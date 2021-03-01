دعاوتكم للشجاع ..

ڄۚــۏڪــﯡڧ
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 1 مارس 2017
- المشاركات
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- محل الإقامة
- وهران
- الجنس
- ذكر
سلام عليكم ...
انا نكتب و دمعة تطيح و الله يا خاوتي محبست كنت رايح للنوم ولكن مقدرتش نرقد قلت نشعل الجهاز درت موسيقى عسكرية حربية حتى بدات الدموع تسقط تفكرت حسين عمي رحمه الله توفي سنة 98 بجبل عزابة بسكيكدة بقنبلة ارهابية ... كان شجاع ميحبش الحقرة يحب مساكين توفى في عمر 27 سنة .. كان بعدها بسنة راح يتزوج ولكن للاسف مات الشجاع مثل ما ماكان يقول عنه جدي رحمه الله الشجاع .
... تفكرت ابي لي مات و خلاني في عمري سنة واحدة تفكرت تفكرت .... لوكان نبقى نكتب مراحش نكمل .. .. يمكن بعض يقولك راه جاي يكسب تعاطف الناس لا ..... خوتي دواتكم دعاوتكم وقت لي تسجدو دعولهم فصلاتكم متنسوهمش ...
.. الله مستعان ... سلام
بعض الصور ....
انا نكتب و دمعة تطيح و الله يا خاوتي محبست كنت رايح للنوم ولكن مقدرتش نرقد قلت نشعل الجهاز درت موسيقى عسكرية حربية حتى بدات الدموع تسقط تفكرت حسين عمي رحمه الله توفي سنة 98 بجبل عزابة بسكيكدة بقنبلة ارهابية ... كان شجاع ميحبش الحقرة يحب مساكين توفى في عمر 27 سنة .. كان بعدها بسنة راح يتزوج ولكن للاسف مات الشجاع مثل ما ماكان يقول عنه جدي رحمه الله الشجاع .
... تفكرت ابي لي مات و خلاني في عمري سنة واحدة تفكرت تفكرت .... لوكان نبقى نكتب مراحش نكمل .. .. يمكن بعض يقولك راه جاي يكسب تعاطف الناس لا ..... خوتي دواتكم دعاوتكم وقت لي تسجدو دعولهم فصلاتكم متنسوهمش ...
.. الله مستعان ... سلام
بعض الصور ....