سلسلة افضل 10 جنرالات في الحقبة النازية او رايخ الثالث

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الرايخ الألماني او الرايخ الثالث

الرايخ الألماني (بالألمانية: Deutsches Reich)

رايخ ألمانيا الكبرى (بالألمانية: Großdeutsches Reich).

هو الاسم الرسمي لألمانيا في الفترة من 1871 إلى 1945 باللغة الألمانية. ترجمته الحرفية هي "الإمبراطورية الألمانية"، تخلت الإمبراطورية الألمانية بعد الحرب العالمية الأولى عن كلمة رايخ والتي تعني "الإمبراطورية" وتحول الاسم الرسمي (بالألمانية: German Reich) بصورة غير رسمية، ببساطة إلى ألمانيا.اسم "دويتش رايخ" تم تطبيقه في كثير من الأحيان في خرائط معاصرة للإمبراطورية الرومانية المقدسة (911 - 1806). في تاريخ ألمانيا خلال فترة الرايخ الألماني (الثاني) تقليدياً تنقسم لثلاث فترات متميزة:في ظل النظام الملكي لبيت هوهنتسولرن كانت معروفة بالامبراطورية الألمانية (1871 - 1918).في ظل الجمهورية الديمقراطية، كانت تعرف بجمهورية فايمار (1919 - 1933).في ظل الديكتاتورية الشمولية كانت تعرف باسم الرايخ الثالث أو ألمانيا النازية (1933 - 1945).بعد عملية آنشلوس بضم النمسا في عام 1938، وأصبح اسم ألمانيا بصورة غير رسميةكان الاسم الرسمي للدولة خلال عامين فقط (1943 - 1945) من الحكم النازي.