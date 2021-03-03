من درر السلف.. الحلقة رقم 265

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد والمسائل الحسان ...

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وللتسمية في أول الطعام والشـراب وحمد الله في آخره : تأثيرٌ عجيب في نفعه واستمرائه ودفع مضـرته ..
قال الإمام أحمد /
إذا جمع الطعام أربعاً فقد كمل :
إذا ذُكر اسم الله : في أوله ..
وحُمد الله : في آخره ..
وكثرت عليه : الأيدي ..
وكان : من حِل . ..
🥀 أنظره / زاد المعاد في خير هدي العباد ج 04 ورقة / 232 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
عن أبي هريرة رضي الله عنه /
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال / إن المؤمن لينضي شياطينه : كما ينضي أحدكم بعيره في السفر ..
وفي رواية /
إن المؤمن ينضي شيطانه : كما ينضي أحدكم بعيره في السفر ..
حسنه الإمام المحدث الألبانيّ في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم / 3586 ..
وقوله صلى الله عليه وسلم /
إن المؤمن ينضي شيطانه : أي يهزله ويجعله ضعيفاً مهزولاً ..
ويَجْعله : نِضْوا ..
والنِضْو : الدابة التي أهْزَلَتْها الأسفار وأذْهَبَت لَحْمَها ..
قال شيخ الإسلام الصفيز ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
لأنه كلما إعترضه : صب عليه سياط الذكر والتوجه والإستغفار والطاعة ..
فشيطانه معه : في عذاب شديد ..
ليس بمنزلة : شيطان الفاجر الذي هو معه في راحة ودعة ..
ولهذا يكون : قوياً عاتياً شديداً ..
فمن لم يعذب شيطانه في هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده واستغفاره وطاعته : عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب النار ..
فلا بد لكل أحد : أن يعذب شيطانه أو يعذبه شيطانه . ..
🥀 أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 793 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال ابن قيّم أيضاً /
والمقصود أن العائن : حاسد خاص ..
وهو أضر : من الحاسد ..
ولهذا - والله أعلم - إنما جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن : لأنه أعم ..
فكل عائنٍ : حاسدٌ ولا بد ..
وليس كل حاسد : عائناً ..
فإذا استعاذ من شر الحسد : دخل فيه العين ..
وهذا من شمول : القرآن الكريم وإعجازه وبلاغته ..
وأصل الحسد هو : بغض نعمة الله على المحسود ؛ وتمني زوالها . ..
🥀 أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 458 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاّمة الإمام محمد ابنْ صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
إذا أُصبت بالمصيبة : فلا تظن أن هذا الهم الذي يأتيك أو هذا الألم الذي يأتيك لا تظن أنه يذهب سدى ..
بل ستعوض عنه : خيراً منه ..
ستحط عنك : الذنوب كما تحط الشجرة ورقها ..
و هذه : من نعم الله . ..
🥀 أنظره / شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 244 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
العاقل إذا قرأ القرآن وتبصر : عرف قيمة الدنيا وأنها ليست بشيء ..
وأنها مزرعة : للآخرة ..
فانظر ماذا : زرعت فيها لآخرتك ؟؟؟
إن كنت زرعت خيرًا : فأبشر بالحصاد الذي يرضيك ..
وإن كان الأمر بالعكس : فقد خسرت الدنيا والآخرة . ..
🥀 أنظره / شرح رياض الصالحين ج 03 ورقة / 358 ... 🌾🌾🌾
 
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