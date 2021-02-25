من درر السلف....الحلقة رقم 259

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد الحسان ...ومنها ...قال العلاَمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين /قول / أدام الله أيامك : من الاعتداء في الدعاء ..لأن دوام الأيام : محال ؛ مناف لقوله تعالى : ﴿ كُلُّ مَن عَلَيها فان * وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ ..وقوله تعالى : { وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ } . ..أنظره / المناهي اللفظية ورقة / 06 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام ابن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /أَنَّ الْخِيَانَةَ : ضِدُّ الْأَمَانَةِ ..وَهُمَا مِنْ جِنْسِ : الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ ..وَلِهَذَا يُقَالُ : الصَّادِقُ الْأَمِينُ ..وَيُقَالُ : الْكَاذِبُ الْخَائِنُ ..وَهَذَا حَالُ : امْرَأَةِ الْعَزِيزِ ..فَإِنَّهَا لَوْ كَذَبَتْ عَلَى يُوسُفَ فِي مَغِيبِهِ وَقَالَتْ رَاوَدَنِي : لَكَانَتْ كَاذِبَةً وَخَائِنَةً ..فَلَمَّا اعْتَرَفَتْ بِأَنَّهَا هِيَ الْمُرَاوِدَةُ : كَانَتْ صَادِقَةً فِي هَذَا الْخَبَرِ ؛ أَمِينَةً فِيهِ ..وَلِهَذَا قَالَتْ : ﴿ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ ..فَأَخْبَرَتْ بِأَنَّهُ : صَادِقٌ فِي تَبْرِئَتِهِ نَفْسَهُ دُونَهَا . ..أنظره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 15 وَرَقَة / 142 ...ومنها ...ومن المستفيد المفيد ...منها ...قال العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صححة العلامة المحدّث الألبانيّ :إنه ليغان على قلبي ؛ وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم : مائة مرة .. .قال /والغان : هو الضيق ..وهو : من فضل الله على العباد ..فإن المسلم إذا غفل عن عبادة الله ولهى : حس بضيق حتى يتذكر عبادة الله ويستغفر الله ..وهذا كما حدث للنبيّ صلى الله عليه وسلم عندما نقصت الصلاة وقام إلى خشبة وشبك بين أصابعه في المسجد كأنه غضبان ؛ لأن عبادته لم تتم ولم تكتمل ..وهذا حساب نفسي لا يشعر به : المرء ..لكنه : من نعمة الله على العبد إذا حصل له مثل هذا يحصل هذا الإنقباض ليعود إلى العبادة ..إما الإنسان الذي لا يحس بهذه الامور فيبقى : على ضلالة ومعصية ولا يحس بطاعة ولا بمعصية والعياذ بالله . ..أنظره / شرح الرسالة التدمرية ورقة / 270 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات رب العالمين /هذه الألقاب / حجة الله ؛ حجة الإسلام ؛ ألقاب حادثة : لا تنبغي ..لأنه لا حجة لله على عباده : إلاّ الرسل ..وأما ( آية الله ) / فإن أريد المعنى الأعم : فهو يدخل فيه كل شيء ؛ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد ..وإن أريد أنه آية خارقة : فهذا لا يكون إلاّ على أيدي الرسل ..لكن يقال : عالم ..مفتي ..قاضي ..حاكم ..إمام ..لمن كان : مستحقاً لذلك . ..أنظره / المناهي اللفظية ورقة / 36 ...