من درر السلف....الحلقة رقم 263

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد والدرر الحسان ...

🥀🥀 ومنها ...
وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام قال /
( كُلُوا جميعًا و لا تتفرَّقوا فإنَّ طعامَ الواحدِ : يكفي الاثنينِ ..
و طعامُ الاثنينِ : يكفي الأربعةَ .. .
والحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم / 2691 ج 06 ورقة / 428 - 430 ..
أنظر تخريجه هناك فإن الشيخ أطال فيه النفس ..
قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله /
يؤخذ منه : أن الكفاية تنشأ عن بركة الإجتماع ..
وأن الجمع كلما كثر : إزدادت البركة ..
ونقل إسحاق بن راهويه / عن جبير أن معنى الحديث /
أن الطعام الذي يشبع الواحد : يكفي قوت الإثنين ..
والذي يشبع الإثنين : يكفي قوت أربعة ..
وفيه : أنْ لا ينبغي للمرء أن يحتقر ما عنده فيمتنع من تقديمه ؛ فإن القليل قد يحصل به الإكتفاء ؛ بمعنى / حصول سد الرمق وقيام البنية لا حقيقة الشبع . ..
أنظره / أنظره / فيض القدير ج 05 ورقة / 45 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال تَعَالَى : ﴿ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَـذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ..
قال اﻹمام العلاّمة ابن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فإذا كان النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصيبهم مثل هذه الهزيمة والقتل والجراح بسبب ما وقع من بعضهم من الذنوب : فكيف بحالنا ؟؟؟
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 06 ورقة / 110 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فإنه لا يعرف عالمٌ مشهور عند المسلمين ولا طائفة مشهورة من طوائف المسلمين أثبتوا لله : جنبًا نظير جنب الإنسان ..
وهذا اللفظ جاء في القرآن في قوله : { أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ } ..
فليس في مجرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله : صفة له ..
بل قد يضاف إليه من الأعيان المخلوقة وصفاتها القائمة بها : ما ليس بصفة له باتفاق الخلق ..
كقوله : ( بيت الله ) ..
و : ( ناقة الله ) ..
و : ( عباد الله ) ..
بل وكذلك : ( روح الله ) عند سلف المسلمين وأئمتهم وجمهورهم ..
ولكن إذا أضيف إليه ما هو صفة له وليس بصفة لغيره مثل / (كلام الله ) و ( علم الله ) و ( يد الله ) ونحو ذلك : كان صفة له ..
وفي القرآن ما يبين أنه : ليس المراد بالجنب ما هو نظير جنب الإنسان ..
فإنه قال : { أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ } ..
والتفريط : ليس في شيء من صفات الله عز وجل ..
والإنسان إذا قال / فلان قد فرط في جنب فلان أو جانبه : لا يريد به أن التفريط وقع في شيء من نفس ذلك الشخص ؛ بل يريد به أنه فرط في جهته وفي حقه ..
فإذا كان هذا اللفظ إذا أضيف إلى المخلوق : لا يكون ظاهره أن التفريط في نفس جنب الإنسان المتصل بأضلاعه ؛ بل ذلك التفريط لم يلاصقه ..
فكيف يظن أن ظاهره في حق الله : أن التفريط كان في ذاته ؟؟؟
وجَنب الشيء وجانبه قد يراد به : منتهاه وحده ..
ويسمى جنب الإنسان : جنبًا بهذا الاعتبار . ..
🥀 أنظره / الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج 04 ورقة / 415 - 416 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
فائدة فيما يقال للكافر إذا مات /
قال اﻹمام العلاّمة ابن باز أيضاً عليه رَحَمَات الله /
الكافر إذا مات فلا بأس أن نقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ..
والحمدلله ..
ولو كان : من غير أقربائك ..
لأن كل الناس : إليه راجعون ..
وكل الناس : ملك لله سبحان وتعالى ؛ فلا بأس بهذا ..
لكن : لا يدعى له ما دام كافرا . ..
🥀 أنظره / فتاوى نور على الدرب ورقة / 292 ... 🌾🌾🌾
 
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