من درر السلف...الحلقة رقم 260

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومِنَ الدُرر الحِسَان ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية الحرانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
يَنبَغِي للمَأمُومِ أن لا يَقُومَ : حتَى يَنصرِف الإمَام ..
أي : يَنتَقِلُ عَن القِبَلة ..
ولا يَنبَغِي للإمَام أن يَقعُد بَعد السلامِ مُستَقبِلاً القِبَلة : إلاّ مِقدَار مَا يَستَغفِرُ ثَلاثًا ويَقُول / اللهُمَّ أنت السلامُ ومِنكَ السلامُ تبَاركتَ يا ذَا الإجَلالِ والإِكرَام ..
وإذَا انتَقَل الإمَامُ فَمن أرَاد أن يَقُومَ : قَام ..
ومَنْ أحَبَّ أن يَقعُدَ يَذكُرُ اللَّهَ : فَعَلَ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مَجمُوع الفتَاوى ج 22 وَرَقَة / 505 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ﻭﻣﻦ اﻟﺬﻧﻮﺏ اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻣِﻦ اﻟﻤﻐﻔﺮة : اﻟﺸَّﺤﻨﺎء ..
ﻭﻫﻲ : ﺣِﻘﺪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﻴﻪ ﺑُﻐﻀﺎً ﻟﻪ ﻟﻬﻮَﻯ ﻧﻔﺴﻪ ..
وﺫﻟﻚ ﻳﻤﻨﻊ ﺃﻳﻀﺎً : ﻣﻦ اﻟﻤﻐﻔﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻭﻗﺎﺕ اﻟﻤﻐﻔﺮﺓ ﻭاﻟﺮحمة . ..
🥀 أنظره / لطائف المعارف ورقة / 139 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وَقَالَ الحَافظ الواعِظ ابن الجَوْزِيّ عليهِ رَحَمَات الله عَلَيه /
أعظَمُ المُعَاقَبَةِ : أَن لَا يُحِسَّ المُعَاقَبُ بِالعُقُوبَةِ ..
وأشَدُّ مِن ذَلِكَ : أن يَقَعَ السُّرورُ بِمَا هُوَ عُقُوبَة ..
كَالفَرَحِ بِالمَالِ : الحَرَامِ ..
والتَّمَكُّنِ : مِن الذُّنُوبِ ..
ومَن هَذِهِ حَالُه : لَا يَفُوزُ بطَاعَةٍ . ..
🥀 أنظره / صَيدُ الخَاطِرِ ورقة / 22 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الجَوَارِحُ السَّبْعَةُ وَهِيَ /
العَيْنُ ..
وَالأُذُنُ ..
وَالفَمُ ..
وَاللِّسَانُ ..
وَالفَرْجُ ..
وَاليَدُ ..
وَالرِّجْلُ ..
هِيَ مَرَاكِبُ : العَطَبِ وَالنَّجَاةِ ..
فَمِنْهَا عَطِبَ مَنْ عَطِبَ : بِإِهْمَالِهَا وَعَدَم حِفْظِهَا ..
وَنَجَا مَنْ نَجَا : بِحِفْظِهَا وَمُرَاعَاتِهَا ..
فَحِفْظُهَا : أَسَاسُ كُلِّ خَيْرٍ ..
وَإِهْمَالُهَا : أَسَاسُ كُلِّ شَرٍّ . ..
🥀 أنظره / إِغَاثَةُ اللَّهْفَان ج 01 وَرَقَة / 180 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
تأمل حكمة الله عز و جل : في الحفظ والنسيان الذي خص به الإنسان ؛ وماله فيهما من الحكم ؛ وما للعبد فيهما من المصالح ..
فإنه لولا القوة الحافظة التي خُصّ بها : لدخل عليه الخلل في أموره كلها ..
ولم يعرف : ماله وما عليه ..
ولا : ما اخذ ولا ما اعطى ..
ولا : ما سمع ورأى ..
ولا : ذكر من احسن إليه ولا من اساء إليه ولا من عامله ..
ولا : من نفعه فيقرب منه ولا من ضره فينأى عنه ..
ولولا نعمة الحفظ : لم يهتدي إلى الطريق الذي سلكه أول مرة ولو سلكه مراراً ..
ولا عرف : علماً ولو درسه عمره كله ..
ولا : انتفع بتجربة ..
ومن اعجب النعم على الإنسان : نعمة النسيان ..
فإنه لولا النسيان : لما سلا شيئاً ولا انقضت له حسرة ..
ولا تعزى : عن مصيبة ..
ولا مات : له حزن ..
ولا بطل له : حقد ..
ولا تمتع بشيء من متاع الدنيا : مع تذكر الآفات ..
ولا رجا : غفلة عدو ..
ولا نقمة : من حاسد ..
فتأمل نعمة الله في الحفظ والنسيان : مع اختلافهما وتضادهما وجعله في كل واحد منهما ضرباً من المصلحة . ..
🥀 أنظره / مفتاح دار السعادة ورقة / 288 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخنا الإمام ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الإنسان إذا كان في بيته : فمن السنة أن يصنع الشاي مثلا لنفسه ..
ويطبخ إذا كان : يعرف ..
ويغسل : ما يحتاج إلى غسله ..
كل هذا : من السنة ..
أنت إذا فعلت ذلك : تثاب عليه ثواب سنة ..
اقتداءً بالرسول عليه الصلاة والسلام ..
وتواضعاً : لله عز وجل ..
ولأن هذا : يوجد المحبة بينك وبين أهلك ..
إذا شعر أهلك أنك تساعدهم في مهنتهم : أحبوك ..
وازدادت : قيمتك عندهم ؛ فيكون في هذا مصلحة كبيرة . ..
🥀 أنظره / شرح رياض الصالحين ج 03 ورقة / 529 ... 🌾🌾🌾
 
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