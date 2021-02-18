من درر السلف....الحلقة رقم 252

الحَمْدُ لله ...ومنَ الدُرر والفَوائِدِ الحِسَان ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم إبن تيميّة عليه رحمات الله تعالى عليه /ثُمَّ هَلْ يَقُولُ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ إِنَّ مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ :،يَكُونُ شَرًّا مِنْ إِبْلِيسَ ؟؟؟أَوَ لَيْسَ هَذَا مِمَّا يُعْلَمُ فَسَادُهُ : بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ ؟؟؟وَقَائِلُ هَذَا : كَافِرٌ كُفْرًا مَعْلُومًا بِالضَّرُورَةِ مِنَ الدِّين . ..أنْطره / منْهَاج السُنة النبَوية ج 04 ورقة / 507 - 508 ...ومنها ...وقال أيضاً /إذَا أنعَمَ اللَّهُ عَلَى الإنسَانِ بالصَّبرِ والشُّكرِ :كَانَ جَمِيعُ مَا يَقْضِي اللَّهُ لَهُ مِن القَضَاءِ خَيرًا لَهُ ؛ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ / لَا يَقْضِي اللَّهُ لِلمُؤمِنِ مِن قَضَاءٍ : إلا كَانَ خَيرًا لَهُ ..إن أصَابَتهُ سَرَّاءُ : فَشَكَرَ كَانَ خَيرًا لَهُ ..وإن أصَابَتهُ ضَرَّاءُ : فَصَبَرَ كَانَ خَيرًا لَهُ .. .والصَّابِرُ الشَكُورُ : هُوَ المُؤمِنُ الذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي غَيرِ مَوضِعٍ مِن كِتَابِهِ ..ومَن لَم يُنعِمْ اللَّهُ عَلَيهِ بالصَّبرِ والشُكرِ : فَهُوَ بِشَرِّ حَالٍ . ..أنظره / مَجمُوعُ الفتَاوى ج 03 ورقة / 213 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رحمات الله /ويجب على ولي المرأة : أن يتقي الله فيمن يزوجها به ..وينظر في الزوج : هل هو كفؤ أم غير كفؤ ؟؟؟فإنه إنما يزوجها : لمصلحتها لا لمصلحته ..وليس له أن يزوجها بزوج : ناقص لغرض له . ..أنظره / جامع المسائل ج 08 ورقة / 422 ...ومنها ...ومن أقواله أيضاً /ومصيبة تقبل بك على الله : خيرٌ لك من نعمة تنسيك ذكر الله عزوجل . ..أنظره / جامع المسائل ج 09 ورقة / 387 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجوزية عليه رحمات الله تعالى عليه /ﻓﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺤﻖ : ﻓﻬﻮ ﺿﺎﻝٌ ..ﻭﻣﻦ ﻋﺮﻓﻪ ﻭﺁﺛﺮ ﻏَﻴﺮُﻩ ﻋَﻠﻴﻪِ : ﻓﻬﻮ ﻣﻐﻀﻮﺏٌ ﻋﻠﻴﻪ ..ﻭﻣﻦ ﻋﺮﻓﻪُ ﻭﺍتَّبَعهُ : ﻓﻬﻮ ﻣُﻨﻌﻢٌ ﻋﻠﻴﻪ . ..أنظره / ﺇﻏﺎﺛﺔ ﺍﻟﻠﻬﻔﺎﻥ من مصائد الشيطان ج 01 ورقة / 24 ...ومنها ...قال تعالى / ( إِنَّـا نَحـْنُ نَزَّلـْنَا الـذِّكْرَ وَإِنَّـا لَـهُ لَـحَافـِظُـونَ ) ..قـال الـعلامة الإمام محمد الأمين الـشنقيطيّ عليه رحمات الله تعالى عليه / إِنْ قِـيلَ : مـَا الْـفَـرْقُ بَيْنَ الـتَّوْرَاةِ وَالْـقـُرْآنِ ؟؟؟فـَإِنَّ كـُلًّا مِنْهُمـَا : كـَلَامُ اللَّهِ أَنْـزَلَـهُ عَلَى رَسـُولٍ مِنْ رُسُلِـهِ صَلَـوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُـهُ عَلَـيْهِمْ ..وَالـتَّوْرَاةُ : حُرِّفـَتْ وَبـُدِّلَـت كَمـَا بَيَّنَّـاهُ آنِـفـًا ..وَالـْقُرْآنُ : مَحـْفُوظٌ مِنَ الـتَّحْرِيفِ وَالـتَّبْدِيلِ ..لَـوْ حـَرَّفَ مِنْهُ أَحَدٌ حَرْفـًا وَاحِدًا فَـأَبْدَلـَهُ بِغـَيْرِهِ أَوْ زَادَ فِيهِ حَرْفـًا أَوْ نَقَـصَ فـِيهِ آخَرَ : لـَرَدَّ عَلَـيْهِ آلَافُ الْأَطْفَـالِ مِنْ صِغَـارِ الْمُسْلِـمِينَ فـَضْلًا عَنْ كِبـَارِهِمْ . ..أنظره / أضـواء الـبيان ج 01 ورقة / 405 ...