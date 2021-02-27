ملخصات الفصل الاول للسنة الخامسة ايتدائي

O

ostad 35

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 جانفي 2021
المشاركات
7
النقاط
3
العمر
32
محل الإقامة
فرنسا
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم



نقدم لكم اليوم

ملخصات الفصل الاول للسنة الخامسة ابتدائي .
ملخصات التربية الاسلامية للسنة الخامسة ابتدائي .


ملخصات التربية المدنية للسنة الخامسة ابتدائي .



ملخصات التاريخ للسنة الخامسة ابتدائي .



ملخصات الجغرافيا للسنة الخامسة ابتدائي .


ملخصات التربية العلمية للسنة الخامسة ابتدائي .

التحميل من ملخصات الفصل الاول للسنة الخامسة ايتدائي
 
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