من درر السلف...الحلقة رقم 261 طح

الحمد لله ...ومن الفوائد والدرر السَنِيّة ...منها ...‏قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /يجب علينا أن نعلم أولادنا الصغار : أن يأكلوا باليمين ويشربوا باليمين ..كذلك المصافحة : يصافح باليمين ولا يصافح باليسار ..فإن مدّ إليك يده اليسرى للمصافحة : فلا تصافحه ؛ اهجره ؛ لأنه خلاف السنة .. .أنظره / شرح رياض الصالحين ج 04 ورقة / 173 ...ومنها ...‎وقال أيضاً /الأصدقاء هؤلاء قسمهم : إلى ثلاثة أقســـام ..01 / صديق منفعــة : وهو الذي يصادقك ما دام ينتفـع منك بمال أو بجاه أو بغير ذلك ..فإذا إنقطـع الإنتفاع : فهو عدوك لا يعرفك ولا تعرفه ..وما أكثر : هـــؤلاء ..وما أكثر الذيــن : يلمزون فـي الصدقات { فإنْ أُعطــوا منها رَضوا وإنْ لم يُعطــَوا منها إذا هُم يَسْخَطــون } ..هذا صديق : منفعــة ..02 / صديـق لذة : يعني لا يصادقك إلّا لأنـه يتمتع بك في المحادثات والمؤانسات والمسامرات ..ولكنه : لا ينفعك ولا يريد أنْ ينفعك ..ليس إلّا : ضياع وقت فقــط ..هذا أيضاً : إحذر منـه ..03 / صديق فضيلة : يحملك على ما يزين ..وينهاك : عما يشين ..ويفتح لك : أبواب الخير ..ويدلك : عليـه ..وإذا زللت : ينهاك على وجـه لا يخدش كرامتك . ..أنظره / شرح حلية طالب العلم ورقة / 202 - 203 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /النَّفْسُ لَهَا : ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ ..الْأَمْرُ : بِالذَّنْبِ ..ثُمَّ : اللَّوْمُ عَلَيْهِ وَالنَّدَمُ مِنْهُ ..ثُمَّ : الطُّمَأْنِينَةُ إِلَى رَبِّهَا ؛ وَالْإِقْبَالُ بِكُلِّيَّتِهَا عَلَيْهِ ..وَهَذِهِ الْحَالُ : أَعْلَى أَحْوَالِهَا وَأَرْفَعُهَا ..وَهِيَ الَّتِي : يُشَمِّرُ إِلَيْهَا الْمُجَاهِدُ ..وَمَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ ثَوَابِ مُجَاهَدَتِهِ وَصَبْرِهِ فَهُوَ : لِتَشْمِيرِهِ إِلَى دَرَجَةِ الطُّمَأْنِينَةِ إِلَى اللَّهِ ..فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ : رَاكِبِ الْقِفَارِ ..وَالْمَهَامِهِ وَالْأَهْوَالِ لِيَصِلَ إِلَى : الْبَيْتِ فَيَطْمَئِنَّ قَلْبُهُ بِرُؤْيَتِهِ وَالطَّوَافِ بِهِ ..وَالْآخَرُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ هُوَ مَشْغُولٌ بِهِ : طَائِفًا وَقَائِمًا ؛ وَرَاكِعًا وَسَاجِدًا ..لَيْسَ لَهُ : الْتِفَاتٌ إِلَى غَيْرِهِ ..فَهَذَا مَشْغُولٌ : بِالْغَايَةِ ..وَذَاكَ : بِالْوَسِيلَةِ ؛ وَكُلٌّ لَهُ أَجْرٌ . ..أنظرهُ / مــدارج السالكيــن ج 01 وَرَقَة / 436 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /مَنْ مَلَأَ قَلْبَهُ مِنَ الرِّضَا بِالْقَدَرِ : مَلَأَ اللَّهُ صَدْرَهُ غِنًى وَأَمْنًا وَقَنَاعَةً ..وَفَرَّغَ قَلْبَهُ : لِمَحَبَّتِهِ وَالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ ..وَمَنْ فَاتَهُ حَظُّهُ مِنَ الرِّضَا : إمْتَلَأَ قَلْبُهُ بِضِدِّ ذَلِكَ وَاشْتَغَلَ عَمَّا فِيهِ سَعَادَتُهُ وَفَلَاحُهُ ..فَالرِّضَا : يُفَرِّغُ الْقَلْبَ لِلَّهِ ..وَالسُّخْطُ : يُفَرِّغُ الْقَلْبَ مِنَ اللَّهِ . ..أنظره / مدارج السالكين ج 02 ورقة / 202 ...ومنها ...وقال العلاّمة عبد الرحمن ابن ناصر السِعْديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /‏وكلـَّما طَـال تأمـل العبـد في نعَـم الله الظاهـرة والباطِـنة الدينـية والدنيـوية : رأى ربـه قَد أعـْطاهُ خيراً كثـيراً ..ودفَـع عنه : شُـروراً مُـتعددة ..ولا شَك أن هَـذا : يدفـع الهمـُوم والغمُـوم ..ويوجِـب : الفَـرح والسُّـرور . ..أنظره / الوسـائل المُـفيدة للحياة السـعيدة ورقة / 22 ...