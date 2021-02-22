من درر السلف....الحلقة رقم 256

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الفوائد والدرر ...
ومنها ...
وقال شيخنا العلاّمة محمّد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إن الإنسان إذا أعطىٰ أحدًا من الناس عطاءً ؛ إن كان صدقةً : فقد أعطاها لله عز وجل ..
وإن كان إحسانًا : فالإحسان مطلوب ..
فإذا كان كذلك : فإنه لا يجوز للإنسان أن يمن بالعطية ..
فيقول : أنا أعطيتك كذا ؛ أنا أعطيتك كذا ؛ سواءً قاله في مواجهته ؛ أو في غير مواجهته ..
مثل أن يقول بين الناس : أعطيت فلانًا كذا ..
وأعطيت فلانًا : كذا ؛ ليمن بذلك عليه . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 277 ...
ومنها ...
عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه /
أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال /
إذا طعِم أحدُكم فسقَطتْ لقمتُه مِن يدِه : فلْيُمِطْ ما رابه منها ..
ولْيطعَمْها ..
ولا يدَعْها : للشَّيطانِ ..
ولا يمسَحْ يدَه بالمِنديلِ : حتَّى يلعَقَ يدَه ..
فإنَّ الرَّجلَ لا يدري في أيِّ طعامِه : يُبارَكُ له ..
وإنَّ الشَّيطانَ يرصُدُ النَّاسَ أو الإنسانَ على كلِّ شيءٍ : حتَّى عندَ مطعَمِه أو طعامِه ..
ولا يرفَعِ الصَّحْفةَ : حتَّى يلعَقَها أو يُلعِقَها فإنَّ في آخِرِ الطَّعامِ البركةَ .. .
هو في صحيح ابن حبان ..
قال شيخنا المحدث العلاّمة محمد ناصر الدين الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
من المؤسف حقاً أن ترىٰ كثيرٌ من المسلمين اليوم وبخاصة أولئك الذين تأثروا بالعادات الغربية والتقاليد الأوربية : قد تمكن الشيطان من سلبه قِسْماً من أموالهم ليس عدواناً بل بمحض اختيارهم وما ذاك إلا لجهلهم بالسنة أو إهمالاً منهم إياها ؛ ألست تراهم : يتفرقون في طعامهم علىٰ موائدهم وكل واحد منهم يأكل لوحده - دون ضرورة - في صحن خاص لا يشاركه فيه علىٰ الأقل جاره بالجنب ..
وكذلك إذا سقطت اللقمة من أحدهم
: فإنه يترفع عن أن يتناولها ويميط الأذىٰ عنها ويأكلها ..
وقد يوجد فيهم من المتعالمين والمتفلسفين من لا يجيز ذلك بزعم : أنها تلوثت بالجراثيم والميكروبات ..
ضرباً منه في صدر الحديث إذ يقول صلىٰ اللّٰه عليه وسلم /
فليمط ما رابه منها وليطعمها ولا يدعها للشيطان .. .
ثم أنهم : لا يلعقون أصابعهم ..
بل إن الكثيرين منهم : يعتبرون ذلك قلة ذوق وإخلال بآداب الطعام ..
ولذلك اتخذوا في موائدهم مناديل من الورق الخفيف النشاف المعروف : بـ ( كلينكس ) ..
فلا يكاد أحدهم يجد شيئاً من الزهومة في أصابعه ؛ بل وعلىٰ شفتيه : إلا بادر إلىٰ مسح ذلك بالمنديل خلافاً لنص الحديث ..
وأما لعق الصحفة ؛ أي لعق ما عليها من الطعام بالأصابع : فإنهم يستهجنونه غاية الإستهجان ..
وينسبون فاعله :،إلىٰ البخل أو الشراهة في الطعام ..
ولا عجب في ذلك : من الذين لم يسمعوا بهذا الحديث فهم به جاهلون ..
وإنما العجب من الذين يسايرونهم ويداهنونهم : وهم به عالمون ..
ثم تجدهم جميعاً قد أجمعوا علىٰ الشكوىٰ : من ارتفاع البركة من رواتبهم وأرزاقهم ..
مهما كان موسعاً فيها عليهم ؛ ولا يدرون أن السبب في ذلك إنما هو : إعراضهم عن اتباع سنة نبيهم ..
وتقليدهم : لأعداء دينهم في أساليب حياتهم ومعاشهم ..
فالسنة السنة : أيها المسلمون ..
{ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا للّٰه وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن اللًٔه يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون } . ..
أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة ج 03 ورقة / 394 - 395 تحت حديث
الترجمة برقم / 1404 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
من ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة
بـدون أن يقـتدي بالصحابة ويتبِع
غَـيــر سبيلهم : فَـهو من أهل البدع . ..
أنظره / مختصرالفتاوى المصرية ورقة / 556 ...
ومن الفوائد والدرر ...
ومنها ...
وقال شيخنا العلاّمة محمّد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إن الإنسان إذا أعطىٰ أحدًا من الناس عطاءً ؛ إن كان صدقةً : فقد أعطاها لله عز وجل ..
وإن كان إحسانًا : فالإحسان مطلوب ..
فإذا كان كذلك : فإنه لا يجوز للإنسان أن يمن بالعطية ..
فيقول : أنا أعطيتك كذا ؛ أنا أعطيتك كذا ؛ سواءً قاله في مواجهته ؛ أو في غير مواجهته ..
مثل أن يقول بين الناس : أعطيت فلانًا كذا ..
وأعطيت فلانًا : كذا ؛ ليمن بذلك عليه . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 277 ...
ومنها ...
عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه /
أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال /
إذا طعِم أحدُكم فسقَطتْ لقمتُه مِن يدِه : فلْيُمِطْ ما رابه منها ..
ولْيطعَمْها ..
ولا يدَعْها : للشَّيطانِ ..
ولا يمسَحْ يدَه بالمِنديلِ : حتَّى يلعَقَ يدَه ..
فإنَّ الرَّجلَ لا يدري في أيِّ طعامِه : يُبارَكُ له ..
وإنَّ الشَّيطانَ يرصُدُ النَّاسَ أو الإنسانَ على كلِّ شيءٍ : حتَّى عندَ مطعَمِه أو طعامِه ..
ولا يرفَعِ الصَّحْفةَ : حتَّى يلعَقَها أو يُلعِقَها فإنَّ في آخِرِ الطَّعامِ البركةَ .. .
هو في صحيح ابن حبان ..
قال شيخنا المحدث العلاّمة محمد ناصر الدين الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
من المؤسف حقاً أن ترىٰ كثيرٌ من المسلمين اليوم وبخاصة أولئك الذين تأثروا بالعادات الغربية والتقاليد الأوربية : قد تمكن الشيطان من سلبه قِسْماً من أموالهم ليس عدواناً بل بمحض اختيارهم وما ذاك إلا لجهلهم بالسنة أو إهمالاً منهم إياها ؛ ألست تراهم : يتفرقون في طعامهم علىٰ موائدهم وكل واحد منهم يأكل لوحده - دون ضرورة - في صحن خاص لا يشاركه فيه علىٰ الأقل جاره بالجنب ..
وكذلك إذا سقطت اللقمة من أحدهم
: فإنه يترفع عن أن يتناولها ويميط الأذىٰ عنها ويأكلها ..
وقد يوجد فيهم من المتعالمين والمتفلسفين من لا يجيز ذلك بزعم : أنها تلوثت بالجراثيم والميكروبات ..
ضرباً منه في صدر الحديث إذ يقول صلىٰ اللّٰه عليه وسلم /
فليمط ما رابه منها وليطعمها ولا يدعها للشيطان .. .
ثم أنهم : لا يلعقون أصابعهم ..
بل إن الكثيرين منهم : يعتبرون ذلك قلة ذوق وإخلال بآداب الطعام ..
ولذلك اتخذوا في موائدهم مناديل من الورق الخفيف النشاف المعروف : بـ ( كلينكس ) ..
فلا يكاد أحدهم يجد شيئاً من الزهومة في أصابعه ؛ بل وعلىٰ شفتيه : إلا بادر إلىٰ مسح ذلك بالمنديل خلافاً لنص الحديث ..
وأما لعق الصحفة ؛ أي لعق ما عليها من الطعام بالأصابع : فإنهم يستهجنونه غاية الإستهجان ..
وينسبون فاعله :،إلىٰ البخل أو الشراهة في الطعام ..
ولا عجب في ذلك : من الذين لم يسمعوا بهذا الحديث فهم به جاهلون ..
وإنما العجب من الذين يسايرونهم ويداهنونهم : وهم به عالمون ..
ثم تجدهم جميعاً قد أجمعوا علىٰ الشكوىٰ : من ارتفاع البركة من رواتبهم وأرزاقهم ..
مهما كان موسعاً فيها عليهم ؛ ولا يدرون أن السبب في ذلك إنما هو : إعراضهم عن اتباع سنة نبيهم ..
وتقليدهم : لأعداء دينهم في أساليب حياتهم ومعاشهم ..
فالسنة السنة : أيها المسلمون ..
{ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا للّٰه وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن اللًٔه يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون } . ..
أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة ج 03 ورقة / 394 - 395 تحت حديث
الترجمة برقم / 1404 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
من ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة
بـدون أن يقـتدي بالصحابة ويتبِع
غَـيــر سبيلهم : فَـهو من أهل البدع . ..
أنظره / مختصرالفتاوى المصرية ورقة / 556 ...