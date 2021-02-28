من درر السلف..الحلقة رقم 262

الحَمْدُ لله ...ومِنَ الدُرر والفَوائِدِ ...ومِنها ...قَال شيخُ الإسْلام الصَغير ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى /قَدْ يَكُونُ الطَّلَاقُ مِنْ أَكْبَرِ النِّعَمِ الَّتِي يَفُكُّ بِهَا الْمُطَلِّقُ : الْغُلَّ مِنْ عُنُقِهِ ..وَالْقَيْدَ : مِنْ رِجْلِهِ ..فَلَيْسَ كُلُّ طَلَاقٍ : نِقْمَةً ..بَلْ مِنْ تَمَامِ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ : أَنْ مَكَّنَهُمْ مِنَ الْمُفَارَقَةِ بِالطَّلَاقِ إِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ..وَالتَّخَلُّصَ مِمَّنْ : لَا يُحِبُّهَا وَلَا يُلَائِمُهَا ..فَلَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ : مِثْلُ النِّكَاحِ ..وَلَا لِلْمُتَبَاغِضَيْنِ : مِثْلُ الطَّلَاقِ . ..أنْظُرهُ / زاد المعاد في هدي خيْر العِباد ج 05 وَرَقَة / 219 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ ..وَقَدْ دَارَتْ أَقْوَالُ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ فَضْلَ اللَّهِ وَرَحْمَتَهُ : هِيَ الْإِسْلَامُ وَالسُّنَّةُ ..وَعَلَى حَسَبِ حَيَاةِ الْقَلْبِ : يَكُونُ فَرَحُهُ بِهِمَا ..وَكُلَّمَا كَانَ أَرْسَخَ فِيهِمَا : كَانَ قَلْبُهُ أَشَدَّ فَرَحًا ..حَتَّى إِنَّ الْقَلْبَ لَيَرْقُصُ فَرَحَا : إِذَا بَاشَرَ رُوحَ السُّنَّةِ أَحْزَنَ مَا يَكُونُ النَّاسُ ..وَهُوَ مُمْتَلِئٌ أَمْنًا : أَخْوَفَ مَا يَكُونُ النَّاسُ . ..أنْظُرهُ / الجُيوش الإسْلامية ج 02 وَرَقَة / 38 ...ومنها ...و قال الشيخ العلاّمة عبدالرحمن ابن سِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /من أبغضك وعاداك وهجرك : فعامله بضد ذلك لتكسب الثواب ..وتكتسب : هذا الخلق الفاضل ..وتتعجل : راحة قلبك ..وتخفف عن نفسك : هم المعاداة ..وربما انقلب العدو : صديقا ً..والمبغض : محبا ًكما هو الواقع ..واعف عمّا : صدر منهم لله ..فإن من عفا عن عباد الله : عفا الله عنه ..ومن سامحهم : سامحه الله ..ومن تفضل عليهم : تفضل الله عليه ..والجزاء : من جنس العمل . ..أنظرهُ / الرياض الناضرة وَرَقَة / 190 ...ومنها ...وقال العلاّمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الهمة : إن الإنسان يحفظ وقته ..ويعرف كيف : يتصرف ..ولا يضيع الوقت : بغير فائدة ..وإذا جاءه إنسان يرى أن مجالسته فيها إهمال وإلهاء : عرف كيف يتصرف ..وأما كبر النفس : فهو الذي يحتقر غيره ولا يرى الناس إلا ضفادع ..لا : يهتم ..وربما : يُصعر وجهه وهو يخاطبه فكما قال الشيخ بكر /فبينهما : كما بين السماء ذات الرجع ..والأرض : ذات الصدع . ..أنظره / شرح حلية طالب العلم ورقة / 207 ...ومنها ...قَال الحافظ أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد ابن إسماعيل البخاريّ في صحيحه عليه رَحَمَات الله تعالى /حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ..قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ ..قَالَ : أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَام لَيْلَةً فَقَالَ /أَلَا تُصَلِّيَانِ ؟؟؟فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ ؛ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا ..فَانْصَرَفَ حِينَ قُلْنَا ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلٍّ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهُوَ يَقُولُ : وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا . ..قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /قَالَ الطَّبَرِيُّ /لَوْلَا مَا عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِظَمِ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي اللَّيْل : مَا كَانَ يزعج ابْنَته وبن عَمِّهِ فِي وَقْتٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِخَلْقِهِ سَكَنًا ..لَكِنَّهُ : اخْتَارَ لَهُمَا إِحْرَازَ تِلْكَ الْفَضِيلَةِ عَلَى الدَّعَةِ وَالسُّكُونِ امْتِثَالًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ ) الْآيَةَ . ..أنْظُرهُ / فتْح البَاري ج 03 وَرَقَة / 11 ...