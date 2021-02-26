من درر السلف...الحلقة رقم 260

الحَمْدُ لله ...ومِنَ الدُرر الحِسَان ...منها ...قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية الحرانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /يَنبَغِي للمَأمُومِ أن لا يَقُومَ : حتَى يَنصرِف الإمَام ..أي : يَنتَقِلُ عَن القِبَلة ..ولا يَنبَغِي للإمَام أن يَقعُد بَعد السلامِ مُستَقبِلاً القِبَلة : إلاّ مِقدَار مَا يَستَغفِرُ ثَلاثًا ويَقُول / اللهُمَّ أنت السلامُ ومِنكَ السلامُ تبَاركتَ يا ذَا الإجَلالِ والإِكرَام ..وإذَا انتَقَل الإمَامُ فَمن أرَاد أن يَقُومَ : قَام ..ومَنْ أحَبَّ أن يَقعُدَ يَذكُرُ اللَّهَ : فَعَلَ . ..أنْظُرهُ / مَجمُوع الفتَاوى ج 22 وَرَقَة / 505 ...ومنها ...وقال الحافظ ابن رجب الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ﻭﻣﻦ اﻟﺬﻧﻮﺏ اﻟﻤﺎﻧﻌﺔ ﻣِﻦ اﻟﻤﻐﻔﺮة : اﻟﺸَّﺤﻨﺎء ..ﻭﻫﻲ : ﺣِﻘﺪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﻴﻪ ﺑُﻐﻀﺎً ﻟﻪ ﻟﻬﻮَﻯ ﻧﻔﺴﻪ ..وﺫﻟﻚ ﻳﻤﻨﻊ ﺃﻳﻀﺎً : ﻣﻦ اﻟﻤﻐﻔﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻭﻗﺎﺕ اﻟﻤﻐﻔﺮﺓ ﻭاﻟﺮحمة . ..أنظره / لطائف المعارف ورقة / 139 ...ومنها ...وَقَالَ الحَافظ الواعِظ ابن الجَوْزِيّ عليهِ رَحَمَات الله عَلَيه /أعظَمُ المُعَاقَبَةِ : أَن لَا يُحِسَّ المُعَاقَبُ بِالعُقُوبَةِ ..وأشَدُّ مِن ذَلِكَ : أن يَقَعَ السُّرورُ بِمَا هُوَ عُقُوبَة ..كَالفَرَحِ بِالمَالِ : الحَرَامِ ..والتَّمَكُّنِ : مِن الذُّنُوبِ ..ومَن هَذِهِ حَالُه : لَا يَفُوزُ بطَاعَةٍ . ..أنظره / صَيدُ الخَاطِرِ ورقة / 22 ...ومنها ...وقال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الجَوَارِحُ السَّبْعَةُ وَهِيَ /العَيْنُ ..وَالأُذُنُ ..وَالفَمُ ..وَاللِّسَانُ ..وَالفَرْجُ ..وَاليَدُ ..وَالرِّجْلُ ..هِيَ مَرَاكِبُ : العَطَبِ وَالنَّجَاةِ ..فَمِنْهَا عَطِبَ مَنْ عَطِبَ : بِإِهْمَالِهَا وَعَدَم حِفْظِهَا ..وَنَجَا مَنْ نَجَا : بِحِفْظِهَا وَمُرَاعَاتِهَا ..فَحِفْظُهَا : أَسَاسُ كُلِّ خَيْرٍ ..وَإِهْمَالُهَا : أَسَاسُ كُلِّ شَرٍّ . ..أنظره / إِغَاثَةُ اللَّهْفَان ج 01 وَرَقَة / 180 ...ومنها ...وقال أيضاً /تأمل حكمة الله عز و جل : في الحفظ والنسيان الذي خص به الإنسان ؛ وماله فيهما من الحكم ؛ وما للعبد فيهما من المصالح ..فإنه لولا القوة الحافظة التي خُصّ بها : لدخل عليه الخلل في أموره كلها ..ولم يعرف : ماله وما عليه ..ولا : ما اخذ ولا ما اعطى ..ولا : ما سمع ورأى ..ولا : ذكر من احسن إليه ولا من اساء إليه ولا من عامله ..ولا : من نفعه فيقرب منه ولا من ضره فينأى عنه ..ولولا نعمة الحفظ : لم يهتدي إلى الطريق الذي سلكه أول مرة ولو سلكه مراراً ..ولا عرف : علماً ولو درسه عمره كله ..ولا : انتفع بتجربة ..ومن اعجب النعم على الإنسان : نعمة النسيان ..فإنه لولا النسيان : لما سلا شيئاً ولا انقضت له حسرة ..ولا تعزى : عن مصيبة ..ولا مات : له حزن ..ولا بطل له : حقد ..ولا تمتع بشيء من متاع الدنيا : مع تذكر الآفات ..ولا رجا : غفلة عدو ..ولا نقمة : من حاسد ..فتأمل نعمة الله في الحفظ والنسيان : مع اختلافهما وتضادهما وجعله في كل واحد منهما ضرباً من المصلحة . ..أنظره / مفتاح دار السعادة ورقة / 288 ...ومنها ...وقال شيخنا الإمام ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الإنسان إذا كان في بيته : فمن السنة أن يصنع الشاي مثلا لنفسه ..ويطبخ إذا كان : يعرف ..ويغسل : ما يحتاج إلى غسله ..كل هذا : من السنة ..أنت إذا فعلت ذلك : تثاب عليه ثواب سنة ..اقتداءً بالرسول عليه الصلاة والسلام ..وتواضعاً : لله عز وجل ..ولأن هذا : يوجد المحبة بينك وبين أهلك ..إذا شعر أهلك أنك تساعدهم في مهنتهم : أحبوك ..وازدادت : قيمتك عندهم ؛ فيكون في هذا مصلحة كبيرة . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 03 ورقة / 529 ...