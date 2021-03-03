ميج-25 فوكسبات [1970] الجزائرية .. اسرع طائرة في العالم الى حد الان ..

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:: مؤهل للإشراف ::منتدى الخدمة الوطنية
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ملاحضة : كل السطر مظلل بالاصفر يعتبر هام ..
المعترضات الطاشرة ميج-25 الجزائرية___MiG-25 Foxbats في إفريقيا والبدائل القديمة
اليكم هادا تقرير عن اسرع طائرة في العالم من 1970 الى يومنا هادا .. ميج-25 فوكسبات و التي مازالت تشغل في الجيش الجزائري .. تعتبر هده الطائرات فخر لنا لانها حاربت و ارعبت طائرات f-15 الاسرائلية ..
فيديو قصير عن اقلاع طائرة ميج-25 فوكسبات من تصميم جوكوف .. انصحكم بمشاهدته
دخلت MiG-25 Foxbat الخدمة في سلاح الجو السوفيتي في عام 1970 باعتبارها أكثر الطائرات قدرة في القتال الجوي جوًا في ذلك الوقت ، محطمة العديد من الأرقام القياسية لأدائها في الطيران وظلت حتى يومنا هذا أسرع طائرة مقاتلة تم تطويرها على الإطلاق. كان المعترض متميزًا ليس فقط بسبب مستشعراته القوية وأسلحته وأدائه العالي في الطيران ، ولكن أيضًا لحجمه ووزنه - الذي بلغ 34000 كجم كان أعلى بكثير من الطائرات المنافسة مثل MiG-21 (8350 كجم) ، والتي شكلت الجزء الأكبر من الأسطول السوفيتي ، وطائرة F-4E Phantom (18000 كجم) التي كانت إلى حد بعيد المقاتلة أو الاعتراض الغربي الأكثر قدرة في ذلك الوقت. نظرًا لتكلفتها الكبيرة ، وخاصة متطلبات الصيانة العالية واستهلاك الوقود ، كان عملاء التصدير لـ MiG-25 قليلًا نسبيًا ، ولكن من بين عملاء الدفاع السوفيتي الذين يمكنهم تحمل تكاليفها ، أثبت التصميم شعبيته نظرًا لإمكانياته الفريدة العديدة. أثبتت Foxbats قدرتها على مواجهة مقاتلات الجيل الرابع الحديثة ، وحتى بالنسبة لطائرات F-14 و F-15 ذات الوزن الثقيل في الكتلة الغربية ، فقد أثبتوا في عدة مناسبات أنه من الصعب للغاية تحييدهم. على الرغم من أن مقاتلات Foxbats العراقية والسورية فقط هي التي شهدت قتالًا ، إلا أن الأخيرة قامت بنشر الطائرات بأعداد محدودة بعد أن تم توفيرها كجزء من المساعدات السوفيتية ، إلا أن العديد من المشغلين الكبار سيستمرون في نشر MiG-25 لفترة طويلة بعد نهاية الحرب الباردة. بينما احتفظت ليبيا وسوريا بطائرات MiG-25 في قوائم جردها ، أدى الصراع الداخلي في كلا البلدين منذ عام 2011 إلى إعاقة قدرتهما على الحفاظ على طائرات الصيانة العالية جاهزة للعمل وخيارات محدودة للتحديث. مع قيام روسيا بإيقاف تشغيل آخر Foxbats في عام 2013 ، تظل الجزائر اليوم المشغل الرئيسي الوحيد من الفئة في دور الخط الأمامي.
كانت الجزائر أول عميل تصدير للطائرة MiG-25 ، حيث وقعت عقدًا في عام 1978 لثمانية طائرات MiG-25P واثنتين من طائرات MiG-25PUs الاعتراضية وثلاثة أنواع أخرى من طائرات الاستطلاع MiG-25R للطائرة. تم الكشف عن الطائرة لأول مرة خلال الاحتفالات بالذكرى الخامسة والعشرين للثورة الجزائرية في 1 نوفمبر 1979 ، وتم تقسيمها بين سرب قتالي واحد ، سرب 120 ، وسرب استطلاع 515. تم استكمال الطائرات في وقت لاحق بمشتريات إضافية لتوسيع أسطول الاعتراض ، وفي عام 1988. لعبت دوريات النخبة المعترضة دورًا رئيسيًا في ردع طائرات F-15 الإسرائيلية من تنفيذ غارات جوية ضد البلاد. من بين الطائرات السوفيتية التي عُرضت للتصدير خلال الحرب الباردة ، شكلت MiG-25 التحدي الأكبر للطائرة F-15 وكانت صواريخها ذات مدى أطول بخمسة أضعاف الحمولة وبسرعة أعلى بكثير وارتفاعات تشغيلية.
في حين أن قدرات متغيرات MiG-25 التي تم تسليمها في البداية إلى الجزائر كانت محدودة إلى حد ما ، مما سيجعلها في وضع غير موات بشكل متزايد حيث بدأت القوى المتنافسة في تسليح نفسها بطائرات من الجيل الرابع ، فإن القوات الجوية الجزائرية ستستثمر لاحقًا في ترقية Foxbats إلى طائرة. معيار الجيل الرابع. قام الاتحاد السوفيتي نفسه بترقية Foxbat بتقنيات الجيل الرابع في إطار برنامج MiG-25PD - والذي شهد تحسنًا ملحوظًا في قدرات المعترضين. من بين أهم التقنيات الجديدة المدمجة ، المتغيرات المحسّنة للصاروخ بعيد المدى R-40 ، ونظام البحث والتتبع بالأشعة تحت الحمراء ، ورادار أكثر قوة مع مدى أطول وقدرة على الإسقاط. سمح ذلك للمعترض بالاستفادة من ارتفاعه الشاهق وإزالة القيود المفروضة على قدرته على الاشتباك مع الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض. وبحسب ما ورد كان برنامج تحديث Foxbat الجزائري أكثر شمولاً من برنامج MiG-25PD ، وشمل تجهيز الطائرات بأجهزة استشعار محسّنة وأنظمة حرب إلكترونية بمساعدة أوكرانية خلال التسعينيات. هذا جعل الطائرات تصل إلى مستوى محترم من الجيل الرابع.
دمتم في رعاية الله و حفظه --- اللهم احفظ الجزائر شعبا و جيشا و حكومتا
المعترضات الطاشرة ميج-25 الجزائرية___MiG-25 Foxbats في إفريقيا والبدائل القديمة
اليكم هادا تقرير عن اسرع طائرة في العالم من 1970 الى يومنا هادا .. ميج-25 فوكسبات و التي مازالت تشغل في الجيش الجزائري .. تعتبر هده الطائرات فخر لنا لانها حاربت و ارعبت طائرات f-15 الاسرائلية ..
فيديو قصير عن اقلاع طائرة ميج-25 فوكسبات من تصميم جوكوف .. انصحكم بمشاهدته
دخلت MiG-25 Foxbat الخدمة في سلاح الجو السوفيتي في عام 1970 باعتبارها أكثر الطائرات قدرة في القتال الجوي جوًا في ذلك الوقت ، محطمة العديد من الأرقام القياسية لأدائها في الطيران وظلت حتى يومنا هذا أسرع طائرة مقاتلة تم تطويرها على الإطلاق. كان المعترض متميزًا ليس فقط بسبب مستشعراته القوية وأسلحته وأدائه العالي في الطيران ، ولكن أيضًا لحجمه ووزنه - الذي بلغ 34000 كجم كان أعلى بكثير من الطائرات المنافسة مثل MiG-21 (8350 كجم) ، والتي شكلت الجزء الأكبر من الأسطول السوفيتي ، وطائرة F-4E Phantom (18000 كجم) التي كانت إلى حد بعيد المقاتلة أو الاعتراض الغربي الأكثر قدرة في ذلك الوقت. نظرًا لتكلفتها الكبيرة ، وخاصة متطلبات الصيانة العالية واستهلاك الوقود ، كان عملاء التصدير لـ MiG-25 قليلًا نسبيًا ، ولكن من بين عملاء الدفاع السوفيتي الذين يمكنهم تحمل تكاليفها ، أثبت التصميم شعبيته نظرًا لإمكانياته الفريدة العديدة. أثبتت Foxbats قدرتها على مواجهة مقاتلات الجيل الرابع الحديثة ، وحتى بالنسبة لطائرات F-14 و F-15 ذات الوزن الثقيل في الكتلة الغربية ، فقد أثبتوا في عدة مناسبات أنه من الصعب للغاية تحييدهم. على الرغم من أن مقاتلات Foxbats العراقية والسورية فقط هي التي شهدت قتالًا ، إلا أن الأخيرة قامت بنشر الطائرات بأعداد محدودة بعد أن تم توفيرها كجزء من المساعدات السوفيتية ، إلا أن العديد من المشغلين الكبار سيستمرون في نشر MiG-25 لفترة طويلة بعد نهاية الحرب الباردة. بينما احتفظت ليبيا وسوريا بطائرات MiG-25 في قوائم جردها ، أدى الصراع الداخلي في كلا البلدين منذ عام 2011 إلى إعاقة قدرتهما على الحفاظ على طائرات الصيانة العالية جاهزة للعمل وخيارات محدودة للتحديث. مع قيام روسيا بإيقاف تشغيل آخر Foxbats في عام 2013 ، تظل الجزائر اليوم المشغل الرئيسي الوحيد من الفئة في دور الخط الأمامي.
كانت الجزائر أول عميل تصدير للطائرة MiG-25 ، حيث وقعت عقدًا في عام 1978 لثمانية طائرات MiG-25P واثنتين من طائرات MiG-25PUs الاعتراضية وثلاثة أنواع أخرى من طائرات الاستطلاع MiG-25R للطائرة. تم الكشف عن الطائرة لأول مرة خلال الاحتفالات بالذكرى الخامسة والعشرين للثورة الجزائرية في 1 نوفمبر 1979 ، وتم تقسيمها بين سرب قتالي واحد ، سرب 120 ، وسرب استطلاع 515. تم استكمال الطائرات في وقت لاحق بمشتريات إضافية لتوسيع أسطول الاعتراض ، وفي عام 1988. لعبت دوريات النخبة المعترضة دورًا رئيسيًا في ردع طائرات F-15 الإسرائيلية من تنفيذ غارات جوية ضد البلاد. من بين الطائرات السوفيتية التي عُرضت للتصدير خلال الحرب الباردة ، شكلت MiG-25 التحدي الأكبر للطائرة F-15 وكانت صواريخها ذات مدى أطول بخمسة أضعاف الحمولة وبسرعة أعلى بكثير وارتفاعات تشغيلية.
في حين أن قدرات متغيرات MiG-25 التي تم تسليمها في البداية إلى الجزائر كانت محدودة إلى حد ما ، مما سيجعلها في وضع غير موات بشكل متزايد حيث بدأت القوى المتنافسة في تسليح نفسها بطائرات من الجيل الرابع ، فإن القوات الجوية الجزائرية ستستثمر لاحقًا في ترقية Foxbats إلى طائرة. معيار الجيل الرابع. قام الاتحاد السوفيتي نفسه بترقية Foxbat بتقنيات الجيل الرابع في إطار برنامج MiG-25PD - والذي شهد تحسنًا ملحوظًا في قدرات المعترضين. من بين أهم التقنيات الجديدة المدمجة ، المتغيرات المحسّنة للصاروخ بعيد المدى R-40 ، ونظام البحث والتتبع بالأشعة تحت الحمراء ، ورادار أكثر قوة مع مدى أطول وقدرة على الإسقاط. سمح ذلك للمعترض بالاستفادة من ارتفاعه الشاهق وإزالة القيود المفروضة على قدرته على الاشتباك مع الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض. وبحسب ما ورد كان برنامج تحديث Foxbat الجزائري أكثر شمولاً من برنامج MiG-25PD ، وشمل تجهيز الطائرات بأجهزة استشعار محسّنة وأنظمة حرب إلكترونية بمساعدة أوكرانية خلال التسعينيات. هذا جعل الطائرات تصل إلى مستوى محترم من الجيل الرابع.
دمتم في رعاية الله و حفظه --- اللهم احفظ الجزائر شعبا و جيشا و حكومتا
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