من درر السلف..الحلقة رقم 262

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومِنَ الدُرر والفَوائِدِ ...
ومِنها ...
قَال شيخُ الإسْلام الصَغير ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى /
قَدْ يَكُونُ الطَّلَاقُ مِنْ أَكْبَرِ النِّعَمِ الَّتِي يَفُكُّ بِهَا الْمُطَلِّقُ : الْغُلَّ مِنْ عُنُقِهِ ..
وَالْقَيْدَ : مِنْ رِجْلِهِ ..
فَلَيْسَ كُلُّ طَلَاقٍ : نِقْمَةً ..
بَلْ مِنْ تَمَامِ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ : أَنْ مَكَّنَهُمْ مِنَ الْمُفَارَقَةِ بِالطَّلَاقِ إِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ..
وَالتَّخَلُّصَ مِمَّنْ : لَا يُحِبُّهَا وَلَا يُلَائِمُهَا ..
فَلَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ : مِثْلُ النِّكَاحِ ..
وَلَا لِلْمُتَبَاغِضَيْنِ : مِثْلُ الطَّلَاقِ . ..
أنْظُرهُ / زاد المعاد في هدي خيْر العِباد ج 05 وَرَقَة / 219 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ ..
وَقَدْ دَارَتْ أَقْوَالُ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ فَضْلَ اللَّهِ وَرَحْمَتَهُ : هِيَ الْإِسْلَامُ وَالسُّنَّةُ ..
وَعَلَى حَسَبِ حَيَاةِ الْقَلْبِ : يَكُونُ فَرَحُهُ بِهِمَا ..
وَكُلَّمَا كَانَ أَرْسَخَ فِيهِمَا : كَانَ قَلْبُهُ أَشَدَّ فَرَحًا ..
حَتَّى إِنَّ الْقَلْبَ لَيَرْقُصُ فَرَحَا : إِذَا بَاشَرَ رُوحَ السُّنَّةِ أَحْزَنَ مَا يَكُونُ النَّاسُ ..
وَهُوَ مُمْتَلِئٌ أَمْنًا : أَخْوَفَ مَا يَكُونُ النَّاسُ . ..
أنْظُرهُ / الجُيوش الإسْلامية ج 02 وَرَقَة / 38 ...
ومنها ...
و قال الشيخ العلاّمة عبدالرحمن ابن سِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
من أبغضك وعاداك وهجرك : فعامله بضد ذلك لتكسب الثواب ..
وتكتسب : هذا الخلق الفاضل ..
وتتعجل : راحة قلبك ..
وتخفف عن نفسك : هم المعاداة ..
وربما انقلب العدو : صديقا ً..
والمبغض : محبا ًكما هو الواقع ..
واعف عمّا : صدر منهم لله ..
فإن من عفا عن عباد الله : عفا الله عنه ..
ومن سامحهم : سامحه الله ..
ومن تفضل عليهم : تفضل الله عليه ..
والجزاء : من جنس العمل . ..
أنظرهُ / الرياض الناضرة وَرَقَة / 190 ...
ومنها ...
وقال العلاّمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الهمة : إن الإنسان يحفظ وقته ..
ويعرف كيف : يتصرف ..
ولا يضيع الوقت : بغير فائدة ..
وإذا جاءه إنسان يرى أن مجالسته فيها إهمال وإلهاء : عرف كيف يتصرف ..
وأما كبر النفس : فهو الذي يحتقر غيره ولا يرى الناس إلا ضفادع ..
لا : يهتم ..
وربما : يُصعر وجهه وهو يخاطبه فكما قال الشيخ بكر /
فبينهما : كما بين السماء ذات الرجع ..
والأرض : ذات الصدع . ..
أنظره / شرح حلية طالب العلم ورقة / 207 ...
ومنها ...
قَال الحافظ أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد ابن إسماعيل البخاريّ في صحيحه عليه رَحَمَات الله تعالى /
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ..
قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ ..
قَالَ : أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ :
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَام لَيْلَةً فَقَالَ /أَلَا تُصَلِّيَانِ ؟؟؟
فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ ؛ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا ..
فَانْصَرَفَ حِينَ قُلْنَا ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلٍّ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهُوَ يَقُولُ : وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا . ..
قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
قَالَ الطَّبَرِيُّ /
لَوْلَا مَا عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِظَمِ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي اللَّيْل : مَا كَانَ يزعج ابْنَته وبن عَمِّهِ فِي وَقْتٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِخَلْقِهِ سَكَنًا ..
لَكِنَّهُ : اخْتَارَ لَهُمَا إِحْرَازَ تِلْكَ الْفَضِيلَةِ عَلَى الدَّعَةِ وَالسُّكُونِ امْتِثَالًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ ) الْآيَةَ . ..
أنْظُرهُ / فتْح البَاري ج 03 وَرَقَة / 11 ...
ومِنَ الدُرر والفَوائِدِ ...
ومِنها ...
قَال شيخُ الإسْلام الصَغير ابن قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى /
قَدْ يَكُونُ الطَّلَاقُ مِنْ أَكْبَرِ النِّعَمِ الَّتِي يَفُكُّ بِهَا الْمُطَلِّقُ : الْغُلَّ مِنْ عُنُقِهِ ..
وَالْقَيْدَ : مِنْ رِجْلِهِ ..
فَلَيْسَ كُلُّ طَلَاقٍ : نِقْمَةً ..
بَلْ مِنْ تَمَامِ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ : أَنْ مَكَّنَهُمْ مِنَ الْمُفَارَقَةِ بِالطَّلَاقِ إِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ..
وَالتَّخَلُّصَ مِمَّنْ : لَا يُحِبُّهَا وَلَا يُلَائِمُهَا ..
فَلَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ : مِثْلُ النِّكَاحِ ..
وَلَا لِلْمُتَبَاغِضَيْنِ : مِثْلُ الطَّلَاقِ . ..
أنْظُرهُ / زاد المعاد في هدي خيْر العِباد ج 05 وَرَقَة / 219 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ ..
وَقَدْ دَارَتْ أَقْوَالُ السَّلَفِ عَلَى أَنَّ فَضْلَ اللَّهِ وَرَحْمَتَهُ : هِيَ الْإِسْلَامُ وَالسُّنَّةُ ..
وَعَلَى حَسَبِ حَيَاةِ الْقَلْبِ : يَكُونُ فَرَحُهُ بِهِمَا ..
وَكُلَّمَا كَانَ أَرْسَخَ فِيهِمَا : كَانَ قَلْبُهُ أَشَدَّ فَرَحًا ..
حَتَّى إِنَّ الْقَلْبَ لَيَرْقُصُ فَرَحَا : إِذَا بَاشَرَ رُوحَ السُّنَّةِ أَحْزَنَ مَا يَكُونُ النَّاسُ ..
وَهُوَ مُمْتَلِئٌ أَمْنًا : أَخْوَفَ مَا يَكُونُ النَّاسُ . ..
أنْظُرهُ / الجُيوش الإسْلامية ج 02 وَرَقَة / 38 ...
ومنها ...
و قال الشيخ العلاّمة عبدالرحمن ابن سِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
من أبغضك وعاداك وهجرك : فعامله بضد ذلك لتكسب الثواب ..
وتكتسب : هذا الخلق الفاضل ..
وتتعجل : راحة قلبك ..
وتخفف عن نفسك : هم المعاداة ..
وربما انقلب العدو : صديقا ً..
والمبغض : محبا ًكما هو الواقع ..
واعف عمّا : صدر منهم لله ..
فإن من عفا عن عباد الله : عفا الله عنه ..
ومن سامحهم : سامحه الله ..
ومن تفضل عليهم : تفضل الله عليه ..
والجزاء : من جنس العمل . ..
أنظرهُ / الرياض الناضرة وَرَقَة / 190 ...
ومنها ...
وقال العلاّمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الهمة : إن الإنسان يحفظ وقته ..
ويعرف كيف : يتصرف ..
ولا يضيع الوقت : بغير فائدة ..
وإذا جاءه إنسان يرى أن مجالسته فيها إهمال وإلهاء : عرف كيف يتصرف ..
وأما كبر النفس : فهو الذي يحتقر غيره ولا يرى الناس إلا ضفادع ..
لا : يهتم ..
وربما : يُصعر وجهه وهو يخاطبه فكما قال الشيخ بكر /
فبينهما : كما بين السماء ذات الرجع ..
والأرض : ذات الصدع . ..
أنظره / شرح حلية طالب العلم ورقة / 207 ...
ومنها ...
قَال الحافظ أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد ابن إسماعيل البخاريّ في صحيحه عليه رَحَمَات الله تعالى /
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ..
قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ ..
قَالَ : أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ :
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَام لَيْلَةً فَقَالَ /أَلَا تُصَلِّيَانِ ؟؟؟
فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ ؛ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا ..
فَانْصَرَفَ حِينَ قُلْنَا ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلٍّ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهُوَ يَقُولُ : وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا . ..
قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
قَالَ الطَّبَرِيُّ /
لَوْلَا مَا عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِظَمِ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي اللَّيْل : مَا كَانَ يزعج ابْنَته وبن عَمِّهِ فِي وَقْتٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِخَلْقِهِ سَكَنًا ..
لَكِنَّهُ : اخْتَارَ لَهُمَا إِحْرَازَ تِلْكَ الْفَضِيلَةِ عَلَى الدَّعَةِ وَالسُّكُونِ امْتِثَالًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ ) الْآيَةَ . ..
أنْظُرهُ / فتْح البَاري ج 03 وَرَقَة / 11 ...