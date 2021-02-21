من درر السلف...الحلقة رقم 255

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيميّة الحِرّانيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ومتى إحتجت إليهم ( أي إلى الناس ) ولو في شربة ماء : نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 01 ورقة / 39 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الرجل هو الذي يخاف موت قلبه : لا موت بدنه ..
إذْ أكثرَ هؤلاء الخلق يخافون : موت أبدانهم ولا يبالون بموت قلوبهم ..
ولا يعرفون من الحياة : إلاّ الحياة الطبيعية وذلك من موت القلب والروح ..
فإن هذه الحياة الطبيعية : شبيهة بالظل الزائل والنبات السريع الجفاف ..
والمنام الذي يخيل كأنه حقيقة فإذا استيقظ : عرف أنه كان خيالا . ..
🥀 أنظره / مدارج السالكين ج 03 ورقة / 264 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخنا العلاّمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الـدنيا : هـي حـياتنا التـي نعيـش فـيها وسـميت دنيـا لسـببين /
السـبب الأول / أنـها أدنـى مـن الآخـرة ؛ لأنـها قـبلها كـما قـال تعـالى : ( وللآخـرة خـير لـك مـن الأولـى ) ..
السـبب الثانـي / أنـها دنيـئة ؛ ليـست بشـيء بالنـسبة للآخـرة . ..
🥀 أنظره / شـرح ريـاض الصالحـين ج 03 ورقة / 335 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وسئل الشيخ أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
في بعض السيارات تكون سماعات المسجل محاذية للأقدام وقد توضع الأقدام والحذاء على السماعة ..
والسؤال هو /
عندما يشغل القرآن فهل يكون في هذا إمتهان لكتاب الله تعالى ؟؟؟
وهل يقاس هذا الفعل على فتواكم على من يمد أقدامه أمام كتاب الله تعالى ؟؟؟
نرجو التوجيه والله يحفظكم ..
فأجاب //
إذا كانت السماعات كما ذكر تحت الأقدام أو عند حذاء الأقدام : فإنه لا يفتحه على القرآن الكريم ؛ لأن كون القرآن الكريم يسمع من تحت قدم الإنسان لا شك أن فيه إهانة للقرآن ..
وإذا كان الإنسان لا بد أن يستمع إلى القرآن : فليرفع السماعة عن محاذاة الأقدام . ..
🥀 أنظره / لقاء الباب المفتوح ج 13 ورقة / 57 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
إذا عُرض على شخص الدخول في البيت ليطعم وهو يعرف أنه إنما عُرض ذلك عليه حياء : فلا يُجيب ..
ولا يجوز له : أن يُجيب ..
وهذه تقع : كثيراً ..
يخرج الرجل من بيته لشغل وإذا بصاحبه يصادفه عند الباب فيقول له : تفضل ؛ حياءً ؛ لايقصد إكرامه ؛ فيحرم عليه الإجابة ؛ لأنه إنما فعل ذلك حياء . ..
🥀 أنظره / التعليق على كتاب القواعد و الأصول الجامعة ورقة / 42 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
ومن كلامه أيضاً عليه رَحَمَات الله قال /
كثير من الناس تجده يهتم اهتمامًا عظيمًا : للمستقبل ..
إهتمامًا : لا داعي له ..
فتتنكد عليه : حياته ويتعب ..
وإذا وصل إلى حد الفعل : وجده سهلاً ..
وكثيرٌ من الناس أيضًا : لا ينسى ما مضى ؛ فيتجدد له الحزن فيتعب . ..
🥀 أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 333 ... 🌾🌾🌾
 
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