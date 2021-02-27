من درر السلف...الحلقة رقم 261 طح

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 13,585
- النقاط
- 1,151
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحمد لله ...
ومن الفوائد والدرر السَنِيّة ...
منها ...
قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
يجب علينا أن نعلم أولادنا الصغار : أن يأكلوا باليمين ويشربوا باليمين ..
كذلك المصافحة : يصافح باليمين ولا يصافح باليسار ..
فإن مدّ إليك يده اليسرى للمصافحة : فلا تصافحه ؛ اهجره ؛ لأنه خلاف السنة .. .
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 04 ورقة / 173 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الأصدقاء هؤلاء قسمهم : إلى ثلاثة أقســـام ..
01 / صديق منفعــة : وهو الذي يصادقك ما دام ينتفـع منك بمال أو بجاه أو بغير ذلك ..
فإذا إنقطـع الإنتفاع : فهو عدوك لا يعرفك ولا تعرفه ..
وما أكثر : هـــؤلاء ..
وما أكثر الذيــن : يلمزون فـي الصدقات { فإنْ أُعطــوا منها رَضوا وإنْ لم يُعطــَوا منها إذا هُم يَسْخَطــون } ..
هذا صديق : منفعــة ..
02 / صديـق لذة : يعني لا يصادقك إلّا لأنـه يتمتع بك في المحادثات والمؤانسات والمسامرات ..
ولكنه : لا ينفعك ولا يريد أنْ ينفعك ..
ليس إلّا : ضياع وقت فقــط ..
هذا أيضاً : إحذر منـه ..
03 / صديق فضيلة : يحملك على ما يزين ..
وينهاك : عما يشين ..
ويفتح لك : أبواب الخير ..
ويدلك : عليـه ..
وإذا زللت : ينهاك على وجـه لا يخدش كرامتك . ..
أنظره / شرح حلية طالب العلم ورقة / 202 - 203 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
النَّفْسُ لَهَا : ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ ..
الْأَمْرُ : بِالذَّنْبِ ..
ثُمَّ : اللَّوْمُ عَلَيْهِ وَالنَّدَمُ مِنْهُ ..
ثُمَّ : الطُّمَأْنِينَةُ إِلَى رَبِّهَا ؛ وَالْإِقْبَالُ بِكُلِّيَّتِهَا عَلَيْهِ ..
وَهَذِهِ الْحَالُ : أَعْلَى أَحْوَالِهَا وَأَرْفَعُهَا ..
وَهِيَ الَّتِي : يُشَمِّرُ إِلَيْهَا الْمُجَاهِدُ ..
وَمَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ ثَوَابِ مُجَاهَدَتِهِ وَصَبْرِهِ فَهُوَ : لِتَشْمِيرِهِ إِلَى دَرَجَةِ الطُّمَأْنِينَةِ إِلَى اللَّهِ ..
فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ : رَاكِبِ الْقِفَارِ ..
وَالْمَهَامِهِ وَالْأَهْوَالِ لِيَصِلَ إِلَى : الْبَيْتِ فَيَطْمَئِنَّ قَلْبُهُ بِرُؤْيَتِهِ وَالطَّوَافِ بِهِ ..
وَالْآخَرُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ هُوَ مَشْغُولٌ بِهِ : طَائِفًا وَقَائِمًا ؛ وَرَاكِعًا وَسَاجِدًا ..
لَيْسَ لَهُ : الْتِفَاتٌ إِلَى غَيْرِهِ ..
فَهَذَا مَشْغُولٌ : بِالْغَايَةِ ..
وَذَاكَ : بِالْوَسِيلَةِ ؛ وَكُلٌّ لَهُ أَجْرٌ . ..
أنظرهُ / مــدارج السالكيــن ج 01 وَرَقَة / 436 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
مَنْ مَلَأَ قَلْبَهُ مِنَ الرِّضَا بِالْقَدَرِ : مَلَأَ اللَّهُ صَدْرَهُ غِنًى وَأَمْنًا وَقَنَاعَةً ..
وَفَرَّغَ قَلْبَهُ : لِمَحَبَّتِهِ وَالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ ..
وَمَنْ فَاتَهُ حَظُّهُ مِنَ الرِّضَا : إمْتَلَأَ قَلْبُهُ بِضِدِّ ذَلِكَ وَاشْتَغَلَ عَمَّا فِيهِ سَعَادَتُهُ وَفَلَاحُهُ ..
فَالرِّضَا : يُفَرِّغُ الْقَلْبَ لِلَّهِ ..
وَالسُّخْطُ : يُفَرِّغُ الْقَلْبَ مِنَ اللَّهِ . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 02 ورقة / 202 ...
ومنها ...
وقال العلاّمة عبد الرحمن ابن ناصر السِعْديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وكلـَّما طَـال تأمـل العبـد في نعَـم الله الظاهـرة والباطِـنة الدينـية والدنيـوية : رأى ربـه قَد أعـْطاهُ خيراً كثـيراً ..
ودفَـع عنه : شُـروراً مُـتعددة ..
ولا شَك أن هَـذا : يدفـع الهمـُوم والغمُـوم ..
ويوجِـب : الفَـرح والسُّـرور . ..
أنظره / الوسـائل المُـفيدة للحياة السـعيدة ورقة / 22 ...
ومن الفوائد والدرر السَنِيّة ...
منها ...
قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
يجب علينا أن نعلم أولادنا الصغار : أن يأكلوا باليمين ويشربوا باليمين ..
كذلك المصافحة : يصافح باليمين ولا يصافح باليسار ..
فإن مدّ إليك يده اليسرى للمصافحة : فلا تصافحه ؛ اهجره ؛ لأنه خلاف السنة .. .
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 04 ورقة / 173 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الأصدقاء هؤلاء قسمهم : إلى ثلاثة أقســـام ..
01 / صديق منفعــة : وهو الذي يصادقك ما دام ينتفـع منك بمال أو بجاه أو بغير ذلك ..
فإذا إنقطـع الإنتفاع : فهو عدوك لا يعرفك ولا تعرفه ..
وما أكثر : هـــؤلاء ..
وما أكثر الذيــن : يلمزون فـي الصدقات { فإنْ أُعطــوا منها رَضوا وإنْ لم يُعطــَوا منها إذا هُم يَسْخَطــون } ..
هذا صديق : منفعــة ..
02 / صديـق لذة : يعني لا يصادقك إلّا لأنـه يتمتع بك في المحادثات والمؤانسات والمسامرات ..
ولكنه : لا ينفعك ولا يريد أنْ ينفعك ..
ليس إلّا : ضياع وقت فقــط ..
هذا أيضاً : إحذر منـه ..
03 / صديق فضيلة : يحملك على ما يزين ..
وينهاك : عما يشين ..
ويفتح لك : أبواب الخير ..
ويدلك : عليـه ..
وإذا زللت : ينهاك على وجـه لا يخدش كرامتك . ..
أنظره / شرح حلية طالب العلم ورقة / 202 - 203 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
النَّفْسُ لَهَا : ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ ..
الْأَمْرُ : بِالذَّنْبِ ..
ثُمَّ : اللَّوْمُ عَلَيْهِ وَالنَّدَمُ مِنْهُ ..
ثُمَّ : الطُّمَأْنِينَةُ إِلَى رَبِّهَا ؛ وَالْإِقْبَالُ بِكُلِّيَّتِهَا عَلَيْهِ ..
وَهَذِهِ الْحَالُ : أَعْلَى أَحْوَالِهَا وَأَرْفَعُهَا ..
وَهِيَ الَّتِي : يُشَمِّرُ إِلَيْهَا الْمُجَاهِدُ ..
وَمَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ ثَوَابِ مُجَاهَدَتِهِ وَصَبْرِهِ فَهُوَ : لِتَشْمِيرِهِ إِلَى دَرَجَةِ الطُّمَأْنِينَةِ إِلَى اللَّهِ ..
فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ : رَاكِبِ الْقِفَارِ ..
وَالْمَهَامِهِ وَالْأَهْوَالِ لِيَصِلَ إِلَى : الْبَيْتِ فَيَطْمَئِنَّ قَلْبُهُ بِرُؤْيَتِهِ وَالطَّوَافِ بِهِ ..
وَالْآخَرُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ هُوَ مَشْغُولٌ بِهِ : طَائِفًا وَقَائِمًا ؛ وَرَاكِعًا وَسَاجِدًا ..
لَيْسَ لَهُ : الْتِفَاتٌ إِلَى غَيْرِهِ ..
فَهَذَا مَشْغُولٌ : بِالْغَايَةِ ..
وَذَاكَ : بِالْوَسِيلَةِ ؛ وَكُلٌّ لَهُ أَجْرٌ . ..
أنظرهُ / مــدارج السالكيــن ج 01 وَرَقَة / 436 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
مَنْ مَلَأَ قَلْبَهُ مِنَ الرِّضَا بِالْقَدَرِ : مَلَأَ اللَّهُ صَدْرَهُ غِنًى وَأَمْنًا وَقَنَاعَةً ..
وَفَرَّغَ قَلْبَهُ : لِمَحَبَّتِهِ وَالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ ..
وَمَنْ فَاتَهُ حَظُّهُ مِنَ الرِّضَا : إمْتَلَأَ قَلْبُهُ بِضِدِّ ذَلِكَ وَاشْتَغَلَ عَمَّا فِيهِ سَعَادَتُهُ وَفَلَاحُهُ ..
فَالرِّضَا : يُفَرِّغُ الْقَلْبَ لِلَّهِ ..
وَالسُّخْطُ : يُفَرِّغُ الْقَلْبَ مِنَ اللَّهِ . ..
أنظره / مدارج السالكين ج 02 ورقة / 202 ...
ومنها ...
وقال العلاّمة عبد الرحمن ابن ناصر السِعْديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وكلـَّما طَـال تأمـل العبـد في نعَـم الله الظاهـرة والباطِـنة الدينـية والدنيـوية : رأى ربـه قَد أعـْطاهُ خيراً كثـيراً ..
ودفَـع عنه : شُـروراً مُـتعددة ..
ولا شَك أن هَـذا : يدفـع الهمـُوم والغمُـوم ..
ويوجِـب : الفَـرح والسُّـرور . ..
أنظره / الوسـائل المُـفيدة للحياة السـعيدة ورقة / 22 ...