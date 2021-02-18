من درر السلف....الحلقة رقم 252

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومنَ الدُرر والفَوائِدِ الحِسَان ...

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم إبن تيميّة عليه رحمات الله تعالى عليه /
ثُمَّ هَلْ يَقُولُ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ إِنَّ مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ :،يَكُونُ شَرًّا مِنْ إِبْلِيسَ ؟؟؟
أَوَ لَيْسَ هَذَا مِمَّا يُعْلَمُ فَسَادُهُ : بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ ؟؟؟
وَقَائِلُ هَذَا : كَافِرٌ كُفْرًا مَعْلُومًا بِالضَّرُورَةِ مِنَ الدِّين . ..
🥀 أنْطره / منْهَاج السُنة النبَوية ج 04 ورقة / 507 - 508 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
إذَا أنعَمَ اللَّهُ عَلَى الإنسَانِ بالصَّبرِ والشُّكرِ :
كَانَ جَمِيعُ مَا يَقْضِي اللَّهُ لَهُ مِن القَضَاءِ خَيرًا لَهُ ؛ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ / لَا يَقْضِي اللَّهُ لِلمُؤمِنِ مِن قَضَاءٍ : إلا كَانَ خَيرًا لَهُ ..
إن أصَابَتهُ سَرَّاءُ : فَشَكَرَ كَانَ خَيرًا لَهُ ..
وإن أصَابَتهُ ضَرَّاءُ : فَصَبَرَ كَانَ خَيرًا لَهُ .. .
والصَّابِرُ الشَكُورُ : هُوَ المُؤمِنُ الذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي غَيرِ مَوضِعٍ مِن كِتَابِهِ ..
ومَن لَم يُنعِمْ اللَّهُ عَلَيهِ بالصَّبرِ والشُكرِ : فَهُوَ بِشَرِّ حَالٍ . ..
🥀 أنظره / مَجمُوعُ الفتَاوى ج 03 ورقة / 213 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رحمات الله /
ويجب على ولي المرأة : أن يتقي الله فيمن يزوجها به ..
وينظر في الزوج : هل هو كفؤ أم غير كفؤ ؟؟؟
فإنه إنما يزوجها : لمصلحتها لا لمصلحته ..
وليس له أن يزوجها بزوج : ناقص لغرض له . ..
🥀 أنظره / جامع المسائل ج 08 ورقة / 422 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
ومن أقواله أيضاً /
ومصيبة تقبل بك على الله : خيرٌ لك من نعمة تنسيك ذكر الله عزوجل . ..
🥀 أنظره / جامع المسائل ج 09 ورقة / 387 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجوزية عليه رحمات الله تعالى عليه /
ﻓﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺤﻖ : ﻓﻬﻮ ﺿﺎﻝٌ ..
ﻭﻣﻦ ﻋﺮﻓﻪ ﻭﺁﺛﺮ ﻏَﻴﺮُﻩ ﻋَﻠﻴﻪِ : ﻓﻬﻮ ﻣﻐﻀﻮﺏٌ ﻋﻠﻴﻪ ..
ﻭﻣﻦ ﻋﺮﻓﻪُ ﻭﺍتَّبَعهُ : ﻓﻬﻮ ﻣُﻨﻌﻢٌ ﻋﻠﻴﻪ . ..
🥀 أنظره / ﺇﻏﺎﺛﺔ ﺍﻟﻠﻬﻔﺎﻥ من مصائد الشيطان ج 01 ورقة / 24 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال تعالى / ( إِنَّـا نَحـْنُ نَزَّلـْنَا الـذِّكْرَ وَإِنَّـا لَـهُ لَـحَافـِظُـونَ ) ..
قـال الـعلامة الإمام محمد الأمين الـشنقيطيّ عليه رحمات الله تعالى عليه / إِنْ قِـيلَ : مـَا الْـفَـرْقُ بَيْنَ الـتَّوْرَاةِ وَالْـقـُرْآنِ ؟؟؟
فـَإِنَّ كـُلًّا مِنْهُمـَا : كـَلَامُ اللَّهِ أَنْـزَلَـهُ عَلَى رَسـُولٍ مِنْ رُسُلِـهِ صَلَـوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُـهُ عَلَـيْهِمْ ..
وَالـتَّوْرَاةُ : حُرِّفـَتْ وَبـُدِّلَـت كَمـَا بَيَّنَّـاهُ آنِـفـًا ..
وَالـْقُرْآنُ : مَحـْفُوظٌ مِنَ الـتَّحْرِيفِ وَالـتَّبْدِيلِ ..
لَـوْ حـَرَّفَ مِنْهُ أَحَدٌ حَرْفـًا وَاحِدًا فَـأَبْدَلـَهُ بِغـَيْرِهِ أَوْ زَادَ فِيهِ حَرْفـًا أَوْ نَقَـصَ فـِيهِ آخَرَ : لـَرَدَّ عَلَـيْهِ آلَافُ الْأَطْفَـالِ مِنْ صِغَـارِ الْمُسْلِـمِينَ فـَضْلًا عَنْ كِبـَارِهِمْ . ..
🥀 أنظره / أضـواء الـبيان ج 01 ورقة / 405 ... 🌾🌾🌾
 
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