَا يُسْمَعُ مِنْهُ وَلَا يُصْغِي إلَيْهِ . ..أنظره / الآداب الشرعية للحافظ محمد إبن مفلح إبن محمد إبن مفرج شمس الدين المقدسيّ الرامينى ثم الصالحي الحنبلي ج 02 ورَقَة / 99 ...ومنها ...ﻗــﺎﻝ ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ إبن تيميّة عليه رحمات الله تعالى عليه /ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﺤﺒﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ : ﺳﻨﻴﻦ ﻛﺜﻴﺮﺓ ..ﻭ ﻫﻲ ﻣﺘﺎﻋﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ / ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﺘﺎﻉ : ﻭ ﺧﻴﺮ ﻣﺘﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﺔ ..ﺇﻥ ﻧﻈﺮﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ : ﺃﻋﺠﺒﺘﻚ ..و ﺇن ﺃﻣﺮﺗﻬﺎ : ﺃﻃﺎﻋﺘﻚ ..ﻭ ﺇﻥ ﻏﺒﺖ ﻋﻨﻬﺎ : ﺣﻔﻈﺘﻚ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭ ﻣﺎﻟﻚ .. .ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻤﺎ ﺳﺄﻟﻪ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻭﻥ : ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻧﺘﺨﺬ ؟؟؟ﻓﻘﺎﻝ /ﻟِﻴَﺘَّﺨِﺬْ ﺃﺣﺪُﻛﻢ : ﻗﻠﺒًﺎ ﺷﺎﻛﺮًﺍ ..ﻭ ﻟﺴﺎﻧًﺎ : ﺫﺍﻛِﺮًﺍ ..ﻭ ﺯﻭﺟﺔً : ﻣﺆﻣﻨﺔً ﺗُﻌِﻴﻨُﻪُ ﻋﻠَﻰ ﺃﻣﺮِ ﺍﻵﺧﺮَﺓِ .. .( أنظره / ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ للعلامة للألباني عليه رحمات الله برقم / 5355 ) ..وَيَكُونُ مِنْهَا : مِنْ الْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ مَا امْتَنَّ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا فِي كِتَابِهِ ..فَيَكُونُ أَلَمُ الْفِرَاقِ : أَشَدَّ عَلَيْهَا مِنْ الْمَوْتِ أَحْيَانًا ..وَأَشَدَّ : مِنْ ذَهَابِ الْمَالِ ..وَأَشَدَّ : مِنْ فِرَاقِ الْأَوْطَانِ ..خُصُوصًا : إنْ كَانَ بِأَحَدِهِمَا عِلَاقَةٌ مِنْ صَاحِبِهِ ؛ أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَطْفَالٌ يَضِيعُونَ بِالْفِرَاقِ وَيَفْسُدُ حَالُهُمْ ..ثُمَّ يُفْضِي ذَلِكَ : إلَى الْقَطِيعَةِ بَيْنَ أَقَارِبِهَا ؛ وَوُقُوعِ الشَّرِّ لَمَّا زَالَتْ نِعْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ الَّتِي امْتَنَّ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا فِي قَوْلِهِ : ﴿ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ﴾ . ..أنظره / ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ( 35 / 299 ...ومنها ...وقَال أيضًا /مَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ إِبْلِيسَ كَانَ أَعْبَدَ الْمَلَائِكَةِ ؟؟؟وَأَنَّهُ كَانَ : يَحْمِلُ الْعَرْشَ وَحْدَهُ سِتَّةَ آلَافِ سَنَةٍ ؟؟؟أَوْ أَنَّهُ : كَانَ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ فِي الْجُمْلَةِ ؟؟؟أَوْ أَنَّهُ كَانَ : طَاوُوسَ الْمَلَائِكَةِ ؟؟؟أَوْ أَنَّهُ : مَا تَرَكَ فِي السَّمَاءِ رُقْعَةً وَلَا فِي الْأَرْضِ بُقْعَةً إِلَّا وَلَهُ فِيهَا سَجْدَةٌ وَرَكْعَةٌ ؟؟؟وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَقُولُهُ بَعْضُ النَّاسِ ..( قَال أبو حَسّانة : هو يرد على قول الرافضيّ اللعين كما هو مُثبت في المجموع ) ..قَال / فَإِنَّ هَذَا أَمْرٌ : إِنَّمَا يُعْلَمُ بِالنَّقْلِ الصَّادِقِ ..وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ : شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَا فِي ذَلِكَ خَبَرٌ صَحِيحٌ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ..وَهَلْ يَحْتَجُّ بِمِثْلِ هَذَا فِي أُصُولِ الدِّينِ إِلَّا مَنْ هُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْجَاهِلِينَ ؟؟؟ !!!وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ : وَلَا شَكَّ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ إِبْلِيسَ كَانَ أَعْبَدَ الْمَلَائِكَةِ ..فَيُقَالُ /مَنِ الَّذِي قَالَ هَذَا مِنْ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ هَذَا مُتَّفَقًا عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ؟؟؟وَهَذَا شَيْءٌ : لَمْ يَقُلْهُ قَطُّ عَالِمٌ يُقْبَلُ قَوْلُهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ..وَهُوَ أَمْرٌ : لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِالنَّقْلِ ..وَلَمْ يَنْقِلْ هَذَا أَحَدٌ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَا ضَعِيفٍ . ..أنْظُره / مِنهَاج السُنَة النَبَوية ج 04 ورقَة / 509 - 510 ...