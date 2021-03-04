من درر السلف ....الحلقة رقم 266

الحمد لله ...ومن الفوائد والدرر ...ومنها ...قال الإمام المحدث العلاّمة محمد ناصر الدين الألبانيّ عليه رَحَمَات الله عليه /ما يفعله الولد الصّالح من الأعمال الصّالحة : فإنّ لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء ..لأنّ الولد : من سعيهما وكسبهما ..وقد قال صلّى اللّه عليه وسلّم : إنّ أطيب ما أكل الرجل : من كسبه ..وإنّ ولده : من كسبه . ..أنظره / أحكام الجنائز ورقة / 126 - 127 ...ومنها ...و قال شيخنا العلاّمة محمد ابن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /لا ينبغي أن نقول إن إكرام الضيف : من العادات ..بل نقول : إنه من العبادات ..لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال / من كان يؤمن بالله واليوم الآخر : فليكرم ضيفه .. .فإكرام الضيف : عبادة تقرب الإنسان من ربه ؛ وتكون سبباً لصلاحه بإذن الله . ..أنظره / فتاوى نور على الدرب ج 11 ورقة / 274 ...ومنها ...و قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /أمَّا حُسن الخُلُق مع الله : فهو الرضا بحكمه شرعًا وقَدَرًا ..وتلقِّي ذلك : بالانشراح وعدمِ التضجُّر ..وعدمِ : الأسى والحزن ..فإذا قدَّر الله على المسلم شيئًا يكرهه : رضي بذلك واستسلم وصبر ..وقال بلسانه وقلبه : رضيتُ بالله ربًّا ..وإذا حكم الله عليه بحكمٍ شرعيٍّ : رضي واستسلم ؛ وانقاد لشريعة الله عزَّ وجلَّ بصدرٍ منشرحٍ ونفسٍ مطمئنـَّةٍ ..فهذا حسنُ الخـُلُق : مع الله عزَّ وجلَّ . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 03 ورقة / 556 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام أبو العبّاس ابن تيميّة الحِرّانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وَقَدْ عُرِفَ بِالْعَادَةِ أَنَّ مَا يَتَنَاوَبُ النَّاسُ عَلَى حِفْظِهِ : ضَاعَ ..وَمِنْ الْأَمْثَالِ السَّائِرَةِ : لَا يَصْلُحُ الْقِدْرُ بَيْنَ طَبَّاخَيْنِ . ..أنْظُره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 34 وَرَقَة / 129 ...ومنها ...وقال أيْضاً /أَنَّ الْمَرْأَةَ تَحْتَاجُ مِنْ الْحِفْظِ وَالصِّيَانَةِ : مَا لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الصَّبِيُّ ..وَكُلُّ مَا كَانَ أَسْتَرَ لَهَا وأصون : كَانَ أَصْلَحَ لَهَا ..وَلِهَذَا كَانَ لِبَاسُهَا الْمَشْرُوعُ : لِبَاسًا يَسْتُرُهَا ..وَلُعِنَ مَنْ يَلْبَسُ : لِبَاسَ الرِّجَال . ..أنْظُره / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 34 وَرَقَة / 129 ...ومنها ...عن أبي هريرة رضي الله عنه /عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قـال /سبعة يظلـهم الله في ظـله يوم لا ظـل إلا ظـله ..الإمـام : الـعادل ..وشـاب : نشـأ في عبـادة ربه ..ورجل : قلـبه معلـق في الـمساجد ..ورجلان تحـابـّا في الله : اجتمعـا عليه وتفرقـا عليه ..ورجل طلـبته امـرأة ذات منصـب وجمـال : فقـال إني أخـاف الله ..ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلـم شمالـه : مـا تنفـق يمينه ..ورجل ذكر الله خالـياً : ففـاضت عينـاه .. .رواه البخاري ومسلم ..قـاَلَ إبنُ عـبد الـبَّر المالكيّ عليه رَحَمَات الله / هـذا أحـسـن حـديـث يـُرْوى في فـضائـل الاعمـال ..وأعـمهـا وأصحـهـا إن شـاء الله ..وحسْـبك به فـضـلا ..أنظره / التمهيد ج 02 ورقة / 282 ...و قـاَلَ شيخ الإِسْلام الصَغير ابن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله / إنك إذا تـأمـَّلتَ الـسَّبعة الـذين يظلـهم الله في ظـل عـرشـه يـوم لاظـل إلا ظـلـه : وجدتـهـم إنـمـا نـالـوا ذلك الـظـل بمخـالـفة الـهـوى ..أنظره / روضـة المُحـبِّين ج 01 ورقة / 485 ...و قـال الـعلاّمة شيخنا ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله / هـذا الـعدد : لـيس للـحصـْر ..لأن هـناك : أصْنافـًاً أخـرى يظـلهم الله في ظـله يـوم لا ظـل إلا ظـله يتعـدون الـعشرين ..لـكن هـكذا كـان الـنبيّ صلى الله عليه وسلم أحـْيانـاً : يذكر عـدداً في موضـعٍ ..لـكنه : لا يريـد به الـحصر ..أنظره / شرح صحيح مسلم ج 03 ورقة / 584 ...