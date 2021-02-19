من درر السلف....الحلقة رقم 253

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الفوائد والدرر السَنِيَّة ...
منها ...
قال الشيخ العلاّمة الجزائريّ محمد البشير الإبراهيمي عليه رحمات الله تعالى عليه /
واجب العالم الدينيِّ : أن يَنْشَطَ إلى الهداية كلَّما نشط الضلالُ ..
وأن يسارع : إلى نصرة الحقِّ كلَّما رأى الباطلَ يصارعه ..
وأن يحارب البدعةَ والشرَّ والفساد : قبل أن تمدَّ مدَّها وتبلغ أشُدَّها ؛،وقبل أن يتعوَّدها الناسُ فترسخَ جذورُها في النفوس ؛ ويعسر اقتلاعُها ..
وواجبه : أن ينغمس في الصفوف مجاهدًا ولا يكونَ مع الخوالف والقَعَدة ..
وأن يفعل ما يفعله الأطبَّاءُ الناصحون : من غشيان مواطن المرض لإنقاذ الناس منه ..
وأن يغشى مجامعَ الشرور :،لا ليركبها مع الراكبين ؛،بل ليفرِّق اجتماعَهم عليها . ..
أنظره / آثار الإمام محمَّد البشير الإبراهيمي ج 04 ورقة / 117 ...
ومنها ...
ورقال أيضاً /
لو رزق اللَّه إخواننا - هؤلاء - عقولاً تَزِنُ الأمور بعواقبها و إخلاصاً يذيب الحسد و يذهب بالأنانيَّة : لعلموا أنَّ الخير كلَّ الخير في الإجتماع ..
و أنَّ القوة كلَّ القوة : في الإتحاد ..
وأنَّ الخروج على الجماعة : أهلك من قبلنا وهم في نهاية القوة ..
فكيف لا يُهلكنا و نحن : في نهاية الضعف . ..
أنظره / آثار الإمام محمَّد البشير الإبراهيمي ج 03 ورقة / 276 ...
ومنها ...
سؤال موجه لشيخنا الإمام العلامة ابن باز عليه رحمات الله تعالى عليه /
من قال : سبحان ربي الأعلى في الركوع ..
وقال : سبحان ربي العظيم في السجود سهوا منه هل يسجد للسهو ؟؟؟
قال الشيخ عليه رحمات الله /
نعم ؛ يسجد للسهو ..
لأن الواجب : أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ..
والواجب : أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى ..
فإذا سها : يسجد للسهو ..
إذا قال سبحان ربي العظيم في السجود وسبحان ربي الأعلى في الركوع ساهياً : فإنه يسجد للسهو قبل أن يسلم سجدتين . ..
أنظره / فتاوي نور علي الدرب ج 09 ورقة /410 ...
ومنها ...
و قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةُ عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ /
إِذَا كَانَ الرَّجُلَ يُوَالِي أَعْدَاءَ اللهِ بِقَلْبِهِ : كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ قَلْبَهُ لَيْسَ فِيهُ الإِيمَانَ الوَاجِبَ . ..
أنطره / الإيمان ورقة / 166 ...
ومنها ...
و لا يجوز : لوم التائب باتفاق الناس ..
و إذا أظهَر التوبة : أُظهِر له الخير . ..
أنظره / الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي ج 01 ورقة / 96 ...
ومنها ...
وقال الإمام شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فَمغايَظةِ الكُفَّارُ : غَايَةٌ مَحْبُوبَةٌ لِلرَّبِّ ..
مَطْلُوبَةٌ : لَهُ . ..
أنظره / مَدَارِجُ السَّالِكَيْنِ ج 01 ورقة / 241 ...
ومن الفوائد والدرر السَنِيَّة ...
منها ...
قال الشيخ العلاّمة الجزائريّ محمد البشير الإبراهيمي عليه رحمات الله تعالى عليه /
واجب العالم الدينيِّ : أن يَنْشَطَ إلى الهداية كلَّما نشط الضلالُ ..
وأن يسارع : إلى نصرة الحقِّ كلَّما رأى الباطلَ يصارعه ..
وأن يحارب البدعةَ والشرَّ والفساد : قبل أن تمدَّ مدَّها وتبلغ أشُدَّها ؛،وقبل أن يتعوَّدها الناسُ فترسخَ جذورُها في النفوس ؛ ويعسر اقتلاعُها ..
وواجبه : أن ينغمس في الصفوف مجاهدًا ولا يكونَ مع الخوالف والقَعَدة ..
وأن يفعل ما يفعله الأطبَّاءُ الناصحون : من غشيان مواطن المرض لإنقاذ الناس منه ..
وأن يغشى مجامعَ الشرور :،لا ليركبها مع الراكبين ؛،بل ليفرِّق اجتماعَهم عليها . ..
أنظره / آثار الإمام محمَّد البشير الإبراهيمي ج 04 ورقة / 117 ...
ومنها ...
ورقال أيضاً /
لو رزق اللَّه إخواننا - هؤلاء - عقولاً تَزِنُ الأمور بعواقبها و إخلاصاً يذيب الحسد و يذهب بالأنانيَّة : لعلموا أنَّ الخير كلَّ الخير في الإجتماع ..
و أنَّ القوة كلَّ القوة : في الإتحاد ..
وأنَّ الخروج على الجماعة : أهلك من قبلنا وهم في نهاية القوة ..
فكيف لا يُهلكنا و نحن : في نهاية الضعف . ..
أنظره / آثار الإمام محمَّد البشير الإبراهيمي ج 03 ورقة / 276 ...
ومنها ...
سؤال موجه لشيخنا الإمام العلامة ابن باز عليه رحمات الله تعالى عليه /
من قال : سبحان ربي الأعلى في الركوع ..
وقال : سبحان ربي العظيم في السجود سهوا منه هل يسجد للسهو ؟؟؟
قال الشيخ عليه رحمات الله /
نعم ؛ يسجد للسهو ..
لأن الواجب : أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ..
والواجب : أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى ..
فإذا سها : يسجد للسهو ..
إذا قال سبحان ربي العظيم في السجود وسبحان ربي الأعلى في الركوع ساهياً : فإنه يسجد للسهو قبل أن يسلم سجدتين . ..
أنظره / فتاوي نور علي الدرب ج 09 ورقة /410 ...
ومنها ...
و قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةُ عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ /
إِذَا كَانَ الرَّجُلَ يُوَالِي أَعْدَاءَ اللهِ بِقَلْبِهِ : كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ قَلْبَهُ لَيْسَ فِيهُ الإِيمَانَ الوَاجِبَ . ..
أنطره / الإيمان ورقة / 166 ...
ومنها ...
و لا يجوز : لوم التائب باتفاق الناس ..
و إذا أظهَر التوبة : أُظهِر له الخير . ..
أنظره / الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي ج 01 ورقة / 96 ...
ومنها ...
وقال الإمام شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فَمغايَظةِ الكُفَّارُ : غَايَةٌ مَحْبُوبَةٌ لِلرَّبِّ ..
مَطْلُوبَةٌ : لَهُ . ..
أنظره / مَدَارِجُ السَّالِكَيْنِ ج 01 ورقة / 241 ...