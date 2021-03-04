من درر السلف ....الحلقة رقم 266

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الفوائد والدرر ...
ومنها ...
قال الإمام المحدث العلاّمة محمد ناصر الدين الألبانيّ عليه رَحَمَات الله عليه /
ما يفعله الولد الصّالح من الأعمال الصّالحة : فإنّ لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء ..
لأنّ الولد : من سعيهما وكسبهما ..
وقد قال صلّى اللّه عليه وسلّم : إنّ أطيب ما أكل الرجل : من كسبه ..
وإنّ ولده : من كسبه . ..
أنظره / أحكام الجنائز ورقة / 126 - 127 ...
ومنها ...
و قال شيخنا العلاّمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لا ينبغي أن نقول إن إكرام الضيف : من العادات ..
بل نقول : إنه من العبادات ..
لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال / من كان يؤمن بالله واليوم الآخر : فليكرم ضيفه .. .
فإكرام الضيف : عبادة تقرب الإنسان من ربه ؛ وتكون سبباً لصلاحه بإذن الله . ..
أنظره / فتاوى نور على الدرب ج 11 ورقة / 274 ...
ومنها ...
و قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أمَّا حُسن الخُلُق مع الله : فهو الرضا بحكمه شرعًا وقَدَرًا ..
وتلقِّي ذلك : بالانشراح وعدمِ التضجُّر ..
وعدمِ : الأسى والحزن ..
فإذا قدَّر الله على المسلم شيئًا يكرهه : رضي بذلك واستسلم وصبر ..
وقال بلسانه وقلبه : رضيتُ بالله ربًّا ..
وإذا حكم الله عليه بحكمٍ شرعيٍّ : رضي واستسلم ؛ وانقاد لشريعة الله عزَّ وجلَّ بصدرٍ منشرحٍ ونفسٍ مطمئنـَّةٍ ..
فهذا حسنُ الخـُلُق : مع الله عزَّ وجلَّ . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 03 ورقة / 556 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تيميّة الحِرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَقَدْ عُرِفَ بِالْعَادَةِ أَنَّ مَا يَتَنَاوَبُ النَّاسُ عَلَى حِفْظِهِ : ضَاعَ ..
وَمِنْ الْأَمْثَالِ السَّائِرَةِ : لَا يَصْلُحُ الْقِدْرُ بَيْنَ طَبَّاخَيْنِ . ..
أنْظُره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 34 وَرَقَة / 129 ...
ومنها ...
وقال أيْضاً /
أَنَّ الْمَرْأَةَ تَحْتَاجُ مِنْ الْحِفْظِ وَالصِّيَانَةِ : مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الصَّبِيُّ ..
وَكُلُّ مَا كَانَ أَسْتَرَ لَهَا وأصون : كَانَ أَصْلَحَ لَهَا ..
وَلِهَذَا كَانَ لِبَاسُهَا الْمَشْرُوعُ : لِبَاسًا يَسْتُرُهَا ..
وَلُعِنَ مَنْ يَلْبَسُ : لِبَاسَ الرِّجَال . ..
أنْظُره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 34 وَرَقَة / 129 ...
ومنها ...
عن أبي هريرة رضي الله عنه /
عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قـال /
سبعة يظلـهم الله في ظـله يوم لا ظـل إلا ظـله ..
الإمـام : الـعادل ..
وشـاب : نشـأ في عبـادة ربه ..
ورجل : قلـبه معلـق في الـمساجد ..
ورجلان تحـابـّا في الله : اجتمعـا عليه وتفرقـا عليه ..
ورجل طلـبته امـرأة ذات منصـب وجمـال : فقـال إني أخـاف الله ..
ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلـم شمالـه : مـا تنفـق يمينه ..
ورجل ذكر الله خالـياً : ففـاضت عينـاه .. .
رواه البخاري ومسلم ..
قـاَلَ إبنُ عـبد الـبَّر المالكيّ عليه رَحَمَات الله / هـذا أحـسـن حـديـث يـُرْوى في فـضائـل الاعمـال ..
وأعـمهـا وأصحـهـا إن شـاء الله ..
وحسْـبك به فـضـلا ..
أنظره / التمهيد ج 02 ورقة / 282 ...
و قـاَلَ شيخ الإِسْلام الصَغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله / إنك إذا تـأمـَّلتَ الـسَّبعة الـذين يظلـهم الله في ظـل عـرشـه يـوم لاظـل إلا ظـلـه : وجدتـهـم إنـمـا نـالـوا ذلك الـظـل بمخـالـفة الـهـوى ..
أنظره / روضـة المُحـبِّين ج 01 ورقة / 485 ...
و قـال الـعلاّمة شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله / هـذا الـعدد : لـيس للـحصـْر ..
لأن هـناك : أصْنافـًاً أخـرى يظـلهم الله في ظـله يـوم لا ظـل إلا ظـله يتعـدون الـعشرين ..
لـكن هـكذا كـان الـنبيّ صلى الله عليه وسلم أحـْيانـاً : يذكر عـدداً في موضـعٍ ..
لـكنه : لا يريـد به الـحصر ..
أنظره / شرح صحيح مسلم ج 03 ورقة / 584 ...
ومن الفوائد والدرر ...
ومنها ...
قال الإمام المحدث العلاّمة محمد ناصر الدين الألبانيّ عليه رَحَمَات الله عليه /
ما يفعله الولد الصّالح من الأعمال الصّالحة : فإنّ لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء ..
لأنّ الولد : من سعيهما وكسبهما ..
وقد قال صلّى اللّه عليه وسلّم : إنّ أطيب ما أكل الرجل : من كسبه ..
وإنّ ولده : من كسبه . ..
أنظره / أحكام الجنائز ورقة / 126 - 127 ...
ومنها ...
و قال شيخنا العلاّمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لا ينبغي أن نقول إن إكرام الضيف : من العادات ..
بل نقول : إنه من العبادات ..
لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال / من كان يؤمن بالله واليوم الآخر : فليكرم ضيفه .. .
فإكرام الضيف : عبادة تقرب الإنسان من ربه ؛ وتكون سبباً لصلاحه بإذن الله . ..
أنظره / فتاوى نور على الدرب ج 11 ورقة / 274 ...
ومنها ...
و قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أمَّا حُسن الخُلُق مع الله : فهو الرضا بحكمه شرعًا وقَدَرًا ..
وتلقِّي ذلك : بالانشراح وعدمِ التضجُّر ..
وعدمِ : الأسى والحزن ..
فإذا قدَّر الله على المسلم شيئًا يكرهه : رضي بذلك واستسلم وصبر ..
وقال بلسانه وقلبه : رضيتُ بالله ربًّا ..
وإذا حكم الله عليه بحكمٍ شرعيٍّ : رضي واستسلم ؛ وانقاد لشريعة الله عزَّ وجلَّ بصدرٍ منشرحٍ ونفسٍ مطمئنـَّةٍ ..
فهذا حسنُ الخـُلُق : مع الله عزَّ وجلَّ . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 03 ورقة / 556 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تيميّة الحِرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَقَدْ عُرِفَ بِالْعَادَةِ أَنَّ مَا يَتَنَاوَبُ النَّاسُ عَلَى حِفْظِهِ : ضَاعَ ..
وَمِنْ الْأَمْثَالِ السَّائِرَةِ : لَا يَصْلُحُ الْقِدْرُ بَيْنَ طَبَّاخَيْنِ . ..
أنْظُره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 34 وَرَقَة / 129 ...
ومنها ...
وقال أيْضاً /
أَنَّ الْمَرْأَةَ تَحْتَاجُ مِنْ الْحِفْظِ وَالصِّيَانَةِ : مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الصَّبِيُّ ..
وَكُلُّ مَا كَانَ أَسْتَرَ لَهَا وأصون : كَانَ أَصْلَحَ لَهَا ..
وَلِهَذَا كَانَ لِبَاسُهَا الْمَشْرُوعُ : لِبَاسًا يَسْتُرُهَا ..
وَلُعِنَ مَنْ يَلْبَسُ : لِبَاسَ الرِّجَال . ..
أنْظُره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 34 وَرَقَة / 129 ...
ومنها ...
عن أبي هريرة رضي الله عنه /
عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قـال /
سبعة يظلـهم الله في ظـله يوم لا ظـل إلا ظـله ..
الإمـام : الـعادل ..
وشـاب : نشـأ في عبـادة ربه ..
ورجل : قلـبه معلـق في الـمساجد ..
ورجلان تحـابـّا في الله : اجتمعـا عليه وتفرقـا عليه ..
ورجل طلـبته امـرأة ذات منصـب وجمـال : فقـال إني أخـاف الله ..
ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلـم شمالـه : مـا تنفـق يمينه ..
ورجل ذكر الله خالـياً : ففـاضت عينـاه .. .
رواه البخاري ومسلم ..
قـاَلَ إبنُ عـبد الـبَّر المالكيّ عليه رَحَمَات الله / هـذا أحـسـن حـديـث يـُرْوى في فـضائـل الاعمـال ..
وأعـمهـا وأصحـهـا إن شـاء الله ..
وحسْـبك به فـضـلا ..
أنظره / التمهيد ج 02 ورقة / 282 ...
و قـاَلَ شيخ الإِسْلام الصَغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله / إنك إذا تـأمـَّلتَ الـسَّبعة الـذين يظلـهم الله في ظـل عـرشـه يـوم لاظـل إلا ظـلـه : وجدتـهـم إنـمـا نـالـوا ذلك الـظـل بمخـالـفة الـهـوى ..
أنظره / روضـة المُحـبِّين ج 01 ورقة / 485 ...
و قـال الـعلاّمة شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله / هـذا الـعدد : لـيس للـحصـْر ..
لأن هـناك : أصْنافـًاً أخـرى يظـلهم الله في ظـله يـوم لا ظـل إلا ظـله يتعـدون الـعشرين ..
لـكن هـكذا كـان الـنبيّ صلى الله عليه وسلم أحـْيانـاً : يذكر عـدداً في موضـعٍ ..
لـكنه : لا يريـد به الـحصر ..
أنظره / شرح صحيح مسلم ج 03 ورقة / 584 ...