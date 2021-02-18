من درر السلف....الحلقة رقم 252

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومنَ الدُرر والفَوائِدِ الحِسَان ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم إبن تيميّة عليه رحمات الله تعالى عليه /
ثُمَّ هَلْ يَقُولُ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ إِنَّ مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ :،يَكُونُ شَرًّا مِنْ إِبْلِيسَ ؟؟؟
أَوَ لَيْسَ هَذَا مِمَّا يُعْلَمُ فَسَادُهُ : بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ ؟؟؟
وَقَائِلُ هَذَا : كَافِرٌ كُفْرًا مَعْلُومًا بِالضَّرُورَةِ مِنَ الدِّين . ..
أنْطره / منْهَاج السُنة النبَوية ج 04 ورقة / 507 - 508 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
إذَا أنعَمَ اللَّهُ عَلَى الإنسَانِ بالصَّبرِ والشُّكرِ :
كَانَ جَمِيعُ مَا يَقْضِي اللَّهُ لَهُ مِن القَضَاءِ خَيرًا لَهُ ؛ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ / لَا يَقْضِي اللَّهُ لِلمُؤمِنِ مِن قَضَاءٍ : إلا كَانَ خَيرًا لَهُ ..
إن أصَابَتهُ سَرَّاءُ : فَشَكَرَ كَانَ خَيرًا لَهُ ..
وإن أصَابَتهُ ضَرَّاءُ : فَصَبَرَ كَانَ خَيرًا لَهُ .. .
والصَّابِرُ الشَكُورُ : هُوَ المُؤمِنُ الذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي غَيرِ مَوضِعٍ مِن كِتَابِهِ ..
ومَن لَم يُنعِمْ اللَّهُ عَلَيهِ بالصَّبرِ والشُكرِ : فَهُوَ بِشَرِّ حَالٍ . ..
أنظره / مَجمُوعُ الفتَاوى ج 03 ورقة / 213 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رحمات الله /
ويجب على ولي المرأة : أن يتقي الله فيمن يزوجها به ..
وينظر في الزوج : هل هو كفؤ أم غير كفؤ ؟؟؟
فإنه إنما يزوجها : لمصلحتها لا لمصلحته ..
وليس له أن يزوجها بزوج : ناقص لغرض له . ..
أنظره / جامع المسائل ج 08 ورقة / 422 ...
ومنها ...
ومن أقواله أيضاً /
ومصيبة تقبل بك على الله : خيرٌ لك من نعمة تنسيك ذكر الله عزوجل . ..
أنظره / جامع المسائل ج 09 ورقة / 387 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجوزية عليه رحمات الله تعالى عليه /
ﻓﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺤﻖ : ﻓﻬﻮ ﺿﺎﻝٌ ..
ﻭﻣﻦ ﻋﺮﻓﻪ ﻭﺁﺛﺮ ﻏَﻴﺮُﻩ ﻋَﻠﻴﻪِ : ﻓﻬﻮ ﻣﻐﻀﻮﺏٌ ﻋﻠﻴﻪ ..
ﻭﻣﻦ ﻋﺮﻓﻪُ ﻭﺍتَّبَعهُ : ﻓﻬﻮ ﻣُﻨﻌﻢٌ ﻋﻠﻴﻪ . ..
أنظره / ﺇﻏﺎﺛﺔ ﺍﻟﻠﻬﻔﺎﻥ من مصائد الشيطان ج 01 ورقة / 24 ...
ومنها ...
قال تعالى / ( إِنَّـا نَحـْنُ نَزَّلـْنَا الـذِّكْرَ وَإِنَّـا لَـهُ لَـحَافـِظُـونَ ) ..
قـال الـعلامة الإمام محمد الأمين الـشنقيطيّ عليه رحمات الله تعالى عليه / إِنْ قِـيلَ : مـَا الْـفَـرْقُ بَيْنَ الـتَّوْرَاةِ وَالْـقـُرْآنِ ؟؟؟
فـَإِنَّ كـُلًّا مِنْهُمـَا : كـَلَامُ اللَّهِ أَنْـزَلَـهُ عَلَى رَسـُولٍ مِنْ رُسُلِـهِ صَلَـوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُـهُ عَلَـيْهِمْ ..
وَالـتَّوْرَاةُ : حُرِّفـَتْ وَبـُدِّلَـت كَمـَا بَيَّنَّـاهُ آنِـفـًا ..
وَالـْقُرْآنُ : مَحـْفُوظٌ مِنَ الـتَّحْرِيفِ وَالـتَّبْدِيلِ ..
لَـوْ حـَرَّفَ مِنْهُ أَحَدٌ حَرْفـًا وَاحِدًا فَـأَبْدَلـَهُ بِغـَيْرِهِ أَوْ زَادَ فِيهِ حَرْفـًا أَوْ نَقَـصَ فـِيهِ آخَرَ : لـَرَدَّ عَلَـيْهِ آلَافُ الْأَطْفَـالِ مِنْ صِغَـارِ الْمُسْلِـمِينَ فـَضْلًا عَنْ كِبـَارِهِمْ . ..
أنظره / أضـواء الـبيان ج 01 ورقة / 405 ...
ومنَ الدُرر والفَوائِدِ الحِسَان ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم إبن تيميّة عليه رحمات الله تعالى عليه /
ثُمَّ هَلْ يَقُولُ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ إِنَّ مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ :،يَكُونُ شَرًّا مِنْ إِبْلِيسَ ؟؟؟
أَوَ لَيْسَ هَذَا مِمَّا يُعْلَمُ فَسَادُهُ : بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ ؟؟؟
وَقَائِلُ هَذَا : كَافِرٌ كُفْرًا مَعْلُومًا بِالضَّرُورَةِ مِنَ الدِّين . ..
أنْطره / منْهَاج السُنة النبَوية ج 04 ورقة / 507 - 508 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
إذَا أنعَمَ اللَّهُ عَلَى الإنسَانِ بالصَّبرِ والشُّكرِ :
كَانَ جَمِيعُ مَا يَقْضِي اللَّهُ لَهُ مِن القَضَاءِ خَيرًا لَهُ ؛ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ / لَا يَقْضِي اللَّهُ لِلمُؤمِنِ مِن قَضَاءٍ : إلا كَانَ خَيرًا لَهُ ..
إن أصَابَتهُ سَرَّاءُ : فَشَكَرَ كَانَ خَيرًا لَهُ ..
وإن أصَابَتهُ ضَرَّاءُ : فَصَبَرَ كَانَ خَيرًا لَهُ .. .
والصَّابِرُ الشَكُورُ : هُوَ المُؤمِنُ الذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي غَيرِ مَوضِعٍ مِن كِتَابِهِ ..
ومَن لَم يُنعِمْ اللَّهُ عَلَيهِ بالصَّبرِ والشُكرِ : فَهُوَ بِشَرِّ حَالٍ . ..
أنظره / مَجمُوعُ الفتَاوى ج 03 ورقة / 213 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رحمات الله /
ويجب على ولي المرأة : أن يتقي الله فيمن يزوجها به ..
وينظر في الزوج : هل هو كفؤ أم غير كفؤ ؟؟؟
فإنه إنما يزوجها : لمصلحتها لا لمصلحته ..
وليس له أن يزوجها بزوج : ناقص لغرض له . ..
أنظره / جامع المسائل ج 08 ورقة / 422 ...
ومنها ...
ومن أقواله أيضاً /
ومصيبة تقبل بك على الله : خيرٌ لك من نعمة تنسيك ذكر الله عزوجل . ..
أنظره / جامع المسائل ج 09 ورقة / 387 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجوزية عليه رحمات الله تعالى عليه /
ﻓﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺤﻖ : ﻓﻬﻮ ﺿﺎﻝٌ ..
ﻭﻣﻦ ﻋﺮﻓﻪ ﻭﺁﺛﺮ ﻏَﻴﺮُﻩ ﻋَﻠﻴﻪِ : ﻓﻬﻮ ﻣﻐﻀﻮﺏٌ ﻋﻠﻴﻪ ..
ﻭﻣﻦ ﻋﺮﻓﻪُ ﻭﺍتَّبَعهُ : ﻓﻬﻮ ﻣُﻨﻌﻢٌ ﻋﻠﻴﻪ . ..
أنظره / ﺇﻏﺎﺛﺔ ﺍﻟﻠﻬﻔﺎﻥ من مصائد الشيطان ج 01 ورقة / 24 ...
ومنها ...
قال تعالى / ( إِنَّـا نَحـْنُ نَزَّلـْنَا الـذِّكْرَ وَإِنَّـا لَـهُ لَـحَافـِظُـونَ ) ..
قـال الـعلامة الإمام محمد الأمين الـشنقيطيّ عليه رحمات الله تعالى عليه / إِنْ قِـيلَ : مـَا الْـفَـرْقُ بَيْنَ الـتَّوْرَاةِ وَالْـقـُرْآنِ ؟؟؟
فـَإِنَّ كـُلًّا مِنْهُمـَا : كـَلَامُ اللَّهِ أَنْـزَلَـهُ عَلَى رَسـُولٍ مِنْ رُسُلِـهِ صَلَـوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُـهُ عَلَـيْهِمْ ..
وَالـتَّوْرَاةُ : حُرِّفـَتْ وَبـُدِّلَـت كَمـَا بَيَّنَّـاهُ آنِـفـًا ..
وَالـْقُرْآنُ : مَحـْفُوظٌ مِنَ الـتَّحْرِيفِ وَالـتَّبْدِيلِ ..
لَـوْ حـَرَّفَ مِنْهُ أَحَدٌ حَرْفـًا وَاحِدًا فَـأَبْدَلـَهُ بِغـَيْرِهِ أَوْ زَادَ فِيهِ حَرْفـًا أَوْ نَقَـصَ فـِيهِ آخَرَ : لـَرَدَّ عَلَـيْهِ آلَافُ الْأَطْفَـالِ مِنْ صِغَـارِ الْمُسْلِـمِينَ فـَضْلًا عَنْ كِبـَارِهِمْ . ..
أنظره / أضـواء الـبيان ج 01 ورقة / 405 ...