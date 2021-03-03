ميج-25 فوكسبات [1970] الجزائرية .. اسرع طائرة في العالم الى حد الان ..

ملاحضة : كل السطر مظلل بالاصفر يعتبر هام ..

دخلت MiG-25 Foxbat الخدمة في سلاح الجو السوفيتي في عام 1970 باعتبارها أكثر الطائرات قدرة في القتال الجوي جوًا في ذلك الوقت ، محطمة العديد من الأرقام القياسية لأدائها في الطيران وظلت حتى يومنا هذا

أسرع طائرة

وتم تقسيمها بين سرب قتالي واحد ، سرب 120 ، وسرب استطلاع 515. تم استكمال الطائرات في وقت لاحق بمشتريات إضافية لتوسيع أسطول الاعتراض ، وفي عام 1988. لعبت دوريات النخبة المعترضة دورًا رئيسيًا في ردع طائرات F-15 الإسرائيلية من تنفيذ غارات جوية ضد البلاد.

فإن القوات الجوية الجزائرية ستستثمر لاحقًا في ترقية Foxbats إلى طائرة. معيار الجيل الرابع. قام الاتحاد السوفيتي نفسه بترقية Foxbat بتقنيات الجيل الرابع في إطار برنامج MiG-25PD - والذي شهد تحسنًا ملحوظًا في قدرات المعترضين. من بين أهم التقنيات الجديدة المدمجة ، المتغيرات المحسّنة للصاروخ بعيد المدى R-40 ، ونظام البحث والتتبع بالأشعة تحت الحمراء ، ورادار أكثر قوة مع مدى أطول وقدرة على الإسقاط. سمح ذلك للمعترض بالاستفادة من ارتفاعه الشاهق وإزالة القيود المفروضة على قدرته على الاشتباك مع الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض. وبحسب ما ورد كان برنامج تحديث Foxbat الجزائري أكثر شمولاً من برنامج MiG-25PD ، وشمل تجهيز الطائرات بأجهزة استشعار محسّنة وأنظمة حرب إلكترونية بمساعدة أوكرانية خلال التسعينيات.

دمتم في رعاية الله و حفظه --- اللهم احفظ الجزائر شعبا و جيشا و حكومتا