من درر السلف....الحلقة رقم 264

الحمد لله ...ومن الفوائد والدرر الحسان ...ومنها ...قال الإمام الشيخ العلاّمة عبدالعزيز ابن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /من صلة الرحم : المكالمة الهاتفية ..والمكاتبة : بالقلم ؛ كلها من الصلة ..كونه يكتب إليه إلى أخيه أو عمه أو قريبه يسأله عن صحته وعن حاله ؛ أو يكلمه بالهاتف ؛ كله طيب ؛ كله من الصلة . ..أنظره / نور على الدرب ج 03 ورقة / 361 ...ومنها ...قال الشيخ العلاّمة محمد ابن صالح ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ومن الإسراف : تعدد الملابس بدون حاجة ..فكثير من النساء الآن كلما ظهر شكل من أشكال الملابس : ذهبت تشتريه حتى تملأ بيتها من الثياب بدون حاجة ..وإذا ظهر شيء يختلف عن الأول بشيء يسير : سارعت بشرائه ..وبعضهن - نسأل الله الهداية - : تكون قادرة على تسخير زوجها بالشراء وإضاعة المال ..والواجب على الرجل : أن ينتبه لمسؤوليته ؛ فيمنع زوجته من الإسراف . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 550 ...ومنها ...وقال الشيخ أيضاً عليه رَحَمَات الله /ينبغي للإنسان أن يأكل : بثلاث أصابع ..الوسطى ..والسبابة ..والإبهام ..لأن ذلك : أدلُّ على عدم الشَرَهْ ..وأدلّ : على التواضع ..ولكن هذا في الطعام الذي يكفي فيه : ثلاث أصابع ..أمَّا الطعام الذي لا يكفي فيه ثلاث أصابع مثل : الأرز ؛ فلا بأس بأن تأكل بأكثر ..لكن الشـيء الذي تكفي فيه الأصابع الثلاثة : يقتصـر عليها ..فإن هذا : سُنَّة النَّبي صلى الله عليه وسلم . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 02 ورقة / 1069 ...ومنها ...قال الإمام زين الدين محمد عبد الرؤوف ابن تاج العارفين بن علي ابن زين العابدين الحداديّ ثم المَنَاويّ عليه رَحَمَات الله /قال بعضهم /وفي الأكل مع الجماعة فوائد منها /ائتلاف : القلوب ..وكثرة الرزق والمدد ..وامتثال أمر الشارع لأنه تعالى أمرنا بإقامة الدين وعدم التفرق فيه ؛ ولا يستقيم ذلك : إلا بائتلاف القلوب ..ولا تألف : إلا بالاجتماع على الطعام ..وشر الناس : من أكل وحده ومنع رفده .... ..فمن فعل ذلك وأراد من الناس نصرته على إقامة الدين : فقد أتى البيوت من غير أبوابها ..وربما خذلوه عِناداً لبغضهم له ؛ إذ البخيل : مبغوض ولو كثر تعبده ..والسخي محبوب :،ولو فاسقاً كما هو مشاهد . ..أنظره / فيض القدير ج 05 ورقة / 44 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الصحيح في قوله تعالى : ( فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ) ..أنه كقوله في سائر الآيات : التي ذكر فيها الوجه ..فإنه قد أطْرَد مجيئه في القرآن والسنة مضافاً إلى الرب تعالى على طريقة واحدة ومعنى واحد ..فليس فيه : معنيان مختلفان في جميع المواضع غير الموضع الذي ذكر في سورة البقرة وهو قوله : ( فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ) ..وهذا لا يتعين حمله : على القبلة والجهة ..ولا يمتنع أن يراد به : وجه الرب حقيقة ..فحمله على غير القبلة كنظائره كلها : أولى . ..أنظره / مختصر الصواعق المرسلة ورقة / 392 ...