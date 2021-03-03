من درر السلف.. الحلقة رقم 265

الحمد لله ...ومن الفوائد والمسائل الحسان ...ومنها ...قال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وللتسمية في أول الطعام والشـراب وحمد الله في آخره : تأثيرٌ عجيب في نفعه واستمرائه ودفع مضـرته ..قال الإمام أحمد /إذا جمع الطعام أربعاً فقد كمل :إذا ذُكر اسم الله : في أوله ..وحُمد الله : في آخره ..وكثرت عليه : الأيدي ..وكان : من حِل . ..أنظره / زاد المعاد في خير هدي العباد ج 04 ورقة / 232 ...ومنها ...عن أبي هريرة رضي الله عنه /أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال / إن المؤمن لينضي شياطينه : كما ينضي أحدكم بعيره في السفر ..وفي رواية /إن المؤمن ينضي شيطانه : كما ينضي أحدكم بعيره في السفر ..حسنه الإمام المحدث الألبانيّ في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم / 3586 ..وقوله صلى الله عليه وسلم /إن المؤمن ينضي شيطانه : أي يهزله ويجعله ضعيفاً مهزولاً ..ويَجْعله : نِضْوا ..والنِضْو : الدابة التي أهْزَلَتْها الأسفار وأذْهَبَت لَحْمَها ..قال شيخ الإسلام الصفيز ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /لأنه كلما إعترضه : صب عليه سياط الذكر والتوجه والإستغفار والطاعة ..فشيطانه معه : في عذاب شديد ..ليس بمنزلة : شيطان الفاجر الذي هو معه في راحة ودعة ..ولهذا يكون : قوياً عاتياً شديداً ..فمن لم يعذب شيطانه في هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده واستغفاره وطاعته : عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب النار ..فلا بد لكل أحد : أن يعذب شيطانه أو يعذبه شيطانه . ..أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 793 ...ومنها ...وقال ابن قيّم أيضاً /والمقصود أن العائن : حاسد خاص ..وهو أضر : من الحاسد ..ولهذا - والله أعلم - إنما جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن : لأنه أعم ..فكل عائنٍ : حاسدٌ ولا بد ..وليس كل حاسد : عائناً ..فإذا استعاذ من شر الحسد : دخل فيه العين ..وهذا من شمول : القرآن الكريم وإعجازه وبلاغته ..وأصل الحسد هو : بغض نعمة الله على المحسود ؛ وتمني زوالها . ..أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 458 ...ومنها ...قال العلاّمة الإمام محمد ابنْ صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /إذا أُصبت بالمصيبة : فلا تظن أن هذا الهم الذي يأتيك أو هذا الألم الذي يأتيك لا تظن أنه يذهب سدى ..بل ستعوض عنه : خيراً منه ..ستحط عنك : الذنوب كما تحط الشجرة ورقها ..و هذه : من نعم الله . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 244 ...ومنها ...وقال أيضاً /العاقل إذا قرأ القرآن وتبصر : عرف قيمة الدنيا وأنها ليست بشيء ..وأنها مزرعة : للآخرة ..فانظر ماذا : زرعت فيها لآخرتك ؟؟؟إن كنت زرعت خيرًا : فأبشر بالحصاد الذي يرضيك ..وإن كان الأمر بالعكس : فقد خسرت الدنيا والآخرة . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 03 ورقة / 358 ...