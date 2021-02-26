من درر السلف...الحلقة رقم 260

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومِنَ الدُرر الحِسَان ...
منها ...
قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية الحرانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
يَنبَغِي للمَأمُومِ أن لا يَقُومَ : حتَى يَنصرِف الإمَام ..
أي : يَنتَقِلُ عَن القِبَلة ..
ولا يَنبَغِي للإمَام أن يَقعُد بَعد السلامِ مُستَقبِلاً القِبَلة : إلاّ مِقدَار مَا يَستَغفِرُ ثَلاثًا ويَقُول / اللهُمَّ أنت السلامُ ومِنكَ السلامُ تبَاركتَ يا ذَا الإجَلالِ والإِكرَام ..
وإذَا انتَقَل الإمَامُ فَمن أرَاد أن يَقُومَ : قَام ..
ومَنْ أحَبَّ أن يَقعُدَ يَذكُرُ اللَّهَ : فَعَلَ . ..
أنْظُرهُ / مَجمُوع الفتَاوى ج 22 وَرَقَة / 505 ...
ومنها ...
وقال الحافظ ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ﻭﻣﻦ اﻟﺬﻧﻮﺏ اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻣِﻦ اﻟﻤﻐﻔﺮة : اﻟﺸَّﺤﻨﺎء ..
ﻭﻫﻲ : ﺣِﻘﺪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﻴﻪ ﺑُﻐﻀﺎً ﻟﻪ ﻟﻬﻮَﻯ ﻧﻔﺴﻪ ..
وﺫﻟﻚ ﻳﻤﻨﻊ ﺃﻳﻀﺎً : ﻣﻦ اﻟﻤﻐﻔﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻭﻗﺎﺕ اﻟﻤﻐﻔﺮﺓ ﻭاﻟﺮحمة . ..
أنظره / لطائف المعارف ورقة / 139 ...
ومنها ...
وَقَالَ الحَافظ الواعِظ ابن الجَوْزِيّ عليهِ رَحَمَات الله عَلَيه /
أعظَمُ المُعَاقَبَةِ : أَن لَا يُحِسَّ المُعَاقَبُ بِالعُقُوبَةِ ..
وأشَدُّ مِن ذَلِكَ : أن يَقَعَ السُّرورُ بِمَا هُوَ عُقُوبَة ..
كَالفَرَحِ بِالمَالِ : الحَرَامِ ..
والتَّمَكُّنِ : مِن الذُّنُوبِ ..
ومَن هَذِهِ حَالُه : لَا يَفُوزُ بطَاعَةٍ . ..
أنظره / صَيدُ الخَاطِرِ ورقة / 22 ...
ومنها ...
وقال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الجَوَارِحُ السَّبْعَةُ وَهِيَ /
العَيْنُ ..
وَالأُذُنُ ..
وَالفَمُ ..
وَاللِّسَانُ ..
وَالفَرْجُ ..
وَاليَدُ ..
وَالرِّجْلُ ..
هِيَ مَرَاكِبُ : العَطَبِ وَالنَّجَاةِ ..
فَمِنْهَا عَطِبَ مَنْ عَطِبَ : بِإِهْمَالِهَا وَعَدَم حِفْظِهَا ..
وَنَجَا مَنْ نَجَا : بِحِفْظِهَا وَمُرَاعَاتِهَا ..
فَحِفْظُهَا : أَسَاسُ كُلِّ خَيْرٍ ..
وَإِهْمَالُهَا : أَسَاسُ كُلِّ شَرٍّ . ..
أنظره / إِغَاثَةُ اللَّهْفَان ج 01 وَرَقَة / 180 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
تأمل حكمة الله عز و جل : في الحفظ والنسيان الذي خص به الإنسان ؛ وماله فيهما من الحكم ؛ وما للعبد فيهما من المصالح ..
فإنه لولا القوة الحافظة التي خُصّ بها : لدخل عليه الخلل في أموره كلها ..
ولم يعرف : ماله وما عليه ..
ولا : ما اخذ ولا ما اعطى ..
ولا : ما سمع ورأى ..
ولا : ذكر من احسن إليه ولا من اساء إليه ولا من عامله ..
ولا : من نفعه فيقرب منه ولا من ضره فينأى عنه ..
ولولا نعمة الحفظ : لم يهتدي إلى الطريق الذي سلكه أول مرة ولو سلكه مراراً ..
ولا عرف : علماً ولو درسه عمره كله ..
ولا : انتفع بتجربة ..
ومن اعجب النعم على الإنسان : نعمة النسيان ..
فإنه لولا النسيان : لما سلا شيئاً ولا انقضت له حسرة ..
ولا تعزى : عن مصيبة ..
ولا مات : له حزن ..
ولا بطل له : حقد ..
ولا تمتع بشيء من متاع الدنيا : مع تذكر الآفات ..
ولا رجا : غفلة عدو ..
ولا نقمة : من حاسد ..
فتأمل نعمة الله في الحفظ والنسيان : مع اختلافهما وتضادهما وجعله في كل واحد منهما ضرباً من المصلحة . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ورقة / 288 ...
ومنها ...
وقال شيخنا الإمام ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الإنسان إذا كان في بيته : فمن السنة أن يصنع الشاي مثلا لنفسه ..
ويطبخ إذا كان : يعرف ..
ويغسل : ما يحتاج إلى غسله ..
كل هذا : من السنة ..
أنت إذا فعلت ذلك : تثاب عليه ثواب سنة ..
اقتداءً بالرسول عليه الصلاة والسلام ..
وتواضعاً : لله عز وجل ..
ولأن هذا : يوجد المحبة بينك وبين أهلك ..
إذا شعر أهلك أنك تساعدهم في مهنتهم : أحبوك ..
وازدادت : قيمتك عندهم ؛ فيكون في هذا مصلحة كبيرة . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 03 ورقة / 529 ...
ومِنَ الدُرر الحِسَان ...
منها ...
قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية الحرانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
يَنبَغِي للمَأمُومِ أن لا يَقُومَ : حتَى يَنصرِف الإمَام ..
أي : يَنتَقِلُ عَن القِبَلة ..
ولا يَنبَغِي للإمَام أن يَقعُد بَعد السلامِ مُستَقبِلاً القِبَلة : إلاّ مِقدَار مَا يَستَغفِرُ ثَلاثًا ويَقُول / اللهُمَّ أنت السلامُ ومِنكَ السلامُ تبَاركتَ يا ذَا الإجَلالِ والإِكرَام ..
وإذَا انتَقَل الإمَامُ فَمن أرَاد أن يَقُومَ : قَام ..
ومَنْ أحَبَّ أن يَقعُدَ يَذكُرُ اللَّهَ : فَعَلَ . ..
أنْظُرهُ / مَجمُوع الفتَاوى ج 22 وَرَقَة / 505 ...
ومنها ...
وقال الحافظ ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ﻭﻣﻦ اﻟﺬﻧﻮﺏ اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻣِﻦ اﻟﻤﻐﻔﺮة : اﻟﺸَّﺤﻨﺎء ..
ﻭﻫﻲ : ﺣِﻘﺪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﻴﻪ ﺑُﻐﻀﺎً ﻟﻪ ﻟﻬﻮَﻯ ﻧﻔﺴﻪ ..
وﺫﻟﻚ ﻳﻤﻨﻊ ﺃﻳﻀﺎً : ﻣﻦ اﻟﻤﻐﻔﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻭﻗﺎﺕ اﻟﻤﻐﻔﺮﺓ ﻭاﻟﺮحمة . ..
أنظره / لطائف المعارف ورقة / 139 ...
ومنها ...
وَقَالَ الحَافظ الواعِظ ابن الجَوْزِيّ عليهِ رَحَمَات الله عَلَيه /
أعظَمُ المُعَاقَبَةِ : أَن لَا يُحِسَّ المُعَاقَبُ بِالعُقُوبَةِ ..
وأشَدُّ مِن ذَلِكَ : أن يَقَعَ السُّرورُ بِمَا هُوَ عُقُوبَة ..
كَالفَرَحِ بِالمَالِ : الحَرَامِ ..
والتَّمَكُّنِ : مِن الذُّنُوبِ ..
ومَن هَذِهِ حَالُه : لَا يَفُوزُ بطَاعَةٍ . ..
أنظره / صَيدُ الخَاطِرِ ورقة / 22 ...
ومنها ...
وقال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الجَوَارِحُ السَّبْعَةُ وَهِيَ /
العَيْنُ ..
وَالأُذُنُ ..
وَالفَمُ ..
وَاللِّسَانُ ..
وَالفَرْجُ ..
وَاليَدُ ..
وَالرِّجْلُ ..
هِيَ مَرَاكِبُ : العَطَبِ وَالنَّجَاةِ ..
فَمِنْهَا عَطِبَ مَنْ عَطِبَ : بِإِهْمَالِهَا وَعَدَم حِفْظِهَا ..
وَنَجَا مَنْ نَجَا : بِحِفْظِهَا وَمُرَاعَاتِهَا ..
فَحِفْظُهَا : أَسَاسُ كُلِّ خَيْرٍ ..
وَإِهْمَالُهَا : أَسَاسُ كُلِّ شَرٍّ . ..
أنظره / إِغَاثَةُ اللَّهْفَان ج 01 وَرَقَة / 180 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
تأمل حكمة الله عز و جل : في الحفظ والنسيان الذي خص به الإنسان ؛ وماله فيهما من الحكم ؛ وما للعبد فيهما من المصالح ..
فإنه لولا القوة الحافظة التي خُصّ بها : لدخل عليه الخلل في أموره كلها ..
ولم يعرف : ماله وما عليه ..
ولا : ما اخذ ولا ما اعطى ..
ولا : ما سمع ورأى ..
ولا : ذكر من احسن إليه ولا من اساء إليه ولا من عامله ..
ولا : من نفعه فيقرب منه ولا من ضره فينأى عنه ..
ولولا نعمة الحفظ : لم يهتدي إلى الطريق الذي سلكه أول مرة ولو سلكه مراراً ..
ولا عرف : علماً ولو درسه عمره كله ..
ولا : انتفع بتجربة ..
ومن اعجب النعم على الإنسان : نعمة النسيان ..
فإنه لولا النسيان : لما سلا شيئاً ولا انقضت له حسرة ..
ولا تعزى : عن مصيبة ..
ولا مات : له حزن ..
ولا بطل له : حقد ..
ولا تمتع بشيء من متاع الدنيا : مع تذكر الآفات ..
ولا رجا : غفلة عدو ..
ولا نقمة : من حاسد ..
فتأمل نعمة الله في الحفظ والنسيان : مع اختلافهما وتضادهما وجعله في كل واحد منهما ضرباً من المصلحة . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ورقة / 288 ...
ومنها ...
وقال شيخنا الإمام ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الإنسان إذا كان في بيته : فمن السنة أن يصنع الشاي مثلا لنفسه ..
ويطبخ إذا كان : يعرف ..
ويغسل : ما يحتاج إلى غسله ..
كل هذا : من السنة ..
أنت إذا فعلت ذلك : تثاب عليه ثواب سنة ..
اقتداءً بالرسول عليه الصلاة والسلام ..
وتواضعاً : لله عز وجل ..
ولأن هذا : يوجد المحبة بينك وبين أهلك ..
إذا شعر أهلك أنك تساعدهم في مهنتهم : أحبوك ..
وازدادت : قيمتك عندهم ؛ فيكون في هذا مصلحة كبيرة . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 03 ورقة / 529 ...