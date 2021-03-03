من درر السلف.. الحلقة رقم 265

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الفوائد والمسائل الحسان ...
ومنها ...
قال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وللتسمية في أول الطعام والشـراب وحمد الله في آخره : تأثيرٌ عجيب في نفعه واستمرائه ودفع مضـرته ..
قال الإمام أحمد /
إذا جمع الطعام أربعاً فقد كمل :
إذا ذُكر اسم الله : في أوله ..
وحُمد الله : في آخره ..
وكثرت عليه : الأيدي ..
وكان : من حِل . ..
أنظره / زاد المعاد في خير هدي العباد ج 04 ورقة / 232 ...
ومنها ...
عن أبي هريرة رضي الله عنه /
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال / إن المؤمن لينضي شياطينه : كما ينضي أحدكم بعيره في السفر ..
وفي رواية /
إن المؤمن ينضي شيطانه : كما ينضي أحدكم بعيره في السفر ..
حسنه الإمام المحدث الألبانيّ في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم / 3586 ..
وقوله صلى الله عليه وسلم /
إن المؤمن ينضي شيطانه : أي يهزله ويجعله ضعيفاً مهزولاً ..
ويَجْعله : نِضْوا ..
والنِضْو : الدابة التي أهْزَلَتْها الأسفار وأذْهَبَت لَحْمَها ..
قال شيخ الإسلام الصفيز ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
لأنه كلما إعترضه : صب عليه سياط الذكر والتوجه والإستغفار والطاعة ..
فشيطانه معه : في عذاب شديد ..
ليس بمنزلة : شيطان الفاجر الذي هو معه في راحة ودعة ..
ولهذا يكون : قوياً عاتياً شديداً ..
فمن لم يعذب شيطانه في هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده واستغفاره وطاعته : عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب النار ..
فلا بد لكل أحد : أن يعذب شيطانه أو يعذبه شيطانه . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 793 ...
ومنها ...
وقال ابن قيّم أيضاً /
والمقصود أن العائن : حاسد خاص ..
وهو أضر : من الحاسد ..
ولهذا - والله أعلم - إنما جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن : لأنه أعم ..
فكل عائنٍ : حاسدٌ ولا بد ..
وليس كل حاسد : عائناً ..
فإذا استعاذ من شر الحسد : دخل فيه العين ..
وهذا من شمول : القرآن الكريم وإعجازه وبلاغته ..
وأصل الحسد هو : بغض نعمة الله على المحسود ؛ وتمني زوالها . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 458 ...
ومنها ...
قال العلاّمة الإمام محمد ابنْ صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
إذا أُصبت بالمصيبة : فلا تظن أن هذا الهم الذي يأتيك أو هذا الألم الذي يأتيك لا تظن أنه يذهب سدى ..
بل ستعوض عنه : خيراً منه ..
ستحط عنك : الذنوب كما تحط الشجرة ورقها ..
و هذه : من نعم الله . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 244 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
العاقل إذا قرأ القرآن وتبصر : عرف قيمة الدنيا وأنها ليست بشيء ..
وأنها مزرعة : للآخرة ..
فانظر ماذا : زرعت فيها لآخرتك ؟؟؟
إن كنت زرعت خيرًا : فأبشر بالحصاد الذي يرضيك ..
وإن كان الأمر بالعكس : فقد خسرت الدنيا والآخرة . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 03 ورقة / 358 ...
ومن الفوائد والمسائل الحسان ...
ومنها ...
قال الإمام شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وللتسمية في أول الطعام والشـراب وحمد الله في آخره : تأثيرٌ عجيب في نفعه واستمرائه ودفع مضـرته ..
قال الإمام أحمد /
إذا جمع الطعام أربعاً فقد كمل :
إذا ذُكر اسم الله : في أوله ..
وحُمد الله : في آخره ..
وكثرت عليه : الأيدي ..
وكان : من حِل . ..
أنظره / زاد المعاد في خير هدي العباد ج 04 ورقة / 232 ...
ومنها ...
عن أبي هريرة رضي الله عنه /
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال / إن المؤمن لينضي شياطينه : كما ينضي أحدكم بعيره في السفر ..
وفي رواية /
إن المؤمن ينضي شيطانه : كما ينضي أحدكم بعيره في السفر ..
حسنه الإمام المحدث الألبانيّ في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم / 3586 ..
وقوله صلى الله عليه وسلم /
إن المؤمن ينضي شيطانه : أي يهزله ويجعله ضعيفاً مهزولاً ..
ويَجْعله : نِضْوا ..
والنِضْو : الدابة التي أهْزَلَتْها الأسفار وأذْهَبَت لَحْمَها ..
قال شيخ الإسلام الصفيز ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله /
لأنه كلما إعترضه : صب عليه سياط الذكر والتوجه والإستغفار والطاعة ..
فشيطانه معه : في عذاب شديد ..
ليس بمنزلة : شيطان الفاجر الذي هو معه في راحة ودعة ..
ولهذا يكون : قوياً عاتياً شديداً ..
فمن لم يعذب شيطانه في هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده واستغفاره وطاعته : عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب النار ..
فلا بد لكل أحد : أن يعذب شيطانه أو يعذبه شيطانه . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 793 ...
ومنها ...
وقال ابن قيّم أيضاً /
والمقصود أن العائن : حاسد خاص ..
وهو أضر : من الحاسد ..
ولهذا - والله أعلم - إنما جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن : لأنه أعم ..
فكل عائنٍ : حاسدٌ ولا بد ..
وليس كل حاسد : عائناً ..
فإذا استعاذ من شر الحسد : دخل فيه العين ..
وهذا من شمول : القرآن الكريم وإعجازه وبلاغته ..
وأصل الحسد هو : بغض نعمة الله على المحسود ؛ وتمني زوالها . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 02 ورقة / 458 ...
ومنها ...
قال العلاّمة الإمام محمد ابنْ صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى /
إذا أُصبت بالمصيبة : فلا تظن أن هذا الهم الذي يأتيك أو هذا الألم الذي يأتيك لا تظن أنه يذهب سدى ..
بل ستعوض عنه : خيراً منه ..
ستحط عنك : الذنوب كما تحط الشجرة ورقها ..
و هذه : من نعم الله . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 01 ورقة / 244 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
العاقل إذا قرأ القرآن وتبصر : عرف قيمة الدنيا وأنها ليست بشيء ..
وأنها مزرعة : للآخرة ..
فانظر ماذا : زرعت فيها لآخرتك ؟؟؟
إن كنت زرعت خيرًا : فأبشر بالحصاد الذي يرضيك ..
وإن كان الأمر بالعكس : فقد خسرت الدنيا والآخرة . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 03 ورقة / 358 ...