من درر السلف.....الحلقة رقم 254

الحَمْدُ لله ...ومن الفوائد الحِسَان والدرر السَنِيّة ...منها...قال شيخ الإسلام أحمد ابنُ عبد الحليم ابن تيميّة عليهِ رَحَمَاتُ اللهِ تعالىَ عليهِ /فَإِنَّ الشَّيْطَانَ : قَصْدُهُ إغْوَاءٌ بِحَسَبِ قُدْرَتِهِ ..فَإِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَجْعَلَهُمْ كُفَّارًا : جَعَلَهُمْ كُفَّارًا ..وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى جَعْلِهِمْ فُسَّاقًا أَوْ عُصَاةً وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى نَقْصِ عَمَلِهِمْ وَدِينِهِمْ بِبِدْعَةِ يَرْتَكِبُونَهَا يُخَالِفُونَ بِهَا الشَّرِيعَةَ الَّتِي بَعَثَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَيَنْتَفِعُ مِنْهُمْ بِذَلِكَ . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 01 ورقة / 82 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله تبارك الرحمن /﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴾ ..وَذِكْرُ الرَّحْمَنِ : هُوَ الذِّكْرُ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..قَالَ تَعَالَى : ﴿ إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ ..وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى ﴾ - إلَى قَوْلِهِ : - ﴿ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴾ ..وَنِسْيَانُهَا هُوَ : تَرْكُ الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ بِهَا وَإِنْ حَفِظَ حُرُوفَهَا ..قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ / تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ : أَنْ لَا يَضِلَّ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَشْقَى فِي الْآخِرَةِ ؛ وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ..فَمَنْ اتَّبَعَ مَا بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ : هَدَاهُ اللَّهُ وَأَسْعَدَهُ ..وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذَلِكَ : ضَلَّ وَشَقِيَ وَأَضَلَّهُ الشَّيْطَانُ وَأَشْقَاهُ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 01 وَرَقَة / 83 - 84 ...ومنها ...وَقَالَ أيْضاً /أَنَّ الْمُؤْمِنَ : لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخَافَ أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ؛ وَلَا يَخَافَ النَّاسَ كَمَا قَالَ : ﴿ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ ﴾ ..فَخَوْفُ اللَّهِ : أَمَرَ بِهِ ..وَخَوْفُ أَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ :،نَهَى عَنْهُ ..قَالَ تَعَالَى : ﴿ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ﴾ ..فَنَهَى عَنْ خَشْيَةِ : الظَّالِمِ وَأَمَرَ بِخَشْيَتِهِ ..وَقَالَ : ﴿ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إلَّا اللَّهَ ﴾ ..وَقَالَ : ﴿ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴾ ..وَبَعْضُ النَّاسِ يَقُولُ : يَا رَبِّ إنِّي أَخَافُك وَأَخَافُ مَنْ لَا يَخَافُك ..فَهَذَا كَلَامٌ : سَاقِطٌ لَا يَجُوزُ ..بَلْ عَلَى الْعَبْدِ : أَنْ يَخَافَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا يَخَافَ أَحَدًا ..فَإِنَّ مَنْ لَا يَخَافُ اللَّهَ : أَذَلُّ مِنْ أَنْ يُخَافَ ..فَإِنَّهُ ظَالِمٌ وَهُوَ مِنْ أَوْلِيَاءِ : الشَّيْطَانِ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 01 وَرَقَة / 57 - 58 ...ومنها ...وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ عَلَيه رَحَمَات اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ لأَبِي عُثْمَانَ النَّيْسَابُورِيِّ /إِذَا جَلَسْتَ للنَاسِ : فَكن وَاعِظًا لِقَلْبِكَ وَنَفْسِكَ ..وَلَا يَغُرَّنَّكَ اجْتِمَاعُهُمْ عَلَيْكَ : فَإِنَّهُمْ يُرَاقِبُونَ ظَاهِرَكَ ؛ وَاللَّهُ يُرَاقِبُ بَاطِنَكَ . ..أنظره / مَدَارِجُ السَّالِكِينَ ج 02 ورقة / 66 ...ومنها ...و سُئِلَ أميرُ المؤمنين عُمر رضي الله عنه عن قومٍ يَشتهُون المعصيةَ ولا يعملون بها ؟؟؟فقال /أولئك قومٌ امتحَن اللَّهُ قلوبَهم للتقوى : لهم مغفرةٌ وأجرٌ عظيم . ..أنظره / جامع العلوم والحكم ج 01 ورقة / 255 ...ومنها ...و قال الحافظ ابن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /سَترُ المَصَائِبِ مِن جُملَةِ : كِتمَانِ السِّرِّ ..لأنَّ إظهَارَهَا : يُسِّرُّ الشَّامِتَ ويُؤلِمُ المُحِبَّ . ..أنظره / صَيدُ الخَاطِر ج 01 وَرَقَة / 274 ...