من درر السلف...الحلقة رقم 255

الحمد لله ...ومن الفوائد ...منها ...قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيميّة الحِرّانيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ومتى إحتجت إليهم ( أي إلى الناس ) ولو في شربة ماء : نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 01 ورقة / 39 ...ومنها ...و قال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الرجل هو الذي يخاف موت قلبه : لا موت بدنه ..إذْ أكثرَ هؤلاء الخلق يخافون : موت أبدانهم ولا يبالون بموت قلوبهم ..ولا يعرفون من الحياة : إلاّ الحياة الطبيعية وذلك من موت القلب والروح ..فإن هذه الحياة الطبيعية : شبيهة بالظل الزائل والنبات السريع الجفاف ..والمنام الذي يخيل كأنه حقيقة فإذا استيقظ : عرف أنه كان خيالا . ..أنظره / مدارج السالكين ج 03 ورقة / 264 ...ومنها ...وقال شيخنا العلاّمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الـدنيا : هـي حـياتنا التـي نعيـش فـيها وسـميت دنيـا لسـببين /السـبب الأول / أنـها أدنـى مـن الآخـرة ؛ لأنـها قـبلها كـما قـال تعـالى : ( وللآخـرة خـير لـك مـن الأولـى ) ..السـبب الثانـي / أنـها دنيـئة ؛ ليـست بشـيء بالنـسبة للآخـرة . ..أنظره / شـرح ريـاض الصالحـين ج 03 ورقة / 335 ...ومنها ...وسئل الشيخ أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /في بعض السيارات تكون سماعات المسجل محاذية للأقدام وقد توضع الأقدام والحذاء على السماعة ..والسؤال هو /عندما يشغل القرآن فهل يكون في هذا إمتهان لكتاب الله تعالى ؟؟؟وهل يقاس هذا الفعل على فتواكم على من يمد أقدامه أمام كتاب الله تعالى ؟؟؟نرجو التوجيه والله يحفظكم ..فأجاب //إذا كانت السماعات كما ذكر تحت الأقدام أو عند حذاء الأقدام : فإنه لا يفتحه على القرآن الكريم ؛ لأن كون القرآن الكريم يسمع من تحت قدم الإنسان لا شك أن فيه إهانة للقرآن ..وإذا كان الإنسان لا بد أن يستمع إلى القرآن : فليرفع السماعة عن محاذاة الأقدام . ..أنظره / لقاء الباب المفتوح ج 13 ورقة / 57 ...ومنها ...وقال أيضاً /إذا عُرض على شخص الدخول في البيت ليطعم وهو يعرف أنه إنما عُرض ذلك عليه حياء : فلا يُجيب ..ولا يجوز له : أن يُجيب ..وهذه تقع : كثيراً ..يخرج الرجل من بيته لشغل وإذا بصاحبه يصادفه عند الباب فيقول له : تفضل ؛ حياءً ؛ لايقصد إكرامه ؛ فيحرم عليه الإجابة ؛ لأنه إنما فعل ذلك حياء . ..أنظره / التعليق على كتاب القواعد و الأصول الجامعة ورقة / 42 ...ومنها ...ومن كلامه أيضاً عليه رَحَمَات الله قال /كثير من الناس تجده يهتم اهتمامًا عظيمًا : للمستقبل ..إهتمامًا : لا داعي له ..فتتنكد عليه : حياته ويتعب ..وإذا وصل إلى حد الفعل : وجده سهلاً ..وكثيرٌ من الناس أيضًا : لا ينسى ما مضى ؛ فيتجدد له الحزن فيتعب . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 333 ...