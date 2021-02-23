من درر السلف...الحلقة رقم 257

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الفوائد والدرر ...

🥀🥀 ومنها ...
وقَال شيخُ الإِسْلام ابنُ تَيْمية عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى عليهِ /
قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ ..
قَالَ عَلْقَمَةُ / هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا : مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيَرْضَى وَيُسَلِّمُ ..
وَأَمَّا الذُّنُوبُ : فَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ لَا يَفْعَلَهَا ..
فَإِنْ فَعَلَهَا : فَعَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ مِنْهَا ..
فَمَنْ تَابَ وَنَدِمَ : أَشْبَهَ أَبَاهُ آدَمَ ..
وَمَنْ أَصَرَّ وَاحْتَجَّ ( أي : بالقدر ) : أَشْبَهَ عَدُوَّهُ إبْلِيسَ ..
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَاصْبِرْ إنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ ..
فَالْمُؤْمِنُ مَأْمُورٌ أَنْ يَصْبِرَ : عَلَى الْمَصَائِبِ وَيَسْتَغْفِرَ مِنْ الذُّنُوبِ وَالْمَعَائِبِ . ..
🥀 أنظرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 09 وَرَقَة / 109 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
نَقل الحافِظ ابن مُفلح الحَنْبَلي عنْ ابن عَقِيل الحافظ الحنبلي عليهم رَحَمَات الله تعالى قال /
قَالَ فِي الْفُنُونِ / قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ ( يَعْنِي نَفْسَهُ ) ... ... ...
وَكَانَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يُرْقِصُ : الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيُدَاعِبُهُمَا ..
وَسَابَقَ عَائِشَةَ ..
وَيُدَارِي زَوْجَاتِهِ ..
إلَى أَنْ قَالَ / وَالْعَاقِلُ إذَا خَلَا بِزَوْجَاتِهِ وَإِمَائِهِ : تَرَكَ الْعَقْلَ فِي زَاوِيَةٍ كَالشَّيْخِ الْمُوَقَّرِ ..
وَدَاعَبَ وَمَازَحَ وَهَازَلَ لِيُعْطِيَ الزَّوْجَةَ وَالنَّفْسَ حَقَّهُمَا ..
وَإِنْ خَلَا بِأَطْفَالِهِ : خَرَجَ فِي صُورَةِ طِفْلٍ ..
وَيُهْجِرُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ .. . انْتَهَى كَلَامُهُ..
( قال ابن مفلح ) /
وَالْخَبَرُ الْأَوَّلُ : لَا يَصِحُّ ..
وَكَانَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يَكُونُ فِي بَيْتِهِ : فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شِدَّةِ تَوَاضُعِهِ وَمَكَارِمِ أَخْلَاقِهِ وَسِيرَتِهِ الْعَالِيَةِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ..
بِخِلَافِ مَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ : النَّوَامِيسِ وَالْحَمْقَى وَالْمُتَكَبِّرِينَ مَعَ اشْتِمَالِ بَعْضِهِمْ مَعَ ذَلِكَ عَلَى سُوءِ قَصْدٍ وَجَهْلٍ مُفْرِطٍ ..
فَيَتَكَبَّرُ عَلَى مَنْ خَالَفَ طَرِيقَتَهُ ..
وَيَصِيرُ عِنْدَهُ الْمَعْرُوفُ : مُنْكَرًا ..
وَالْمُنْكَرُ : مَعْرُوفًا ..
فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ أَنْ يَهْدِيَنَا وَالْمُسْلِمِينَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ؛ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ الْمَغْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ . ..
🥀 أنْظُرهُ / الأدَاب الشَرعية ج 03 وَرَقَة / 239 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال الشيخ العلاّمة الجزائري عبد الحميد بن باديس عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذا أردتم إصلاح المرأة الحقيقي : فارفعوا حجاب الجهل عن عقلها قبل أن ترفعوا حجاب الستر عن وجهها ..
فإن حجاب الجهل : هو الذي أخرها ..
فأما حجاب الستر : فإنه ما ضرها في زمان تقدمها ..
فقد بلغت بنات بغداد وبنات قرطبة وبنات بجاية : مكاناً عالياً من العلم وهنَّ محجبات . ..
🥀 أنظره / مجلة الشهاب رقم / 1929 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
ومن أقوال شيخنا العلاّمة الشيخ محمد ابنْ صالح ابنْ عُثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إشتهر عند بعض الناس إطلاق : السيدة على المرأة ..
فيقولون مثلاً : هذا خاص بالرجال ..
وهذا خاص : بالسيدات ..
وهذا قلبٌ : للحقآئق ..
لأن السادة : هم الرجال ..
قال تعالى : { وألفيا سيدها لدى الباب } ..
وقال : { الرجال قوامون على النسآء } ..
وقال صلى الله عليه وسلم : إن النساء عوان عندكم ..
أي : بمنزلة الأسير ..
وقال في الرجل : راعٍ في أهله ومسئول عن رعيته ..
فالصواب أن يقال للواحدة : إمرأةٌ ..
وللجماعة منهن : نسآء . ..
🥀 أنظره / القول المفيد على كتاب التوحيد ج 02 ورقة / 342 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخنا الشيخ العلاّمة الإمام عبد العزيز ابن باز عليه رَحَمَات رب عليه /والقاعدة الشرعية المُجمع عليها أنّه : لا يجوز إِزالة الشرّ بما هو أشر منه ..
بل يجب : درء الشر بما يُزيله أو يُخفّفه ..
أمّا درء الشر بشرٍّ أكثر : فلا يجوز بإجماع المسلمين . ..
🥀 أنظره / نصيحة الأمة في جواب عشرة أسئلة مهمة من مجموع فتاويه ج 08 ورقة / 202 ... 🌾🌾🌾
 
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