من درر السلف....الحلقة رقم 259

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر والفوائد الحسان ...
ومنها ...
قال العلاَمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين /
قول / أدام الله أيامك : من الاعتداء في الدعاء ..
لأن دوام الأيام : محال ؛ مناف لقوله تعالى : ﴿ كُلُّ مَن عَلَيها فان * وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ ..
وقوله تعالى : { وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ } . ..
أنظره / المناهي اللفظية ورقة / 06 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أَنَّ الْخِيَانَةَ : ضِدُّ الْأَمَانَةِ ..
وَهُمَا مِنْ جِنْسِ : الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ ..
وَلِهَذَا يُقَالُ : الصَّادِقُ الْأَمِينُ ..
وَيُقَالُ : الْكَاذِبُ الْخَائِنُ ..
وَهَذَا حَالُ : امْرَأَةِ الْعَزِيزِ ..
فَإِنَّهَا لَوْ كَذَبَتْ عَلَى يُوسُفَ فِي مَغِيبِهِ وَقَالَتْ رَاوَدَنِي : لَكَانَتْ كَاذِبَةً وَخَائِنَةً ..
فَلَمَّا اعْتَرَفَتْ بِأَنَّهَا هِيَ الْمُرَاوِدَةُ : كَانَتْ صَادِقَةً فِي هَذَا الْخَبَرِ ؛ أَمِينَةً فِيهِ ..
وَلِهَذَا قَالَتْ : ﴿ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ ..
فَأَخْبَرَتْ بِأَنَّهُ : صَادِقٌ فِي تَبْرِئَتِهِ نَفْسَهُ دُونَهَا . ..
أنظره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 15 وَرَقَة / 142 ...
ومنها ...
ومن المستفيد المفيد ...
منها ...
قال العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صححة العلامة المحدّث الألبانيّ :
إنه ليغان على قلبي ؛ وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم : مائة مرة .. .
قال /
والغان : هو الضيق ..
وهو : من فضل الله على العباد ..
فإن المسلم إذا غفل عن عبادة الله ولهى : حس بضيق حتى يتذكر عبادة الله ويستغفر الله ..
وهذا كما حدث للنبيّ صلى الله عليه وسلم عندما نقصت الصلاة وقام إلى خشبة وشبك بين أصابعه في المسجد كأنه غضبان ؛ لأن عبادته لم تتم ولم تكتمل ..
وهذا حساب نفسي لا يشعر به : المرء ..
لكنه : من نعمة الله على العبد إذا حصل له مثل هذا يحصل هذا الإنقباض ليعود إلى العبادة ..
إما الإنسان الذي لا يحس بهذه الامور فيبقى : على ضلالة ومعصية ولا يحس بطاعة ولا بمعصية والعياذ بالله . ..
أنظره / شرح الرسالة التدمرية ورقة / 270 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات رب العالمين /
هذه الألقاب / حجة الله ؛ حجة الإسلام ؛ ألقاب حادثة : لا تنبغي ..
لأنه لا حجة لله على عباده : إلاّ الرسل ..
وأما ( آية الله ) / فإن أريد المعنى الأعم : فهو يدخل فيه كل شيء ؛ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد ..
وإن أريد أنه آية خارقة : فهذا لا يكون إلاّ على أيدي الرسل ..
لكن يقال : عالم ..
مفتي ..قاضي ..
حاكم ..
إمام ..
لمن كان : مستحقاً لذلك . ..
أنظره / المناهي اللفظية ورقة / 36 ...
ومن الدرر والفوائد الحسان ...
ومنها ...
قال العلاَمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين /
قول / أدام الله أيامك : من الاعتداء في الدعاء ..
لأن دوام الأيام : محال ؛ مناف لقوله تعالى : ﴿ كُلُّ مَن عَلَيها فان * وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ ..
وقوله تعالى : { وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ } . ..
أنظره / المناهي اللفظية ورقة / 06 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أَنَّ الْخِيَانَةَ : ضِدُّ الْأَمَانَةِ ..
وَهُمَا مِنْ جِنْسِ : الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ ..
وَلِهَذَا يُقَالُ : الصَّادِقُ الْأَمِينُ ..
وَيُقَالُ : الْكَاذِبُ الْخَائِنُ ..
وَهَذَا حَالُ : امْرَأَةِ الْعَزِيزِ ..
فَإِنَّهَا لَوْ كَذَبَتْ عَلَى يُوسُفَ فِي مَغِيبِهِ وَقَالَتْ رَاوَدَنِي : لَكَانَتْ كَاذِبَةً وَخَائِنَةً ..
فَلَمَّا اعْتَرَفَتْ بِأَنَّهَا هِيَ الْمُرَاوِدَةُ : كَانَتْ صَادِقَةً فِي هَذَا الْخَبَرِ ؛ أَمِينَةً فِيهِ ..
وَلِهَذَا قَالَتْ : ﴿ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ ..
فَأَخْبَرَتْ بِأَنَّهُ : صَادِقٌ فِي تَبْرِئَتِهِ نَفْسَهُ دُونَهَا . ..
أنظره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 15 وَرَقَة / 142 ...
ومنها ...
ومن المستفيد المفيد ...
منها ...
قال العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صححة العلامة المحدّث الألبانيّ :
إنه ليغان على قلبي ؛ وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم : مائة مرة .. .
قال /
والغان : هو الضيق ..
وهو : من فضل الله على العباد ..
فإن المسلم إذا غفل عن عبادة الله ولهى : حس بضيق حتى يتذكر عبادة الله ويستغفر الله ..
وهذا كما حدث للنبيّ صلى الله عليه وسلم عندما نقصت الصلاة وقام إلى خشبة وشبك بين أصابعه في المسجد كأنه غضبان ؛ لأن عبادته لم تتم ولم تكتمل ..
وهذا حساب نفسي لا يشعر به : المرء ..
لكنه : من نعمة الله على العبد إذا حصل له مثل هذا يحصل هذا الإنقباض ليعود إلى العبادة ..
إما الإنسان الذي لا يحس بهذه الامور فيبقى : على ضلالة ومعصية ولا يحس بطاعة ولا بمعصية والعياذ بالله . ..
أنظره / شرح الرسالة التدمرية ورقة / 270 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات رب العالمين /
هذه الألقاب / حجة الله ؛ حجة الإسلام ؛ ألقاب حادثة : لا تنبغي ..
لأنه لا حجة لله على عباده : إلاّ الرسل ..
وأما ( آية الله ) / فإن أريد المعنى الأعم : فهو يدخل فيه كل شيء ؛ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد ..
وإن أريد أنه آية خارقة : فهذا لا يكون إلاّ على أيدي الرسل ..
لكن يقال : عالم ..
مفتي ..قاضي ..
حاكم ..
إمام ..
لمن كان : مستحقاً لذلك . ..
أنظره / المناهي اللفظية ورقة / 36 ...