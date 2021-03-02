من درر السلف....الحلقة رقم 264

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد والدرر الحسان ...

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام الشيخ العلاّمة عبدالعزيز ابن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
من صلة الرحم : المكالمة الهاتفية ..
والمكاتبة : بالقلم ؛ كلها من الصلة ..
كونه يكتب إليه إلى أخيه أو عمه أو قريبه يسأله عن صحته وعن حاله ؛ أو يكلمه بالهاتف ؛ كله طيب ؛ كله من الصلة . ..
🥀 أنظره / نور على الدرب ج 03 ورقة / 361 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة محمد ابن صالح ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ومن الإسراف : تعدد الملابس بدون حاجة ..
فكثير من النساء الآن كلما ظهر شكل من أشكال الملابس : ذهبت تشتريه حتى تملأ بيتها من الثياب بدون حاجة ..
وإذا ظهر شيء يختلف عن الأول بشيء يسير : سارعت بشرائه ..
وبعضهن - نسأل الله الهداية - : تكون قادرة على تسخير زوجها بالشراء وإضاعة المال ..
والواجب على الرجل : أن ينتبه لمسؤوليته ؛ فيمنع زوجته من الإسراف . ..
🥀 أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 550 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الشيخ أيضاً عليه رَحَمَات الله /
ينبغي للإنسان أن يأكل : بثلاث أصابع ..
الوسطى ..
والسبابة ..
والإبهام ..
لأن ذلك : أدلُّ على عدم الشَرَهْ ..
وأدلّ : على التواضع ..
ولكن هذا في الطعام الذي يكفي فيه : ثلاث أصابع ..
أمَّا الطعام الذي لا يكفي فيه ثلاث أصابع مثل : الأرز ؛ فلا بأس بأن تأكل بأكثر ..
لكن الشـيء الذي تكفي فيه الأصابع الثلاثة : يقتصـر عليها ..
فإن هذا : سُنَّة النَّبي صلى الله عليه وسلم . ..
🥀 أنظره / شرح رياض الصالحين ج 02 ورقة / 1069 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام زين الدين محمد عبد الرؤوف ابن تاج العارفين بن علي ابن زين العابدين الحداديّ ثم المَنَاويّ عليه رَحَمَات الله /
قال بعضهم /
وفي الأكل مع الجماعة فوائد منها /
ائتلاف : القلوب ..
وكثرة الرزق والمدد ..
وامتثال أمر الشارع لأنه تعالى أمرنا بإقامة الدين وعدم التفرق فيه ؛ ولا يستقيم ذلك : إلا بائتلاف القلوب ..
ولا تألف : إلا بالاجتماع على الطعام ..
وشر الناس : من أكل وحده ومنع رفده ..
.. ..
فمن فعل ذلك وأراد من الناس نصرته على إقامة الدين : فقد أتى البيوت من غير أبوابها ..
وربما خذلوه عِناداً لبغضهم له ؛ إذ البخيل : مبغوض ولو كثر تعبده ..
والسخي محبوب :،ولو فاسقاً كما هو مشاهد . ..
🥀 أنظره / فيض القدير ج 05 ورقة / 44 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الصحيح في قوله تعالى : ( فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ) ..
أنه كقوله في سائر الآيات : التي ذكر فيها الوجه ..
فإنه قد أطْرَد مجيئه في القرآن والسنة مضافاً إلى الرب تعالى على طريقة واحدة ومعنى واحد ..
فليس فيه : معنيان مختلفان في جميع المواضع غير الموضع الذي ذكر في سورة البقرة وهو قوله : ( فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ) ..
وهذا لا يتعين حمله : على القبلة والجهة ..
ولا يمتنع أن يراد به : وجه الرب حقيقة ..
فحمله على غير القبلة كنظائره كلها : أولى . ..
🥀 أنظره / مختصر الصواعق المرسلة ورقة / 392 ... 🌾🌾🌾
 
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