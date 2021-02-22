من درر السلف....الحلقة رقم 256

الحَمْدُ لله ...ومن الفوائد والدرر ...ومنها ...وقال شيخنا العلاّمة محمّد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إن الإنسان إذا أعطىٰ أحدًا من الناس عطاءً ؛ إن كان صدقةً : فقد أعطاها لله عز وجل ..وإن كان إحسانًا : فالإحسان مطلوب ..فإذا كان كذلك : فإنه لا يجوز للإنسان أن يمن بالعطية ..فيقول : أنا أعطيتك كذا ؛ أنا أعطيتك كذا ؛ سواءً قاله في مواجهته ؛ أو في غير مواجهته ..مثل أن يقول بين الناس : أعطيت فلانًا كذا ..وأعطيت فلانًا : كذا ؛ ليمن بذلك عليه . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 277 ...ومنها ...عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه /أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال /إذا طعِم أحدُكم فسقَطتْ لقمتُه مِن يدِه : فلْيُمِطْ ما رابه منها ..ولْيطعَمْها ..ولا يدَعْها : للشَّيطانِ ..ولا يمسَحْ يدَه بالمِنديلِ : حتَّى يلعَقَ يدَه ..فإنَّ الرَّجلَ لا يدري في أيِّ طعامِه : يُبارَكُ له ..وإنَّ الشَّيطانَ يرصُدُ النَّاسَ أو الإنسانَ على كلِّ شيءٍ : حتَّى عندَ مطعَمِه أو طعامِه ..ولا يرفَعِ الصَّحْفةَ : حتَّى يلعَقَها أو يُلعِقَها فإنَّ في آخِرِ الطَّعامِ البركةَ .. .هو في صحيح ابن حبان ..قال شيخنا المحدث العلاّمة محمد ناصر الدين الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /من المؤسف حقاً أن ترىٰ كثيرٌ من المسلمين اليوم وبخاصة أولئك الذين تأثروا بالعادات الغربية والتقاليد الأوربية : قد تمكن الشيطان من سلبه قِسْماً من أموالهم ليس عدواناً بل بمحض اختيارهم وما ذاك إلا لجهلهم بالسنة أو إهمالاً منهم إياها ؛ ألست تراهم : يتفرقون في طعامهم علىٰ موائدهم وكل واحد منهم يأكل لوحده - دون ضرورة - في صحن خاص لا يشاركه فيه علىٰ الأقل جاره بالجنب ..وكذلك إذا سقطت اللقمة من أحدهم: فإنه يترفع عن أن يتناولها ويميط الأذىٰ عنها ويأكلها ..وقد يوجد فيهم من المتعالمين والمتفلسفين من لا يجيز ذلك بزعم : أنها تلوثت بالجراثيم والميكروبات ..ضرباً منه في صدر الحديث إذ يقول صلىٰ اللّٰه عليه وسلم /فليمط ما رابه منها وليطعمها ولا يدعها للشيطان .. .ثم أنهم : لا يلعقون أصابعهم ..بل إن الكثيرين منهم : يعتبرون ذلك قلة ذوق وإخلال بآداب الطعام ..ولذلك اتخذوا في موائدهم مناديل من الورق الخفيف النشاف المعروف : بـ ( كلينكس ) ..فلا يكاد أحدهم يجد شيئاً من الزهومة في أصابعه ؛ بل وعلىٰ شفتيه : إلا بادر إلىٰ مسح ذلك بالمنديل خلافاً لنص الحديث ..وأما لعق الصحفة ؛ أي لعق ما عليها من الطعام بالأصابع : فإنهم يستهجنونه غاية الإستهجان ..وينسبون فاعله :،إلىٰ البخل أو الشراهة في الطعام ..ولا عجب في ذلك : من الذين لم يسمعوا بهذا الحديث فهم به جاهلون ..وإنما العجب من الذين يسايرونهم ويداهنونهم : وهم به عالمون ..ثم تجدهم جميعاً قد أجمعوا علىٰ الشكوىٰ : من ارتفاع البركة من رواتبهم وأرزاقهم ..مهما كان موسعاً فيها عليهم ؛ ولا يدرون أن السبب في ذلك إنما هو : إعراضهم عن اتباع سنة نبيهم ..وتقليدهم : لأعداء دينهم في أساليب حياتهم ومعاشهم ..فالسنة السنة : أيها المسلمون ..{ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا للّٰه وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن اللًٔه يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون } . ..أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة ج 03 ورقة / 394 - 395 تحت حديثالترجمة برقم / 1404 ...ومنها ...و قال شيخ الإسلام ‏ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /من ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنةبـدون أن يقـتدي بالصحابة ويتبِعغَـيــر سبيلهم : فَـهو من أهل البدع . ..أنظره / مختصرالفتاوى المصرية ورقة / 556 ...