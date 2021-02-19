من درر السلف....الحلقة رقم 253

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
13,486
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد والدرر السَنِيَّة ...

🥀🥀 منها ...
قال الشيخ العلاّمة الجزائريّ محمد البشير الإبراهيمي عليه رحمات الله تعالى عليه /
واجب العالم الدينيِّ : أن يَنْشَطَ إلى الهداية كلَّما نشط الضلالُ ..
وأن يسارع : إلى نصرة الحقِّ كلَّما رأى الباطلَ يصارعه ..
وأن يحارب البدعةَ والشرَّ والفساد : قبل أن تمدَّ مدَّها وتبلغ أشُدَّها ؛،وقبل أن يتعوَّدها الناسُ فترسخَ جذورُها في النفوس ؛ ويعسر اقتلاعُها ..
وواجبه : أن ينغمس في الصفوف مجاهدًا ولا يكونَ مع الخوالف والقَعَدة ..
وأن يفعل ما يفعله الأطبَّاءُ الناصحون : من غشيان مواطن المرض لإنقاذ الناس منه ..
وأن يغشى مجامعَ الشرور :،لا ليركبها مع الراكبين ؛،بل ليفرِّق اجتماعَهم عليها . ..
🥀 أنظره / آثار الإمام محمَّد البشير الإبراهيمي ج 04 ورقة / 117 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
ورقال أيضاً /
لو رزق اللَّه إخواننا - هؤلاء - عقولاً تَزِنُ الأمور بعواقبها و إخلاصاً يذيب الحسد و يذهب بالأنانيَّة : لعلموا أنَّ الخير كلَّ الخير في الإجتماع ..
و أنَّ القوة كلَّ القوة : في الإتحاد ..
وأنَّ الخروج على الجماعة : أهلك من قبلنا وهم في نهاية القوة ..
فكيف لا يُهلكنا و نحن : في نهاية الضعف . ..
🥀 أنظره / آثار الإمام محمَّد البشير الإبراهيمي ج 03 ورقة / 276 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
سؤال موجه لشيخنا الإمام العلامة ابن باز عليه رحمات الله تعالى عليه /
من قال : سبحان ربي الأعلى في الركوع ..
وقال : سبحان ربي العظيم في السجود سهوا منه هل يسجد للسهو ؟؟؟
قال الشيخ عليه رحمات الله /
نعم ؛ يسجد للسهو ..
لأن الواجب : أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ..
والواجب : أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى ..
فإذا سها : يسجد للسهو ..
إذا قال سبحان ربي العظيم في السجود وسبحان ربي الأعلى في الركوع ساهياً : فإنه يسجد للسهو قبل أن يسلم سجدتين . ..
أنظره / فتاوي نور علي الدرب ج 09 ورقة /410 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةُ عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ /
إِذَا كَانَ الرَّجُلَ يُوَالِي أَعْدَاءَ اللهِ بِقَلْبِهِ : كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ قَلْبَهُ لَيْسَ فِيهُ الإِيمَانَ الوَاجِبَ . ..
🥀 أنطره / الإيمان ورقة / 166 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و لا يجوز : لوم التائب باتفاق الناس ..
و إذا أظهَر التوبة : أُظهِر له الخير . ..
🥀أنظره / الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي ج 01 ورقة / 96 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فَمغايَظةِ الكُفَّارُ : غَايَةٌ مَحْبُوبَةٌ لِلرَّبِّ ..
مَطْلُوبَةٌ : لَهُ . ..
🥀 أنظره / مَدَارِجُ السَّالِكَيْنِ ج 01 ورقة / 241 ... 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top