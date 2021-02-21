من درر السلف...الحلقة رقم 255

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الفوائد ...
منها ...
قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيميّة الحِرّانيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ومتى إحتجت إليهم ( أي إلى الناس ) ولو في شربة ماء : نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 01 ورقة / 39 ...
ومنها ...
و قال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الرجل هو الذي يخاف موت قلبه : لا موت بدنه ..
إذْ أكثرَ هؤلاء الخلق يخافون : موت أبدانهم ولا يبالون بموت قلوبهم ..
ولا يعرفون من الحياة : إلاّ الحياة الطبيعية وذلك من موت القلب والروح ..
فإن هذه الحياة الطبيعية : شبيهة بالظل الزائل والنبات السريع الجفاف ..
والمنام الذي يخيل كأنه حقيقة فإذا استيقظ : عرف أنه كان خيالا . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 03 ورقة / 264 ...
ومنها ...
وقال شيخنا العلاّمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الـدنيا : هـي حـياتنا التـي نعيـش فـيها وسـميت دنيـا لسـببين /
السـبب الأول / أنـها أدنـى مـن الآخـرة ؛ لأنـها قـبلها كـما قـال تعـالى : ( وللآخـرة خـير لـك مـن الأولـى ) ..
السـبب الثانـي / أنـها دنيـئة ؛ ليـست بشـيء بالنـسبة للآخـرة . ..
أنظره / شـرح ريـاض الصالحـين ج 03 ورقة / 335 ...
ومنها ...
وسئل الشيخ أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
في بعض السيارات تكون سماعات المسجل محاذية للأقدام وقد توضع الأقدام والحذاء على السماعة ..
والسؤال هو /
عندما يشغل القرآن فهل يكون في هذا إمتهان لكتاب الله تعالى ؟؟؟
وهل يقاس هذا الفعل على فتواكم على من يمد أقدامه أمام كتاب الله تعالى ؟؟؟
نرجو التوجيه والله يحفظكم ..
فأجاب //
إذا كانت السماعات كما ذكر تحت الأقدام أو عند حذاء الأقدام : فإنه لا يفتحه على القرآن الكريم ؛ لأن كون القرآن الكريم يسمع من تحت قدم الإنسان لا شك أن فيه إهانة للقرآن ..
وإذا كان الإنسان لا بد أن يستمع إلى القرآن : فليرفع السماعة عن محاذاة الأقدام . ..
أنظره / لقاء الباب المفتوح ج 13 ورقة / 57 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
إذا عُرض على شخص الدخول في البيت ليطعم وهو يعرف أنه إنما عُرض ذلك عليه حياء : فلا يُجيب ..
ولا يجوز له : أن يُجيب ..
وهذه تقع : كثيراً ..
يخرج الرجل من بيته لشغل وإذا بصاحبه يصادفه عند الباب فيقول له : تفضل ؛ حياءً ؛ لايقصد إكرامه ؛ فيحرم عليه الإجابة ؛ لأنه إنما فعل ذلك حياء . ..
أنظره / التعليق على كتاب القواعد و الأصول الجامعة ورقة / 42 ...
ومنها ...
ومن كلامه أيضاً عليه رَحَمَات الله قال /
كثير من الناس تجده يهتم اهتمامًا عظيمًا : للمستقبل ..
إهتمامًا : لا داعي له ..
فتتنكد عليه : حياته ويتعب ..
وإذا وصل إلى حد الفعل : وجده سهلاً ..
وكثيرٌ من الناس أيضًا : لا ينسى ما مضى ؛ فيتجدد له الحزن فيتعب . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 333 ...
ومن الفوائد ...
منها ...
قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيميّة الحِرّانيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ومتى إحتجت إليهم ( أي إلى الناس ) ولو في شربة ماء : نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 01 ورقة / 39 ...
ومنها ...
و قال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الرجل هو الذي يخاف موت قلبه : لا موت بدنه ..
إذْ أكثرَ هؤلاء الخلق يخافون : موت أبدانهم ولا يبالون بموت قلوبهم ..
ولا يعرفون من الحياة : إلاّ الحياة الطبيعية وذلك من موت القلب والروح ..
فإن هذه الحياة الطبيعية : شبيهة بالظل الزائل والنبات السريع الجفاف ..
والمنام الذي يخيل كأنه حقيقة فإذا استيقظ : عرف أنه كان خيالا . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 03 ورقة / 264 ...
ومنها ...
وقال شيخنا العلاّمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الـدنيا : هـي حـياتنا التـي نعيـش فـيها وسـميت دنيـا لسـببين /
السـبب الأول / أنـها أدنـى مـن الآخـرة ؛ لأنـها قـبلها كـما قـال تعـالى : ( وللآخـرة خـير لـك مـن الأولـى ) ..
السـبب الثانـي / أنـها دنيـئة ؛ ليـست بشـيء بالنـسبة للآخـرة . ..
أنظره / شـرح ريـاض الصالحـين ج 03 ورقة / 335 ...
ومنها ...
وسئل الشيخ أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
في بعض السيارات تكون سماعات المسجل محاذية للأقدام وقد توضع الأقدام والحذاء على السماعة ..
والسؤال هو /
عندما يشغل القرآن فهل يكون في هذا إمتهان لكتاب الله تعالى ؟؟؟
وهل يقاس هذا الفعل على فتواكم على من يمد أقدامه أمام كتاب الله تعالى ؟؟؟
نرجو التوجيه والله يحفظكم ..
فأجاب //
إذا كانت السماعات كما ذكر تحت الأقدام أو عند حذاء الأقدام : فإنه لا يفتحه على القرآن الكريم ؛ لأن كون القرآن الكريم يسمع من تحت قدم الإنسان لا شك أن فيه إهانة للقرآن ..
وإذا كان الإنسان لا بد أن يستمع إلى القرآن : فليرفع السماعة عن محاذاة الأقدام . ..
أنظره / لقاء الباب المفتوح ج 13 ورقة / 57 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
إذا عُرض على شخص الدخول في البيت ليطعم وهو يعرف أنه إنما عُرض ذلك عليه حياء : فلا يُجيب ..
ولا يجوز له : أن يُجيب ..
وهذه تقع : كثيراً ..
يخرج الرجل من بيته لشغل وإذا بصاحبه يصادفه عند الباب فيقول له : تفضل ؛ حياءً ؛ لايقصد إكرامه ؛ فيحرم عليه الإجابة ؛ لأنه إنما فعل ذلك حياء . ..
أنظره / التعليق على كتاب القواعد و الأصول الجامعة ورقة / 42 ...
ومنها ...
ومن كلامه أيضاً عليه رَحَمَات الله قال /
كثير من الناس تجده يهتم اهتمامًا عظيمًا : للمستقبل ..
إهتمامًا : لا داعي له ..
فتتنكد عليه : حياته ويتعب ..
وإذا وصل إلى حد الفعل : وجده سهلاً ..
وكثيرٌ من الناس أيضًا : لا ينسى ما مضى ؛ فيتجدد له الحزن فيتعب . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 333 ...