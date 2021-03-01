من درر السلف....الحلقة رقم 263

الحمد لله ...ومن الفوائد والدرر الحسان ...ومنها ...وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام قال /( كُلُوا جميعًا و لا تتفرَّقوا فإنَّ طعامَ الواحدِ : يكفي الاثنينِ ..و طعامُ الاثنينِ : يكفي الأربعةَ .. .والحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم / 2691 ج 06 ورقة / 428 - 430 ..أنظر تخريجه هناك فإن الشيخ أطال فيه النفس ..قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله /يؤخذ منه : أن الكفاية تنشأ عن بركة الإجتماع ..وأن الجمع كلما كثر : إزدادت البركة ..ونقل إسحاق بن راهويه / عن جبير أن معنى الحديث /أن الطعام الذي يشبع الواحد : يكفي قوت الإثنين ..والذي يشبع الإثنين : يكفي قوت أربعة ..وفيه : أنْ لا ينبغي للمرء أن يحتقر ما عنده فيمتنع من تقديمه ؛ فإن القليل قد يحصل به الإكتفاء ؛ بمعنى / حصول سد الرمق وقيام البنية لا حقيقة الشبع . ..أنظره / أنظره / فيض القدير ج 05 ورقة / 45 ...ومنها ...قال تَعَالَى : ﴿ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَـذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ..قال اﻹمام العلاّمة ابن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فإذا كان النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصيبهم مثل هذه الهزيمة والقتل والجراح بسبب ما وقع من بعضهم من الذنوب : فكيف بحالنا ؟؟؟أنظره / مجموع الفتاوى ج 06 ورقة / 110 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فإنه لا يعرف عالمٌ مشهور عند المسلمين ولا طائفة مشهورة من طوائف المسلمين أثبتوا لله : جنبًا نظير جنب الإنسان ..وهذا اللفظ جاء في القرآن في قوله : { أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ } ..فليس في مجرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله : صفة له ..بل قد يضاف إليه من الأعيان المخلوقة وصفاتها القائمة بها : ما ليس بصفة له باتفاق الخلق ..كقوله : ( بيت الله ) ..و : ( ناقة الله ) ..و : ( عباد الله ) ..بل وكذلك : ( روح الله ) عند سلف المسلمين وأئمتهم وجمهورهم ..ولكن إذا أضيف إليه ما هو صفة له وليس بصفة لغيره مثل / (كلام الله ) و ( علم الله ) و ( يد الله ) ونحو ذلك : كان صفة له ..وفي القرآن ما يبين أنه : ليس المراد بالجنب ما هو نظير جنب الإنسان ..فإنه قال : { أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ } ..والتفريط : ليس في شيء من صفات الله عز وجل ..والإنسان إذا قال / فلان قد فرط في جنب فلان أو جانبه : لا يريد به أن التفريط وقع في شيء من نفس ذلك الشخص ؛ بل يريد به أنه فرط في جهته وفي حقه ..فإذا كان هذا اللفظ إذا أضيف إلى المخلوق : لا يكون ظاهره أن التفريط في نفس جنب الإنسان المتصل بأضلاعه ؛ بل ذلك التفريط لم يلاصقه ..فكيف يظن أن ظاهره في حق الله : أن التفريط كان في ذاته ؟؟؟وجَنب الشيء وجانبه قد يراد به : منتهاه وحده ..ويسمى جنب الإنسان : جنبًا بهذا الاعتبار . ..أنظره / الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج 04 ورقة / 415 - 416 ...ومنها ...فائدة فيما يقال للكافر إذا مات /قال اﻹمام العلاّمة ابن باز أيضاً عليه رَحَمَات الله /الكافر إذا مات فلا بأس أن نقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ..والحمدلله ..ولو كان : من غير أقربائك ..لأن كل الناس : إليه راجعون ..وكل الناس : ملك لله سبحان وتعالى ؛ فلا بأس بهذا ..لكن : لا يدعى له ما دام كافرا . ..أنظره / فتاوى نور على الدرب ورقة / 292 ...