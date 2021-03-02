من درر السلف....الحلقة رقم 264

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الفوائد والدرر الحسان ...
ومنها ...
قال الإمام الشيخ العلاّمة عبدالعزيز ابن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
من صلة الرحم : المكالمة الهاتفية ..
والمكاتبة : بالقلم ؛ كلها من الصلة ..
كونه يكتب إليه إلى أخيه أو عمه أو قريبه يسأله عن صحته وعن حاله ؛ أو يكلمه بالهاتف ؛ كله طيب ؛ كله من الصلة . ..
أنظره / نور على الدرب ج 03 ورقة / 361 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة محمد ابن صالح ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ومن الإسراف : تعدد الملابس بدون حاجة ..
فكثير من النساء الآن كلما ظهر شكل من أشكال الملابس : ذهبت تشتريه حتى تملأ بيتها من الثياب بدون حاجة ..
وإذا ظهر شيء يختلف عن الأول بشيء يسير : سارعت بشرائه ..
وبعضهن - نسأل الله الهداية - : تكون قادرة على تسخير زوجها بالشراء وإضاعة المال ..
والواجب على الرجل : أن ينتبه لمسؤوليته ؛ فيمنع زوجته من الإسراف . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 550 ...
ومنها ...
وقال الشيخ أيضاً عليه رَحَمَات الله /
ينبغي للإنسان أن يأكل : بثلاث أصابع ..
الوسطى ..
والسبابة ..
والإبهام ..
لأن ذلك : أدلُّ على عدم الشَرَهْ ..
وأدلّ : على التواضع ..
ولكن هذا في الطعام الذي يكفي فيه : ثلاث أصابع ..
أمَّا الطعام الذي لا يكفي فيه ثلاث أصابع مثل : الأرز ؛ فلا بأس بأن تأكل بأكثر ..
لكن الشـيء الذي تكفي فيه الأصابع الثلاثة : يقتصـر عليها ..
فإن هذا : سُنَّة النَّبي صلى الله عليه وسلم . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 02 ورقة / 1069 ...
ومنها ...
قال الإمام زين الدين محمد عبد الرؤوف ابن تاج العارفين بن علي ابن زين العابدين الحداديّ ثم المَنَاويّ عليه رَحَمَات الله /
قال بعضهم /
وفي الأكل مع الجماعة فوائد منها /
ائتلاف : القلوب ..
وكثرة الرزق والمدد ..
وامتثال أمر الشارع لأنه تعالى أمرنا بإقامة الدين وعدم التفرق فيه ؛ ولا يستقيم ذلك : إلا بائتلاف القلوب ..
ولا تألف : إلا بالاجتماع على الطعام ..
وشر الناس : من أكل وحده ومنع رفده ..
.. ..
فمن فعل ذلك وأراد من الناس نصرته على إقامة الدين : فقد أتى البيوت من غير أبوابها ..
وربما خذلوه عِناداً لبغضهم له ؛ إذ البخيل : مبغوض ولو كثر تعبده ..
والسخي محبوب :،ولو فاسقاً كما هو مشاهد . ..
أنظره / فيض القدير ج 05 ورقة / 44 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الصحيح في قوله تعالى : ( فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ) ..
أنه كقوله في سائر الآيات : التي ذكر فيها الوجه ..
فإنه قد أطْرَد مجيئه في القرآن والسنة مضافاً إلى الرب تعالى على طريقة واحدة ومعنى واحد ..
فليس فيه : معنيان مختلفان في جميع المواضع غير الموضع الذي ذكر في سورة البقرة وهو قوله : ( فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ) ..
وهذا لا يتعين حمله : على القبلة والجهة ..
ولا يمتنع أن يراد به : وجه الرب حقيقة ..
فحمله على غير القبلة كنظائره كلها : أولى . ..
أنظره / مختصر الصواعق المرسلة ورقة / 392 ...
ومن الفوائد والدرر الحسان ...
ومنها ...
قال الإمام الشيخ العلاّمة عبدالعزيز ابن باز عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
من صلة الرحم : المكالمة الهاتفية ..
والمكاتبة : بالقلم ؛ كلها من الصلة ..
كونه يكتب إليه إلى أخيه أو عمه أو قريبه يسأله عن صحته وعن حاله ؛ أو يكلمه بالهاتف ؛ كله طيب ؛ كله من الصلة . ..
أنظره / نور على الدرب ج 03 ورقة / 361 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة محمد ابن صالح ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ومن الإسراف : تعدد الملابس بدون حاجة ..
فكثير من النساء الآن كلما ظهر شكل من أشكال الملابس : ذهبت تشتريه حتى تملأ بيتها من الثياب بدون حاجة ..
وإذا ظهر شيء يختلف عن الأول بشيء يسير : سارعت بشرائه ..
وبعضهن - نسأل الله الهداية - : تكون قادرة على تسخير زوجها بالشراء وإضاعة المال ..
والواجب على الرجل : أن ينتبه لمسؤوليته ؛ فيمنع زوجته من الإسراف . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 550 ...
ومنها ...
وقال الشيخ أيضاً عليه رَحَمَات الله /
ينبغي للإنسان أن يأكل : بثلاث أصابع ..
الوسطى ..
والسبابة ..
والإبهام ..
لأن ذلك : أدلُّ على عدم الشَرَهْ ..
وأدلّ : على التواضع ..
ولكن هذا في الطعام الذي يكفي فيه : ثلاث أصابع ..
أمَّا الطعام الذي لا يكفي فيه ثلاث أصابع مثل : الأرز ؛ فلا بأس بأن تأكل بأكثر ..
لكن الشـيء الذي تكفي فيه الأصابع الثلاثة : يقتصـر عليها ..
فإن هذا : سُنَّة النَّبي صلى الله عليه وسلم . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 02 ورقة / 1069 ...
ومنها ...
قال الإمام زين الدين محمد عبد الرؤوف ابن تاج العارفين بن علي ابن زين العابدين الحداديّ ثم المَنَاويّ عليه رَحَمَات الله /
قال بعضهم /
وفي الأكل مع الجماعة فوائد منها /
ائتلاف : القلوب ..
وكثرة الرزق والمدد ..
وامتثال أمر الشارع لأنه تعالى أمرنا بإقامة الدين وعدم التفرق فيه ؛ ولا يستقيم ذلك : إلا بائتلاف القلوب ..
ولا تألف : إلا بالاجتماع على الطعام ..
وشر الناس : من أكل وحده ومنع رفده ..
.. ..
فمن فعل ذلك وأراد من الناس نصرته على إقامة الدين : فقد أتى البيوت من غير أبوابها ..
وربما خذلوه عِناداً لبغضهم له ؛ إذ البخيل : مبغوض ولو كثر تعبده ..
والسخي محبوب :،ولو فاسقاً كما هو مشاهد . ..
أنظره / فيض القدير ج 05 ورقة / 44 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الصحيح في قوله تعالى : ( فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ) ..
أنه كقوله في سائر الآيات : التي ذكر فيها الوجه ..
فإنه قد أطْرَد مجيئه في القرآن والسنة مضافاً إلى الرب تعالى على طريقة واحدة ومعنى واحد ..
فليس فيه : معنيان مختلفان في جميع المواضع غير الموضع الذي ذكر في سورة البقرة وهو قوله : ( فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ) ..
وهذا لا يتعين حمله : على القبلة والجهة ..
ولا يمتنع أن يراد به : وجه الرب حقيقة ..
فحمله على غير القبلة كنظائره كلها : أولى . ..
أنظره / مختصر الصواعق المرسلة ورقة / 392 ...