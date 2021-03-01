من درر السلف....الحلقة رقم 263

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الفوائد والدرر الحسان ...
ومنها ...
وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام قال /
( كُلُوا جميعًا و لا تتفرَّقوا فإنَّ طعامَ الواحدِ : يكفي الاثنينِ ..
و طعامُ الاثنينِ : يكفي الأربعةَ .. .
والحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم / 2691 ج 06 ورقة / 428 - 430 ..
أنظر تخريجه هناك فإن الشيخ أطال فيه النفس ..
قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله /
يؤخذ منه : أن الكفاية تنشأ عن بركة الإجتماع ..
وأن الجمع كلما كثر : إزدادت البركة ..
ونقل إسحاق بن راهويه / عن جبير أن معنى الحديث /
أن الطعام الذي يشبع الواحد : يكفي قوت الإثنين ..
والذي يشبع الإثنين : يكفي قوت أربعة ..
وفيه : أنْ لا ينبغي للمرء أن يحتقر ما عنده فيمتنع من تقديمه ؛ فإن القليل قد يحصل به الإكتفاء ؛ بمعنى / حصول سد الرمق وقيام البنية لا حقيقة الشبع . ..
أنظره / أنظره / فيض القدير ج 05 ورقة / 45 ...
ومنها ...
قال تَعَالَى : ﴿ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَـذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ..
قال اﻹمام العلاّمة ابن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فإذا كان النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصيبهم مثل هذه الهزيمة والقتل والجراح بسبب ما وقع من بعضهم من الذنوب : فكيف بحالنا ؟؟؟
أنظره / مجموع الفتاوى ج 06 ورقة / 110 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فإنه لا يعرف عالمٌ مشهور عند المسلمين ولا طائفة مشهورة من طوائف المسلمين أثبتوا لله : جنبًا نظير جنب الإنسان ..
وهذا اللفظ جاء في القرآن في قوله : { أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ } ..
فليس في مجرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله : صفة له ..
بل قد يضاف إليه من الأعيان المخلوقة وصفاتها القائمة بها : ما ليس بصفة له باتفاق الخلق ..
كقوله : ( بيت الله ) ..
و : ( ناقة الله ) ..
و : ( عباد الله ) ..
بل وكذلك : ( روح الله ) عند سلف المسلمين وأئمتهم وجمهورهم ..
ولكن إذا أضيف إليه ما هو صفة له وليس بصفة لغيره مثل / (كلام الله ) و ( علم الله ) و ( يد الله ) ونحو ذلك : كان صفة له ..
وفي القرآن ما يبين أنه : ليس المراد بالجنب ما هو نظير جنب الإنسان ..
فإنه قال : { أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ } ..
والتفريط : ليس في شيء من صفات الله عز وجل ..
والإنسان إذا قال / فلان قد فرط في جنب فلان أو جانبه : لا يريد به أن التفريط وقع في شيء من نفس ذلك الشخص ؛ بل يريد به أنه فرط في جهته وفي حقه ..
فإذا كان هذا اللفظ إذا أضيف إلى المخلوق : لا يكون ظاهره أن التفريط في نفس جنب الإنسان المتصل بأضلاعه ؛ بل ذلك التفريط لم يلاصقه ..
فكيف يظن أن ظاهره في حق الله : أن التفريط كان في ذاته ؟؟؟
وجَنب الشيء وجانبه قد يراد به : منتهاه وحده ..
ويسمى جنب الإنسان : جنبًا بهذا الاعتبار . ..
أنظره / الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج 04 ورقة / 415 - 416 ...
ومنها ...
فائدة فيما يقال للكافر إذا مات /
قال اﻹمام العلاّمة ابن باز أيضاً عليه رَحَمَات الله /
الكافر إذا مات فلا بأس أن نقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ..
والحمدلله ..
ولو كان : من غير أقربائك ..
لأن كل الناس : إليه راجعون ..
وكل الناس : ملك لله سبحان وتعالى ؛ فلا بأس بهذا ..
لكن : لا يدعى له ما دام كافرا . ..
أنظره / فتاوى نور على الدرب ورقة / 292 ...
ومن الفوائد والدرر الحسان ...
ومنها ...
وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام قال /
( كُلُوا جميعًا و لا تتفرَّقوا فإنَّ طعامَ الواحدِ : يكفي الاثنينِ ..
و طعامُ الاثنينِ : يكفي الأربعةَ .. .
والحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم / 2691 ج 06 ورقة / 428 - 430 ..
أنظر تخريجه هناك فإن الشيخ أطال فيه النفس ..
قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله /
يؤخذ منه : أن الكفاية تنشأ عن بركة الإجتماع ..
وأن الجمع كلما كثر : إزدادت البركة ..
ونقل إسحاق بن راهويه / عن جبير أن معنى الحديث /
أن الطعام الذي يشبع الواحد : يكفي قوت الإثنين ..
والذي يشبع الإثنين : يكفي قوت أربعة ..
وفيه : أنْ لا ينبغي للمرء أن يحتقر ما عنده فيمتنع من تقديمه ؛ فإن القليل قد يحصل به الإكتفاء ؛ بمعنى / حصول سد الرمق وقيام البنية لا حقيقة الشبع . ..
أنظره / أنظره / فيض القدير ج 05 ورقة / 45 ...
ومنها ...
قال تَعَالَى : ﴿ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَـذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ..
قال اﻹمام العلاّمة ابن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فإذا كان النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصيبهم مثل هذه الهزيمة والقتل والجراح بسبب ما وقع من بعضهم من الذنوب : فكيف بحالنا ؟؟؟
أنظره / مجموع الفتاوى ج 06 ورقة / 110 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فإنه لا يعرف عالمٌ مشهور عند المسلمين ولا طائفة مشهورة من طوائف المسلمين أثبتوا لله : جنبًا نظير جنب الإنسان ..
وهذا اللفظ جاء في القرآن في قوله : { أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ } ..
فليس في مجرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله : صفة له ..
بل قد يضاف إليه من الأعيان المخلوقة وصفاتها القائمة بها : ما ليس بصفة له باتفاق الخلق ..
كقوله : ( بيت الله ) ..
و : ( ناقة الله ) ..
و : ( عباد الله ) ..
بل وكذلك : ( روح الله ) عند سلف المسلمين وأئمتهم وجمهورهم ..
ولكن إذا أضيف إليه ما هو صفة له وليس بصفة لغيره مثل / (كلام الله ) و ( علم الله ) و ( يد الله ) ونحو ذلك : كان صفة له ..
وفي القرآن ما يبين أنه : ليس المراد بالجنب ما هو نظير جنب الإنسان ..
فإنه قال : { أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ } ..
والتفريط : ليس في شيء من صفات الله عز وجل ..
والإنسان إذا قال / فلان قد فرط في جنب فلان أو جانبه : لا يريد به أن التفريط وقع في شيء من نفس ذلك الشخص ؛ بل يريد به أنه فرط في جهته وفي حقه ..
فإذا كان هذا اللفظ إذا أضيف إلى المخلوق : لا يكون ظاهره أن التفريط في نفس جنب الإنسان المتصل بأضلاعه ؛ بل ذلك التفريط لم يلاصقه ..
فكيف يظن أن ظاهره في حق الله : أن التفريط كان في ذاته ؟؟؟
وجَنب الشيء وجانبه قد يراد به : منتهاه وحده ..
ويسمى جنب الإنسان : جنبًا بهذا الاعتبار . ..
أنظره / الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج 04 ورقة / 415 - 416 ...
ومنها ...
فائدة فيما يقال للكافر إذا مات /
قال اﻹمام العلاّمة ابن باز أيضاً عليه رَحَمَات الله /
الكافر إذا مات فلا بأس أن نقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ..
والحمدلله ..
ولو كان : من غير أقربائك ..
لأن كل الناس : إليه راجعون ..
وكل الناس : ملك لله سبحان وتعالى ؛ فلا بأس بهذا ..
لكن : لا يدعى له ما دام كافرا . ..
أنظره / فتاوى نور على الدرب ورقة / 292 ...