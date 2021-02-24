من درر السلف....الحلقة رقم 258

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الدرر والفوائد الحسان ...
منها ...
( هل في الجن من هم صحابة رسُول الله صلى الله عليه وسلم ؟؟؟ )..
قال أبو محمد الإمام الحافظة علي بن أحمد ابن سعيد ابن حزم الأندلسي الظاهريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فَمَا يَخْتَلِفُ مُسْلِمَانِ فِي أَنَّ مِنْ الْجِنِّ : قَوْمًا صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآمَنُوا بِهِ ..
وَمَنْ أَنْكَرَ هَذَا : فَهُوَ كَافِرٌ لِتَكْذِيبِهِ الْقُرْآنَ ..
فَلِأُولَئِكَ الْجِنِّ مِنْ الْحَقِّ وَوُجُوبِ التَّعْظِيمِ : مِنَّا ..
وَمِنْ مَنْزِلَةِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ : مَا لِسَائِرِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ..
هَذَا مَا لَا شَكَّ فِيهِ : عِنْدَ مُسْلِمٍ . ..
أنظره / المحلى بالآثار ج 07 وَرَقَة / 485 ...
ومنها ...
وقال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أَمَّا الْجِنُّ فَالرَّاجِحُ : دُخُولُهُمْ ..
لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُعِثَ إِلَيْهِمْ قَطْعًا ..
وَهُمْ : مُكَلَّفُونَ ..
فِيهِمُ : الْعُصَاةُ وَالطَّائِعُونَ ..
فَمَنْ عُرِفَ اسْمُهُ مِنْهُمْ : لَا يَنْبَغِي التَّرَدُّدُ فِي ذِكْرِهِ فِي الصَّحَابَةِ . ..
أنظره / فتح الباري شرح صحيح البخاري ج 07 ورقة / 04 ...
ومنها ...
قال الإمام شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَالْقَلْبُ الْمَيِّتُ الْمُظْلِمُ الَّذِي لَمْ يَعْقِلْ عَنِ اللَّهِ ؛ وَلَا انْقَادَ لِمَا بُعِثَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ وَلِهَذَا يَصِفُ سُبْحَانَهُ هَذَا الضَّرْبَ مِنَ النَّاسِ بِأَنَّهُمْ : أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ..
وَبِأَنَّهُمْ : فِي الظُّلُمَاتِ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا ..
وَلِهَذَا كَانَتِ الظُّلْمَةُ : مُسْتَوْلِيَةً عَلَيْهِمْ فِي جَمِيعِ جِهَاتِهِمْ ..
فَقُلُوبُهُمْ : مُظْلِمَةٌ تَرَى الْحَقَّ فِي صُورَةِ الْبَاطِلِ ..
وَالْبَاطِلَ : فِي صُورَةِ الْحَقِّ ..
وَأَعْمَالُهُمْ : مُظْلِمَةٌ ..
وَأَقْوَالُهُمْ : مُظْلِمَةٌ ..
وَأَحْوَالُهُمْ كُلُّهَا : مُظْلِمَةٌ ..
وَقُبُورُهُمْ مُمْتَلِئَةٌ عَلَيْهِمْ : ظُلْمَةً . ..
أنْظُرهُ / إجْتماع الجُيوش الإسْلامية ج 02 وَرَقَة / 39 - 40 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
ورُبَّ ذنبٍ قد هاج لصاحبه مِن الخوف والإشفاق والوجل والإنابة والمحبَّة والإيثار والفرار إلى الله : ما لا يهيِّجه له كثيرٌ مِن الطَّاعات ..
وكم مِن ذنبٍ كان : سببًا لاستقامة العبد ..
وفراره : إلى الله ..
وبُعدِه : عن طُرقِ الغيِّ . ..
أنظرهُ / مفتاح دار السَّعادة ج 01 وَرَقَة / 293 ...
ومنها ...
وقال شيخنا العلاّمة العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
حتّى الموظف إذا كان يريد أن يُعْطَى راتبه كاملاً لكنه يتأخر في الحضور أو يتقدم في الخروج : فإنه من المطففين الذي توعدهم الله بالويل . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 03 ورقة / 403 ...
ومنها ...
و قَالَ شيخُ الإِسْلام ابنُ تَيمِيَّة عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى عَلَيه /
والشَّجَاعَةُ : لَيسَت هِي قُوَّةُ البَدَنِ ..
فَقدْ يَكُونُ الرَّجُلَ : قَوِيُّ البَدَنِ ضَعِيفُ القَلَبِ ..
وإنَّمَا : هِيَ قُوَّةُ القَلبِ وَثَبَاتِهِ . ..
أنظرهُ / الفَتَاوَى العِرَاقِيَّة ج 01 ورقة / 287 ...
ومن الدرر والفوائد الحسان ...
منها ...
( هل في الجن من هم صحابة رسُول الله صلى الله عليه وسلم ؟؟؟ )..
قال أبو محمد الإمام الحافظة علي بن أحمد ابن سعيد ابن حزم الأندلسي الظاهريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فَمَا يَخْتَلِفُ مُسْلِمَانِ فِي أَنَّ مِنْ الْجِنِّ : قَوْمًا صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآمَنُوا بِهِ ..
وَمَنْ أَنْكَرَ هَذَا : فَهُوَ كَافِرٌ لِتَكْذِيبِهِ الْقُرْآنَ ..
فَلِأُولَئِكَ الْجِنِّ مِنْ الْحَقِّ وَوُجُوبِ التَّعْظِيمِ : مِنَّا ..
وَمِنْ مَنْزِلَةِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ : مَا لِسَائِرِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ..
هَذَا مَا لَا شَكَّ فِيهِ : عِنْدَ مُسْلِمٍ . ..
أنظره / المحلى بالآثار ج 07 وَرَقَة / 485 ...
ومنها ...
وقال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أَمَّا الْجِنُّ فَالرَّاجِحُ : دُخُولُهُمْ ..
لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُعِثَ إِلَيْهِمْ قَطْعًا ..
وَهُمْ : مُكَلَّفُونَ ..
فِيهِمُ : الْعُصَاةُ وَالطَّائِعُونَ ..
فَمَنْ عُرِفَ اسْمُهُ مِنْهُمْ : لَا يَنْبَغِي التَّرَدُّدُ فِي ذِكْرِهِ فِي الصَّحَابَةِ . ..
أنظره / فتح الباري شرح صحيح البخاري ج 07 ورقة / 04 ...
ومنها ...
قال الإمام شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَالْقَلْبُ الْمَيِّتُ الْمُظْلِمُ الَّذِي لَمْ يَعْقِلْ عَنِ اللَّهِ ؛ وَلَا انْقَادَ لِمَا بُعِثَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ وَلِهَذَا يَصِفُ سُبْحَانَهُ هَذَا الضَّرْبَ مِنَ النَّاسِ بِأَنَّهُمْ : أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ..
وَبِأَنَّهُمْ : فِي الظُّلُمَاتِ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا ..
وَلِهَذَا كَانَتِ الظُّلْمَةُ : مُسْتَوْلِيَةً عَلَيْهِمْ فِي جَمِيعِ جِهَاتِهِمْ ..
فَقُلُوبُهُمْ : مُظْلِمَةٌ تَرَى الْحَقَّ فِي صُورَةِ الْبَاطِلِ ..
وَالْبَاطِلَ : فِي صُورَةِ الْحَقِّ ..
وَأَعْمَالُهُمْ : مُظْلِمَةٌ ..
وَأَقْوَالُهُمْ : مُظْلِمَةٌ ..
وَأَحْوَالُهُمْ كُلُّهَا : مُظْلِمَةٌ ..
وَقُبُورُهُمْ مُمْتَلِئَةٌ عَلَيْهِمْ : ظُلْمَةً . ..
أنْظُرهُ / إجْتماع الجُيوش الإسْلامية ج 02 وَرَقَة / 39 - 40 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
ورُبَّ ذنبٍ قد هاج لصاحبه مِن الخوف والإشفاق والوجل والإنابة والمحبَّة والإيثار والفرار إلى الله : ما لا يهيِّجه له كثيرٌ مِن الطَّاعات ..
وكم مِن ذنبٍ كان : سببًا لاستقامة العبد ..
وفراره : إلى الله ..
وبُعدِه : عن طُرقِ الغيِّ . ..
أنظرهُ / مفتاح دار السَّعادة ج 01 وَرَقَة / 293 ...
ومنها ...
وقال شيخنا العلاّمة العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
حتّى الموظف إذا كان يريد أن يُعْطَى راتبه كاملاً لكنه يتأخر في الحضور أو يتقدم في الخروج : فإنه من المطففين الذي توعدهم الله بالويل . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 03 ورقة / 403 ...
ومنها ...
و قَالَ شيخُ الإِسْلام ابنُ تَيمِيَّة عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى عَلَيه /
والشَّجَاعَةُ : لَيسَت هِي قُوَّةُ البَدَنِ ..
فَقدْ يَكُونُ الرَّجُلَ : قَوِيُّ البَدَنِ ضَعِيفُ القَلَبِ ..
وإنَّمَا : هِيَ قُوَّةُ القَلبِ وَثَبَاتِهِ . ..
أنظرهُ / الفَتَاوَى العِرَاقِيَّة ج 01 ورقة / 287 ...