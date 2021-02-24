من درر السلف....الحلقة رقم 258

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد الحسان ...منها ...( هل في الجن من هم صحابة رسُول الله صلى الله عليه وسلم ؟؟؟ )..قال أبو محمد الإمام الحافظة علي بن أحمد ابن سعيد ابن حزم الأندلسي الظاهريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فَمَا يَخْتَلِفُ مُسْلِمَانِ فِي أَنَّ مِنْ الْجِنِّ : قَوْمًا صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآمَنُوا بِهِ ..وَمَنْ أَنْكَرَ هَذَا : فَهُوَ كَافِرٌ لِتَكْذِيبِهِ الْقُرْآنَ ..فَلِأُولَئِكَ الْجِنِّ مِنْ الْحَقِّ وَوُجُوبِ التَّعْظِيمِ : مِنَّا ..وَمِنْ مَنْزِلَةِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ : مَا لِسَائِرِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ..هَذَا مَا لَا شَكَّ فِيهِ : عِنْدَ مُسْلِمٍ . ..أنظره / المحلى بالآثار ج 07 وَرَقَة / 485 ...ومنها ...وقال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /أَمَّا الْجِنُّ فَالرَّاجِحُ : دُخُولُهُمْ ..لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُعِثَ إِلَيْهِمْ قَطْعًا ..وَهُمْ : مُكَلَّفُونَ ..فِيهِمُ : الْعُصَاةُ وَالطَّائِعُونَ ..فَمَنْ عُرِفَ اسْمُهُ مِنْهُمْ : لَا يَنْبَغِي التَّرَدُّدُ فِي ذِكْرِهِ فِي الصَّحَابَةِ . ..أنظره / فتح الباري شرح صحيح البخاري ج 07 ورقة / 04 ...ومنها ...قال الإمام شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وَالْقَلْبُ الْمَيِّتُ الْمُظْلِمُ الَّذِي لَمْ يَعْقِلْ عَنِ اللَّهِ ؛ وَلَا انْقَادَ لِمَا بُعِثَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ وَلِهَذَا يَصِفُ سُبْحَانَهُ هَذَا الضَّرْبَ مِنَ النَّاسِ بِأَنَّهُمْ : أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ..وَبِأَنَّهُمْ : فِي الظُّلُمَاتِ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا ..وَلِهَذَا كَانَتِ الظُّلْمَةُ : مُسْتَوْلِيَةً عَلَيْهِمْ فِي جَمِيعِ جِهَاتِهِمْ ..فَقُلُوبُهُمْ : مُظْلِمَةٌ تَرَى الْحَقَّ فِي صُورَةِ الْبَاطِلِ ..وَالْبَاطِلَ : فِي صُورَةِ الْحَقِّ ..وَأَعْمَالُهُمْ : مُظْلِمَةٌ ..وَأَقْوَالُهُمْ : مُظْلِمَةٌ ..وَأَحْوَالُهُمْ كُلُّهَا : مُظْلِمَةٌ ..وَقُبُورُهُمْ مُمْتَلِئَةٌ عَلَيْهِمْ : ظُلْمَةً . ..أنْظُرهُ / إجْتماع الجُيوش الإسْلامية ج 02 وَرَقَة / 39 - 40 ...ومنها ...وقال أيضاً /‏ورُبَّ ذنبٍ قد هاج لصاحبه مِن الخوف والإشفاق والوجل والإنابة والمحبَّة والإيثار والفرار إلى الله : ما لا يهيِّجه له كثيرٌ مِن الطَّاعات ..وكم مِن ذنبٍ كان : سببًا لاستقامة العبد ..وفراره : إلى الله ..وبُعدِه : عن طُرقِ الغيِّ . ..أنظرهُ / مفتاح دار السَّعادة ج 01 وَرَقَة / 293 ...ومنها ...وقال شيخنا العلاّمة العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /حتّى الموظف إذا كان يريد أن يُعْطَى راتبه كاملاً لكنه يتأخر في الحضور أو يتقدم في الخروج : فإنه من المطففين الذي توعدهم الله بالويل . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 03 ورقة / 403 ...ومنها ...و قَالَ شيخُ الإِسْلام ابنُ تَيمِيَّة عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى عَلَيه /والشَّجَاعَةُ : لَيسَت هِي قُوَّةُ البَدَنِ ..فَقدْ يَكُونُ الرَّجُلَ : قَوِيُّ البَدَنِ ضَعِيفُ القَلَبِ ..وإنَّمَا : هِيَ قُوَّةُ القَلبِ وَثَبَاتِهِ . ..أنظرهُ / الفَتَاوَى العِرَاقِيَّة ج 01 ورقة / 287 ...