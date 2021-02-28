من درر السلف..الحلقة رقم 262

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
13,600
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومِنَ الدُرر والفَوائِدِ ...

🥀🥀 ومِنها ...
قَال شيخُ الإسْلام الصَغير ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى /
قَدْ يَكُونُ الطَّلَاقُ مِنْ أَكْبَرِ النِّعَمِ الَّتِي يَفُكُّ بِهَا الْمُطَلِّقُ : الْغُلَّ مِنْ عُنُقِهِ ..
وَالْقَيْدَ : مِنْ رِجْلِهِ ..
فَلَيْسَ كُلُّ طَلَاقٍ : نِقْمَةً ..
بَلْ مِنْ تَمَامِ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ : أَنْ مَكَّنَهُمْ مِنَ الْمُفَارَقَةِ بِالطَّلَاقِ إِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ..
وَالتَّخَلُّصَ مِمَّنْ : لَا يُحِبُّهَا وَلَا يُلَائِمُهَا ..
فَلَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ : مِثْلُ النِّكَاحِ ..
وَلَا لِلْمُتَبَاغِضَيْنِ : مِثْلُ الطَّلَاقِ . ..
🥀 أنْظُرهُ / زاد المعاد في هدي خيْر العِباد ج 05 وَرَقَة / 219 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ ..
وَقَدْ دَارَتْ أَقْوَالُ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ فَضْلَ اللَّهِ وَرَحْمَتَهُ : هِيَ الْإِسْلَامُ وَالسُّنَّةُ ..
وَعَلَى حَسَبِ حَيَاةِ الْقَلْبِ : يَكُونُ فَرَحُهُ بِهِمَا ..
وَكُلَّمَا كَانَ أَرْسَخَ فِيهِمَا : كَانَ قَلْبُهُ أَشَدَّ فَرَحًا ..
حَتَّى إِنَّ الْقَلْبَ لَيَرْقُصُ فَرَحَا : إِذَا بَاشَرَ رُوحَ السُّنَّةِ أَحْزَنَ مَا يَكُونُ النَّاسُ ..
وَهُوَ مُمْتَلِئٌ أَمْنًا : أَخْوَفَ مَا يَكُونُ النَّاسُ . ..
🥀 أنْظُرهُ / الجُيوش الإسْلامية ج 02 وَرَقَة / 38 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال الشيخ العلاّمة عبدالرحمن ابن سِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
من أبغضك وعاداك وهجرك : فعامله بضد ذلك لتكسب الثواب ..
وتكتسب : هذا الخلق الفاضل ..
وتتعجل : راحة قلبك ..
وتخفف عن نفسك : هم المعاداة ..
وربما انقلب العدو : صديقا ً..
والمبغض : محبا ًكما هو الواقع ..
واعف عمّا : صدر منهم لله ..
فإن من عفا عن عباد الله : عفا الله عنه ..
ومن سامحهم : سامحه الله ..
ومن تفضل عليهم : تفضل الله عليه ..
والجزاء : من جنس العمل . ..
🥀 أنظرهُ / الرياض الناضرة وَرَقَة / 190 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال العلاّمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الهمة : إن الإنسان يحفظ وقته ..
ويعرف كيف : يتصرف ..
ولا يضيع الوقت : بغير فائدة ..
وإذا جاءه إنسان يرى أن مجالسته فيها إهمال وإلهاء : عرف كيف يتصرف ..
وأما كبر النفس : فهو الذي يحتقر غيره ولا يرى الناس إلا ضفادع ..
لا : يهتم ..
وربما : يُصعر وجهه وهو يخاطبه فكما قال الشيخ بكر /
فبينهما : كما بين السماء ذات الرجع ..
والأرض : ذات الصدع . ..
🥀 أنظره / شرح حلية طالب العلم ورقة / 207 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قَال الحافظ أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد ابن إسماعيل البخاريّ في صحيحه عليه رَحَمَات الله تعالى /
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ..
قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ ..
قَالَ : أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ :
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَام لَيْلَةً فَقَالَ /أَلَا تُصَلِّيَانِ ؟؟؟
فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ ؛ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا ..
فَانْصَرَفَ حِينَ قُلْنَا ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلٍّ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهُوَ يَقُولُ : وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا . ..

قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
قَالَ الطَّبَرِيُّ /
لَوْلَا مَا عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِظَمِ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي اللَّيْل : مَا كَانَ يزعج ابْنَته وبن عَمِّهِ فِي وَقْتٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِخَلْقِهِ سَكَنًا ..
لَكِنَّهُ : اخْتَارَ لَهُمَا إِحْرَازَ تِلْكَ الْفَضِيلَةِ عَلَى الدَّعَةِ وَالسُّكُونِ امْتِثَالًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ ) الْآيَةَ . ..
🥀 أنْظُرهُ / فتْح البَاري ج 03 وَرَقَة / 11 ... 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top