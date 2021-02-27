من درر السلف...الحلقة رقم 261 طح

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد والدرر السَنِيّة ...

🥀🥀 منها ...
‏قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
يجب علينا أن نعلم أولادنا الصغار : أن يأكلوا باليمين ويشربوا باليمين ..
كذلك المصافحة : يصافح باليمين ولا يصافح باليسار ..
فإن مدّ إليك يده اليسرى للمصافحة : فلا تصافحه ؛ اهجره ؛ لأنه خلاف السنة .. .
🥀 أنظره / شرح رياض الصالحين ج 04 ورقة / 173 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...‎
وقال أيضاً /
الأصدقاء هؤلاء قسمهم : إلى ثلاثة أقســـام ..
01 / صديق منفعــة : وهو الذي يصادقك ما دام ينتفـع منك بمال أو بجاه أو بغير ذلك ..
فإذا إنقطـع الإنتفاع : فهو عدوك لا يعرفك ولا تعرفه ..
وما أكثر : هـــؤلاء ..
وما أكثر الذيــن : يلمزون فـي الصدقات { فإنْ أُعطــوا منها رَضوا وإنْ لم يُعطــَوا منها إذا هُم يَسْخَطــون } ..
هذا صديق : منفعــة ..
02 / صديـق لذة : يعني لا يصادقك إلّا لأنـه يتمتع بك في المحادثات والمؤانسات والمسامرات ..
ولكنه : لا ينفعك ولا يريد أنْ ينفعك ..
ليس إلّا : ضياع وقت فقــط ..
هذا أيضاً : إحذر منـه ..
03 / صديق فضيلة : يحملك على ما يزين ..
وينهاك : عما يشين ..
ويفتح لك : أبواب الخير ..
ويدلك : عليـه ..
وإذا زللت : ينهاك على وجـه لا يخدش كرامتك . ..
🥀 أنظره / شرح حلية طالب العلم ورقة / 202 - 203 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
النَّفْسُ لَهَا : ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ ..
الْأَمْرُ : بِالذَّنْبِ ..
ثُمَّ : اللَّوْمُ عَلَيْهِ وَالنَّدَمُ مِنْهُ ..
ثُمَّ : الطُّمَأْنِينَةُ إِلَى رَبِّهَا ؛ وَالْإِقْبَالُ بِكُلِّيَّتِهَا عَلَيْهِ ..
وَهَذِهِ الْحَالُ : أَعْلَى أَحْوَالِهَا وَأَرْفَعُهَا ..
وَهِيَ الَّتِي : يُشَمِّرُ إِلَيْهَا الْمُجَاهِدُ ..
وَمَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ ثَوَابِ مُجَاهَدَتِهِ وَصَبْرِهِ فَهُوَ : لِتَشْمِيرِهِ إِلَى دَرَجَةِ الطُّمَأْنِينَةِ إِلَى اللَّهِ ..
فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ : رَاكِبِ الْقِفَارِ ..
وَالْمَهَامِهِ وَالْأَهْوَالِ لِيَصِلَ إِلَى : الْبَيْتِ فَيَطْمَئِنَّ قَلْبُهُ بِرُؤْيَتِهِ وَالطَّوَافِ بِهِ ..
وَالْآخَرُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ هُوَ مَشْغُولٌ بِهِ : طَائِفًا وَقَائِمًا ؛ وَرَاكِعًا وَسَاجِدًا ..
لَيْسَ لَهُ : الْتِفَاتٌ إِلَى غَيْرِهِ ..
فَهَذَا مَشْغُولٌ : بِالْغَايَةِ ..
وَذَاكَ : بِالْوَسِيلَةِ ؛ وَكُلٌّ لَهُ أَجْرٌ . ..
🥀 أنظرهُ / مــدارج السالكيــن ج 01 وَرَقَة / 436 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
مَنْ مَلَأَ قَلْبَهُ مِنَ الرِّضَا بِالْقَدَرِ : مَلَأَ اللَّهُ صَدْرَهُ غِنًى وَأَمْنًا وَقَنَاعَةً ..
وَفَرَّغَ قَلْبَهُ : لِمَحَبَّتِهِ وَالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ ..
وَمَنْ فَاتَهُ حَظُّهُ مِنَ الرِّضَا : إمْتَلَأَ قَلْبُهُ بِضِدِّ ذَلِكَ وَاشْتَغَلَ عَمَّا فِيهِ سَعَادَتُهُ وَفَلَاحُهُ ..
فَالرِّضَا : يُفَرِّغُ الْقَلْبَ لِلَّهِ ..
وَالسُّخْطُ : يُفَرِّغُ الْقَلْبَ مِنَ اللَّهِ . ..
🥀 أنظره / مدارج السالكين ج 02 ورقة / 202 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال العلاّمة عبد الرحمن ابن ناصر السِعْديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
‏وكلـَّما طَـال تأمـل العبـد في نعَـم الله الظاهـرة والباطِـنة الدينـية والدنيـوية : رأى ربـه قَد أعـْطاهُ خيراً كثـيراً ..
ودفَـع عنه : شُـروراً مُـتعددة ..
ولا شَك أن هَـذا : يدفـع الهمـُوم والغمُـوم ..
ويوجِـب : الفَـرح والسُّـرور . ..
🥀 أنظره / الوسـائل المُـفيدة للحياة السـعيدة ورقة / 22 ... 🌾🌾🌾
 
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