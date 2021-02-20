من درر السلف.....الحلقة رقم 254

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن الفوائد الحِسَان والدرر السَنِيّة ...
منها...
قال شيخ الإسلام أحمد ابنُ عبد الحليم ابن تيميّة عليهِ رَحَمَاتُ اللهِ تعالىَ عليهِ /
فَإِنَّ الشَّيْطَانَ : قَصْدُهُ إغْوَاءٌ بِحَسَبِ قُدْرَتِهِ ..
فَإِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَجْعَلَهُمْ كُفَّارًا : جَعَلَهُمْ كُفَّارًا ..
وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى جَعْلِهِمْ فُسَّاقًا أَوْ عُصَاةً وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى نَقْصِ عَمَلِهِمْ وَدِينِهِمْ بِبِدْعَةِ يَرْتَكِبُونَهَا يُخَالِفُونَ بِهَا الشَّرِيعَةَ الَّتِي بَعَثَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَيَنْتَفِعُ مِنْهُمْ بِذَلِكَ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 01 ورقة / 82 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله تبارك الرحمن /
﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴾ ..
وَذِكْرُ الرَّحْمَنِ : هُوَ الذِّكْرُ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..
قَالَ تَعَالَى : ﴿ إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ ..
وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى ﴾ - إلَى قَوْلِهِ : - ﴿ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴾ ..
وَنِسْيَانُهَا هُوَ : تَرْكُ الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ بِهَا وَإِنْ حَفِظَ حُرُوفَهَا ..
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ / تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ : أَنْ لَا يَضِلَّ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَشْقَى فِي الْآخِرَةِ ؛ وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ..
فَمَنْ اتَّبَعَ مَا بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ : هَدَاهُ اللَّهُ وَأَسْعَدَهُ ..
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذَلِكَ : ضَلَّ وَشَقِيَ وَأَضَلَّهُ الشَّيْطَانُ وَأَشْقَاهُ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 01 وَرَقَة / 83 - 84 ...
ومنها ...
وَقَالَ أيْضاً /
أَنَّ الْمُؤْمِنَ : لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخَافَ أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ؛ وَلَا يَخَافَ النَّاسَ كَمَا قَالَ : ﴿ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ ﴾ ..
فَخَوْفُ اللَّهِ : أَمَرَ بِهِ ..
وَخَوْفُ أَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ :،نَهَى عَنْهُ ..
قَالَ تَعَالَى : ﴿ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ﴾ ..
فَنَهَى عَنْ خَشْيَةِ : الظَّالِمِ وَأَمَرَ بِخَشْيَتِهِ ..
وَقَالَ : ﴿ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إلَّا اللَّهَ ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴾ ..
وَبَعْضُ النَّاسِ يَقُولُ : يَا رَبِّ إنِّي أَخَافُك وَأَخَافُ مَنْ لَا يَخَافُك ..
فَهَذَا كَلَامٌ : سَاقِطٌ لَا يَجُوزُ ..
بَلْ عَلَى الْعَبْدِ : أَنْ يَخَافَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا يَخَافَ أَحَدًا ..
فَإِنَّ مَنْ لَا يَخَافُ اللَّهَ : أَذَلُّ مِنْ أَنْ يُخَافَ ..
فَإِنَّهُ ظَالِمٌ وَهُوَ مِنْ أَوْلِيَاءِ : الشَّيْطَانِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 01 وَرَقَة / 57 - 58 ...
ومنها ...
وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ عَلَيه رَحَمَات اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ لأَبِي عُثْمَانَ النَّيْسَابُورِيِّ /
إِذَا جَلَسْتَ للنَاسِ : فَكن وَاعِظًا لِقَلْبِكَ وَنَفْسِكَ ..
وَلَا يَغُرَّنَّكَ اجْتِمَاعُهُمْ عَلَيْكَ : فَإِنَّهُمْ يُرَاقِبُونَ ظَاهِرَكَ ؛ وَاللَّهُ يُرَاقِبُ بَاطِنَكَ . ..
أنظره / مَدَارِجُ السَّالِكِينَ ج 02 ورقة / 66 ...
ومنها ...
و سُئِلَ أميرُ المؤمنين عُمر رضي الله عنه عن قومٍ يَشتهُون المعصيةَ ولا يعملون بها ؟؟؟
فقال /
أولئك قومٌ امتحَن اللَّهُ قلوبَهم للتقوى : لهم مغفرةٌ وأجرٌ عظيم . ..
أنظره / جامع العلوم والحكم ج 01 ورقة / 255 ...
ومنها ...
و قال الحافظ ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
سَترُ المَصَائِبِ مِن جُملَةِ : كِتمَانِ السِّرِّ ..
لأنَّ إظهَارَهَا : يُسِّرُّ الشَّامِتَ ويُؤلِمُ المُحِبَّ . ..
أنظره / صَيدُ الخَاطِر ج 01 وَرَقَة / 274 ...
ومن الفوائد الحِسَان والدرر السَنِيّة ...
منها...
قال شيخ الإسلام أحمد ابنُ عبد الحليم ابن تيميّة عليهِ رَحَمَاتُ اللهِ تعالىَ عليهِ /
فَإِنَّ الشَّيْطَانَ : قَصْدُهُ إغْوَاءٌ بِحَسَبِ قُدْرَتِهِ ..
فَإِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَجْعَلَهُمْ كُفَّارًا : جَعَلَهُمْ كُفَّارًا ..
وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى جَعْلِهِمْ فُسَّاقًا أَوْ عُصَاةً وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى نَقْصِ عَمَلِهِمْ وَدِينِهِمْ بِبِدْعَةِ يَرْتَكِبُونَهَا يُخَالِفُونَ بِهَا الشَّرِيعَةَ الَّتِي بَعَثَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَيَنْتَفِعُ مِنْهُمْ بِذَلِكَ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 01 ورقة / 82 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله تبارك الرحمن /
﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴾ ..
وَذِكْرُ الرَّحْمَنِ : هُوَ الذِّكْرُ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..
قَالَ تَعَالَى : ﴿ إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ ..
وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى ﴾ - إلَى قَوْلِهِ : - ﴿ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴾ ..
وَنِسْيَانُهَا هُوَ : تَرْكُ الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ بِهَا وَإِنْ حَفِظَ حُرُوفَهَا ..
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ / تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ : أَنْ لَا يَضِلَّ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَشْقَى فِي الْآخِرَةِ ؛ وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ..
فَمَنْ اتَّبَعَ مَا بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ : هَدَاهُ اللَّهُ وَأَسْعَدَهُ ..
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذَلِكَ : ضَلَّ وَشَقِيَ وَأَضَلَّهُ الشَّيْطَانُ وَأَشْقَاهُ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 01 وَرَقَة / 83 - 84 ...
ومنها ...
وَقَالَ أيْضاً /
أَنَّ الْمُؤْمِنَ : لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخَافَ أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ؛ وَلَا يَخَافَ النَّاسَ كَمَا قَالَ : ﴿ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ ﴾ ..
فَخَوْفُ اللَّهِ : أَمَرَ بِهِ ..
وَخَوْفُ أَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ :،نَهَى عَنْهُ ..
قَالَ تَعَالَى : ﴿ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ﴾ ..
فَنَهَى عَنْ خَشْيَةِ : الظَّالِمِ وَأَمَرَ بِخَشْيَتِهِ ..
وَقَالَ : ﴿ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إلَّا اللَّهَ ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴾ ..
وَبَعْضُ النَّاسِ يَقُولُ : يَا رَبِّ إنِّي أَخَافُك وَأَخَافُ مَنْ لَا يَخَافُك ..
فَهَذَا كَلَامٌ : سَاقِطٌ لَا يَجُوزُ ..
بَلْ عَلَى الْعَبْدِ : أَنْ يَخَافَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا يَخَافَ أَحَدًا ..
فَإِنَّ مَنْ لَا يَخَافُ اللَّهَ : أَذَلُّ مِنْ أَنْ يُخَافَ ..
فَإِنَّهُ ظَالِمٌ وَهُوَ مِنْ أَوْلِيَاءِ : الشَّيْطَانِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 01 وَرَقَة / 57 - 58 ...
ومنها ...
وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ عَلَيه رَحَمَات اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ لأَبِي عُثْمَانَ النَّيْسَابُورِيِّ /
إِذَا جَلَسْتَ للنَاسِ : فَكن وَاعِظًا لِقَلْبِكَ وَنَفْسِكَ ..
وَلَا يَغُرَّنَّكَ اجْتِمَاعُهُمْ عَلَيْكَ : فَإِنَّهُمْ يُرَاقِبُونَ ظَاهِرَكَ ؛ وَاللَّهُ يُرَاقِبُ بَاطِنَكَ . ..
أنظره / مَدَارِجُ السَّالِكِينَ ج 02 ورقة / 66 ...
ومنها ...
و سُئِلَ أميرُ المؤمنين عُمر رضي الله عنه عن قومٍ يَشتهُون المعصيةَ ولا يعملون بها ؟؟؟
فقال /
أولئك قومٌ امتحَن اللَّهُ قلوبَهم للتقوى : لهم مغفرةٌ وأجرٌ عظيم . ..
أنظره / جامع العلوم والحكم ج 01 ورقة / 255 ...
ومنها ...
و قال الحافظ ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
سَترُ المَصَائِبِ مِن جُملَةِ : كِتمَانِ السِّرِّ ..
لأنَّ إظهَارَهَا : يُسِّرُّ الشَّامِتَ ويُؤلِمُ المُحِبَّ . ..
أنظره / صَيدُ الخَاطِر ج 01 وَرَقَة / 274 ...