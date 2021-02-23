من درر السلف...الحلقة رقم 257

الحَمْدُ لله ...ومن الفوائد والدرر ...ومنها ...وقَال شيخُ الإِسْلام ابنُ تَيْمية عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى عليهِ /قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ ..قَالَ عَلْقَمَةُ / هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا : مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ ..وَأَمَّا الذُّنُوبُ : فَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ لَا يَفْعَلَهَا ..فَإِنْ فَعَلَهَا : فَعَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ مِنْهَا ..فَمَنْ تَابَ وَنَدِمَ : أَشْبَهَ أَبَاهُ آدَمَ ..وَمَنْ أَصَرَّ وَاحْتَجَّ ( أي : بالقدر ) : أَشْبَهَ عَدُوَّهُ إبْلِيسَ ..قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَاصْبِرْ إنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ ..فَالْمُؤْمِنُ مَأْمُورٌ أَنْ يَصْبِرَ : عَلَى الْمَصَائِبِ وَيَسْتَغْفِرَ مِنْ الذُّنُوبِ وَالْمَعَائِبِ . ..أنظرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 09 وَرَقَة / 109 ...ومنها ...نَقل الحافِظ ابن مُفلح الحَنْبَلي عنْ ابن عَقِيل الحافظ الحنبلي عليهم رَحَمَات الله تعالى قال /قَالَ فِي الْفُنُونِ / قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ ( يَعْنِي نَفْسَهُ ) ... ... ...وَكَانَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يُرْقِصُ : الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيُدَاعِبُهُمَا ..وَسَابَقَ عَائِشَةَ ..وَيُدَارِي زَوْجَاتِهِ ..إلَى أَنْ قَالَ / وَالْعَاقِلُ إذَا خَلَا بِزَوْجَاتِهِ وَإِمَائِهِ : تَرَكَ الْعَقْلَ فِي زَاوِيَةٍ كَالشَّيْخِ الْمُوَقَّرِ ..وَدَاعَبَ وَمَازَحَ وَهَازَلَ لِيُعْطِيَ الزَّوْجَةَ وَالنَّفْسَ حَقَّهُمَا ..وَإِنْ خَلَا بِأَطْفَالِهِ : خَرَجَ فِي صُورَةِ طِفْلٍ ..وَيُهْجِرُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ .. . انْتَهَى كَلَامُهُ..( قال ابن مفلح ) /وَالْخَبَرُ الْأَوَّلُ : لَا يَصِحُّ ..وَكَانَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يَكُونُ فِي بَيْتِهِ : فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شِدَّةِ تَوَاضُعِهِ وَمَكَارِمِ أَخْلَاقِهِ وَسِيرَتِهِ الْعَالِيَةِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ..بِخِلَافِ مَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ : النَّوَامِيسِ وَالْحَمْقَى وَالْمُتَكَبِّرِينَ مَعَ اشْتِمَالِ بَعْضِهِمْ مَعَ ذَلِكَ عَلَى سُوءِ قَصْدٍ وَجَهْلٍ مُفْرِطٍ ..فَيَتَكَبَّرُ عَلَى مَنْ خَالَفَ طَرِيقَتَهُ ..وَيَصِيرُ عِنْدَهُ الْمَعْرُوفُ : مُنْكَرًا ..وَالْمُنْكَرُ : مَعْرُوفًا ..فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ أَنْ يَهْدِيَنَا وَالْمُسْلِمِينَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ؛ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ الْمَغْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ . ..أنْظُرهُ / الأدَاب الشَرعية ج 03 وَرَقَة / 239 ...ومنها ...و قال الشيخ العلاّمة الجزائري عبد الحميد بن باديس عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إذا أردتم إصلاح المرأة الحقيقي : فارفعوا حجاب الجهل عن عقلها قبل أن ترفعوا حجاب الستر عن وجهها ..فإن حجاب الجهل : هو الذي أخرها ..فأما حجاب الستر : فإنه ما ضرها في زمان تقدمها ..فقد بلغت بنات بغداد وبنات قرطبة وبنات بجاية : مكاناً عالياً من العلم وهنَّ محجبات . ..أنظره / مجلة الشهاب رقم / 1929 ...ومنها ...ومن أقوال شيخنا العلاّمة الشيخ محمد ابنْ صالح ابنْ عُثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إشتهر عند بعض الناس إطلاق : السيدة على المرأة ..فيقولون مثلاً : هذا خاص بالرجال ..وهذا خاص : بالسيدات ..وهذا قلبٌ : للحقآئق ..لأن السادة : هم الرجال ..قال تعالى : { وألفيا سيدها لدى الباب } ..وقال : { الرجال قوامون على النسآء } ..وقال صلى الله عليه وسلم : إن النساء عوان عندكم ..أي : بمنزلة الأسير ..وقال في الرجل : راعٍ في أهله ومسئول عن رعيته ..فالصواب أن يقال للواحدة : إمرأةٌ ..وللجماعة منهن : نسآء . ..أنظره / القول المفيد على كتاب التوحيد ج 02 ورقة / 342 ...ومنها ...وقال شيخنا الشيخ العلاّمة الإمام عبد العزيز ابن باز عليه رَحَمَات رب عليه /والقاعدة الشرعية المُجمع عليها أنّه : لا يجوز إِزالة الشرّ بما هو أشر منه ..بل يجب : درء الشر بما يُزيله أو يُخفّفه ..أمّا درء الشر بشرٍّ أكثر : فلا يجوز بإجماع المسلمين . ..أنظره / نصيحة الأمة في جواب عشرة أسئلة مهمة من مجموع فتاويه ج 08 ورقة / 202 ...