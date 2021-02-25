من درر السلف....الحلقة رقم 259

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والفوائد الحسان ...

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاَمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات رب العالمين /
قول / أدام الله أيامك : من الاعتداء في الدعاء ..
لأن دوام الأيام : محال ؛ مناف لقوله تعالى : ﴿ كُلُّ مَن عَلَيها فان * وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ ..
وقوله تعالى : { وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ } . ..
🥀 أنظره / المناهي اللفظية ورقة / 06 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أَنَّ الْخِيَانَةَ : ضِدُّ الْأَمَانَةِ ..
وَهُمَا مِنْ جِنْسِ : الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ ..
وَلِهَذَا يُقَالُ : الصَّادِقُ الْأَمِينُ ..
وَيُقَالُ : الْكَاذِبُ الْخَائِنُ ..
وَهَذَا حَالُ : امْرَأَةِ الْعَزِيزِ ..
فَإِنَّهَا لَوْ كَذَبَتْ عَلَى يُوسُفَ فِي مَغِيبِهِ وَقَالَتْ رَاوَدَنِي : لَكَانَتْ كَاذِبَةً وَخَائِنَةً ..
فَلَمَّا اعْتَرَفَتْ بِأَنَّهَا هِيَ الْمُرَاوِدَةُ : كَانَتْ صَادِقَةً فِي هَذَا الْخَبَرِ ؛ أَمِينَةً فِيهِ ..
وَلِهَذَا قَالَتْ : ﴿ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ ..
فَأَخْبَرَتْ بِأَنَّهُ : صَادِقٌ فِي تَبْرِئَتِهِ نَفْسَهُ دُونَهَا . ..
🥀 أنظره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 15 وَرَقَة / 142 ... 🌾🌾🌾

ومنها ...

🥀 ومن المستفيد المفيد ...

🥀🥀 منها ...
قال العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صححة العلامة المحدّث الألبانيّ :
إنه ليغان على قلبي ؛ وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم : مائة مرة .. .
قال /
والغان : هو الضيق ..
وهو : من فضل الله على العباد ..
فإن المسلم إذا غفل عن عبادة الله ولهى : حس بضيق حتى يتذكر عبادة الله ويستغفر الله ..
وهذا كما حدث للنبيّ صلى الله عليه وسلم عندما نقصت الصلاة وقام إلى خشبة وشبك بين أصابعه في المسجد كأنه غضبان ؛ لأن عبادته لم تتم ولم تكتمل ..
وهذا حساب نفسي لا يشعر به : المرء ..
لكنه : من نعمة الله على العبد إذا حصل له مثل هذا يحصل هذا الإنقباض ليعود إلى العبادة ..
إما الإنسان الذي لا يحس بهذه الامور فيبقى : على ضلالة ومعصية ولا يحس بطاعة ولا بمعصية والعياذ بالله . ..
🥀 أنظره / شرح الرسالة التدمرية ورقة / 270 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات رب العالمين /
هذه الألقاب / حجة الله ؛ حجة الإسلام ؛ ألقاب حادثة : لا تنبغي ..
لأنه لا حجة لله على عباده : إلاّ الرسل ..
وأما ( آية الله ) / فإن أريد المعنى الأعم : فهو يدخل فيه كل شيء ؛ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد ..
وإن أريد أنه آية خارقة : فهذا لا يكون إلاّ على أيدي الرسل ..
لكن يقال : عالم ..
مفتي ..قاضي ..
حاكم ..
إمام ..
لمن كان : مستحقاً لذلك . ..
🥀 أنظره / المناهي اللفظية ورقة / 36 ... 🌾🌾🌾
 
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