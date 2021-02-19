من درر السلف....الحلقة رقم 253

الحمد لله ...ومن الفوائد والدرر السَنِيَّة ...منها ...قال الشيخ العلاّمة الجزائريّ محمد البشير الإبراهيمي عليه رحمات الله تعالى عليه /واجب العالم الدينيِّ : أن يَنْشَطَ إلى الهداية كلَّما نشط الضلالُ ..وأن يسارع : إلى نصرة الحقِّ كلَّما رأى الباطلَ يصارعه ..وأن يحارب البدعةَ والشرَّ والفساد : قبل أن تمدَّ مدَّها وتبلغ أشُدَّها ؛،وقبل أن يتعوَّدها الناسُ فترسخَ جذورُها في النفوس ؛ ويعسر اقتلاعُها ..وواجبه : أن ينغمس في الصفوف مجاهدًا ولا يكونَ مع الخوالف والقَعَدة ..وأن يفعل ما يفعله الأطبَّاءُ الناصحون : من غشيان مواطن المرض لإنقاذ الناس منه ..وأن يغشى مجامعَ الشرور :،لا ليركبها مع الراكبين ؛،بل ليفرِّق اجتماعَهم عليها . ..أنظره / آثار الإمام محمَّد البشير الإبراهيمي ج 04 ورقة / 117 ...ومنها ...ورقال أيضاً /لو رزق اللَّه إخواننا - هؤلاء - عقولاً تَزِنُ الأمور بعواقبها و إخلاصاً يذيب الحسد و يذهب بالأنانيَّة : لعلموا أنَّ الخير كلَّ الخير في الإجتماع ..و أنَّ القوة كلَّ القوة : في الإتحاد ..وأنَّ الخروج على الجماعة : أهلك من قبلنا وهم في نهاية القوة ..فكيف لا يُهلكنا و نحن : في نهاية الضعف . ..أنظره / آثار الإمام محمَّد البشير الإبراهيمي ج 03 ورقة / 276 ...ومنها ...سؤال موجه لشيخنا الإمام العلامة ابن باز عليه رحمات الله تعالى عليه /من قال : سبحان ربي الأعلى في الركوع ..وقال : سبحان ربي العظيم في السجود سهوا منه هل يسجد للسهو ؟؟؟قال الشيخ عليه رحمات الله /نعم ؛ يسجد للسهو ..لأن الواجب : أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع ..والواجب : أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى ..فإذا سها : يسجد للسهو ..إذا قال سبحان ربي العظيم في السجود وسبحان ربي الأعلى في الركوع ساهياً : فإنه يسجد للسهو قبل أن يسلم سجدتين . ..أنظره / فتاوي نور علي الدرب ج 09 ورقة /410 ...ومنها ...و قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةُ عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ /إِذَا كَانَ الرَّجُلَ يُوَالِي أَعْدَاءَ اللهِ بِقَلْبِهِ : كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ قَلْبَهُ لَيْسَ فِيهُ الإِيمَانَ الوَاجِبَ . ..أنطره / الإيمان ورقة / 166 ...ومنها ...و لا يجوز : لوم التائب باتفاق الناس ..و إذا أظهَر التوبة : أُظهِر له الخير . ..أنظره / الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي ج 01 ورقة / 96 ...ومنها ...وقال الإمام شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فَمغايَظةِ الكُفَّارُ : غَايَةٌ مَحْبُوبَةٌ لِلرَّبِّ ..مَطْلُوبَةٌ : لَهُ . ..أنظره / مَدَارِجُ السَّالِكَيْنِ ج 01 ورقة / 241 ...