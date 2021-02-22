من درر السلف....الحلقة رقم 256

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الفوائد والدرر ...

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخنا العلاّمة محمّد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إن الإنسان إذا أعطىٰ أحدًا من الناس عطاءً ؛ إن كان صدقةً : فقد أعطاها لله عز وجل ..
وإن كان إحسانًا : فالإحسان مطلوب ..
فإذا كان كذلك : فإنه لا يجوز للإنسان أن يمن بالعطية ..
فيقول : أنا أعطيتك كذا ؛ أنا أعطيتك كذا ؛ سواءً قاله في مواجهته ؛ أو في غير مواجهته ..
مثل أن يقول بين الناس : أعطيت فلانًا كذا ..
وأعطيت فلانًا : كذا ؛ ليمن بذلك عليه . ..
🥀 أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 277 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه /
أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال /
إذا طعِم أحدُكم فسقَطتْ لقمتُه مِن يدِه : فلْيُمِطْ ما رابه منها ..
ولْيطعَمْها ..
ولا يدَعْها : للشَّيطانِ ..
ولا يمسَحْ يدَه بالمِنديلِ : حتَّى يلعَقَ يدَه ..
فإنَّ الرَّجلَ لا يدري في أيِّ طعامِه : يُبارَكُ له ..
وإنَّ الشَّيطانَ يرصُدُ النَّاسَ أو الإنسانَ على كلِّ شيءٍ : حتَّى عندَ مطعَمِه أو طعامِه ..
ولا يرفَعِ الصَّحْفةَ : حتَّى يلعَقَها أو يُلعِقَها فإنَّ في آخِرِ الطَّعامِ البركةَ .. .
هو في صحيح ابن حبان ..

قال شيخنا المحدث العلاّمة محمد ناصر الدين الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
من المؤسف حقاً أن ترىٰ كثيرٌ من المسلمين اليوم وبخاصة أولئك الذين تأثروا بالعادات الغربية والتقاليد الأوربية : قد تمكن الشيطان من سلبه قِسْماً من أموالهم ليس عدواناً بل بمحض اختيارهم وما ذاك إلا لجهلهم بالسنة أو إهمالاً منهم إياها ؛ ألست تراهم : يتفرقون في طعامهم علىٰ موائدهم وكل واحد منهم يأكل لوحده - دون ضرورة - في صحن خاص لا يشاركه فيه علىٰ الأقل جاره بالجنب ..
وكذلك إذا سقطت اللقمة من أحدهم
: فإنه يترفع عن أن يتناولها ويميط الأذىٰ عنها ويأكلها ..
وقد يوجد فيهم من المتعالمين والمتفلسفين من لا يجيز ذلك بزعم : أنها تلوثت بالجراثيم والميكروبات ..
ضرباً منه في صدر الحديث إذ يقول صلىٰ اللّٰه عليه وسلم /
فليمط ما رابه منها وليطعمها ولا يدعها للشيطان .. .
ثم أنهم : لا يلعقون أصابعهم ..
بل إن الكثيرين منهم : يعتبرون ذلك قلة ذوق وإخلال بآداب الطعام ..
ولذلك اتخذوا في موائدهم مناديل من الورق الخفيف النشاف المعروف : بـ ( كلينكس ) ..
فلا يكاد أحدهم يجد شيئاً من الزهومة في أصابعه ؛ بل وعلىٰ شفتيه : إلا بادر إلىٰ مسح ذلك بالمنديل خلافاً لنص الحديث ..
وأما لعق الصحفة ؛ أي لعق ما عليها من الطعام بالأصابع : فإنهم يستهجنونه غاية الإستهجان ..
وينسبون فاعله :،إلىٰ البخل أو الشراهة في الطعام ..
ولا عجب في ذلك : من الذين لم يسمعوا بهذا الحديث فهم به جاهلون ..
وإنما العجب من الذين يسايرونهم ويداهنونهم : وهم به عالمون ..
ثم تجدهم جميعاً قد أجمعوا علىٰ الشكوىٰ : من ارتفاع البركة من رواتبهم وأرزاقهم ..
مهما كان موسعاً فيها عليهم ؛ ولا يدرون أن السبب في ذلك إنما هو : إعراضهم عن اتباع سنة نبيهم ..
وتقليدهم : لأعداء دينهم في أساليب حياتهم ومعاشهم ..
فالسنة السنة : أيها المسلمون ..
{ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا للّٰه وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن اللًٔه يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون } . ..
🥀 أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة ج 03 ورقة / 394 - 395 تحت حديث
الترجمة برقم / 1404 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخ الإسلام ‏ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
من ظن أنه يأخذ من الكتاب والسنة
بـدون أن يقـتدي بالصحابة ويتبِع
غَـيــر سبيلهم : فَـهو من أهل البدع . ..
🥀 أنظره / مختصرالفتاوى المصرية ورقة / 556 ... 🌾🌾🌾
 
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