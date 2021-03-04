من درر السلف ....الحلقة رقم 266

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد والدرر ...

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام المحدث العلاّمة محمد ناصر الدين الألبانيّ عليه رَحَمَات الله عليه /
ما يفعله الولد الصّالح من الأعمال الصّالحة : فإنّ لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء ..
لأنّ الولد : من سعيهما وكسبهما ..
وقد قال صلّى اللّه عليه وسلّم : إنّ أطيب ما أكل الرجل : من كسبه ..
وإنّ ولده : من كسبه . ..
🥀 أنظره / أحكام الجنائز ورقة / 126 - 127 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخنا العلاّمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لا ينبغي أن نقول إن إكرام الضيف : من العادات ..
بل نقول : إنه من العبادات ..
لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال / من كان يؤمن بالله واليوم الآخر : فليكرم ضيفه .. .
فإكرام الضيف : عبادة تقرب الإنسان من ربه ؛ وتكون سبباً لصلاحه بإذن الله . ..
🥀 أنظره / فتاوى نور على الدرب ج 11 ورقة / 274 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أمَّا حُسن الخُلُق مع الله : فهو الرضا بحكمه شرعًا وقَدَرًا ..
وتلقِّي ذلك : بالانشراح وعدمِ التضجُّر ..
وعدمِ : الأسى والحزن ..
فإذا قدَّر الله على المسلم شيئًا يكرهه : رضي بذلك واستسلم وصبر ..
وقال بلسانه وقلبه : رضيتُ بالله ربًّا ..
وإذا حكم الله عليه بحكمٍ شرعيٍّ : رضي واستسلم ؛ وانقاد لشريعة الله عزَّ وجلَّ بصدرٍ منشرحٍ ونفسٍ مطمئنـَّةٍ ..
فهذا حسنُ الخـُلُق : مع الله عزَّ وجلَّ . ..
🥀أنظره / شرح رياض الصالحين ج 03 ورقة / 556 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تيميّة الحِرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَقَدْ عُرِفَ بِالْعَادَةِ أَنَّ مَا يَتَنَاوَبُ النَّاسُ عَلَى حِفْظِهِ : ضَاعَ ..
وَمِنْ الْأَمْثَالِ السَّائِرَةِ : لَا يَصْلُحُ الْقِدْرُ بَيْنَ طَبَّاخَيْنِ . ..
🥀 أنْظُره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 34 وَرَقَة / 129 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيْضاً /
أَنَّ الْمَرْأَةَ تَحْتَاجُ مِنْ الْحِفْظِ وَالصِّيَانَةِ : مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الصَّبِيُّ ..
وَكُلُّ مَا كَانَ أَسْتَرَ لَهَا وأصون : كَانَ أَصْلَحَ لَهَا ..
وَلِهَذَا كَانَ لِبَاسُهَا الْمَشْرُوعُ : لِبَاسًا يَسْتُرُهَا ..
وَلُعِنَ مَنْ يَلْبَسُ : لِبَاسَ الرِّجَال . ..
🥀 أنْظُره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 34 وَرَقَة / 129 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
عن أبي هريرة رضي الله عنه /
عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قـال /
سبعة يظلـهم الله في ظـله يوم لا ظـل إلا ظـله ..
الإمـام : الـعادل ..
وشـاب : نشـأ في عبـادة ربه ..
ورجل : قلـبه معلـق في الـمساجد ..
ورجلان تحـابـّا في الله : اجتمعـا عليه وتفرقـا عليه ..
ورجل طلـبته امـرأة ذات منصـب وجمـال : فقـال إني أخـاف الله ..
ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلـم شمالـه : مـا تنفـق يمينه ..
ورجل ذكر الله خالـياً : ففـاضت عينـاه .. .
رواه البخاري ومسلم ..
قـاَلَ إبنُ عـبد الـبَّر المالكيّ عليه رَحَمَات الله / هـذا أحـسـن حـديـث يـُرْوى في فـضائـل الاعمـال ..
وأعـمهـا وأصحـهـا إن شـاء الله ..
وحسْـبك به فـضـلا ..
🥀 أنظره / التمهيد ج 02 ورقة / 282 ... 🌾🌾🌾
و قـاَلَ شيخ الإِسْلام الصَغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله / إنك إذا تـأمـَّلتَ الـسَّبعة الـذين يظلـهم الله في ظـل عـرشـه يـوم لاظـل إلا ظـلـه : وجدتـهـم إنـمـا نـالـوا ذلك الـظـل بمخـالـفة الـهـوى ..
🥀 أنظره / روضـة المُحـبِّين ج 01 ورقة / 485 ... 🌾🌾🌾
و قـال الـعلاّمة شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله / هـذا الـعدد : لـيس للـحصـْر ..
لأن هـناك : أصْنافـًاً أخـرى يظـلهم الله في ظـله يـوم لا ظـل إلا ظـله يتعـدون الـعشرين ..
لـكن هـكذا كـان الـنبيّ صلى الله عليه وسلم أحـْيانـاً : يذكر عـدداً في موضـعٍ ..
لـكنه : لا يريـد به الـحصر ..
🥀 أنظره / شرح صحيح مسلم ج 03 ورقة / 584 ... 🌾🌾🌾
 
sana barhoumi

sana barhoumi

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كيف إكرام الضيف من عبادات لكن جلسات الضيوف لا تخلو من الغيبة والنميمة.
 
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